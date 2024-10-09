Дуда представлятиме Польщу на наступному засіданні "Рамштайну"

На наступному засіданні у форматі "Рамштайн" Польщу представлятиме президент країни Анджей Дуда. Уряд готує президенту позицію Варшави на цю зустріч.

Про це на засіданні польського уряду у вівторок повідомив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пан президент прийняв рішення, що хоче представляти польську владу на цій зустрічі. Відповідно до принципу, що в цих питаннях ми діємо разом, і я цього не ставлю під сумнів, я хотів би, щоб ви (міністри. - Ред.) підготували детальну позицію польського уряду, щоб президент знав, що має представити на зустрічі в Рамштайні", – повідомив Туск.

Він також доручив віцепремʼєр-міністру, міністру національної оборони РП Владиславу Косіняку-Камишу зустрітися у четвер з президентом країни, аби ознайомити його з позицією уряду країни в цьому питанні.

У Польщі за формування й реалізацію зовнішньої політики відповідає уряд. Між президентом Дудою і премʼєр-міністром Туском, які походять з різних політичних таборів, зберігаються напружені стосунки.

За даними ЗМІ, засідання "Рамштайн" відклали, нині обирається нова дата.