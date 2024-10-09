Засідання "Рамштайн" відклали, нині обирається нова дата, - ЗМІ
Зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися у цю суботу, 12 жовтня, перенесли.
Про це "Радіо Свобода" повідомили джерела у штаб-квартирі НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали, нову дату визначають", - йдеться у повідомленні.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте казав про намір обговорити з президентом США Джо Байденом на засіданні дозвіл для України застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у РФ.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.
Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".
Звідки інфа що саме Зєля попросив? дай пруф ,будь ласка.
Я, наприклад ,думаю що це сталось за ініціативи Шольца, це природньо і логічно. Зєля тут взагалі курить бамбук
Якщо дійсно нема бажання, то знайдеться причина і наступного разу.
І де тут неправда? Чи правда в зєбломарафоні?