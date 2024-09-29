Блинкен в годовщину трагедии Бабьего Яра: РФ совершает преступления против человечности в Украине
В День памяти жертв трагедии Бабьего Яра госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о преступлениях РФ против человечности в Украине.
Соответствующее сообщение глава внешнеполитического ведомства США сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы помним расстрел в Бабьем Яре 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 000 евреев. Сегодня Россия лживо заявляет о "денацификации" Украины, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокости как со стороны нацистского, так и советского режимов", - заявил Блинкен.
Справка:
За два дня 29 и 30 сентября 1941 года гитлеровские войска расстреляли почти 34 тысячи евреев в урочище Бабий Яр в Киеве.
В 2005 году, согласно указу президента Украины, 29 сентября было официально провозглашено Днем памяти жертв Бабьего Яра.
29 сентября 2024 года исполняется 83-я годовщина начала расстрела евреев в урочище Бабий Яр.
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То може хоч державою-терористом її визнайте, нє? І виженіть сцяним ганчір'ям лису небензю з вашого будинку, де сидять
неробиоон?
Чи "етодругоє"?
Людяність також може охоплювати вміння проявляти терпіння, емпатію та розуміння до інших, що робить суспільство більш доброзичливим і справедливим.
Бо уся ПРивладна олігархія - Ахмєтов-Бєня-Пінчук- т вкладається в перемогу ПРокремлівського кандидата .