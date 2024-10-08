Блинкен отменил поездку в Германию вслед за Байденом
Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана "Милтон", президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу", - отметил Миллер.
Также он добавил, что Блинкен планировал присоединиться к президентской делегации в Германии после визита в Лаос.
"Однако, учитывая, что этот визит (Байдена - ред.) был отложен, он вернется из Лаоса в Вашингтон", - пояснил спикер.
Напомним президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.
С той поры разгребаем их последствия
Которые похлеще любого урагана
Не треба мені нагадувати - що і як було в 2019 му р . Я все пам'ятаю .
Але тут мова про інші вибори .
Немцам надо напоминать про Гитлера
Совкам - про Сталина
А украинцам - про выборы 2019 года
САМЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
На которых украинцы сделали себе ХАРАКИРИ!!!!!
Я даже не знаю - кто вы
Чат Цензора читают и те, у кого плохо с памятью,в отличие от вас
Пусть почитают нашу переписку
И не забывают - в какую катастрофу они нас завели
А після виборів - як "карта ляже": виберуть Гарріс - питання про надання дозволу вирішиться швидко, але якщо виграє Трамп, то ніякого рішення не буде.
Не обов'язково бути політологом, щоб погодитись з тим, що це буде не перша каденція пані Камали, а третій термін почесного громадянина лyгaндoну пана Обами. Ми ж з Вами ще не забули реакцію творців-спільників туалетного папіру під назвою будапештський меморандум, на легалізацію того ж таки лyгaндoну. То ж маємо робити висновки. І саме головне, щоб їх (висновки) було кому робити. Бо складається враження......
Исторически так сложилось
Что демократы всегда находили общий язык с СССР
Жаль ,что республиканская партия прогнулась под трампа
Который практически выполняет сегодня ЗАКАЗ путина
Никогда не поверю, что обошлось без огромных денег
Которые путин влил тем или иным способом в бизнес трампа
Ну и конечно у путина есть КОМПРОМАТ на Трампа
Глупо было бы не иметь такого компромата
Ведь более ГРЯЗНОГО в моральном смысле ЧЕЛОВЕКА
В американской политике еще не было
Думаю,что и на Зеленского у путина есть много интересного
Наркоман с гомосексуальной ориентацией - это ПОДАРОК
Для любой спецслужбы
От тобі і дєрьмократи...
Тільки уявіть, як виглядає в очах розумних людей
попрошайничество Зеленського, який під час війни офіційно отримував сотні мільйонів з путінського бюджету рф:
- Захід повинен нам дати (далі за переліком)...
а в цей час ЗЕбанда витрачає мільярди на телемарафон, дороги в прифронтовій зоні, збільшує видатки на ОПу ригів часів Януковича та силовиків, а в Раді нардепи з його фракції слуг купляють елітні автівки і вілли.
І потім недорозвинутий стендапер ще ображається на звинувачення Байдена у корупції.
И во всей Германии тоже
По очень простой причине
Немцы, даже самые конченые
Не выберут канцлером того
Кто сравнит Германию с ******
У такого шансов в Германии нет ни что
Ну если только поучаствовать в порно!!!!
Скільки в цих прізвищах кидалова.........
Де обіцяна безпека за ядерку?
Слуги вже так обіс..алися з усіх сторін, що скоро ніхто не схоче на одному гектарі з ними бути
Хоча б підписати наступний 67й PDA - вже пройшло 2 тижні з останнього, та після обіцянки використати залишок 5.5млрд до 20 січня 2025
Забули пообіцяти використати 4.8млрд за 2022-2023 роки
Ось чому Україна повинна мати свою зброю і гроші на свій захист. А не супутник Притули за 600 млн грн замість ВПК - ми не знаєм що буде завтра. Це може бути повномасштабна третя світова, коли всім країнам знадобиться їх зброя і снаряди, природні катаклізми, пандемії. Тоді зедєрмаки просто відпишуть Україну пуйлу в тайожний союз. Вже це роблять.