Украинскую Формулу мира уже поддержали почти 100 стран, - Зеленский

За два года почти 100 стран со всех частей света поддержали Формулу мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время представления "Плана победы" в Верховной Раде.

Он напомнил, что предложил Формулу мира на саммите G20 в Индонезии почти два года назад.

"За два года почти 100 стран со всех частей мира поддержали Формулу мира", - заявил Зеленский.

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Кроме того, он поблагодарил каждую страну, которая поддержала Формулу мира.

"Мы также провели успешный инаугурационный Саммит мира и доказали, что этот переговорный формат может быть успешным для завершения войны. Но Россия пока уклоняется от честной дипломатии и между бомбами бросает еще ультиматумы. Мы должны это остановить", - подчеркнул президент.

Как отмечается, Формула мира - это стратегия прекращения российской агрессии против Украины и восстановления справедливости для украинского народа на основе целей и принципов Устава ООН.

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