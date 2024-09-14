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Сибига (218) Формула мира (78) глобальный саммит мира (273)

Сибига призвал страны присоединяться к Саммиту мира: Это единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру

Сибіга закликав країни долучатися до Саміту миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства, которые действительно желают восстановления мира, присоединиться к мирным усилиям Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

Сибига заявил, что Формула мира не имеет альтернатив и является единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.

"Мы приглашаем страну, лидера и организацию, которые действительно хотят восстановления мира, участвовать в усилиях по реализации Формулы мира наряду с сотней участников со всего мира", - написал он.

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Сибига подчеркнул, что российско-украинская война - это не "конфликт" между двумя государствами, это колониальная захватническая война одной страны против другой.

"Эта война должна завершиться справедливо, чтобы сохранить мир в мире. Нам нужен глобальный дипломатический фронт, чтобы принудить агрессора к миру", - добавил министр.

Как отмечается, по итогам Глобального саммита мира 94 участника уже подписали его коммюнике. Сейчас идет подготовка ко Второму саммиту мира.

"Приглашаем всех присоединиться к нашим мирным усилиям", - подытожил он.

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Топ комментарии
+27
Знищення росії - єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного мирую
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14.09.2024 17:59
+23
Заавбали мантрами про самміт.
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14.09.2024 17:56
+20
Цей саміт нікому нічого не дає і нікого і ні до чого не зобов"язує. Це "відбування номера" для банди зеленських з метою пролонгування перебування і паразитування біля влади і дорозкрадання країни та дорозвалу Армії.
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14.09.2024 18:17
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Заавбали мантрами про самміт.
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14.09.2024 17:56 Ответить
а баба яга проти
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14.09.2024 17:56 Ответить
Знищення росії - єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного мирую
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14.09.2024 17:59 Ответить
Потрібно шоб підключались важковаговики - Китаи Індія
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14.09.2024 18:00 Ответить
А вони готові постачати Україні озброєння?
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14.09.2024 18:17 Ответить
Вони повинні не підтримувати рашку
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14.09.2024 18:22 Ответить
І що ж такого магічного має зробити Сибіга, щоб вказані Вами країни зненацька перестали підтримувати рашку, і купувати в неї нафту і газ на сотні мільярдів USD?
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14.09.2024 18:45 Ответить
Заманити іх - як факір - на Саміт - завдання мінімум
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14.09.2024 18:49 Ответить
А що там такого відбудеться?

ЗЄ їм фокуси покаже замість мільярдів, які вони на Роісє заробляють?
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14.09.2024 18:53 Ответить
Нічого не відбудеться - сам факт присутності - вже +
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14.09.2024 19:00 Ответить
Круто, шо *******.

І скільки потрібно заходів, на яких нічого не відбувається, щоб щось відбулося? 😁

Ну я можу уявити навіщо це ЗЄ - старі спогади, сцена, рояль, пісюн...
А Китаю та Індії це навіщо?
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14.09.2024 20:11 Ответить
Китаю та Індіі намікають на пальцях -- переводячи промисловість з Китаю в Індію
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14.09.2024 20:51 Ответить
Так вони и продовжать заробляти - рашці більш нікуди зливати
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14.09.2024 20:54 Ответить
Не Сибига, а ті країни, від яких може стати погано
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14.09.2024 20:20 Ответить
Вони її і не підтримують. Вони на ній заробляють.
Купуй дешево, продавай дорого - це ж джекпот.
А зробити цю торгівлю невигідною чи небезпечною - завдання Заходу.
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14.09.2024 18:52 Ответить
Так в цеи час торгівля з рашкою - з піною у рота -- і є підтримка рашки
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14.09.2024 18:58 Ответить
Ок. Хай так.

Так чому вони не повинні цього робити?
Бо ЗЄ такий красивий і знає комічні куплети?
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14.09.2024 20:12 Ответить
На сайті Юрія Рашкіна новий ролик про Україну від команди Гарріс
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14.09.2024 18:01 Ответить
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14.09.2024 18:15 Ответить
Цей саміт нікому нічого не дає і нікого і ні до чого не зобов"язує. Це "відбування номера" для банди зеленських з метою пролонгування перебування і паразитування біля влади і дорозкрадання країни та дорозвалу Армії.
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14.09.2024 18:17 Ответить
Пропущено слово "потужного ..."
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14.09.2024 18:17 Ответить
Коли сутужно
і ніхто не бере твої слова на віру,
Скажи потужно
про саміт миру, про саміт миру!
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14.09.2024 19:41 Ответить
Людмила Стельмах: І страшно і соромно і гидко. Crazy wind: Цікаво, щоб зрозуміти цей набір букв скільки білих доріг треба пройти? Однієї явно замало буде. Софія Дніпровська: Коли обрали зеленого президентом, катастрофа сталася не одразу. І знавіснілий охлос після виборів потішався над адекватною частиною суспільства, що хапалася за голову: "ха-ха! Оце вас бомбонуло! Ну шо, і де війна? Де долар по 40?". Ось вам війна і долар по 40. Коли це ходяче нещастя залишили на посаді замість того, щоб оперативно сформувати уряд національного порятунку, хуженебудьки з неначасниками визвірялися на рештки адекватної публіки: "заваліть п*ки - ємурукоплєщєтвєсьмір!!! Вірте в ЗСУ, донатьте на ЗСУ - і не завидуйте." За цей час було змарновано стільки людських і матеріальних ресурсів, що наступна зустріч із реальністю зачарованих титановими яйцями може закінчитися гробовою тишею.
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14.09.2024 18:20 Ответить
Кому донатити? На рахунках фондів Притули, Чепіги, "повернись живим" та решти холуїв зє тільки в Монобанку понад 14 мільярдів, а до солдатів не доходить ні фуя... А ... я зрозумів... На "Зірку Смерті"...
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14.09.2024 18:31 Ответить
Прочитал два раза, третий не рискнул. Плавить начало. Вот так и буду мучиться в неведении - чего приходил, может, сказать чего хотел? А вообще, впечатление такое, что в пакетики стали и грибочки подмешивать.
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14.09.2024 19:13 Ответить
Для того Сибігу і поставили замість Кулєби. Кулєба зрозумів, що ті "саміти миру" - хрінь собача від Єрмака з ФСБ, димова завіса для здачі України. А Сибіга буде певний час штани рвати, аби Єрмаку сподобатися. Але то дарма - такі, як Єрмак, завжди користуються людьми, а потім викидують їх, як непотрібну ганчірку.
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14.09.2024 18:25 Ответить
єдиний шлях до миру ???? ти дурний, чи цілуєш сраку свого рабовласника ?
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14.09.2024 18:28 Ответить
Сибігу під час роботи під Козирем в ОПУ могли теж перевербувати, як ви думаєте?
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14.09.2024 18:30 Ответить
На чиєму возі їдеш, того й пісню співаєш.

Сибігу тому і призначали, що співати буде виключно те, що Єрмак накаже.
Бо ЗЄ взагалі навряд дупля відбиває що до чого.
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14.09.2024 18:45 Ответить
Саммит мира - новая версия старого проверенного способа - взяться за руки, хором крикнуть "Нет войне!" и зажечь фонарики
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14.09.2024 18:47 Ответить
Саммит мира это как просьба насилуемой в данный момент женщины подержать ее за руки (ну чтобы она не волновалась так сильно). Только гребаный квартал кремлевский такое мог придумать.
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14.09.2024 18:53 Ответить
Да, "сильный" у нас министр иностранных дел
Сразу усвоил, что нужно говорить, чтобы быть на виду у Зеленского
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14.09.2024 19:11 Ответить
Скільки не каже : "халва", в роті солодка не стане. Саміти миру, це "соска пустушка " для зеленої кліки, яку смокчуть з насолодою підконтрольні їм ЗМІ , вводячи в оману українців, роблячи винними всіх , крім їх - членів зеленої кліки.Самит миру без миру, а далі торгівля суверенітетом і демонтаж Української Держави .
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14.09.2024 19:31 Ответить
якби ці 94 країни та відправили на допомогу хоча б по одному батальйону то й війна закінчилася. А так це порожня балаканина
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14.09.2024 19:42 Ответить
За версією цього дебіла, мир настане, якщо якісь країни просто приїдуть на посиденьки до zеленого і підпишуть якийсь папірець?? "Сказочний довб****
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14.09.2024 19:43 Ответить
Що це за хмирь? У нас нормальні люди бувають? От на якому сміттезвалищі їх знаходять?
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14.09.2024 19:53 Ответить
Спєцотлов.
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14.09.2024 19:57 Ответить
Як жеж, б***ь, треба не поважати людей, щоб нести отаку х***ю про якісь саміти, які буцім-то мир наближають і красти як не в себе у той час.
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14.09.2024 19:55 Ответить
Оранжевий донні через Венса насрав на глобальний план Хрипатого Поца а він мав торжественно вручити його Донні. От Сибіга і викручується. А Кулябякіна погнали бо не зміг гібонцям африки донести.
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14.09.2024 20:18 Ответить
Да не в Сибиге этой тут дело. Вообще то давно намекал---да не было у нас за 30 лет ни одного министра МИДа знакового и с харизмой! Какие то никакие. Зе упустил шанс в 19г хоть как то докумекать, что его шобла в целом бездари, и назначить бы мог Лану Зеркаль. Да нет лучше и на сегодня у нас на МИД! А по этому саммиту просто капец. Ну пусть подпишут, приедут, погалдят с трибуны про мир. И по домам. А потом утром следующего дня после всего этого---что???
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14.09.2024 21:47 Ответить
Чмо зелене,!
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14.09.2024 22:24 Ответить
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15.09.2024 11:50 Ответить
 
 