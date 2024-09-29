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Блинкен в годовщину трагедии Бабьего Яра: РФ совершает преступления против человечности в Украине

Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру згадав про агресію РФ щодо України

В День памяти жертв трагедии Бабьего Яра госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о преступлениях РФ против человечности в Украине.

Соответствующее сообщение глава внешнеполитического ведомства США сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы помним расстрел в Бабьем Яре 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 000 евреев. Сегодня Россия лживо заявляет о "денацификации" Украины, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокости как со стороны нацистского, так и советского режимов", - заявил Блинкен.

Справка:

За два дня 29 и 30 сентября 1941 года гитлеровские войска расстреляли почти 34 тысячи евреев в урочище Бабий Яр в Киеве.

В 2005 году, согласно указу президента Украины, 29 сентября было официально провозглашено Днем памяти жертв Бабьего Яра.

29 сентября 2024 года исполняется 83-я годовщина начала расстрела евреев в урочище Бабий Яр.

Также читайте: Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: Страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает быть безразличным

Автор: 

Бабий Яр (188) россия (95683) Холокост (189) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
>> Блінкен: РФ скоює злочини проти людяності в Україні.

То може хоч державою-терористом її визнайте, нє? І виженіть сцяним ганчір'ям лису небензю з вашого будинку, де сидять нероби оон?

Чи "етодругоє"?
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29.09.2024 22:51
+3
Термін "людяність" означає прояви моральної якості, що виражаються в доброті, співчутті, чуйності та готовності допомагати іншим людям. Людяність пов'язана з повагою до людської гідності та з бажанням підтримувати тих, хто знаходиться в складних ситуаціях. Це етична категорія, яка підкреслює важливість гуманного ставлення до оточуючих, незалежно від їх статусу, походження чи переконань.

Людяність також може охоплювати вміння проявляти терпіння, емпатію та розуміння до інших, що робить суспільство більш доброзичливим і справедливим.
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29.09.2024 23:11
+2
Велика надія на Блінкена - він єдиний , хто зможе ЩЕ користуючись своєю посадою виправити охолодження емпатії до України після візиту Бідоса . А головне, підняти рівень сигналів ТРИВОГИ для самих США на фоні закликів улюбленця Хйла на рейді до свого MAGAпрезидентства .

Бо уся ПРивладна олігархія - Ахмєтов-Бєня-Пінчук- т вкладається в перемогу ПРокремлівського кандидата .
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29.09.2024 23:02
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Правила форума Совет форумчан
>> Блінкен: РФ скоює злочини проти людяності в Україні.

То може хоч державою-терористом її визнайте, нє? І виженіть сцяним ганчір'ям лису небензю з вашого будинку, де сидять нероби оон?

Чи "етодругоє"?
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29.09.2024 22:51 Ответить
Може, людства?
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29.09.2024 22:56 Ответить
Термін "людяність" означає прояви моральної якості, що виражаються в доброті, співчутті, чуйності та готовності допомагати іншим людям. Людяність пов'язана з повагою до людської гідності та з бажанням підтримувати тих, хто знаходиться в складних ситуаціях. Це етична категорія, яка підкреслює важливість гуманного ставлення до оточуючих, незалежно від їх статусу, походження чи переконань.

Людяність також може охоплювати вміння проявляти терпіння, емпатію та розуміння до інших, що робить суспільство більш доброзичливим і справедливим.
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29.09.2024 23:11 Ответить
humanity- людинолюбство , гуманність окрім найпростішого перекладу -ЛЮДСТВО
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29.09.2024 23:13 Ответить
I stand corrected then. Thank you for the comprehensive clarification 😀
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30.09.2024 00:04 Ответить
Велика надія на Блінкена - він єдиний , хто зможе ЩЕ користуючись своєю посадою виправити охолодження емпатії до України після візиту Бідоса . А головне, підняти рівень сигналів ТРИВОГИ для самих США на фоні закликів улюбленця Хйла на рейді до свого MAGAпрезидентства .

Бо уся ПРивладна олігархія - Ахмєтов-Бєня-Пінчук- т вкладається в перемогу ПРокремлівського кандидата .
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29.09.2024 23:02 Ответить
А имперские режимы предыдущие совку разве не совершали преступления в отношении украинцев.
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29.09.2024 23:58 Ответить
Чому євреї не вимагають ексгумації у Бабиному Яру??
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30.09.2024 04:02 Ответить
На заяви всім плювати.
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30.09.2024 05:12 Ответить
 
 