Зустріч у форматі "Рамштайн" переноситься, - пресслужба авіабази

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі американської авіабази "Рамштайн" у Німеччині, передає Цензор.НЕТ.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом", - зазначили там.

Нову дату оголосять згодом.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

