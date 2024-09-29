Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: РФ скоює злочини проти людяності в Україні

У День пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про злочини РФ проти людяності в Україні.

Відповідний допис очільник зовнішньополітичного відомства США зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми пам'ятаємо розстріл в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року, коли нацисти вбили 34 000 євреїв. Сьогодні Росія брехливо заявляє про "денацифікацію" України, скоюючи злочини проти людяності в країні, яка зазнавала жорстокості як з боку нацистського, так і радянського режимів", - заявив Блінкен.

Довідка:

За два дні 29 та 30 вересня 1941 року гітлерівські війська розстріляли майже 34 тисячі євреїв в урочищі Бабин Яр у Києві.

У 2005 році, згідно з указом президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру.

29 вересня 2024 року минають 83-і роковини початку розстрілу євреїв в урочищі Бабин Яр.

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