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Новости Война
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Украина разработала "План победы" не для критиков. Он заключается в усилении страны для окончания войны, - Зеленский

Зеленський відреагував на критику свого Плану перемоги

Президент Украины Владимир Зеленский ответил критикам "Плана победы", заявив, что он направлен на укрепление страны для завершения войны.

Об этом он сказал, прибыв в Европейский совет, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не о ком-то. Мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать. Я слышал много критики в начале войны о том, как и когда это может закончиться. Сейчас мы в Брюсселе, вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как это было в начале войны, когда мы были в Киеве и вокруг нас были только российские войска", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что многие люди делятся своими идеями и аналитикой, но "План победы" заключается именно в усилении Украины для завершения войны независимо от способов.

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Наш план - это укрепить Украину, чтобы она была сильной и готовой к дипломатическим или любым другим способам решения этой проблемы. И быть сильными - это не зависит от готовности или желания России", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что он зависит только от готовности и желания наших партнеров, поэтому "это дает нам возможность сделать этот план реальностью".

План победы Зеленского

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) План победы (85)


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Топ комментарии
+26
Ніпоняв. Шо, неможна критикувати ту ..уйню, яку ви нарозробляли?
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17.10.2024 13:06
+20
Іди вже на "#@_й
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17.10.2024 13:05
+14
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17.10.2024 13:11
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Іди вже на "#@_й
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17.10.2024 13:05 Ответить
Він нехай іде. хто проти. Обрисуй власний шлях до Перемоги. Давай твори.
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17.10.2024 13:27 Ответить
Та ні, нехай ідуть ті, хто це зз+&_лайно підтримує. Поки на чолі держави стоятиме обдовбане чмо під керівництвом кремлівського щура і крадійкуватих хуцпоменеджерів, перемоги Україні не бачити. Саме існування України на волосинці. Тільки Уряд національної єдності.
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17.10.2024 13:36 Ответить
... те..що озвучив з папірця вчора хрипатий ..інакше..як повним ідіотизмом назвати неможливо. Вовчику у ВСІХ країнах..куди він поперся з цим опусом... дали отлуп, визнавши написане відвертою дурістью. То хто б не взявся писати щось подібне... гірше неможливо написати. Дурновату назву зі словом перемога замінити на план закінчення війни ...і то вже люди можливо не будуть сміятися і глузувати з відвертого дурня...яким себе виставив Зеленський!
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17.10.2024 13:41 Ответить
Для розумово відсталих - це перший пункт плану, без якого всі подальші лише маніловщина
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17.10.2024 14:16 Ответить
Все это дешевое балабольство до тех пор пока не уйдут от власти.
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17.10.2024 14:19 Ответить
Та! - нам ше до закінчення як до неба рачки - чого б це кацапам зупинятись - тільки зброя може іх зупинити
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17.10.2024 13:05 Ответить
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17.10.2024 13:14 Ответить
Ніпоняв. Шо, неможна критикувати ту ..уйню, яку ви нарозробляли?
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17.10.2024 13:06 Ответить
Ні. Він сказав, що цільова аудиторія того "плану' - люди позбавлені критичного мислення.
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17.10.2024 17:19 Ответить
План не для критиків, а для затягнутих фантазерів, оскільки лише затягнуті фантазери вірять у запрошення до НАТО і т.д.по списку плану
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17.10.2024 13:07 Ответить
Не заважай сцяти в очі і на лице. Дехто ще не напився і не нальопався під зеленим благодатним дощиком.
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17.10.2024 13:38 Ответить
Для закінчення війни, Україна має мати свою ядерну зброю.
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17.10.2024 13:08 Ответить
И что? Кацапы убегут? Или мы на них бомбу бросим?
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17.10.2024 13:28 Ответить
"Ми" це хто? Кацапомовні хранцузи?
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17.10.2024 13:39 Ответить
Тебе лишь бы пи@дануть что-нибудь, писатель?
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17.10.2024 17:17 Ответить
Рівно як і тобі
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17.10.2024 17:56 Ответить
А воно не здається...
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17.10.2024 13:09 Ответить
Якщо критикується нереалістичність плану, то, можливо, не ті особи його розробляли і представляли?

Але ЕрЗе навіть не задається собі таким запитанням...
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17.10.2024 13:09 Ответить
Якщо вони не бачать що пів країни кладе болт на їх тупі закони та постанови, то тут тим паче. Ще якийсь час поноситься зі своїм планом, потім вигадає ще якусь муйню. Як свого часу із самітом миру.
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17.10.2024 13:16 Ответить
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17.10.2024 13:11 Ответить
По плану...План!

І все по-плану...

І диму дивний смак...

А шо не так?
Скажіте їбалану...
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17.10.2024 13:45 Ответить
А шо нам ще не можна робити? Ненавиджу, шиксу.
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17.10.2024 13:17 Ответить
знову той підар йому промову написав?
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17.10.2024 13:20 Ответить
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17.10.2024 13:21 Ответить
Так посилюй країну! Ти ж своїми діями свою країну не посилюєш, а навпаки -- тільки послаблюєш!
Тобі ж скільки разів друзі -- дійсно друзі! -- з Європи та НАТО говорили і вказували що треба робити і вже давно зробити. І що? Ти їх послухав?
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17.10.2024 13:21 Ответить
прокинься, вава, ти обісрався
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17.10.2024 13:24 Ответить
Та ні...це ми...
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17.10.2024 13:28 Ответить
За часів паровозів та пароплавів був був такий вираз - весь пар в гудок пішов.
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17.10.2024 13:26 Ответить
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17.10.2024 13:28 Ответить
яка обмежена людина. В такий час країною повині керувати унікуми та гнучкі щодо мислення люди, однак маємо дійсно обмежене створіння.
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17.10.2024 13:32 Ответить
І цей тупий огризок привів до влади весь кагал, який був вигнаний Майданом, і при Пороху сидів по закордонах тихо, як таргани під віником.
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17.10.2024 13:50 Ответить
Весь план зводиться да виконання заходам наших хатєлок і затягування війни. А, якщо захід не буде виконувати наші вимоги, що тоді, капітуляція?
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17.10.2024 13:34 Ответить
капітуляція західа
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17.10.2024 13:39 Ответить
Так, але руки Вовіка будуть чисті.
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17.10.2024 13:39 Ответить
План Победы какое есть от нас далек ....
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17.10.2024 13:35 Ответить
как он есть от нас далек
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17.10.2024 13:38 Ответить
На жаль, ця "епопея" триватиме, поки при владі зелені. І гроші теж перестануть давати з тієї ж причини. План може й непоганий, але він побудований на тому, що все мають робити союзники. А союзники робитимуть лише мінімум, поки зелені при кермі. Тому єдиний спосіб перемогти - це позбутися зелених.

Інший варіант - залишити зелених, які продадуть Україну у батрацтво. Але зате будемо живі!
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17.10.2024 13:48 Ответить
Вже мабуть і зебіли зрозуміли, що в них керує країною самодур-імбецил, реінкарнація Калігули.
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17.10.2024 13:50 Ответить
заради цікавості дивлюся гундосу пресуху в Брюсселі. Але ж як бреше! Зокрема, бреше, що більшість країн ЄС+НАТО підтримали цей його .... Зокрема, каже, що з Орбаном привітався, "і це вже немало"
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17.10.2024 14:07 Ответить
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17.10.2024 14:18 Ответить
Ну ясно ясно, критикувати не можна.
Розхвилювався дитина що в неї її цяцьку забирають.
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17.10.2024 14:10 Ответить
А раніше ти чим займався ?
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17.10.2024 14:21 Ответить
додав, що він залежить лише від готовності й бажання наших партнерів Джерело:
Тобто, від вас "со товаріщі" взагалі ніфуя не залежить?!
Тоді навіщо ви потрібні, для "торгівлі ліцом"?!
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17.10.2024 14:28 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/17/7196432/ Зеленский сказал Трампу: или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО
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17.10.2024 15:08 Ответить
Ось що значить проросійського клоуна обрати президентом , в його плані немає як зупинити наступ ворога на Донбасі ,будіввництво фортефікаційних споруд,як побороти корупцію,як збільшити виробництво ***********,як підготувати боєздатні резерви ітд. В нього як завжди винен Захід що не приймає до НАТО , а що ти зробив ?
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17.10.2024 15:04 Ответить
https://x.com/mila1961b

Lyudmila Mila



https://x.com/mila1961b

@mila1961b

·

як оцей

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17.10.2024 16:47 Ответить
 
 