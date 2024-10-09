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Заседание "Рамштайн" отложили, сейчас выбирается новая дата, - СМИ

Зустріч у форматі Рамштайн перенесуть на нову дату

Встречу лидеров стран в формате "Рамштайн", которая должна была состояться в эту субботу, 12 октября, перенесли.

Об этом "Радио Свобода" сообщили источники в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили, новую дату определяют", - говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте говорил о намерении обсудить с президентом США Джо Байденом на заседании разрешение для Украины применять дальнобойное оружие по военным объектам в РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне рассматривают возможность переноса заседания "Рамштайн"

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".

Автор: 

НАТО (10042) Рамштайн (147)


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Топ комментарии
+6
Фінт Байдена та Блінкена не пройшов
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09.10.2024 11:13
+4
ну шо хоче зєля тут не пишуть...А по суті, без США важливі для нас рішення прийняти не будуть. Тож перенесення цілком розумне. Чи ти так не вважаєш?
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09.10.2024 11:18
+3
А що ЗЄ вже рулить у НАТО?
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09.10.2024 11:19
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Ураган зніс "Рамштаин"
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09.10.2024 11:09 Ответить
Не хоче Зеля циркувати при напівпорожній залі. Для потужного і незламного піару потрібна красива картинка.
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09.10.2024 11:09 Ответить
ну шо хоче зєля тут не пишуть...А по суті, без США важливі для нас рішення прийняти не будуть. Тож перенесення цілком розумне. Чи ти так не вважаєш?
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09.10.2024 11:18 Ответить
Хіба США відмовились брати участь? Все, як завжди. Тільки на цей раз Байден зголосився бути, а потім скасував візит. І Блінкен теж. Тому пішло прохання від Зелі про переніс "Рамштайну".
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09.10.2024 11:41 Ответить
на проxання гундосіка там мало xто звертає увагу
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09.10.2024 11:53 Ответить
ти справді думаєш що такі важливі питання як членство України в НАТО та гарантії США можна конструктивно розглядати без президента цієї країни?
Звідки інфа що саме Зєля попросив? дай пруф ,будь ласка.
Я, наприклад ,думаю що це сталось за ініціативи Шольца, це природньо і логічно. Зєля тут взагалі курить бамбук
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09.10.2024 12:11 Ответить
Яке членство в НАТО??? Які гарантії США??? Ти Єдиного Шмарафету наслухався? В 2021 Зельоні в Раді провалили голосування по зверненню до США надати статус союзника поза НАТО. І проігнорували ВСІ спільні засідання НАТО, на які були офіційно запрошені з періоду 2019 до 2022. А про спільну зустріч на цьому Рамштайні, пропагандони ОПи вже розкачали істерію, що це дипломатична перемога Зеленкаво. І тепер черговий пук в калюжу.
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09.10.2024 14:39 Ответить
забагато слів...а пруфа, я так зрозумів, не буде...
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09.10.2024 18:38 Ответить
А що ЗЄ вже рулить у НАТО?
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09.10.2024 11:19 Ответить
Але зелене свинство таки впливає, бо отой "бєспрєдєл", що вони творять, таки виведе кого завгодно.
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09.10.2024 12:41 Ответить
І де воно НАТО побачило?... Мабуть Шмарклемарафону обдивилося.
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09.10.2024 14:40 Ответить
Фінт Байдена та Блінкена не пройшов
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09.10.2024 11:13 Ответить
Пройшов.

Якщо дійсно нема бажання, то знайдеться причина і наступного разу.
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09.10.2024 11:18 Ответить
наступного разу будуть посилатись на вибори....так і перетягнуть рішення на після 5 листопада, а там вже воно буде позитивним
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09.10.2024 11:20 Ответить
На tZEinform сьогодні інфа, що доклад Блінкена Байдену став при причиною цієї епопеї, щось там зелена банда творить дуже погані речі, конкретно не пишуть.
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09.10.2024 12:38 Ответить
Ооо, це дуже потужне і авторитетне джерело
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09.10.2024 13:01 Ответить
Але це схоже на правду. І якщо ви вже так скептично налаштовані, то мабуть ловили їх на брехні? Може я щось пропустила
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09.10.2024 13:33 Ответить
Так саме схоже на правду, як і те, що пише "генерал свр"
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09.10.2024 14:07 Ответить
Що вам не так? Блінкен приїздв? Доповідь Байдену подав? Про що? - та 100 відсотків про те, що зє спить і бачить мир в очках пуйла і продовжує ставити палки в колеса Армії, травить її гнилим непотребом замість їжі, а де результати передачі ф-16? А результат курської авантюри - здача майже всього того, що вимагає пуйло. Все, що можуть згноїти - те гниє на складах. То про який рамштайн можна говорити?
І де тут неправда? Чи правда в зєбломарафоні?
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09.10.2024 16:18 Ответить
Так, так, вірю, звичайно ж вірю
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09.10.2024 18:02 Ответить
Це кацапи ураган напстили, ссуки...
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09.10.2024 12:52 Ответить
 
 