Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО
Президент Владимир Зеленский в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО.
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он назвал Будапештский меморандум недейственной договоренностью, которая не смогла защитить Украину, когда она отказалась от ядерного оружия.
"Кто из этих великих стран, всех ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна - Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", - рассказал он.
Президент отметил, что страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.
"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", - сказал Зеленский.
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Прочитайте хтось юристу з Кривого Рогу, що США ні до чого, що Україні віддала свою ядерну зброю росії. Україні позвала США засвідчити факт передачі, а не питалися дозволу. Це як Манька віддалася Васі, а звинувачує в цьому Петра, що вона дура.
Ще раз вичставляю інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo.
Він був в комісії по передачі ядерної зброї і знає набагато краще ситуацію за свю команду Зеленського. Така брехня може пройти тільки в Україні. США виконали все, що обіцяла.
Їпаний клоун-диктатор вже залякує як Ким Чен Ін. Тільки товстий ефективний на відміну від нього.
Украина заключила 12-летнее соглашение с канадской компанией Cameco Corp о покупке урана для питания всех ядерных реакторов. Об этом сообщила https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-cameco-insight-idCAKBN2WW0BL Reuters украинская государственная компания "Энергоатом", информирует .
Джерело:
Приступайте до збагатшення урану вже завтра нікого не слухайте!
Наш приклад Ізраїль а не імпотентний толерантний світ.
Скоріш за все вже в розробці, або вже є.
- А что было в прошлый раз?
- Чемоданчик так и не вернули...
Друге потрібні спеціалісти, можна переманити своїх назад з Ірану зарплатами але хто поїде сюди якщо тут п...ть одне а за тиждень уже забувають і ти із спеціаліста-ядерщика із бронню, можеш перетворитись на моб. ресурс.
Плюс у нас немає засобів доставки СС18 які виробляв південмаш, мабуть вже все втрачено. От навіть Грім2 не можуть в серію запустити.
Але це так звані реактори-розмножувачі, зазвичай це реактори на швидких нейтронах, які мають відносно великі швидкості.. У них завантажують 238 уран наприклад, а на виході вже бойовий 235..
У більшості реакторів АЕС нейтрони повільні, теплові і немає вихідних компонентів для ядерної бомби
А ви говорите за реактори де твели на збагаченому ураном 235 паливі з яких простіше виготовити ядерку, та на скільки мені відомо у нас тільки мабуть в Харькові такі були.
"Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО"
Украина всерьёз рассматривают возможность восстановления ядерного оружия, - украинский чиновник для Bild
"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - предупредил он.
У запада, в частности в США нет выхода, время истекает - поэтому ИЛИ против ИЛИ
Интересно, а что сказал Камале и Байдену?
і тоді який сенс у вашій пропозиції?
Х@єрова "БИЛИ" - поздно!
а журналісти вчепилися не на жарт
Зірку Смерті з Зоряних війн він Трампу не обіцяв?
Ось так, тихим сапом... .
Хоча кацапи ще рік тому почали скиглити.
В ОП https://24tv.ua/yaderna-zbroya-za-kilka-tizhniv-zelenskogo-vidreaguvali-guchni_n2665260 опровергли информацию Bild о том, что Украина всерьёз рассматривает возможность восстановления ядерного оружия
Получается, Трамп услышал, сказал что справедливо
и согласен, что Украина будет в НАТО, т.к. Украина выбрала НАТО
если завтра выберет ядерное оружие, то будет яо вместо НАТО
Выходит Трамп, поддерживает любой выбор Украины
Трамп сказав, що Байден в 2022
Тепер інше сказав.
Кому вірити?
Теоретично процес утворення Pu-239 з U-238 можна описати як наступну послідовність ядерних реакцій:
1) захоплення нейтрону ураном-238;
2) перший бета-розпад;
3) другий бета-розпад.
Ось більш детально основні етапи цього процесу:
Нейтронне захоплення:
Уран-238 захоплює нейтрон (n), утворюючи уран-239 (U-239).
U-238+n → U-239
Бета-розпад 1:
Уран-239 є нестабільним і зазнає бета-розпаду, в якому один з його нейтронів перетворюється на протон, вивільняючи електрон (бета-частинку) та антинейтрино. Це призводить до утворення нептунію-239 (Np-239).
U-239 → Np-239+β−+νˉ
Бета-розпад 2:
Нептуній-239 також нестабільний і зазнає другого бета-розпаду, перетворюючись на плутоній-239 (Pu-239).
Np-239 → Pu-239+β−+ν
Відомо, що тепловиділяючий елемент (ТВЕЛ) для ядерного реактора типу ВВЕР-1000 (Південно-Українська АЕС) зазвичай містить урану (U) приблизно 90-95%.
Вага таких ТВЕЛів зазвичай становить близько 400-500 кг.
Куди воно дівається, особливо, гроші - ось де хороше питання на засипку.
Трамп звинуватив Зеленського у початку війни в Україні https://www.politico.com/news/2024/10/17/trump-zelenskyy-biden-russia-ukraine-war-blame-00184173 - Politico. "Саме Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна для України програна", - заявив Трамп.
Що цікаво… Тільки сьогодні Зеленський розповідав у Брюсселі, що розмовляв з Трампом і заявив тому, що для свого захисту Україна має два варіанти - або ядерна зброя, або членство в НАТО. І Україна, мовляв, вибирає НАТО. На що Трамп, нібито, відповів: "У вас справедливі аргументи". І навіть поплескав Зеленського по плечу, обтягнутому мілітарі-теніскою.
В цій ситуації у нас немає вибору, і нам доводиться захищати свого президента. Бо те, що саме Зеленський, а не путін, винуватий у початку цієї війни - така вже сова на глобус, що аж невдобно.
Так, Шостий багато у чому винний - і те, що окупація частини України навесні 22-го відбулась так швидко - його одноосібна, як Верховного, вина. Не готувався, саботував, не прислуховувався, брехав. Але підігрувати у цьому питанні Трампу, який на блакитному оці артикулює чи не головний російський наратив, недопустимо за жодних умов.
Не знаю, чим закінчаться вибори у США, але підозрюю, що у випадку перемоги Трампа, останній надасть перевагу тандему з путіним, а не Зеленським. Якщо, звісно, не поміняє риторику і дії на 180град.. Єдина надія на те, що це йому як два пальці об асфальт.