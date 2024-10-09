Дуда будет представлять Польшу на следующем заседании "Рамштайна"

На следующем заседании в формате "Рамштайн" Польшу будет представлять президент страны Анджей Дуда. Правительство готовит президенту позицию Варшавы на эту встречу.

Об этом на заседании польского правительства во вторник сообщил председатель Совета министров Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Господин президент принял решение, что хочет представлять польскую власть на этой встрече. Согласно принципу, что в этих вопросах мы действуем вместе, и я этого не ставлю под сомнение, я хотел бы, чтобы вы (министры. - Ред.) подготовили подробную позицию польского правительства, чтобы президент знал, что должен представить на встрече в Рамштайн", - сообщил Туск.

Также читайте: В Пентагоне рассматривают возможность переноса заседания "Рамштайн"

Он также поручил вице-премьер-министру, министру национальной обороны РП Владиславу Косиняку-Камышу встретиться в четверг с президентом страны, чтобы ознакомить его с позицией правительства страны в этом вопросе.

В Польше за формирование и реализацию внешней политики отвечает правительство. Между президентом Дудой и премьер-министром Туском, которые происходят из разных политических лагерей, сохраняются напряженные отношения.

По данным СМИ, заседание "Рамштайн" отложили, сейчас выбирается новая дата.