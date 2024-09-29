Блінкен у роковини трагедії Бабиного Яру: РФ скоює злочини проти людяності в Україні
У День пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про злочини РФ проти людяності в Україні.
Відповідний допис очільник зовнішньополітичного відомства США зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми пам'ятаємо розстріл в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року, коли нацисти вбили 34 000 євреїв. Сьогодні Росія брехливо заявляє про "денацифікацію" України, скоюючи злочини проти людяності в країні, яка зазнавала жорстокості як з боку нацистського, так і радянського режимів", - заявив Блінкен.
Довідка:
За два дні 29 та 30 вересня 1941 року гітлерівські війська розстріляли майже 34 тисячі євреїв в урочищі Бабин Яр у Києві.
У 2005 році, згідно з указом президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру.
29 вересня 2024 року минають 83-і роковини початку розстрілу євреїв в урочищі Бабин Яр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То може хоч державою-терористом її визнайте, нє? І виженіть сцяним ганчір'ям лису небензю з вашого будинку, де сидять
неробиоон?
Чи "етодругоє"?
Людяність також може охоплювати вміння проявляти терпіння, емпатію та розуміння до інших, що робить суспільство більш доброзичливим і справедливим.
Бо уся ПРивладна олігархія - Ахмєтов-Бєня-Пінчук- т вкладається в перемогу ПРокремлівського кандидата .