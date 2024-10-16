Українську Формулу миру вже підтримали майже 100 країн, - Зеленський
За два роки майже 100 країн з усіх частин світу підтримали Формулу миру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час представлення "Плану перемоги" у Верховній Раді.
Він нагадав, що запропонував Формулу миру на саміті G20 в Індонезії майже два роки тому.
"За два роки майже 100 країн з усіх частин світу підтримали Формулу миру", - заявив Зеленський.
Крім того, він подякував кожній країні, яка підтримала Формулу миру.
"Ми також провели успішний інавгураційний Саміт миру й довели, що цей переговорний формат може бути успішним для завершення війни. Але Росія поки ухиляється від чесної дипломатії та поміж бомбами кидає ще ультиматуми. Ми повинні це зупинити", - наголосив президент.
Як зазначається, Формула миру – це стратегія припинення російської агресії проти України та відновлення справедливості для українського народу на основі цілей і принципів Статуту ООН.
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чи оба троє?
Поки на неї не погодиться кацапстан нічого не зміниться.
НВ публикует главные обещания из предвыборной программы шоумена, актера и соучредителя студии Квартал 95 Владимира Зеленского.
Зеленский обещает подать первый законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому
ТОЛЬКО НАРОД УКРАИНЫ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЛАСТИ
через референдумы и другие формы прямой демократии
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.htm
я уже запутался, что он там по заграницам показывает.
Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …
Или же он представляет собой очередную белиберду,
которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.
https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ppWHuWkU1qVoQgP8TGTn4Ca8pz5TUpfnJpYv3PxVBKEv7Rp4Lw9Aj82wEGUD3kgEl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZW9LNhBuhUnvFXJw0Oal-EjoLbXR153VQ8Vm5vTOMwFUX4Ci2ksgN5uaHOr1AhSgkE-gpVzG7vaktuWJS5ylDqyJE8yXFlD9P_jcOjstQk4bYmiBre07zd7h1HzL6Rb1HnxXqP4KU_z0CCjS1gozubDWQzsF-9fHVh7zIKzlboDRK4BEnbdbcY6TOGrtWBJpRYqa56tYMTtVqJtAIhHDEVLYtR3OMUtKhFAsEKc-nrwiA&__tn__=%2CO%2CP-R 2h ·
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Почесне право оцінювати і коментувати план Зеленського передаю його виборцям.
Ото, всі питання туди.
Я покладаюся виключно на свою армію, яка воює не завдяки, а всупереч. Наскільки їх іще вистачить - хз.
Кого там Зеленський замість демобілізації відправлятиме контингентом у Європу, не знаю і знати не хочу.
Знаю одне. Без турнікету людина витікає за кілька хвилин. Зеленський і його потужна команда з шістьох менеджерів, а також їхні куратори - це ті, хто не дає накласти турнікет на розірвану у шмаття кінцівку. Скільки ще Україна протримається у режимі такої кровотечі - невідомо.
Це зло, яке вижирає все на своєму шляху. Хочемо ми чи ні, але з цим злом на Банковій ми не переможемо.
Моя особиста думка.
Формулу миру,дивлячись на Свинарчука у 5 зірковому ресторані - вже 80.
Ще 20,загальною площею з Киівську область, зє підор вїздив за півроку!
Дійсно потужно!
Вони вимагають, щоб до них вийшов представник влади, і поліції озвучують свої претензії. Основна - «навіщо класти хлопців».
Люди говорять, що бійці йдуть на позиції «з одним автоматом» проти «страшної техніки» РФ, «наших 28 проти 900». Стверджують, що іноді проросійсько налаштовані командири здають позиції.
Люди заявляють, що «це їхній план - покласти якнайбільше хлопців, бо вони з цього мають дуже великі гроші».
Люди скандують: «Владу - на нуль», #президенту - ганьба" І скаржаться, що ніхто не реагує на їхні запити щодо родичів, що зникли безвісти. https://www.facebook.com/100003501582209/videos/1178068139954350/
Вже тоді було страшно за країну
І чуда не сталося...
Як казав один із тих, хто потім був приближений до тіла Голобородька, може вгадаєте хто?
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
никогда бы не возникла идея, что Путин,
потратившийся годы, жизни, огромные деньги,
репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО),
откажется от этого инструмента,
потому, что ему «…просто посмотрели в глаза»...