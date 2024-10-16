Украинскую Формулу мира уже поддержали почти 100 стран, - Зеленский
За два года почти 100 стран со всех частей света поддержали Формулу мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время представления "Плана победы" в Верховной Раде.
Он напомнил, что предложил Формулу мира на саммите G20 в Индонезии почти два года назад.
"За два года почти 100 стран со всех частей мира поддержали Формулу мира", - заявил Зеленский.
Кроме того, он поблагодарил каждую страну, которая поддержала Формулу мира.
"Мы также провели успешный инаугурационный Саммит мира и доказали, что этот переговорный формат может быть успешным для завершения войны. Но Россия пока уклоняется от честной дипломатии и между бомбами бросает еще ультиматумы. Мы должны это остановить", - подчеркнул президент.
Как отмечается, Формула мира - это стратегия прекращения российской агрессии против Украины и восстановления справедливости для украинского народа на основе целей и принципов Устава ООН.
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чи оба троє?
Поки на неї не погодиться кацапстан нічого не зміниться.
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Зеленский обещает подать первый законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому
ТОЛЬКО НАРОД УКРАИНЫ БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЛАСТИ
через референдумы и другие формы прямой демократии
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.htm
я уже запутался, что он там по заграницам показывает.
Надо полагать, украинцы недостойны с этим планом ознакомиться. Или …
Или же он представляет собой очередную белиберду,
которую наш Президент нес весь период своего президентства и даже после.
https://ord-ua.com/2024/10/14/sekretnyj-plan-zelenskogo-uzhe-dejstvuet/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ppWHuWkU1qVoQgP8TGTn4Ca8pz5TUpfnJpYv3PxVBKEv7Rp4Lw9Aj82wEGUD3kgEl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZW9LNhBuhUnvFXJw0Oal-EjoLbXR153VQ8Vm5vTOMwFUX4Ci2ksgN5uaHOr1AhSgkE-gpVzG7vaktuWJS5ylDqyJE8yXFlD9P_jcOjstQk4bYmiBre07zd7h1HzL6Rb1HnxXqP4KU_z0CCjS1gozubDWQzsF-9fHVh7zIKzlboDRK4BEnbdbcY6TOGrtWBJpRYqa56tYMTtVqJtAIhHDEVLYtR3OMUtKhFAsEKc-nrwiA&__tn__=%2CO%2CP-R 2h ·
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Почесне право оцінювати і коментувати план Зеленського передаю його виборцям.
Ото, всі питання туди.
Я покладаюся виключно на свою армію, яка воює не завдяки, а всупереч. Наскільки їх іще вистачить - хз.
Кого там Зеленський замість демобілізації відправлятиме контингентом у Європу, не знаю і знати не хочу.
Знаю одне. Без турнікету людина витікає за кілька хвилин. Зеленський і його потужна команда з шістьох менеджерів, а також їхні куратори - це ті, хто не дає накласти турнікет на розірвану у шмаття кінцівку. Скільки ще Україна протримається у режимі такої кровотечі - невідомо.
Це зло, яке вижирає все на своєму шляху. Хочемо ми чи ні, але з цим злом на Банковій ми не переможемо.
Моя особиста думка.
Формулу миру,дивлячись на Свинарчука у 5 зірковому ресторані - вже 80.
Ще 20,загальною площею з Киівську область, зє підор вїздив за півроку!
Дійсно потужно!
Вони вимагають, щоб до них вийшов представник влади, і поліції озвучують свої претензії. Основна - «навіщо класти хлопців».
Люди говорять, що бійці йдуть на позиції «з одним автоматом» проти «страшної техніки» РФ, «наших 28 проти 900». Стверджують, що іноді проросійсько налаштовані командири здають позиції.
Люди заявляють, що «це їхній план - покласти якнайбільше хлопців, бо вони з цього мають дуже великі гроші».
Люди скандують: «Владу - на нуль», #президенту - ганьба" І скаржаться, що ніхто не реагує на їхні запити щодо родичів, що зникли безвісти. https://www.facebook.com/100003501582209/videos/1178068139954350/
Вже тоді було страшно за країну
І чуда не сталося...
Як казав один із тих, хто потім був приближений до тіла Голобородька, може вгадаєте хто?
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
никогда бы не возникла идея, что Путин,
потратившийся годы, жизни, огромные деньги,
репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО),
откажется от этого инструмента,
потому, что ему «…просто посмотрели в глаза»...