Дуда представлятиме Польщу на наступному засіданні "Рамштайну"
На наступному засіданні у форматі "Рамштайн" Польщу представлятиме президент країни Анджей Дуда. Уряд готує президенту позицію Варшави на цю зустріч.
Про це на засіданні польського уряду у вівторок повідомив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пан президент прийняв рішення, що хоче представляти польську владу на цій зустрічі. Відповідно до принципу, що в цих питаннях ми діємо разом, і я цього не ставлю під сумнів, я хотів би, щоб ви (міністри. - Ред.) підготували детальну позицію польського уряду, щоб президент знав, що має представити на зустрічі в Рамштайні", – повідомив Туск.
Він також доручив віцепремʼєр-міністру, міністру національної оборони РП Владиславу Косіняку-Камишу зустрітися у четвер з президентом країни, аби ознайомити його з позицією уряду країни в цьому питанні.
У Польщі за формування й реалізацію зовнішньої політики відповідає уряд. Між президентом Дудою і премʼєр-міністром Туском, які походять з різних політичних таборів, зберігаються напружені стосунки.
За даними ЗМІ, засідання "Рамштайн" відклали, нині обирається нова дата.
