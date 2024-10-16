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Украинскую Формулу мира уже поддержали почти 100 стран, - Зеленский

Володимир Зеленський про Формулу миру

За два года почти 100 стран со всех частей света поддержали Формулу мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время представления "Плана победы" в Верховной Раде.

Он напомнил, что предложил Формулу мира на саммите G20 в Индонезии почти два года назад.

"За два года почти 100 стран со всех частей мира поддержали Формулу мира", - заявил Зеленский.

Также читайте: Дата проведения второго Саммита мира будет определена после завершения тематических конференций по Формуле мира в конце октября, - ОП

Кроме того, он поблагодарил каждую страну, которая поддержала Формулу мира.

"Мы также провели успешный инаугурационный Саммит мира и доказали, что этот переговорный формат может быть успешным для завершения войны. Но Россия пока уклоняется от честной дипломатии и между бомбами бросает еще ультиматумы. Мы должны это остановить", - подчеркнул президент.

Как отмечается, Формула мира - это стратегия прекращения российской агрессии против Украины и восстановления справедливости для украинского народа на основе целей и принципов Устава ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига призвал страны присоединяться к Саммиту мира: Это единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+11
Формули миру, плани перемоги, саміти миру... Мені чомусь це все нагадує три стаканчики з кулькою, якими шпана видурює у лохів гроші...
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16.10.2024 14:28
+9
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16.10.2024 14:24
+9
Аксіома Зеленьского
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16.10.2024 14:25
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За 20 рокїв - 1000 країн
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16.10.2024 14:12 Ответить
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16.10.2024 14:24 Ответить
Прихід.
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16.10.2024 15:16 Ответить
шось якось заплутано, так формула миру чи план Перемоги?
чи оба троє?
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16.10.2024 14:12 Ответить
Хіба це різні речи ?
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16.10.2024 14:24 Ответить
мир може бути за різних умовин, а от Перемога вона одна...
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16.10.2024 14:27 Ответить
Та хоч 200 країн підтримають і що?
Поки на неї не погодиться кацапстан нічого не зміниться.
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16.10.2024 14:14 Ответить
Брехло!
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16.10.2024 14:19 Ответить
Скоріше за все не формула а теорема.
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16.10.2024 14:19 Ответить
Гіпотеза.
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16.10.2024 14:24 Ответить
Сон в летнюю ночь
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16.10.2024 14:59 Ответить
Аксіома Зеленьского
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16.10.2024 14:25 Ответить
Можно на нее поглядеть ?
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16.10.2024 14:22 Ответить
Там нема шо глядеть. Набір хотєлок лозунгів і звинувачень.
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16.10.2024 14:26 Ответить
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16.10.2024 15:32 Ответить
Формули миру, плани перемоги, саміти миру... Мені чомусь це все нагадує три стаканчики з кулькою, якими шпана видурює у лохів гроші...
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16.10.2024 14:28 Ответить
100%
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16.10.2024 14:42 Ответить
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16.10.2024 14:54 Ответить
Якийсь нонсенс! Весь світ знає формулу миру, а українці її ні разу не бачили...
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16.10.2024 14:50 Ответить
Главные обещания из предвыборной программы Владимира Зеленского

НВ публикует главные обещания из предвыборной программы шоумена, актера и соучредителя студии Квартал 95 Владимира Зеленского.

Зеленский обещает подать первый законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому

ТОЛЬКО НАРОД УКРАИНЫ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЛАСТИ

через референдумы и другие формы прямой демократии

https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.htm
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16.10.2024 15:13 Ответить
Зеленский все никак не покажет украинскому народу свой «План победы» или «Формулу мира»,

 я уже запутался, что он там по заграницам показывает.

Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …

Или же он представляет собой очередную белиберду,

которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.

https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
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16.10.2024 15:02 Ответить
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16.10.2024 15:03 Ответить
Поки бушмени не підпишуть діла не буде.
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16.10.2024 15:19 Ответить
А бушмени не підпишуть, поки пігмеї не підпишуть...
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16.10.2024 17:04 Ответить
Слухаючи Зеленського про його "формулу миру", складається таке враження, що то продовження кіно про Голобородько - ніякого миру і ніякого Голобородька, просто закакування мізків наріду 73%.
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16.10.2024 15:22 Ответить
А результат? - купа розтриньканого бюджетного бабла на зелених туристів по гондурасам всього світу. А з партнерами можна працювати і без цієї говорильні. Але ж нам шашечки, а не їхати.
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16.10.2024 15:26 Ответить
Зовсім втратив зв'язок з реальністю. З планом носиться тільки з місяць, а його підтримали вже майже 100 країн за два роки...
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16.10.2024 15:35 Ответить
Пішов би ти на.. разом зі своїм недопланом та не забудь прихопити дермака.
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16.10.2024 15:38 Ответить
Запхай отой свій план ленкі у сраку.
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16.10.2024 15:59 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZW9LNhBuhUnvFXJw0Oal-EjoLbXR153VQ8Vm5vTOMwFUX4Ci2ksgN5uaHOr1AhSgkE-gpVzG7vaktuWJS5ylDqyJE8yXFlD9P_jcOjstQk4bYmiBre07zd7h1HzL6Rb1HnxXqP4KU_z0CCjS1gozubDWQzsF-9fHVh7zIKzlboDRK4BEnbdbcY6TOGrtWBJpRYqa56tYMTtVqJtAIhHDEVLYtR3OMUtKhFAsEKc-nrwiA&__tn__=-UC%2CP-R Тамара Горіха Зерня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ppWHuWkU1qVoQgP8TGTn4Ca8pz5TUpfnJpYv3PxVBKEv7Rp4Lw9Aj82wEGUD3kgEl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZW9LNhBuhUnvFXJw0Oal-EjoLbXR153VQ8Vm5vTOMwFUX4Ci2ksgN5uaHOr1AhSgkE-gpVzG7vaktuWJS5ylDqyJE8yXFlD9P_jcOjstQk4bYmiBre07zd7h1HzL6Rb1HnxXqP4KU_z0CCjS1gozubDWQzsF-9fHVh7zIKzlboDRK4BEnbdbcY6TOGrtWBJpRYqa56tYMTtVqJtAIhHDEVLYtR3OMUtKhFAsEKc-nrwiA&__tn__=%2CO%2CP-R 2h ·

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Почесне право оцінювати і коментувати план Зеленського передаю його виборцям.

Ото, всі питання туди.

Я покладаюся виключно на свою армію, яка воює не завдяки, а всупереч. Наскільки їх іще вистачить - хз.

Кого там Зеленський замість демобілізації відправлятиме контингентом у Європу, не знаю і знати не хочу.

Знаю одне. Без турнікету людина витікає за кілька хвилин. Зеленський і його потужна команда з шістьох менеджерів, а також їхні куратори - це ті, хто не дає накласти турнікет на розірвану у шмаття кінцівку. Скільки ще Україна протримається у режимі такої кровотечі - невідомо.

Це зло, яке вижирає все на своєму шляху. Хочемо ми чи ні, але з цим злом на Банковій ми не переможемо.

Моя особиста думка.
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16.10.2024 16:00 Ответить
Резолюцію ООН про недоторканість кордонів України підтримали 145 країн.
Формулу миру,дивлячись на Свинарчука у 5 зірковому ресторані - вже 80.
Ще 20,загальною площею з Киівську область, зє підор вїздив за півроку!
Дійсно потужно!
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16.10.2024 16:04 Ответить
Мітингуючі родичі військових, що зникли безвісти, прийшли під Кабмін і вперлися в кордон поліції.

Вони вимагають, щоб до них вийшов представник влади, і поліції озвучують свої претензії. Основна - «навіщо класти хлопців».

Люди говорять, що бійці йдуть на позиції «з одним автоматом» проти «страшної техніки» РФ, «наших 28 проти 900». Стверджують, що іноді проросійсько налаштовані командири здають позиції.

Люди заявляють, що «це їхній план - покласти якнайбільше хлопців, бо вони з цього мають дуже великі гроші».

Люди скандують: «Владу - на нуль», #президенту - ганьба" І скаржаться, що ніхто не реагує на їхні запити щодо родичів, що зникли безвісти. https://www.facebook.com/100003501582209/videos/1178068139954350/
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16.10.2024 16:31 Ответить
Ну що ж, за що боролися... "Хуже не будєт, хоть паржом"

Вже тоді було страшно за країну

І чуда не сталося...
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16.10.2024 18:17 Ответить
І чуда не сталося , бо його не могло бути
Як казав один із тих, хто потім був приближений до тіла Голобородька, може вгадаєте хто?

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.
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16.10.2024 18:20 Ответить
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
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16.10.2024 18:22 Ответить
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов,

никогда бы не возникла идея, что Путин,

потратившийся годы, жизни, огромные деньги,
репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО),


откажется от этого инструмента,

потому, что ему «…просто посмотрели в глаза»...
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16.10.2024 18:24 Ответить
ну всё пуйлу хана ...100 стран кивнули одобрительно
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16.10.2024 19:44 Ответить
 
 