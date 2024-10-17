Україна розробила "План перемоги" не для критиків. Він полягає у посиленні країни для закінчення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів критикам "Плану перемоги", заявивши, що він направлений на зміцнення країни для завершення війни.

Про це він сказав, прибувши до Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. Я чув багато критики на початку війни про те, як і коли це може закінчитися. Зараз ми в Брюсселі, разом із союзниками, друзями та партнерами. Не так, як це було на початку війни, коли ми були в Києві й навколо нас були лише російські війська", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що багато людей діляться своїми ідеями й аналітикою, але "План перемоги" полягає саме у посиленні України для завершення війни незалежно від способів.

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Наш план - це зміцнити Україну, щоб вона була сильною і готовою до дипломатичних або будь-яких інших способів вирішення цієї проблеми. І бути сильними - це не залежить від готовності чи бажання Росії", - пояснив президент.

Зеленський додав, що він залежить лише від готовності й бажання наших партнерів, тому "це надає нам можливість зробити цей план реальністю".

План перемоги Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.