Засідання "Рамштайн" відклали, нині обирається нова дата, - ЗМІ

Зустріч у форматі Рамштайн перенесуть на нову дату

Зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися у цю суботу, 12 жовтня, перенесли. 

Про це "Радіо Свобода" повідомили джерела у штаб-квартирі НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали, нову дату визначають", - йдеться у повідомленні.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте казав про намір обговорити з президентом США Джо Байденом на засіданні дозвіл для України застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розглядають можливість переносу засідання "Рамштайн"

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

Фінт Байдена та Блінкена не пройшов
ну шо хоче зєля тут не пишуть...А по суті, без США важливі для нас рішення прийняти не будуть. Тож перенесення цілком розумне. Чи ти так не вважаєш?
А що ЗЄ вже рулить у НАТО?
Ураган зніс "Рамштаин"
Не хоче Зеля циркувати при напівпорожній залі. Для потужного і незламного піару потрібна красива картинка.
ну шо хоче зєля тут не пишуть...А по суті, без США важливі для нас рішення прийняти не будуть. Тож перенесення цілком розумне. Чи ти так не вважаєш?
Хіба США відмовились брати участь? Все, як завжди. Тільки на цей раз Байден зголосився бути, а потім скасував візит. І Блінкен теж. Тому пішло прохання від Зелі про переніс "Рамштайну".
на проxання гундосіка там мало xто звертає увагу
ти справді думаєш що такі важливі питання як членство України в НАТО та гарантії США можна конструктивно розглядати без президента цієї країни?
Звідки інфа що саме Зєля попросив? дай пруф ,будь ласка.
Я, наприклад ,думаю що це сталось за ініціативи Шольца, це природньо і логічно. Зєля тут взагалі курить бамбук
Яке членство в НАТО??? Які гарантії США??? Ти Єдиного Шмарафету наслухався? В 2021 Зельоні в Раді провалили голосування по зверненню до США надати статус союзника поза НАТО. І проігнорували ВСІ спільні засідання НАТО, на які були офіційно запрошені з періоду 2019 до 2022. А про спільну зустріч на цьому Рамштайні, пропагандони ОПи вже розкачали істерію, що це дипломатична перемога Зеленкаво. І тепер черговий пук в калюжу.
забагато слів...а пруфа, я так зрозумів, не буде...
А що ЗЄ вже рулить у НАТО?
Але зелене свинство таки впливає, бо отой "бєспрєдєл", що вони творять, таки виведе кого завгодно.
І де воно НАТО побачило?... Мабуть Шмарклемарафону обдивилося.
Пройшов.

Якщо дійсно нема бажання, то знайдеться причина і наступного разу.
наступного разу будуть посилатись на вибори....так і перетягнуть рішення на після 5 листопада, а там вже воно буде позитивним
На tZEinform сьогодні інфа, що доклад Блінкена Байдену став при причиною цієї епопеї, щось там зелена банда творить дуже погані речі, конкретно не пишуть.
Ооо, це дуже потужне і авторитетне джерело
Але це схоже на правду. І якщо ви вже так скептично налаштовані, то мабуть ловили їх на брехні? Може я щось пропустила
Так саме схоже на правду, як і те, що пише "генерал свр"
Що вам не так? Блінкен приїздв? Доповідь Байдену подав? Про що? - та 100 відсотків про те, що зє спить і бачить мир в очках пуйла і продовжує ставити палки в колеса Армії, травить її гнилим непотребом замість їжі, а де результати передачі ф-16? А результат курської авантюри - здача майже всього того, що вимагає пуйло. Все, що можуть згноїти - те гниє на складах. То про який рамштайн можна говорити?
І де тут неправда? Чи правда в зєбломарафоні?
Так, так, вірю, звичайно ж вірю
Це кацапи ураган напстили, ссуки...
