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Новости Война
2 009 27

Давление на РФ нужно продолжать, чтобы россияне начали ненавидеть Путина за войну, - Зеленский

Зеленський про тиск на Росію

Президент Владимир Зеленский считает, что войну нужно возвращать на территорию России.

Об этом он сказал, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию на поле боя, и вполне реально удерживать позиции на фронте на территории Украины, одновременно возвращая войну в Россию, чтобы россияне почувствовали, что такое война, и начали ненавидеть Путина за это", - отметил глава государства.

По словам президента, у Украины есть четкий список оружия, которое сможет сделать возможным давление на Россию.

Курской операцией Украина показала, что у Путина "недостаточно сил, чтобы удержаться, когда мы действительно оказываем давление".

Поэтому, добавил Зеленский, необходимо инвестировать в украинскую оборону, промышленную базу и совместное производство, а также обеспечить Украину противовоздушной обороной как можно скорее.

Также читайте: Украина разработала "План победы" не для критиков. Он заключается в усилении страны для окончания войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) россия (96095)


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Топ комментарии
+15
Якщо русня і буде ненавидіт ***** за війну, то тільки у разі її програшу росією.
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17.10.2024 13:33
+14
Янелох, пойми ты, наконец, что Ху#ло- это и есть продукт 99% дебильного населения параши. Как и ты, но только 73%, и Украины.
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17.10.2024 13:34
+11
Всьо ху#ня,Вова. Тєбє дєнєг нікто нє дасть.
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17.10.2024 13:31
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Всьо ху#ня,Вова. Тєбє дєнєг нікто нє дасть.
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17.10.2024 13:31 Ответить
І нащо так потужно палитись?
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17.10.2024 13:45 Ответить
як саме 73% щось виправлять коли небудь? Вони і вдруге за зе проголосують, гляньте нещодавні опитування.
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17.10.2024 13:57 Ответить
Это как сказать...
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17.10.2024 13:38 Ответить
Якщо русня і буде ненавидіт ***** за війну, то тільки у разі її програшу росією.
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17.10.2024 13:33 Ответить
Расіянці?
Царя??
Ненавидіти???

Ти що той план перемоги покурюєшь потрошку там?
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17.10.2024 13:33 Ответить
Йшов вже одинадцятий рік війни а вова все ще хоче знайти друзів серех хароших рускіх
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17.10.2024 13:33 Ответить
Це вже було у 1917 - цар поганий, русскіє (тоді вєлікароси) хорошиє...закінчилося Голодоморами, репресіями, депортаціями під час яких українці захищали та абустраівалі рассію.
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17.10.2024 13:38 Ответить
Янелох, пойми ты, наконец, что Ху#ло- это и есть продукт 99% дебильного населения параши. Как и ты, но только 73%, и Украины.
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17.10.2024 13:34 Ответить
" ... і цілком реально утримувати позиції на фронті на території України ...", - зазначив глава держави.

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17.10.2024 13:36 Ответить
Нє шатай лодка, абидна да? Когось із шапітолія-95 тошнітть.
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17.10.2024 13:54 Ответить
Тиснути треба квадропперами...

Одягаючи маски з вухами-

Потакаючи звіру рухами...

Напрягаючи зір та слух...
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17.10.2024 13:37 Ответить
""необхідно інвестувати в українську оборону, промислову базу,"" ти ба як заспівав! А в 19-му шо треба було? Асфальт? Кодло зебілов.
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17.10.2024 13:39 Ответить
вова, а виходить навпаки, москалі свого діда слухають, і підпорядковуються, а от тебе і твого прИнца єрмака - все більше ненавидять.
хочеться спитати тебе як москаля - а точно все за планом?
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17.10.2024 13:41 Ответить
Це не лікується.
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17.10.2024 13:42 Ответить
Блин, ХТО постійно просуває на керівні посади колобарантів? Назвіть призвіще ‼️‼️‼️‼️‼️
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17.10.2024 13:43 Ответить
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У серпні Сергія Салаватова призначили командиром 107-го окремого батальйону ТрО. Журналісти hromadske знайшли дані, які свідчать про його колишні зв'язки з «ДНР».

Соцмережі Салаватова були «почищені», але відновлені дописи показують, що у 2014 році він поширював матеріали з проросійських спільнот.

Сам Салаватов пояснив, що політика його не цікавила, а пости репостила колишня дружина.

Журналісти також дізналися, що у травні 2014 року Салаватов двічі телефонував на гарячі лінії для запису в так зване народне ополчення «ДНР».

Розслідувачі виявили номер Салаватова на російському сайті для вербування найманців, де 10 років тому він зазначив у графі "чим можу допомогти": "участю, працював за наймом".

Згідно з повідомленням, Сергія Салаватова не перевіряли перед призначенням комбатом ТрО.

Після проходження поліграфа його сторінку видалили із сайту «Миротворець
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17.10.2024 13:45 Ответить
Ідіот. Просто ідіот. Країна приречена з цим тупорилим самодуром.
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17.10.2024 13:47 Ответить
Попереджали 73% але зараз чомусь про це ще пишуть
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17.10.2024 14:56 Ответить
Зечмо знову іщєт харошіх какцапов.
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17.10.2024 13:49 Ответить
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17.10.2024 13:49 Ответить
Таке враження, що все відбувається навпаки в іншу сторону.
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17.10.2024 14:17 Ответить
а ось реальний рашистсько зеленослуживий спільний тиск на Україну
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17.10.2024 14:55 Ответить
паяцЪ
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17.10.2024 14:56 Ответить
Москалі не будуть ненавидить Путіна від слова зовсім, він їхня ідея фікс. Тож з ними є один шлях їх знищувати по повній
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17.10.2024 18:41 Ответить
 
 