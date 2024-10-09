УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5518 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 363 25

Зустріч у форматі "Рамштайн" переноситься, - пресслужба авіабази

Зустріч у форматі Рамштайн перенесли

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі американської авіабази "Рамштайн" у Німеччині, передає Цензор.НЕТ.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом", - зазначили там.

Нову дату оголосять згодом.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни, - Bloomberg

Автор: 

перенесення (21) Рамштайн (178)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Йому дали останній шанс придумати та сказати щось розумне.
показати весь коментар
09.10.2024 16:31 Відповісти
+3
І сказати ..".я устал и ухожу " !!!
показати весь коментар
09.10.2024 17:02 Відповісти
+2
Норм досягнення дипломатії того кого критикувати не можна
показати весь коментар
09.10.2024 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СПСБО!
показати весь коментар
09.10.2024 16:16 Відповісти
Світ і США - тепер шеи Китаи хоче влізти
показати весь коментар
09.10.2024 16:20 Відповісти
Вместо Рамштайна будет стол капитуляции с людоедом?
показати весь коментар
09.10.2024 16:25 Відповісти
Норм досягнення дипломатії того кого критикувати не можна
показати весь коментар
09.10.2024 16:29 Відповісти
І що характерно,про...би в політиці оп виллються дефіцитом бк в зсу.
показати весь коментар
09.10.2024 16:31 Відповісти
Йому дали останній шанс придумати та сказати щось розумне.
показати весь коментар
09.10.2024 16:31 Відповісти
Ага,дайте йому ще 100 днів.А в нас є оті 100днів?
показати весь коментар
09.10.2024 17:01 Відповісти
І сказати ..".я устал и ухожу " !!!
показати весь коментар
09.10.2024 17:02 Відповісти
він вже це сказав коли знявся з виборів ...
показати весь коментар
09.10.2024 18:28 Відповісти
Так він же ж "не на те вчивсь".
показати весь коментар
09.10.2024 18:01 Відповісти
Він зовсім "не вчивсь", а по сцені скакав. А оцінки в зачотку йому папа ставив.
показати весь коментар
09.10.2024 18:13 Відповісти
За що тепер персональну пенсію від президента отримує. Але то можна зрозуміти: родина бідна, татусеві на харчі не вистачає…
показати весь коментар
09.10.2024 18:17 Відповісти
Ага прозорий зелений нятяк це був
показати весь коментар
09.10.2024 18:12 Відповісти
Шо-то, ***** не то… Или не то *****..
показати весь коментар
09.10.2024 17:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MsPVPvkvXhQ Німецький стендап гумор:

"В Германии так много поножовщины из-за того, что всё оружие отдали Зеленскому"
показати весь коментар
09.10.2024 17:12 Відповісти
Навіщо тут це з гівняним кацапським перекладом? У Німеччині вистачає московитів і власних ватників, на яких і розрахований цей гумор.
показати весь коментар
09.10.2024 19:59 Відповісти
схоже, що піздюки з ОП знову ігнорять вимоги західних партнерів, тому й отримали такий сигнал
показати весь коментар
09.10.2024 17:52 Відповісти
Саміт миру відміняється, про формулу миру - тиша, Раммштайн переноситься. Фігасє досягнення!
показати весь коментар
09.10.2024 17:55 Відповісти
Вони вже раз послухали, що воно буровить, - їм вистачило. Хто буде другий раз час марнувати?
показати весь коментар
09.10.2024 18:03 Відповісти
А по моему це сигнал і для европейских лідерів, що потрібно створювати свою армію.
показати весь коментар
09.10.2024 18:23 Відповісти
Зеленого вже почали уникати під любим приводом
показати весь коментар
09.10.2024 19:18 Відповісти
Какое позорище! Раньше думал, что Барак Обама это дно...нет, то был нормальный мужик, в сравнении с нынешним лидером.
показати весь коментар
09.10.2024 19:28 Відповісти
Це ви маєте на увазі картопляника?
показати весь коментар
09.10.2024 20:01 Відповісти
 
 