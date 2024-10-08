УКР
Блінкен скасував поїздку в Німеччину слідом за Байденом

Блінкен не поїде на наступний Рамштайн

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану "Мілтон", президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи", - зазначив Міллер.

Також він додав, що Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу.

"Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена – ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона", - пояснив речник.

Нагадаємо президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Читайте: Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: РФ скоює злочини проти людяності в Україні

Автор: 

Байден Джо (2898) Німеччина (7670) Блінкен Ентоні (1157)
+27
КЛЯТІ ВИБОРИ - прошли весной 2019 года в Украине
С той поры разгребаем их последствия
Которые похлеще любого урагана
08.10.2024 22:56 Відповісти
+24
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZXnFRndIh-rog9M_nSumCojDdmLQRHVT7oMnnoX3xF9cVXXx7AJWA0lCjEnBFynXhWM7HsKAiuTLcjjEv6J6U8DoRh-zTaHuQNe8dYZ8QjW1hx1I8drXnrR7UV3z2nZvbxhAtNf_-2RxvCkYpIqDwfUcJtLVsJd6x-hH3zzSJM4HA&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

Тільки уявіть, як виглядає в очах розумних людей

попрошайничество Зеленського, який під час війни офіційно отримував сотні мільйонів з путінського бюджету рф:

- Захід повинен нам дати (далі за переліком)...

а в цей час ЗЕбанда витрачає мільярди на телемарафон, дороги в прифронтовій зоні, збільшує видатки на ОПу ригів часів Януковича та силовиків, а в Раді нардепи з його фракції слуг купляють елітні автівки і вілли.

І потім недорозвинутий стендапер ще ображається на звинувачення Байдена у корупції.
08.10.2024 23:09 Відповісти
+21
Може нагадати кому, що Байден... президент США, не України..? А у нас є свій демократично вибраний ПОтужнонезламний. Їжте, не обляпайтеся.
08.10.2024 23:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума
Фсьо учтєно магучім ураганом...
08.10.2024 22:47 Відповісти
Найімовірніше сьогодні Ізраїль вдарить по Ірану
09.10.2024 00:10 Відповісти
Октоберфест на ізменє )
08.10.2024 22:48 Відповісти
як там у вас на расєє? пуцькіна послать в жопу не хочете?
08.10.2024 23:40 Відповісти
РАМШВАЙНУ КАПУТ !!
08.10.2024 22:52 Відповісти
Кляті вибори . І ураган .
08.10.2024 22:52 Відповісти
Буцімто я не знаю - коли пройшли кляті вибори в Україні . !
Не треба мені нагадувати - що і як було в 2019 му р . Я все пам'ятаю .
Але тут мова про інші вибори .
08.10.2024 23:12 Відповісти
Надо напоминать!!!!
Немцам надо напоминать про Гитлера
Совкам - про Сталина
А украинцам - про выборы 2019 года
САМЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
На которых украинцы сделали себе ХАРАКИРИ!!!!!
08.10.2024 23:28 Відповісти
Ну то нагадуйте тим хто забув . Що вам від мене треба - не розумію .
08.10.2024 23:32 Відповісти
Мне от вас ничего не нужно
Я даже не знаю - кто вы
Чат Цензора читают и те, у кого плохо с памятью,в отличие от вас
Пусть почитают нашу переписку
И не забывают - в какую катастрофу они нас завели
08.10.2024 23:35 Відповісти
То ми встигли викристати 6 мільярдів до кінця вересня, чи для ясності діло зам'яли ?
08.10.2024 22:53 Відповісти
запрошення від НАТИ для українського народу, на членство в НАТІ ,яке б припинило війну ,через "зезедента" відклали
08.10.2024 22:56 Відповісти
Через ураган
08.10.2024 23:13 Відповісти
якщо скасували - Зе висунув щось на піаніно.....
08.10.2024 22:56 Відповісти
Зрозуміло, що до виборів президента США ні про які удари в глибину території пітьми західним озброєнням не може бути і мови.
А після виборів - як "карта ляже": виберуть Гарріс - питання про надання дозволу вирішиться швидко, але якщо виграє Трамп, то ніякого рішення не буде.
08.10.2024 22:57 Відповісти
Шановний пане Червона лінія, Ваш оптимізм стосовно Гарріс не розділяю.
Не обов'язково бути політологом, щоб погодитись з тим, що це буде не перша каденція пані Камали, а третій термін почесного громадянина лyгaндoну пана Обами. Ми ж з Вами ще не забули реакцію творців-спільників туалетного папіру під назвою будапештський меморандум, на легалізацію того ж таки лyгaндoну. То ж маємо робити висновки. І саме головне, щоб їх (висновки) було кому робити. Бо складається враження......
08.10.2024 23:47 Відповісти
Согласна
Исторически так сложилось
Что демократы всегда находили общий язык с СССР
Жаль ,что республиканская партия прогнулась под трампа
Который практически выполняет сегодня ЗАКАЗ путина
Никогда не поверю, что обошлось без огромных денег
Которые путин влил тем или иным способом в бизнес трампа
Ну и конечно у путина есть КОМПРОМАТ на Трампа
Глупо было бы не иметь такого компромата
Ведь более ГРЯЗНОГО в моральном смысле ЧЕЛОВЕКА
В американской политике еще не было
Думаю,что и на Зеленского у путина есть много интересного
Наркоман с гомосексуальной ориентацией - это ПОДАРОК
Для любой спецслужбы
09.10.2024 01:09 Відповісти
От тобі і союзнички...
От тобі і дєрьмократи...
08.10.2024 23:01 Відповісти
і шо - той ураган вирує по всій планеті, а літаки не можуть летіти в іншу сторону? так, трохи довше, але ж бажаної точки можна дістатись...
08.10.2024 23:03 Відповісти
А Мілтон, треба розуміти, як Байдена побачить в Америці, то назад піде? Чи Байден власноруч буде того Мілтона зупиняти?
08.10.2024 23:08 Відповісти
Трам і так верещить, що не потрібно допомагати Україні, коли в США лютує ураган, від якого потерпають американці.
08.10.2024 23:17 Відповісти
Сам хто? Я? Чоловік, народився в Україні, живу в Україні, помру в Україні! Так зрозуміло, тітонько?
09.10.2024 13:00 Відповісти
08.10.2024 23:09 Відповісти
Ми б в невдовзі вийшли на кордони 1991 року. Але клятий ураган...
08.10.2024 23:09 Відповісти
Я не прихильник ліваків але в штатах сильний ураган і було дуже політично не правильно кудись їхати.
08.10.2024 23:10 Відповісти
Саме тому Байден і скасував візит . Боїться що виборці не зрозуміють і це нашкодить Камалі .
08.10.2024 23:15 Відповісти
неправильно
09.10.2024 00:24 Відповісти
"Коли в животі ураган, приймай еспумізан!"
08.10.2024 23:15 Відповісти
😁
09.10.2024 00:53 Відповісти
Ieshcho polgodika zelionnoi vladi u rulia , i vsio , s ZEklounom toka Orban i Fico budet vstrechatis . Nazhal k etamu vsio idiot....
08.10.2024 23:15 Відповісти
Та може і таке бути.
09.10.2024 00:18 Відповісти
С таким 🤡 як український президент , і дощь з вітром буде на заваді ...бо парасольку не знайдуть ...нах зеленський кому потрібен ...він нелегітимний , і пре його постійно ...неадекват , робити йому піар , дуже дорого ,час гаяти для всіх йому вже відкрито натякають їди нах ...а воно за дупу дермака вчепилося ...
08.10.2024 23:21 Відповісти
Луїзо, Рамштайн створений не для нелегітимного, а для України та українського народу. Як там у Мюнхені-тривога не волає, у повітрі щоночі та щодня нічого не вибухає ? А то Харків, Одеса, Херсон, Суми та інші міста та села усе ж чекають від Рамштайну більше ніж ти.
08.10.2024 23:32 Відповісти
В Мюнхене все хорошо
И во всей Германии тоже
По очень простой причине
Немцы, даже самые конченые
Не выберут канцлером того
Кто сравнит Германию с ******
У такого шансов в Германии нет ни что
Ну если только поучаствовать в порно!!!!
08.10.2024 23:42 Відповісти
Кацапська мова мені нецікава. Питання було до жителів Німеччини.
08.10.2024 23:49 Відповісти
Рамштайн ,це не тільки зброя ,це величезні гроші...кому це давати ? говнокомандуючому ,який краде міліарди в ЗСУ ? як шо ця падло 🤡 , не думає про українців ,то з ким вести діалог ?! Йому треба просто негайно віддати владу ...нацкомітету захисту України !
08.10.2024 23:49 Відповісти
Рамштайн-це якраз у першу чергу зброя для України, а не бабло говнокомандуючому. Снарядами та зенітними ракетами він на базарі не забарижить. Ця зброя-це робочі місця, податки та інвестиції для країн, які її виготовляють та надсилають в Україну. А для нас-збережені життя цивільних та війскових, та збереження власного суверенітету.
09.10.2024 00:01 Відповісти
Рамштайн це те, шо почав Порох ,а 🤡 похерів це максимально ...не маніпулюте мотивами ,дурніх вже нема ...! 🤡 повинен піти ...!
09.10.2024 00:13 Відповісти
Клінтон...Обама.... Байден......
Скільки в цих прізвищах кидалова.........
08.10.2024 23:23 Відповісти
Краще згадай прізвища 6-ти укріїнських президентів, і до них висувай претензії.
08.10.2024 23:29 Відповісти
зелений ублюдок зараз свій "план перемоги" може спокійнісінько скурити...
08.10.2024 23:24 Відповісти
Колумбійський мирний закінчився, час афганістанського переможного.
08.10.2024 23:35 Відповісти
Може нагадати кому, що Байден... президент США, не України..? А у нас є свій демократично вибраний ПОтужнонезламний. Їжте, не обляпайтеся.
08.10.2024 23:32 Відповісти
Тоді хай цей дідо старий із за океану поверне Україні ядерну зброю яку забрав його корєш Клінтон, той шо в овальному секретарку валив на столі!
Де обіцяна безпека за ядерку?
09.10.2024 00:04 Відповісти
...ідіот... Нє, не Байден, і не Клінтон, ти ідіот - щас тобі ядерка на блюдці з золотим обідком, ага...
09.10.2024 00:18 Відповісти
Флоріда - штат, в якому завжди вирішувалось хто стане президентом Америки - ось і все. Хто ураган "зупинить", той для виборців і буде президентом - своя сорочка ближче.
08.10.2024 23:53 Відповісти
Ураган зупинить лол
09.10.2024 00:28 Відповісти
Не їдуть, бо ніякого запрошення не буде. І ніякого дозволу не буде. І ніякого мирного плану немає, тому і мирний форум #єриться. 6 мільйонів долярів - це ж хто їх надавав? Українці? Це ті, хто не хоче захищати неньку? Так а скільки ж їх? Бо 6 мільйонів це до#єра треба було ухилянтів відмазати. А срані йоржики за півтори тисячі грн для будівельників на хмельницькій АЕС, це нормально? Мільярди грн на добудову згнившого енергоблоку, який ще при совку вирішили не добудовувати, це нормально? Амери вже мабуть не дивуються, а просто махнули рукою - їбіться ви конем, вас вже могила виправить...
09.10.2024 00:13 Відповісти
Потужно
09.10.2024 00:27 Відповісти
Американці побачили просто казкові багатства голови МСЕК з Хмельницького і зрозуміли, шо гроші в України є...
09.10.2024 00:28 Відповісти
100%
09.10.2024 00:33 Відповісти
Та ще й та голова МСЕК є членом Слуг народу, звідки і все наше (умовно наше) керівництво.

Слуги вже так обіс..алися з усіх сторін, що скоро ніхто не схоче на одному гектарі з ними бути
09.10.2024 00:49 Відповісти
Можна не їхати, а все зробити в онлайн

Хоча б підписати наступний 67й PDA - вже пройшло 2 тижні з останнього, та після обіцянки використати залишок 5.5млрд до 20 січня 2025
Забули пообіцяти використати 4.8млрд за 2022-2023 роки
09.10.2024 00:34 Відповісти
09.10.2024 00:58 Відповісти
А чого їхати? Знову балаболити про занепокоєння та стурбованість? Нехай вже їдуть в небуття. Залишаться ганебною плямою в історії США.
09.10.2024 01:12 Відповісти
Але ураган дійсно прогнозують серйозний, йде масова евакуація з Флориди. В цій ситуації зради немає, абсолютно логічно, що відкладають поїздку.
09.10.2024 02:47 Відповісти
На Флориду та Маями насувается велечежний тропічний шторм, на носі вибори !
09.10.2024 04:08 Відповісти
Фото урагану з космосу трохи лякають...
09.10.2024 09:06 Відповісти
Блінкен теж не приїде до Рамштайну, як і Байден - на Флориду насувається велетенський ураган Мілтон 5 категорії. Вітер може сягати 257 км/год, 5,5 млн людей вже евакуювались. Першим удар прийме місто Тампа, мер якого заявив, шо ті, хто залишаться, можуть загинути 😱

Ось чому Україна повинна мати свою зброю і гроші на свій захист. А не супутник Притули за 600 млн грн замість ВПК - ми не знаєм що буде завтра. Це може бути повномасштабна третя світова, коли всім країнам знадобиться їх зброя і снаряди, природні катаклізми, пандемії. Тоді зедєрмаки просто відпишуть Україну пуйлу в тайожний союз. Вже це роблять.
09.10.2024 10:20 Відповісти
 
 