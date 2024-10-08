Блінкен скасував поїздку в Німеччину слідом за Байденом

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану "Мілтон", президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи", - зазначив Міллер.

Також він додав, що Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу.

"Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена – ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона", - пояснив речник.

Нагадаємо президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Читайте: Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: РФ скоює злочини проти людяності в Україні