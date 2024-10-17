Давление на РФ нужно продолжать, чтобы россияне начали ненавидеть Путина за войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что войну нужно возвращать на территорию России.
Об этом он сказал, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию на поле боя, и вполне реально удерживать позиции на фронте на территории Украины, одновременно возвращая войну в Россию, чтобы россияне почувствовали, что такое война, и начали ненавидеть Путина за это", - отметил глава государства.
По словам президента, у Украины есть четкий список оружия, которое сможет сделать возможным давление на Россию.
Курской операцией Украина показала, что у Путина "недостаточно сил, чтобы удержаться, когда мы действительно оказываем давление".
Поэтому, добавил Зеленский, необходимо инвестировать в украинскую оборону, промышленную базу и совместное производство, а также обеспечить Украину противовоздушной обороной как можно скорее.
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Царя??
Ненавидіти???
Ти що той план перемоги покурюєшь потрошку там?
Одягаючи маски з вухами-
Потакаючи звіру рухами...
Напрягаючи зір та слух...
хочеться спитати тебе як москаля - а точно все за планом?
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У серпні Сергія Салаватова призначили командиром 107-го окремого батальйону ТрО. Журналісти hromadske знайшли дані, які свідчать про його колишні зв'язки з «ДНР».
Соцмережі Салаватова були «почищені», але відновлені дописи показують, що у 2014 році він поширював матеріали з проросійських спільнот.
Сам Салаватов пояснив, що політика його не цікавила, а пости репостила колишня дружина.
Журналісти також дізналися, що у травні 2014 року Салаватов двічі телефонував на гарячі лінії для запису в так зване народне ополчення «ДНР».
Розслідувачі виявили номер Салаватова на російському сайті для вербування найманців, де 10 років тому він зазначив у графі "чим можу допомогти": "участю, працював за наймом".
Згідно з повідомленням, Сергія Салаватова не перевіряли перед призначенням комбатом ТрО.
Після проходження поліграфа його сторінку видалили із сайту «Миротворець