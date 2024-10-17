Тиск на РФ потрібно продовжувати, щоб росіяни почали ненавидіти Путіна за війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що війну потрібно повертати на територію Росії.

Про це він сказав, виступаючи на саміті Європейської ради в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо продовжувати чинити тиск на Росію на полі бою, і цілком реально утримувати позиції на фронті на території України, одночасно повертаючи війну до Росії, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти Путіна за це", - зазначив глава держави.

За словами президента, в України є чіткий список зброї, яка зможе зробити можливим тиск на Росію.

Курською операцією Україна показала, що у Путіна "недостатньо сил, щоб утриматися, коли ми справді чинимо тиск".

Тому, додав Зеленський, необхідно інвестувати в українську оборону, промислову базу і спільне виробництво, а також забезпечити Україну протиповітряною обороною якомога швидше.

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