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Новини Війна
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Повний документ щодо реалізації Формули миру буде готовий у листопаді, - Зеленський

У листопаді буде готовий повний документ реалізації Формули миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді буде завершено підготовку повноцінного документа щодо реалізації Формули миру.

Про це глава держави заявив на надзвичайній сесії засідання Європейської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом ми маємо забезпечити умови для того миру, який потрібен усім нам - українцям і всім народам Європи. Нагадаю, цього літа ми провели успішний Саміт миру. Його підтримали понад 100 країн і міжнародних організацій. Це чіткий шлях до відновлення справедливого миру на основі Статуту ООН. Ми маємо провести другий Саміт миру, щоб покласти край війні. Ми готуємо Рамкову програму Формули миру, яка передбачає всі аспекти відновлення миру", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що вже було проведено 4 зустрічі, присвячені питанням реалізації пунктів Формули миру.

"Сьогодні у Франції відбувається п'ята. Я вдячний Франції за її проведення. У листопаді ми розробимо повноцінний документ на основі Формули миру і поділимося ним з усіма, включно з росіянами, на Саміті миру", - підсумував він.

Формула миру – це стратегія припинення російської агресії проти України та відновлення справедливості для українського народу на основі цілей і принципів Статуту ООН.

Читайте: Українську Формулу миру вже підтримали майже 100 країн, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+10
Ще треба в Оман злітати та затвердити
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17.10.2024 13:16 Відповісти
+9
Людоньки! Ще трошки потерпіти залишилося! Не впадаймо у відчай! Буде повний документ, от тоді заживем! Війна закінчиться і...
А-а-а! Це він під вибори у штатах підлаштовується! Свято відміняється...
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17.10.2024 13:16 Відповісти
+7
Інтриган! - а цеи План шо на пів - шостого?
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17.10.2024 13:12 Відповісти
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Інтриган! - а цеи План шо на пів - шостого?
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17.10.2024 13:12 Відповісти
Я обожню формули!
Хоризматиків...

Які отримували коли...

Особливо, коли-

З математики...
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17.10.2024 13:23 Відповісти
Контора пише... перемогу

ще жодного разу жодну армію не перемогли писюльками
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17.10.2024 15:31 Відповісти
Ще треба в Оман злітати та затвердити
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17.10.2024 13:16 Відповісти
Та нє, то Юзік не встигає - багато незнайомих українських слів...
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17.10.2024 13:40 Відповісти
а що він тоді в Раді та іноземним партнрам презентував....чернетку?
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17.10.2024 13:16 Відповісти
Всі розуміють шо просять максимум щоб дали хоч щось. А скрита тема - банально затягування часу. Там же хочетца паказать хочь якісь здобудки.
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17.10.2024 15:14 Відповісти
Людоньки! Ще трошки потерпіти залишилося! Не впадаймо у відчай! Буде повний документ, от тоді заживем! Війна закінчиться і...
А-а-а! Це він під вибори у штатах підлаштовується! Свято відміняється...
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17.10.2024 13:16 Відповісти
Це була перша частина...зрозуміло...
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17.10.2024 13:17 Відповісти
Накурила баба журавля....
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17.10.2024 13:19 Відповісти
Іншим шрифтом надрукують?
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17.10.2024 13:22 Відповісти
Він вже навчився казати не "план" а "документ", доста тролити, пацанчік стараєтся.
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17.10.2024 13:24 Відповісти
а хто її реалізує??
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17.10.2024 13:25 Відповісти
Формуда с планом явно не дружат. Хотя смотря с каким планом.
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17.10.2024 13:25 Відповісти
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17.10.2024 13:26 Відповісти
пішов зєля по стопах льоні голубкова та його плану росту благосотоянія сім'ї )))
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17.10.2024 13:37 Відповісти
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17.10.2024 13:39 Відповісти
Чергове "потужне" бла бла бла...
Скільки таких "планів" -"мільярд дерев,університет,мільйон дронів" було і буде...а толку..?!
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17.10.2024 13:27 Відповісти
В сраку собі засунь цей документ рулон туалетного паперу. Дебіл.
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17.10.2024 13:29 Відповісти
Досить трендіти, твій термін вже сплив, тікай до Оману, поки ще є час.
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17.10.2024 13:30 Відповісти
цей зелений шнур не закриється поки з того сраного плану вимог до партнерів не вижме останню каплю ....
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17.10.2024 13:34 Відповісти
від києва до брюсель насіяв він конопель!
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17.10.2024 13:35 Відповісти
Зверху підганяють...нада успєть к актябрскім...
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17.10.2024 13:40 Відповісти
Плани, формули, саміти ...що з Покровськом, блазень .
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17.10.2024 13:45 Відповісти
містер Президент тут до вас дзінок з України
- знову це лоxмате-неопрятне?
- скажіть йому мене не вдома, до сусідкі по сіль пішов...
нехай передзвонить в січні після 20го
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17.10.2024 13:52 Відповісти
Вони штампують танки, літаки, ракети й дрони а ми випускаєм плани а ще придумуєм формули.
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17.10.2024 14:21 Відповісти
Де наш Військово промисловий комплекс? Елементарні міни для мінометів не виробляємо. Тільки відосіки зєліни і папери з "планом миру".

Поки не буде виборів Україна буде програвати
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17.10.2024 14:23 Відповісти
https://www.facebook.com/f8chHZXtpYz0mdhx?comment_id=Y29tbWVudDo4NzI0NzE4MTM0MjMxMTE5XzE1NTc1NjY4NjQ4NzYzMzA%3D&__cft__[0]=AZVmcOHprsZZ49x7-ArQlyZbKdLv3TZL2ywYG9RcJjgtjpWc0M4ctE8dDlIKDKttx-0CA2WC1dhnClmcHwJlTLik_p_PL9h3pmixfptkHoattc7_6uYabOJ8n5PFH4-uTDlgny7l3D9QAVC1X7KbHl41PRx0RfpTfRyhYI5KKODhlR5acwp3JkydMvEMR45WwwA&__tn__=R-R Іхь Бін Я-я

Але поки шо командиром 107 окремого батальйону ТРО призначено Сергія Салаватова, котрий кликав путіна в 2014 і був в ополчєнії. Повідомляється, шо він пройшов поліграф і його сторінку видалили з геращінківського міротворця
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17.10.2024 14:26 Відповісти
Чекайте, буде паралельно втілюватися формула миру і план перемоги?
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17.10.2024 14:28 Відповісти
Бог любить Троїцю, треба до цих двох ще один придумати
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17.10.2024 14:57 Відповісти
пока пианист гастролирует , Сырнык сдает Покровск
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17.10.2024 15:04 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/17/7196432/ Зеленский сказал Трампу: или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО
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17.10.2024 15:06 Відповісти
У листопаді якого року ?
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17.10.2024 15:42 Відповісти
 
 