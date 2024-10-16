США объявили оборонный пакет для Украины на сумму 425 млн долларов, - Зеленский

Соединенные Штаты объявили оборонный пакет для Украины на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонные переговоры с Президентом Джозефом Байденом и выразил благодарность Соединенным Штатам за непоколебимую поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Лидерство Президента Байдена в объединении мира и крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять независимость", - рассказал Зеленский.

Кроме того, он выразил благодарность Соединенным Штатам, "за объявленный сегодня оборонный пакет на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение".

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Также глава государства предложил Байдену рассмотреть возможность развития совместного производства оружия и обсудил с ним важность дополнительных тренировок для украинских воинов.

"Отдельное внимание уделили предстоящему онлайн-заседанию Украинской оборонной контактной группы, формату Рамштайн. Проинформировал Президента Байдена о своем сегодняшнем обращении к украинскому парламенту, во время которого "План победы" получил твердую поддержку всех парламентских партий и групп" - добавил Зеленский.

По его словам, завтра он будет представлять его "нашим партнерам из ЕС на заседании Совета Европы".

"Продолжаем работать с партнерами над воплощением Формулы мира. Спасибо США за готовность помочь Украине укрепить позиции, чтобы принудить Россию к добропорядочной дипломатии" - резюмировал президент.

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