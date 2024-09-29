Блинкен в годовщину трагедии Бабьего Яра: РФ совершает преступления против человечности в Украине

В День памяти жертв трагедии Бабьего Яра госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о преступлениях РФ против человечности в Украине.

Соответствующее сообщение глава внешнеполитического ведомства США сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы помним расстрел в Бабьем Яре 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 000 евреев. Сегодня Россия лживо заявляет о "денацификации" Украины, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокости как со стороны нацистского, так и советского режимов", - заявил Блинкен.

Справка:

За два дня 29 и 30 сентября 1941 года гитлеровские войска расстреляли почти 34 тысячи евреев в урочище Бабий Яр в Киеве.

В 2005 году, согласно указу президента Украины, 29 сентября было официально провозглашено Днем памяти жертв Бабьего Яра.

29 сентября 2024 года исполняется 83-я годовщина начала расстрела евреев в урочище Бабий Яр.

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