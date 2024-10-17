Давление на РФ нужно продолжать, чтобы россияне начали ненавидеть Путина за войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что войну нужно возвращать на территорию России.

Об этом он сказал, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию на поле боя, и вполне реально удерживать позиции на фронте на территории Украины, одновременно возвращая войну в Россию, чтобы россияне почувствовали, что такое война, и начали ненавидеть Путина за это", - отметил глава государства.

По словам президента, у Украины есть четкий список оружия, которое сможет сделать возможным давление на Россию.

Курской операцией Украина показала, что у Путина "недостаточно сил, чтобы удержаться, когда мы действительно оказываем давление".

Поэтому, добавил Зеленский, необходимо инвестировать в украинскую оборону, промышленную базу и совместное производство, а также обеспечить Украину противовоздушной обороной как можно скорее.

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