Повний документ щодо реалізації Формули миру буде готовий у листопаді, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді буде завершено підготовку повноцінного документа щодо реалізації Формули миру.

Про це глава держави заявив на надзвичайній сесії засідання Європейської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом ми маємо забезпечити умови для того миру, який потрібен усім нам - українцям і всім народам Європи. Нагадаю, цього літа ми провели успішний Саміт миру. Його підтримали понад 100 країн і міжнародних організацій. Це чіткий шлях до відновлення справедливого миру на основі Статуту ООН. Ми маємо провести другий Саміт миру, щоб покласти край війні. Ми готуємо Рамкову програму Формули миру, яка передбачає всі аспекти відновлення миру", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що вже було проведено 4 зустрічі, присвячені питанням реалізації пунктів Формули миру.

"Сьогодні у Франції відбувається п'ята. Я вдячний Франції за її проведення. У листопаді ми розробимо повноцінний документ на основі Формули миру і поділимося ним з усіма, включно з росіянами, на Саміті миру", - підсумував він.

Формула миру – це стратегія припинення російської агресії проти України та відновлення справедливості для українського народу на основі цілей і принципів Статуту ООН.

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