Тиск на РФ потрібно продовжувати, щоб росіяни почали ненавидіти Путіна за війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що війну потрібно повертати на територію Росії.
Про це він сказав, виступаючи на саміті Європейської ради в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо продовжувати чинити тиск на Росію на полі бою, і цілком реально утримувати позиції на фронті на території України, одночасно повертаючи війну до Росії, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти Путіна за це", - зазначив глава держави.
За словами президента, в України є чіткий список зброї, яка зможе зробити можливим тиск на Росію.
Курською операцією Україна показала, що у Путіна "недостатньо сил, щоб утриматися, коли ми справді чинимо тиск".
Тому, додав Зеленський, необхідно інвестувати в українську оборону, промислову базу і спільне виробництво, а також забезпечити Україну протиповітряною обороною якомога швидше.
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Царя??
Ненавидіти???
Ти що той план перемоги покурюєшь потрошку там?
Одягаючи маски з вухами-
Потакаючи звіру рухами...
Напрягаючи зір та слух...
хочеться спитати тебе як москаля - а точно все за планом?
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У серпні Сергія Салаватова призначили командиром 107-го окремого батальйону ТрО. Журналісти hromadske знайшли дані, які свідчать про його колишні зв'язки з «ДНР».
Соцмережі Салаватова були «почищені», але відновлені дописи показують, що у 2014 році він поширював матеріали з проросійських спільнот.
Сам Салаватов пояснив, що політика його не цікавила, а пости репостила колишня дружина.
Журналісти також дізналися, що у травні 2014 року Салаватов двічі телефонував на гарячі лінії для запису в так зване народне ополчення «ДНР».
Розслідувачі виявили номер Салаватова на російському сайті для вербування найманців, де 10 років тому він зазначив у графі "чим можу допомогти": "участю, працював за наймом".
Згідно з повідомленням, Сергія Салаватова не перевіряли перед призначенням комбатом ТрО.
Після проходження поліграфа його сторінку видалили із сайту «Миротворець