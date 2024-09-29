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Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: РФ скоює злочини проти людяності в Україні

Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру згадав про агресію РФ щодо України

У День пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про злочини РФ проти людяності в Україні.

Відповідний допис очільник зовнішньополітичного відомства США зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми пам'ятаємо розстріл в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року, коли нацисти вбили 34 000 євреїв. Сьогодні Росія брехливо заявляє про "денацифікацію" України, скоюючи злочини проти людяності в країні, яка зазнавала жорстокості як з боку нацистського, так і радянського режимів", - заявив Блінкен.

Довідка:

За два дні 29 та 30 вересня 1941 року гітлерівські війська розстріляли майже 34 тисячі євреїв в урочищі Бабин Яр у Києві. 

У 2005 році, згідно з указом президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру.

29 вересня 2024 року минають 83-і роковини початку розстрілу євреїв в урочищі Бабин Яр.

Читайте також: Зеленський у роковини трагедії Бабиного Яру: Страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає бути байдужим

Автор: 

Бабин Яр (160) росія (65415) Голокост (141) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
>> Блінкен: РФ скоює злочини проти людяності в Україні.

То може хоч державою-терористом її визнайте, нє? І виженіть сцяним ганчір'ям лису небензю з вашого будинку, де сидять нероби оон?

Чи "етодругоє"?
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29.09.2024 22:51
+3
Термін "людяність" означає прояви моральної якості, що виражаються в доброті, співчутті, чуйності та готовності допомагати іншим людям. Людяність пов'язана з повагою до людської гідності та з бажанням підтримувати тих, хто знаходиться в складних ситуаціях. Це етична категорія, яка підкреслює важливість гуманного ставлення до оточуючих, незалежно від їх статусу, походження чи переконань.

Людяність також може охоплювати вміння проявляти терпіння, емпатію та розуміння до інших, що робить суспільство більш доброзичливим і справедливим.
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29.09.2024 23:11
+2
Велика надія на Блінкена - він єдиний , хто зможе ЩЕ користуючись своєю посадою виправити охолодження емпатії до України після візиту Бідоса . А головне, підняти рівень сигналів ТРИВОГИ для самих США на фоні закликів улюбленця Хйла на рейді до свого MAGAпрезидентства .

Бо уся ПРивладна олігархія - Ахмєтов-Бєня-Пінчук- т вкладається в перемогу ПРокремлівського кандидата .
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29.09.2024 23:02
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>> Блінкен: РФ скоює злочини проти людяності в Україні.

То може хоч державою-терористом її визнайте, нє? І виженіть сцяним ганчір'ям лису небензю з вашого будинку, де сидять нероби оон?

Чи "етодругоє"?
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29.09.2024 22:51 Відповісти
Може, людства?
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29.09.2024 22:56 Відповісти
Термін "людяність" означає прояви моральної якості, що виражаються в доброті, співчутті, чуйності та готовності допомагати іншим людям. Людяність пов'язана з повагою до людської гідності та з бажанням підтримувати тих, хто знаходиться в складних ситуаціях. Це етична категорія, яка підкреслює важливість гуманного ставлення до оточуючих, незалежно від їх статусу, походження чи переконань.

Людяність також може охоплювати вміння проявляти терпіння, емпатію та розуміння до інших, що робить суспільство більш доброзичливим і справедливим.
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29.09.2024 23:11 Відповісти
humanity- людинолюбство , гуманність окрім найпростішого перекладу -ЛЮДСТВО
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29.09.2024 23:13 Відповісти
I stand corrected then. Thank you for the comprehensive clarification 😀
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30.09.2024 00:04 Відповісти
Велика надія на Блінкена - він єдиний , хто зможе ЩЕ користуючись своєю посадою виправити охолодження емпатії до України після візиту Бідоса . А головне, підняти рівень сигналів ТРИВОГИ для самих США на фоні закликів улюбленця Хйла на рейді до свого MAGAпрезидентства .

Бо уся ПРивладна олігархія - Ахмєтов-Бєня-Пінчук- т вкладається в перемогу ПРокремлівського кандидата .
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29.09.2024 23:02 Відповісти
А имперские режимы предыдущие совку разве не совершали преступления в отношении украинцев.
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29.09.2024 23:58 Відповісти
Чому євреї не вимагають ексгумації у Бабиному Яру??
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30.09.2024 04:02 Відповісти
На заяви всім плювати.
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30.09.2024 05:12 Відповісти
 
 