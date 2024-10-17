"Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО"

Президент Владимир Зеленский в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он назвал Будапештский меморандум недейственной договоренностью, которая не смогла защитить Украину, когда она отказалась от ядерного оружия.

"Кто из этих великих стран, всех ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна - Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", - рассказал он.

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Президент отметил, что страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", - сказал Зеленский.

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