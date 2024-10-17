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Новини Війна
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Україна розробила "План перемоги" не для критиків. Він полягає у посиленні країни для закінчення війни, - Зеленський

Зеленський відреагував на критику свого Плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський відповів критикам "Плану перемоги", заявивши, що він направлений на зміцнення країни для завершення війни.

Про це він сказав, прибувши до Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. Я чув багато критики на початку війни про те, як і коли це може закінчитися. Зараз ми в Брюсселі, разом із союзниками, друзями та партнерами. Не так, як це було на початку війни, коли ми були в Києві й навколо нас були лише російські війська", - зазначив глава держави. 

Зеленський зауважив, що багато людей діляться своїми ідеями й аналітикою, але "План перемоги" полягає саме у посиленні України для завершення війни незалежно від способів.

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Наш план - це зміцнити Україну, щоб вона була сильною і готовою до дипломатичних або будь-яких інших способів вирішення цієї проблеми. І бути сильними - це не залежить від готовності чи бажання Росії", - пояснив президент.

Зеленський додав, що він залежить лише від готовності й бажання наших партнерів, тому "це надає нам можливість зробити цей план реальністю".

План перемоги Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+26
Ніпоняв. Шо, неможна критикувати ту ..уйню, яку ви нарозробляли?
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17.10.2024 13:06 Відповісти
+20
Іди вже на "#@_й
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17.10.2024 13:05 Відповісти
+14
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17.10.2024 13:11 Відповісти
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Іди вже на "#@_й
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17.10.2024 13:05 Відповісти
Він нехай іде. хто проти. Обрисуй власний шлях до Перемоги. Давай твори.
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17.10.2024 13:27 Відповісти
Та ні, нехай ідуть ті, хто це зз+&_лайно підтримує. Поки на чолі держави стоятиме обдовбане чмо під керівництвом кремлівського щура і крадійкуватих хуцпоменеджерів, перемоги Україні не бачити. Саме існування України на волосинці. Тільки Уряд національної єдності.
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17.10.2024 13:36 Відповісти
... те..що озвучив з папірця вчора хрипатий ..інакше..як повним ідіотизмом назвати неможливо. Вовчику у ВСІХ країнах..куди він поперся з цим опусом... дали отлуп, визнавши написане відвертою дурістью. То хто б не взявся писати щось подібне... гірше неможливо написати. Дурновату назву зі словом перемога замінити на план закінчення війни ...і то вже люди можливо не будуть сміятися і глузувати з відвертого дурня...яким себе виставив Зеленський!
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17.10.2024 13:41 Відповісти
Для розумово відсталих - це перший пункт плану, без якого всі подальші лише маніловщина
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17.10.2024 14:16 Відповісти
Все это дешевое балабольство до тех пор пока не уйдут от власти.
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17.10.2024 14:19 Відповісти
Та! - нам ше до закінчення як до неба рачки - чого б це кацапам зупинятись - тільки зброя може іх зупинити
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17.10.2024 13:05 Відповісти
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17.10.2024 13:14 Відповісти
Ніпоняв. Шо, неможна критикувати ту ..уйню, яку ви нарозробляли?
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17.10.2024 13:06 Відповісти
Ні. Він сказав, що цільова аудиторія того "плану' - люди позбавлені критичного мислення.
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17.10.2024 17:19 Відповісти
План не для критиків, а для затягнутих фантазерів, оскільки лише затягнуті фантазери вірять у запрошення до НАТО і т.д.по списку плану
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17.10.2024 13:07 Відповісти
Не заважай сцяти в очі і на лице. Дехто ще не напився і не нальопався під зеленим благодатним дощиком.
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17.10.2024 13:38 Відповісти
Для закінчення війни, Україна має мати свою ядерну зброю.
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17.10.2024 13:08 Відповісти
И что? Кацапы убегут? Или мы на них бомбу бросим?
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17.10.2024 13:28 Відповісти
"Ми" це хто? Кацапомовні хранцузи?
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17.10.2024 13:39 Відповісти
Тебе лишь бы пи@дануть что-нибудь, писатель?
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17.10.2024 17:17 Відповісти
Рівно як і тобі
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17.10.2024 17:56 Відповісти
А воно не здається...
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17.10.2024 13:09 Відповісти
Якщо критикується нереалістичність плану, то, можливо, не ті особи його розробляли і представляли?

Але ЕрЗе навіть не задається собі таким запитанням...
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17.10.2024 13:09 Відповісти
Якщо вони не бачать що пів країни кладе болт на їх тупі закони та постанови, то тут тим паче. Ще якийсь час поноситься зі своїм планом, потім вигадає ще якусь муйню. Як свого часу із самітом миру.
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17.10.2024 13:16 Відповісти
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17.10.2024 13:11 Відповісти
По плану...План!

І все по-плану...

І диму дивний смак...

А шо не так?
Скажіте їбалану...
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17.10.2024 13:45 Відповісти
А шо нам ще не можна робити? Ненавиджу, шиксу.
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17.10.2024 13:17 Відповісти
знову той підар йому промову написав?
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17.10.2024 13:20 Відповісти
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17.10.2024 13:21 Відповісти
Так посилюй країну! Ти ж своїми діями свою країну не посилюєш, а навпаки -- тільки послаблюєш!
Тобі ж скільки разів друзі -- дійсно друзі! -- з Європи та НАТО говорили і вказували що треба робити і вже давно зробити. І що? Ти їх послухав?
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17.10.2024 13:21 Відповісти
прокинься, вава, ти обісрався
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17.10.2024 13:24 Відповісти
Та ні...це ми...
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17.10.2024 13:28 Відповісти
За часів паровозів та пароплавів був був такий вираз - весь пар в гудок пішов.
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17.10.2024 13:26 Відповісти
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17.10.2024 13:28 Відповісти
яка обмежена людина. В такий час країною повині керувати унікуми та гнучкі щодо мислення люди, однак маємо дійсно обмежене створіння.
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17.10.2024 13:32 Відповісти
І цей тупий огризок привів до влади весь кагал, який був вигнаний Майданом, і при Пороху сидів по закордонах тихо, як таргани під віником.
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17.10.2024 13:50 Відповісти
Весь план зводиться да виконання заходам наших хатєлок і затягування війни. А, якщо захід не буде виконувати наші вимоги, що тоді, капітуляція?
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17.10.2024 13:34 Відповісти
капітуляція західа
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17.10.2024 13:39 Відповісти
Так, але руки Вовіка будуть чисті.
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17.10.2024 13:39 Відповісти
План Победы какое есть от нас далек ....
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17.10.2024 13:35 Відповісти
как он есть от нас далек
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17.10.2024 13:38 Відповісти
На жаль, ця "епопея" триватиме, поки при владі зелені. І гроші теж перестануть давати з тієї ж причини. План може й непоганий, але він побудований на тому, що все мають робити союзники. А союзники робитимуть лише мінімум, поки зелені при кермі. Тому єдиний спосіб перемогти - це позбутися зелених.

Інший варіант - залишити зелених, які продадуть Україну у батрацтво. Але зате будемо живі!
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17.10.2024 13:48 Відповісти
Вже мабуть і зебіли зрозуміли, що в них керує країною самодур-імбецил, реінкарнація Калігули.
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17.10.2024 13:50 Відповісти
заради цікавості дивлюся гундосу пресуху в Брюсселі. Але ж як бреше! Зокрема, бреше, що більшість країн ЄС+НАТО підтримали цей його .... Зокрема, каже, що з Орбаном привітався, "і це вже немало"
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17.10.2024 14:07 Відповісти
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17.10.2024 14:18 Відповісти
Ну ясно ясно, критикувати не можна.
Розхвилювався дитина що в неї її цяцьку забирають.
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17.10.2024 14:10 Відповісти
А раніше ти чим займався ?
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17.10.2024 14:21 Відповісти
додав, що він залежить лише від готовності й бажання наших партнерів Джерело:
Тобто, від вас "со товаріщі" взагалі ніфуя не залежить?!
Тоді навіщо ви потрібні, для "торгівлі ліцом"?!
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17.10.2024 14:28 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/17/7196432/ Зеленский сказал Трампу: или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО
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17.10.2024 15:08 Відповісти
Ось що значить проросійського клоуна обрати президентом , в його плані немає як зупинити наступ ворога на Донбасі ,будіввництво фортефікаційних споруд,як побороти корупцію,як збільшити виробництво ***********,як підготувати боєздатні резерви ітд. В нього як завжди винен Захід що не приймає до НАТО , а що ти зробив ?
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17.10.2024 15:04 Відповісти
https://x.com/mila1961b

Lyudmila Mila



https://x.com/mila1961b

@mila1961b

·

як оцей

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17.10.2024 16:47 Відповісти
 
 