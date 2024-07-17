Греція планує передати Україні 32 винищувачі F-16 через США, - ЗМІ

Греція має намір вивести з експлуатації 32 застарілі винищувачі F-16 Block-30 і продати їх США для модернізації, а потім відправити літаки Україні.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Dassault Rafale.

Раніше комітет Конгресу США видав Греції квоту на придбання до 40 новітніх багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35. На їхню думку, українська влада не приховує, що теж хоче отримати ці літаки.

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За даними джерел видання, Греція вважає, що було б краще не просто списати свої літаки, а передати їх США, де б їх могли модернізувати та передати Україні.

Однак, за словами представника ВПС Греції, "продаж 32 F-16... створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни... Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими й дорожчими винищувачами".

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.