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Греція планує передати Україні 32 винищувачі F-16 через США, - ЗМІ

Греція планує передати Україні 32 F-16

Греція має намір вивести з експлуатації 32 застарілі винищувачі F-16 Block-30 і продати їх США для модернізації, а потім відправити літаки Україні.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Dassault Rafale.

Раніше комітет Конгресу США видав Греції квоту на придбання до 40 новітніх багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35. На їхню думку, українська влада не приховує, що теж хоче отримати ці літаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рішення про передачу F-16 - стратегічне. Кількість, поки що, нестратегічна, - Зеленський. ВIДЕО

За даними джерел видання, Греція вважає, що було б краще не просто списати свої літаки, а передати їх США, де б їх могли модернізувати та передати Україні.

Однак, за словами представника ВПС Греції, "продаж 32 F-16... створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни... Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими й дорожчими винищувачами".

Також читайте: Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року, - ОП 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.

Автор: 

Греція (608) США (23598) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+19
Греки дбають про те, щоб їх країна не опинилася у нашій шкірі. Вони ж не лохи якісь.
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17.07.2024 08:27 Відповісти
+16
У них вообще-то национальные, в отличии от Андрея Елдака, интересы. В первую очередь думают о своей национальной безопасности. И это не самый плохой вариант между прочим. И нам и вам, так шо годі скігліті, а єслі шото нє нравітся біріті у рукі лопаті
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17.07.2024 08:26 Відповісти
+13
Всі хочуть нажитися на Україні бажаю всім хитрожопим країнам опинитися у нашій шкурі.
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17.07.2024 08:22 Відповісти
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Всі хочуть нажитися на Україні бажаю всім хитрожопим країнам опинитися у нашій шкурі.
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17.07.2024 08:22 Відповісти
У них вообще-то национальные, в отличии от Андрея Елдака, интересы. В первую очередь думают о своей национальной безопасности. И это не самый плохой вариант между прочим. И нам и вам, так шо годі скігліті, а єслі шото нє нравітся біріті у рукі лопаті
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17.07.2024 08:26 Відповісти
у єлдака теж національні інтереси, просто вони рашистські...
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17.07.2024 10:07 Відповісти
Греки дбають про те, щоб їх країна не опинилася у нашій шкірі. Вони ж не лохи якісь.
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17.07.2024 08:27 Відповісти
Війни для того й ведуться - для наживи.
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17.07.2024 09:30 Відповісти
До кінця літа,можливо на початку осені,але точно до початку зими,можливо на початку весни,але вже точно не пізніше літа...
Краще вже подати новину коли буде вдале застосування нашими орликами.
Бідон-брехло,абама-бібізяна,і вони точно з кацапами мають секс.
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17.07.2024 08:27 Відповісти
Це непогано звісно,але буде це так році у 2031.😒
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17.07.2024 08:28 Відповісти
Я мабуть щось пропустив ...як це продати, а потім ще й розпоряджатися цим майном? Щось нове в сфері купівлі-продажу ...
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17.07.2024 08:29 Відповісти
Блок 30 хуже миг 29
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17.07.2024 08:37 Відповісти
Ну вот поэтому и написано, что их отправят на модернизацию
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17.07.2024 08:56 Відповісти
Аналогічні казки були нещодавно, що Ізраїль через США передасть Україні свої системи ППО Patriot, які виводяться з експлуатації...
Поговорили і заглохло.
Годувати казками народ можна довго але не вічно.
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17.07.2024 08:46 Відповісти
а наскільки ти обізнаний в цій темі? приймаєш участь в перемовинах? То ти злив інфу щоб зірвати передачу?
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17.07.2024 09:38 Відповісти
Не хвилюйся, тобі передачу вже передали в палату номер 6 😁
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17.07.2024 09:43 Відповісти
Брехливі байки. Але нічого, вова виконає оманські домовленості і війна закінчиться
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17.07.2024 08:50 Відповісти
Это долгая песня... но если жопа голая выбирать не приходится
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17.07.2024 08:55 Відповісти
років за п'ять будуть. А може і ні, якщо Трампа або Байдена оберуть
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17.07.2024 09:01 Відповісти
Ніфіга собі, можуть вибрати кандидата ще і з інших 40-ка партій?
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17.07.2024 09:12 Відповісти
Якщо через сша то почнуть ''тягнути кота за хвіст''. А коли передадуть то з купою обмежень.
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17.07.2024 09:04 Відповісти
У нас вже цих «переданих» ф-16 стільки, шо нема де складать.
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17.07.2024 09:10 Відповісти
Коли? Бо якщо через 10 років, то вже й не знадобиться.
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17.07.2024 09:28 Відповісти
Ну если через США значит никогда. Трамп придет все заблокирует. Лучше бы ядерную бимбу у нас в подвале делали. Вон в сев кор есть ядерная бимба и их никто не трогает
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17.07.2024 09:57 Відповісти
сподіваюсь, що вони будуть поставлені цим літом... воно в нас просто гумове, це літо...
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17.07.2024 09:59 Відповісти
Якби Греція передавала БЕЗ Сполучених Штатвв, то щось могло б вийти.
Та модернізація до одного місця: вони не будуть брати участі у повітряних боях.
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17.07.2024 10:07 Відповісти
Я вже до стількох рахувати не вмію, скільки нам їх пообіцяли передати. От тільки Кринки не дочекались.
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17.07.2024 13:08 Відповісти
 
 