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Новини Війна
2 009 27

Тиск на РФ потрібно продовжувати, щоб росіяни почали ненавидіти Путіна за війну, - Зеленський

Зеленський про тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський вважає, що війну потрібно повертати на територію Росії.

Про це він сказав, виступаючи на саміті Європейської ради в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо продовжувати чинити тиск на Росію на полі бою, і цілком реально утримувати позиції на фронті на території України, одночасно повертаючи війну до Росії, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти Путіна за це", - зазначив глава держави.

За словами президента, в України є чіткий список зброї, яка зможе зробити можливим тиск на Росію.

Курською операцією Україна показала, що у Путіна "недостатньо сил, щоб утриматися, коли ми справді чинимо тиск".

Тому, додав Зеленський, необхідно інвестувати в українську оборону, промислову базу і спільне виробництво, а також забезпечити Україну протиповітряною обороною якомога швидше.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) росія (65974)


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Топ коментарі
+15
Якщо русня і буде ненавидіт ***** за війну, то тільки у разі її програшу росією.
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17.10.2024 13:33 Відповісти
+14
Янелох, пойми ты, наконец, что Ху#ло- это и есть продукт 99% дебильного населения параши. Как и ты, но только 73%, и Украины.
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17.10.2024 13:34 Відповісти
+11
Всьо ху#ня,Вова. Тєбє дєнєг нікто нє дасть.
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17.10.2024 13:31 Відповісти
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Всьо ху#ня,Вова. Тєбє дєнєг нікто нє дасть.
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17.10.2024 13:31 Відповісти
І нащо так потужно палитись?
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17.10.2024 13:45 Відповісти
як саме 73% щось виправлять коли небудь? Вони і вдруге за зе проголосують, гляньте нещодавні опитування.
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17.10.2024 13:57 Відповісти
Это как сказать...
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17.10.2024 13:38 Відповісти
Якщо русня і буде ненавидіт ***** за війну, то тільки у разі її програшу росією.
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17.10.2024 13:33 Відповісти
Расіянці?
Царя??
Ненавидіти???

Ти що той план перемоги покурюєшь потрошку там?
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17.10.2024 13:33 Відповісти
Йшов вже одинадцятий рік війни а вова все ще хоче знайти друзів серех хароших рускіх
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17.10.2024 13:33 Відповісти
Це вже було у 1917 - цар поганий, русскіє (тоді вєлікароси) хорошиє...закінчилося Голодоморами, репресіями, депортаціями під час яких українці захищали та абустраівалі рассію.
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17.10.2024 13:38 Відповісти
Янелох, пойми ты, наконец, что Ху#ло- это и есть продукт 99% дебильного населения параши. Как и ты, но только 73%, и Украины.
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17.10.2024 13:34 Відповісти
" ... і цілком реально утримувати позиції на фронті на території України ...", - зазначив глава держави.

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17.10.2024 13:36 Відповісти
Нє шатай лодка, абидна да? Когось із шапітолія-95 тошнітть.
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17.10.2024 13:54 Відповісти
Тиснути треба квадропперами...

Одягаючи маски з вухами-

Потакаючи звіру рухами...

Напрягаючи зір та слух...
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17.10.2024 13:37 Відповісти
""необхідно інвестувати в українську оборону, промислову базу,"" ти ба як заспівав! А в 19-му шо треба було? Асфальт? Кодло зебілов.
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17.10.2024 13:39 Відповісти
вова, а виходить навпаки, москалі свого діда слухають, і підпорядковуються, а от тебе і твого прИнца єрмака - все більше ненавидять.
хочеться спитати тебе як москаля - а точно все за планом?
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17.10.2024 13:41 Відповісти
Це не лікується.
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17.10.2024 13:42 Відповісти
Блин, ХТО постійно просуває на керівні посади колобарантів? Назвіть призвіще ‼️‼️‼️‼️‼️
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17.10.2024 13:43 Відповісти
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У серпні Сергія Салаватова призначили командиром 107-го окремого батальйону ТрО. Журналісти hromadske знайшли дані, які свідчать про його колишні зв'язки з «ДНР».

Соцмережі Салаватова були «почищені», але відновлені дописи показують, що у 2014 році він поширював матеріали з проросійських спільнот.

Сам Салаватов пояснив, що політика його не цікавила, а пости репостила колишня дружина.

Журналісти також дізналися, що у травні 2014 року Салаватов двічі телефонував на гарячі лінії для запису в так зване народне ополчення «ДНР».

Розслідувачі виявили номер Салаватова на російському сайті для вербування найманців, де 10 років тому він зазначив у графі "чим можу допомогти": "участю, працював за наймом".

Згідно з повідомленням, Сергія Салаватова не перевіряли перед призначенням комбатом ТрО.

Після проходження поліграфа його сторінку видалили із сайту «Миротворець
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17.10.2024 13:45 Відповісти
Ідіот. Просто ідіот. Країна приречена з цим тупорилим самодуром.
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17.10.2024 13:47 Відповісти
Попереджали 73% але зараз чомусь про це ще пишуть
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17.10.2024 14:56 Відповісти
Зечмо знову іщєт харошіх какцапов.
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17.10.2024 13:49 Відповісти
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17.10.2024 13:49 Відповісти
Таке враження, що все відбувається навпаки в іншу сторону.
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17.10.2024 14:17 Відповісти
а ось реальний рашистсько зеленослуживий спільний тиск на Україну
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17.10.2024 14:55 Відповісти
паяцЪ
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17.10.2024 14:56 Відповісти
Москалі не будуть ненавидить Путіна від слова зовсім, він їхня ідея фікс. Тож з ними є один шлях їх знищувати по повній
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17.10.2024 18:41 Відповісти
 
 