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Українську Формулу миру вже підтримали майже 100 країн, - Зеленський

Володимир Зеленський про Формулу миру

За два роки майже 100 країн з усіх частин світу підтримали Формулу миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час представлення "Плану перемоги" у Верховній Раді.

Він нагадав, що запропонував Формулу миру на саміті G20 в Індонезії майже два роки тому.

"За два роки майже 100 країн з усіх частин світу підтримали Формулу миру", - заявив Зеленський.

Також читайте: Дата проведення другого Саміту миру буде визначена після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня, - ОП

Крім того, він подякував кожній країні, яка підтримала Формулу миру.

"Ми також провели успішний інавгураційний Саміт миру й довели, що цей переговорний формат може бути успішним для завершення війни. Але Росія поки ухиляється від чесної дипломатії та поміж бомбами кидає ще ультиматуми. Ми повинні це зупинити", - наголосив президент.

Як зазначається, Формула миру – це стратегія припинення російської агресії проти України та відновлення справедливості для українського народу на основі цілей і принципів Статуту ООН.

Читайте: Сибіга закликав країни долучатися до Саміту миру: Це єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+11
Формули миру, плани перемоги, саміти миру... Мені чомусь це все нагадує три стаканчики з кулькою, якими шпана видурює у лохів гроші...
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16.10.2024 14:28
+9
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16.10.2024 14:24
+9
Аксіома Зеленьского
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16.10.2024 14:25
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За 20 рокїв - 1000 країн
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16.10.2024 14:12 Відповісти
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16.10.2024 14:24 Відповісти
Прихід.
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16.10.2024 15:16 Відповісти
шось якось заплутано, так формула миру чи план Перемоги?
чи оба троє?
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16.10.2024 14:12 Відповісти
Хіба це різні речи ?
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16.10.2024 14:24 Відповісти
мир може бути за різних умовин, а от Перемога вона одна...
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16.10.2024 14:27 Відповісти
Та хоч 200 країн підтримають і що?
Поки на неї не погодиться кацапстан нічого не зміниться.
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16.10.2024 14:14 Відповісти
Брехло!
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16.10.2024 14:19 Відповісти
Скоріше за все не формула а теорема.
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16.10.2024 14:19 Відповісти
Гіпотеза.
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16.10.2024 14:24 Відповісти
Сон в летнюю ночь
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16.10.2024 14:59 Відповісти
Аксіома Зеленьского
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16.10.2024 14:25 Відповісти
Можно на нее поглядеть ?
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16.10.2024 14:22 Відповісти
Там нема шо глядеть. Набір хотєлок лозунгів і звинувачень.
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16.10.2024 14:26 Відповісти
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16.10.2024 15:32 Відповісти
Формули миру, плани перемоги, саміти миру... Мені чомусь це все нагадує три стаканчики з кулькою, якими шпана видурює у лохів гроші...
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16.10.2024 14:28 Відповісти
100%
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16.10.2024 14:42 Відповісти
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16.10.2024 14:54 Відповісти
Якийсь нонсенс! Весь світ знає формулу миру, а українці її ні разу не бачили...
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16.10.2024 14:50 Відповісти
Главные обещания из предвыборной программы Владимира Зеленского

НВ публикует главные обещания из предвыборной программы шоумена, актера и соучредителя студии Квартал 95 Владимира Зеленского.

Зеленский обещает подать первый законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому

ТОЛЬКО НАРОД УКРАИНЫ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЛАСТИ

через референдумы и другие формы прямой демократии

https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.htm
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16.10.2024 15:13 Відповісти
Зеленский все никак не покажет украинскому народу свой «План победы» или «Формулу мира»,

 я уже запутался, что он там по заграницам показывает.

Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …

Или же он представляет собой очередную белиберду,

которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.

https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
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16.10.2024 15:02 Відповісти
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16.10.2024 15:03 Відповісти
Поки бушмени не підпишуть діла не буде.
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16.10.2024 15:19 Відповісти
А бушмени не підпишуть, поки пігмеї не підпишуть...
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16.10.2024 17:04 Відповісти
Слухаючи Зеленського про його "формулу миру", складається таке враження, що то продовження кіно про Голобородько - ніякого миру і ніякого Голобородька, просто закакування мізків наріду 73%.
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16.10.2024 15:22 Відповісти
А результат? - купа розтриньканого бюджетного бабла на зелених туристів по гондурасам всього світу. А з партнерами можна працювати і без цієї говорильні. Але ж нам шашечки, а не їхати.
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16.10.2024 15:26 Відповісти
Зовсім втратив зв'язок з реальністю. З планом носиться тільки з місяць, а його підтримали вже майже 100 країн за два роки...
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16.10.2024 15:35 Відповісти
Пішов би ти на.. разом зі своїм недопланом та не забудь прихопити дермака.
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16.10.2024 15:38 Відповісти
Запхай отой свій план ленкі у сраку.
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16.10.2024 15:59 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZW9LNhBuhUnvFXJw0Oal-EjoLbXR153VQ8Vm5vTOMwFUX4Ci2ksgN5uaHOr1AhSgkE-gpVzG7vaktuWJS5ylDqyJE8yXFlD9P_jcOjstQk4bYmiBre07zd7h1HzL6Rb1HnxXqP4KU_z0CCjS1gozubDWQzsF-9fHVh7zIKzlboDRK4BEnbdbcY6TOGrtWBJpRYqa56tYMTtVqJtAIhHDEVLYtR3OMUtKhFAsEKc-nrwiA&__tn__=-UC%2CP-R Тамара Горіха Зерня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ppWHuWkU1qVoQgP8TGTn4Ca8pz5TUpfnJpYv3PxVBKEv7Rp4Lw9Aj82wEGUD3kgEl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZW9LNhBuhUnvFXJw0Oal-EjoLbXR153VQ8Vm5vTOMwFUX4Ci2ksgN5uaHOr1AhSgkE-gpVzG7vaktuWJS5ylDqyJE8yXFlD9P_jcOjstQk4bYmiBre07zd7h1HzL6Rb1HnxXqP4KU_z0CCjS1gozubDWQzsF-9fHVh7zIKzlboDRK4BEnbdbcY6TOGrtWBJpRYqa56tYMTtVqJtAIhHDEVLYtR3OMUtKhFAsEKc-nrwiA&__tn__=%2CO%2CP-R 2h ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Почесне право оцінювати і коментувати план Зеленського передаю його виборцям.

Ото, всі питання туди.

Я покладаюся виключно на свою армію, яка воює не завдяки, а всупереч. Наскільки їх іще вистачить - хз.

Кого там Зеленський замість демобілізації відправлятиме контингентом у Європу, не знаю і знати не хочу.

Знаю одне. Без турнікету людина витікає за кілька хвилин. Зеленський і його потужна команда з шістьох менеджерів, а також їхні куратори - це ті, хто не дає накласти турнікет на розірвану у шмаття кінцівку. Скільки ще Україна протримається у режимі такої кровотечі - невідомо.

Це зло, яке вижирає все на своєму шляху. Хочемо ми чи ні, але з цим злом на Банковій ми не переможемо.

Моя особиста думка.
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16.10.2024 16:00 Відповісти
Резолюцію ООН про недоторканість кордонів України підтримали 145 країн.
Формулу миру,дивлячись на Свинарчука у 5 зірковому ресторані - вже 80.
Ще 20,загальною площею з Киівську область, зє підор вїздив за півроку!
Дійсно потужно!
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16.10.2024 16:04 Відповісти
Мітингуючі родичі військових, що зникли безвісти, прийшли під Кабмін і вперлися в кордон поліції.

Вони вимагають, щоб до них вийшов представник влади, і поліції озвучують свої претензії. Основна - «навіщо класти хлопців».

Люди говорять, що бійці йдуть на позиції «з одним автоматом» проти «страшної техніки» РФ, «наших 28 проти 900». Стверджують, що іноді проросійсько налаштовані командири здають позиції.

Люди заявляють, що «це їхній план - покласти якнайбільше хлопців, бо вони з цього мають дуже великі гроші».

Люди скандують: «Владу - на нуль», #президенту - ганьба" І скаржаться, що ніхто не реагує на їхні запити щодо родичів, що зникли безвісти. https://www.facebook.com/100003501582209/videos/1178068139954350/
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16.10.2024 16:31 Відповісти
Ну що ж, за що боролися... "Хуже не будєт, хоть паржом"

Вже тоді було страшно за країну

І чуда не сталося...
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16.10.2024 18:17 Відповісти
І чуда не сталося , бо його не могло бути
Як казав один із тих, хто потім був приближений до тіла Голобородька, може вгадаєте хто?

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.
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16.10.2024 18:20 Відповісти
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
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16.10.2024 18:22 Відповісти
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов,

никогда бы не возникла идея, что Путин,

потратившийся годы, жизни, огромные деньги,
репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО),


откажется от этого инструмента,

потому, что ему «…просто посмотрели в глаза»...
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16.10.2024 18:24 Відповісти
ну всё пуйлу хана ...100 стран кивнули одобрительно
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16.10.2024 19:44 Відповісти
 
 