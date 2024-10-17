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Новости Война
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Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО

Зеленський про ядерну зброю та НАТО

Президент Владимир Зеленский в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он назвал Будапештский меморандум недейственной договоренностью, которая не смогла защитить Украину, когда она отказалась от ядерного оружия.

"Кто из этих великих стран, всех ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна - Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", - рассказал он.

Также читайте: Приглашение в НАТО не является "красными линиями", это превентивный шаг, - Зеленский

Президент отметил, что страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", - сказал Зеленский.

Читайте также: Давление на РФ нужно продолжать, чтобы россияне начали ненавидеть Путина за войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) НАТО (10057) ядерное оружие (1350) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+21
Ядерна зброя має бути в України у будь якому випадку - на НАТО з трампом -, орбаном, фіцо, шольцем і т.д. надіє немає ніякої !

Треба кооперуватись із скандинавами, балтами та Польщею і робити свою ЯЗ
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17.10.2024 16:05
+12
вони обидва одинакові базікали - тому розуміють один одного з напівслова
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17.10.2024 16:01
+11
Для знищення України світові аферисти відібрали в України ядерну зброю ,написали Будапештську брехню і не беруть в НАТО.
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17.10.2024 16:41
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Страница 2 из 2
Дайош ядрьоний асфальт!!!
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17.10.2024 16:17 Ответить
Дайте йому сєльодки!
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17.10.2024 16:19 Ответить
А ти вже зʼїв ?
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17.10.2024 17:44 Ответить
"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна - Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна - Україна" сказав Зеленський.
Прочитайте хтось юристу з Кривого Рогу, що США ні до чого, що Україні віддала свою ядерну зброю росії. Україні позвала США засвідчити факт передачі, а не питалися дозволу. Це як Манька віддалася Васі, а звинувачує в цьому Петра, що вона дура.
Ще раз вичставляю інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo.
Він був в комісії по передачі ядерної зброї і знає набагато краще ситуацію за свю команду Зеленського. Така брехня може пройти тільки в Україні. США виконали все, що обіцяла.
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17.10.2024 16:27 Ответить
Гірше того, клоуняра навіть показує що незнає як не тільки Україна віддала ЯЗ. Була ще Білорусь та Казахстан.
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17.10.2024 16:31 Ответить
За 3 роки не змогли розробити не те, що ракети як носії для ЯЗ. Навіть снарядів та мін не спромоглись наробити. Для кого ця маячня говориться?
Їпаний клоун-диктатор вже залякує як Ким Чен Ін. Тільки товстий ефективний на відміну від нього.
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17.10.2024 16:30 Ответить
Ядерна зброя це добре, але до неї треба українська голова, а не кротяча. А створювати її воно буде за ті купи зелених купюр, що наскладав у своєму бункері?
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17.10.2024 16:30 Ответить
Розвішує лапшу на зебаранячі вуха для підняття рейтингу.
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17.10.2024 16:32 Ответить
Як тільки Україна почне рухи в напрямку створення ядерної зброї, вона втратить всіх союзників. Звісно, що зелений виродок занадто тупий, щоб дійсно щось подібне організувати, але можна просто молоти дурним язиком і втрачати підтримку Заходу. Це і є мета. Можу побажати йому лише здохнути в страшних муках.
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17.10.2024 16:32 Ответить
розісрати Україну з союзниками - це і посильна робота внутрішнього ворога
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17.10.2024 18:46 Ответить
Колись ще за Порошенко велися розмови про ЯЗ, але казали що то коштуватиме надзвичайно дорого. Аж 2 млрд юсд. І тому не робилося нічого. Зараз збиткі в десятки трильйонів може підштовхнуть до правильного рішення робити незважаючи ні на що.
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17.10.2024 16:35 Ответить
ні, не лярди, а трильйони коштуватиме відновлення ядерного статусу. Бо це не лише заводи по виготовленню ЯЗ, і сама бомба. Там купа сила-силених супутніх виробництв. Вже нічого не кажучи про санкції від всього світу...
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17.10.2024 23:33 Ответить
Терміново викликати санітарів і поставити шлемазлу холодну лівативу(клізму)!
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17.10.2024 16:37 Ответить
Все правильно сказав президент.
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17.10.2024 16:37 Ответить
спецы у нас есть , урана куры не клюют , раз два и в дамки
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17.10.2024 16:39 Ответить
Як що це жарт, то невдалий! Специ в нас дійсно є та Україна входить у десятку країн за добиванням урану.
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17.10.2024 17:52 Ответить
При всіх спецах паливо для АЕС не в змозі самі робити.
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17.10.2024 18:05 Ответить
Ви не володієте інформацією
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18.10.2024 18:10 Ответить
06.05.23 08:19 Украинские АЭС до 2035 года будут обеспечены канадским ядерным топливом, размер сделки достигает $4 млрд, - Reuters
Украина заключила 12-летнее соглашение с канадской компанией Cameco Corp о покупке урана для питания всех ядерных реакторов. Об этом сообщила https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-cameco-insight-idCAKBN2WW0BL Reuters украинская государственная компания "Энергоатом", информирует .
Джерело:
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18.10.2024 18:18 Ответить
Отримати ядерну зброю дуже легко! Це Бєлий Русскій Путь! А ще є Малий Русскій Путь!
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17.10.2024 16:40 Ответить
Для знищення України світові аферисти відібрали в України ядерну зброю ,написали Будапештську брехню і не беруть в НАТО.
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17.10.2024 16:41 Ответить
Пиз........................дун! Клоун...............
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17.10.2024 16:42 Ответить
Трамп уху кушает
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17.10.2024 16:44 Ответить
трамп сам кому завгодно ухи наваре
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17.10.2024 19:23 Ответить
значь она сильна ....
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17.10.2024 16:47 Ответить
Трамп Зеленському: Або в вас не буде ядерної зброї, або ви не будете в НАТО
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17.10.2024 16:56 Ответить
просто зеля нашёл свободные уши. не обращайте внимания
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17.10.2024 16:56 Ответить
простреленное ухо
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17.10.2024 16:58 Ответить
работа по Ватамной бомбе уже ведется
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17.10.2024 16:59 Ответить
Вспомнилось - Или я её веду в ЗАГС, или он меня в суд.
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17.10.2024 17:00 Ответить
А під@ри можуть скавчати,АЕС то навіть зараз-ядерна зброя.
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17.10.2024 17:03 Ответить
надо зарядить аєс в паляницю и ******* по плешивому в кремле
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17.10.2024 17:18 Ответить
Володимир Олександрович якщо у нас буде ядерна зброя ! Я все прощу , я особисто на руках буду вас носити на роботу і з роботи а хто криве слово на вас скаже я анігілюю його в ту ж секунду!
Приступайте до збагатшення урану вже завтра нікого не слухайте!
Наш приклад Ізраїль а не імпотентний толерантний світ.
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17.10.2024 17:09 Ответить
я з вами))
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17.10.2024 23:58 Ответить
Нарешті, правильно сказав.
Скоріш за все вже в розробці, або вже є.
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17.10.2024 17:10 Ответить
- Верните немедленно чемоданчик! А не то будет как в прошлый раз!!!
- А что было в прошлый раз?
- Чемоданчик так и не вернули...
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17.10.2024 17:19 Ответить
Ьа хватит уже бубнить про ядерное оружие. Вроде, если бы оно сейчас откуда-то взялось, ты его применил бы..
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17.10.2024 17:20 Ответить
Трамп сказав: "У вас справедливі аргументи"
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17.10.2024 17:24 Ответить
Трамп сказав: "У вас справедливі аргументи" ... і розчулено висякався.
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17.10.2024 17:34 Ответить
Щоб виготовити ядерку, потрібен завод із збагачення урану це міліарди витрат, захід не дасть грошей на такий проект, а ми навіть от на балістичні ракети не можемо назбирати.

Друге потрібні спеціалісти, можна переманити своїх назад з Ірану зарплатами але хто поїде сюди якщо тут п...ть одне а за тиждень уже забувають і ти із спеціаліста-ядерщика із бронню, можеш перетворитись на моб. ресурс.
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17.10.2024 17:34 Ответить
Ви це тільки не розповідайте харківʼянам , а то вони вас спитають:а що й так можна було?
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18.10.2024 18:14 Ответить
Якщо у єрмака буде червона кнопка і татаров,- капець всім чеченцям...
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17.10.2024 18:05 Ответить
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18.10.2024 18:15 Ответить
Это может сработать. Конечно в НАТО не примут, но могут устроить пару утечек технологий (может даже бомб) и закрыть глаза на ЯО. Как с Израилем. В конце концов геополитически Украина европейский аналог Израиля.
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17.10.2024 18:14 Ответить
При фінансуванні можна зробити бомбу теоретично з відпрацьованих твелів, але для цього потрібне обладнання, фінансування і спеціалісти.

Плюс у нас немає засобів доставки СС18 які виробляв південмаш, мабуть вже все втрачено. От навіть Грім2 не можуть в серію запустити.
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17.10.2024 18:20 Ответить
З вироблення деяких реакторів виходить 235 уран або плутоній, саме те, що треба для бомбочки..

Але це так звані реактори-розмножувачі, зазвичай це реактори на швидких нейтронах, які мають відносно великі швидкості.. У них завантажують 238 уран наприклад, а на виході вже бойовий 235..

У більшості реакторів АЕС нейтрони повільні, теплові і немає вихідних компонентів для ядерної бомби
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17.10.2024 18:48 Ответить
На скільки я колись розмовляв з атомщика то у відпрацьованому твелі багато плутонію, і теоретично з такого можна виготовити ядерку та досягнути критичної маси, просто треба обладнання і фахівців.

А ви говорите за реактори де твели на збагаченому ураном 235 паливі з яких простіше виготовити ядерку, та на скільки мені відомо у нас тільки мабуть в Харькові такі були.
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17.10.2024 23:10 Ответить
"Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на принятие положений плана победы, - AP"
"Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО"

Украина всерьёз рассматривают возможность восстановления ядерного оружия, - украинский чиновник для Bild
"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - предупредил он.

У запада, в частности в США нет выхода, время истекает - поэтому ИЛИ против ИЛИ

Интересно, а что сказал Камале и Байдену?
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17.10.2024 18:22 Ответить
"Если президент Украины примет решение о создании ядерного оружия, то «грязная бомба» с обычным взрывчатым веществом и радиоактивным элементом, который можно получить в Чернобыле, может быть создана буквально за считаные дни, - пишуть кацапи.
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17.10.2024 18:42 Ответить
Это больше похоже на тероризм, т.е. в военном смысле вообще никакой ценности
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17.10.2024 18:45 Ответить
Нашим спецам видніше.
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17.10.2024 18:48 Ответить
А ядерний удар по Києву має військовий сенс?
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17.10.2024 19:47 Ответить
"В 2010-2014 годах в рамках израильского исследовательского проекта «Green Field» по уточнению характера радиоактивного загрязнения в случае применения террористами «грязных бомб» по результатам двадцати полигонных и лабораторных испытаний было впервые доказано незначительное попадание радиоактивных изотопов за пределы места подрыва «грязной бомбы»"

і тоді який сенс у вашій пропозиції?
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17.10.2024 20:06 Ответить
Є і інша інформація - буде заражено кілька квадратних кілометрів, що зовсім не мало, для густонаселених міст.
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17.10.2024 20:15 Ответить
кацапи ще рік тому почали "БИТЬ В НАБАТ!!!"

Х@єрова "БИЛИ" - поздно!
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17.10.2024 18:46 Ответить
чоловік Лєнки-скумбрії навряд чи завтра згадає, що і кому він брехав вчора

а журналісти вчепилися не на жарт

Зірку Смерті з Зоряних війн він Трампу не обіцяв?
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17.10.2024 18:43 Ответить
Якщо Зеленський про це почав казати, то ЯЗ вже у нас є. Балістичні ракети теж є.

Ось так, тихим сапом... .

Хоча кацапи ще рік тому почали скиглити.
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17.10.2024 18:44 Ответить
Згоден, ядерна зброя скоріше за все буде. Питання тільки чия - українська чи американська.
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17.10.2024 18:52 Ответить
американська?? від імпотентних сша які ссуть дать дозвіл на далекобійні ракети?? розсмішили
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18.10.2024 00:14 Ответить
Життя по різному повернутися може. Сьогодні імпотенти, а завтра хз
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18.10.2024 03:02 Ответить
ЯЗ повинна вже давно бути. Чого чекаємо?
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17.10.2024 18:57 Ответить
Все, расходимся. Ермак не дал разрешение

В ОП https://24tv.ua/yaderna-zbroya-za-kilka-tizhniv-zelenskogo-vidreaguvali-guchni_n2665260 опровергли информацию Bild о том, что Украина всерьёз рассматривает возможность восстановления ядерного оружия
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17.10.2024 19:19 Ответить
"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы"

Получается, Трамп услышал, сказал что справедливо
и согласен, что Украина будет в НАТО, т.к. Украина выбрала НАТО
если завтра выберет ядерное оружие, то будет яо вместо НАТО

Выходит Трамп, поддерживает любой выбор Украины
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17.10.2024 19:33 Ответить
маячня. Сьогодні вийшов комент трампа що то зе винен у початку війни. Вам про це ще методички не скинули?
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18.10.2024 00:15 Ответить
А Байден сказав, що то Обама в 2014.
Трамп сказав, що Байден в 2022
Тепер інше сказав.

Кому вірити?
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18.10.2024 02:05 Ответить
Трансглюкатор не просить. Йому сказали, що він у нього в столі лежить.
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17.10.2024 19:40 Ответить
Загальновідомо, що при виготовленні ядерної зброї на основі плутонію має бути забезпечена критична маса для голої кулі з металевого 239-Pu приблизно 10 кг, а для кулі у нейтроновідбиваючому "дзеркалі" - приблизно 5,2 кг.
Теоретично процес утворення Pu-239 з U-238 можна описати як наступну послідовність ядерних реакцій:
1) захоплення нейтрону ураном-238;
2) перший бета-розпад;
3) другий бета-розпад.

Ось більш детально основні етапи цього процесу:

Нейтронне захоплення:
Уран-238 захоплює нейтрон (n), утворюючи уран-239 (U-239).
U-238+n → U-239

Бета-розпад 1:
Уран-239 є нестабільним і зазнає бета-розпаду, в якому один з його нейтронів перетворюється на протон, вивільняючи електрон (бета-частинку) та антинейтрино. Це призводить до утворення нептунію-239 (Np-239).
U-239 → Np-239+β−+νˉ

Бета-розпад 2:
Нептуній-239 також нестабільний і зазнає другого бета-розпаду, перетворюючись на плутоній-239 (Pu-239).
Np-239 → Pu-239+β−+ν

Відомо, що тепловиділяючий елемент (ТВЕЛ) для ядерного реактора типу ВВЕР-1000 (Південно-Українська АЕС) зазвичай містить урану (U) приблизно 90-95%.
Вага таких ТВЕЛів зазвичай становить близько 400-500 кг.
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17.10.2024 19:42 Ответить
Так, нема у нас ядерної зброї. Але у нас є координати російських атомних електростанцій. Звичайно, ядерного вибуху швидше всього не буде, але величезний викид радіації гарантований. Потрібні тільки носії вибухівки, подавлення ворожого ППО і вітер в сторону мацкви.
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17.10.2024 20:22 Ответить
Бубон з гранатою. Ядерною. І буде посилати всіх к ядрёной матєрі.
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17.10.2024 20:45 Ответить
Правильна постановка питання. Але Шольца ображати не слід - його так обсіли прокремлівські покручі, що треба робити на це поправку і бути вдячними за те, що Німеччина надає.
Куди воно дівається, особливо, гроші - ось де хороше питання на засипку.
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17.10.2024 21:23 Ответить
балабол , а де будеш проводити випробування , в Кривому Роз1
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17.10.2024 21:49 Ответить
Можна домовитись із Францією.
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17.10.2024 22:12 Ответить
хернуть по кацапстану как вариант. заодно и проверим
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17.10.2024 22:39 Ответить
У відповідь прилетить 100.
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17.10.2024 23:06 Ответить
а вот и увидим
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18.10.2024 15:38 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20693 Олег Шарп , 17 Oct, 22:23:
Трамп звинуватив Зеленського у початку війни в Україні https://www.politico.com/news/2024/10/17/trump-zelenskyy-biden-russia-ukraine-war-blame-00184173 - Politico. "Саме Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна для України програна", - заявив Трамп.
Що цікаво… Тільки сьогодні Зеленський розповідав у Брюсселі, що розмовляв з Трампом і заявив тому, що для свого захисту Україна має два варіанти - або ядерна зброя, або членство в НАТО. І Україна, мовляв, вибирає НАТО. На що Трамп, нібито, відповів: "У вас справедливі аргументи". І навіть поплескав Зеленського по плечу, обтягнутому мілітарі-теніскою.
В цій ситуації у нас немає вибору, і нам доводиться захищати свого президента. Бо те, що саме Зеленський, а не путін, винуватий у початку цієї війни - така вже сова на глобус, що аж невдобно.
Так, Шостий багато у чому винний - і те, що окупація частини України навесні 22-го відбулась так швидко - його одноосібна, як Верховного, вина. Не готувався, саботував, не прислуховувався, брехав. Але підігрувати у цьому питанні Трампу, який на блакитному оці артикулює чи не головний російський наратив, недопустимо за жодних умов.
Не знаю, чим закінчаться вибори у США, але підозрюю, що у випадку перемоги Трампа, останній надасть перевагу тандему з путіним, а не Зеленським. Якщо, звісно, не поміняє риторику і дії на 180град.. Єдина надія на те, що це йому як два пальці об асфальт.
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17.10.2024 23:29 Ответить
Хоче перетворити Україну на Пн. Корею? Про наслідки цей "лякач" подумав?
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17.10.2024 23:57 Ответить
не пройшло і 3 роки як він згадав про цей аргумент. З іншого боку, це означає шо справи у нас геть погані.
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18.10.2024 00:02 Ответить
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