Українську Формулу миру вже підтримали майже 100 країн, - Зеленський

За два роки майже 100 країн з усіх частин світу підтримали Формулу миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час представлення "Плану перемоги" у Верховній Раді.

Він нагадав, що запропонував Формулу миру на саміті G20 в Індонезії майже два роки тому.

"За два роки майже 100 країн з усіх частин світу підтримали Формулу миру", - заявив Зеленський.

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Крім того, він подякував кожній країні, яка підтримала Формулу миру.

"Ми також провели успішний інавгураційний Саміт миру й довели, що цей переговорний формат може бути успішним для завершення війни. Але Росія поки ухиляється від чесної дипломатії та поміж бомбами кидає ще ультиматуми. Ми повинні це зупинити", - наголосив президент.

Як зазначається, Формула миру – це стратегія припинення російської агресії проти України та відновлення справедливості для українського народу на основі цілей і принципів Статуту ООН.

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