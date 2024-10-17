Украина разработала "План победы" не для критиков. Он заключается в усилении страны для окончания войны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ответил критикам "Плана победы", заявив, что он направлен на укрепление страны для завершения войны.
Об этом он сказал, прибыв в Европейский совет, информирует Цензор.НЕТ.
"Это не о ком-то. Мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать. Я слышал много критики в начале войны о том, как и когда это может закончиться. Сейчас мы в Брюсселе, вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как это было в начале войны, когда мы были в Киеве и вокруг нас были только российские войска", - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что многие люди делятся своими идеями и аналитикой, но "План победы" заключается именно в усилении Украины для завершения войны независимо от способов.
Наш план - это укрепить Украину, чтобы она была сильной и готовой к дипломатическим или любым другим способам решения этой проблемы. И быть сильными - это не зависит от готовности или желания России", - пояснил президент.
Зеленский добавил, что он зависит только от готовности и желания наших партнеров, поэтому "это дает нам возможность сделать этот план реальностью".
План победы Зеленского
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.
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Але ЕрЗе навіть не задається собі таким запитанням...
І все по-плану...
І диму дивний смак...
А шо не так?
Скажіте їбалану...
Тобі ж скільки разів друзі -- дійсно друзі! -- з Європи та НАТО говорили і вказували що треба робити і вже давно зробити. І що? Ти їх послухав?
Інший варіант - залишити зелених, які продадуть Україну у батрацтво. Але зате будемо живі!
Розхвилювався дитина що в неї її цяцьку забирають.
Тобто, від вас "со товаріщі" взагалі ніфуя не залежить?!
Тоді навіщо ви потрібні, для "торгівлі ліцом"?!
Lyudmila Mila
https://x.com/mila1961b
@mila1961b
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як оцей