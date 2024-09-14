Сибига призвал страны присоединяться к Саммиту мира: Это единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства, которые действительно желают восстановления мира, присоединиться к мирным усилиям Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
Сибига заявил, что Формула мира не имеет альтернатив и является единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.
"Мы приглашаем страну, лидера и организацию, которые действительно хотят восстановления мира, участвовать в усилиях по реализации Формулы мира наряду с сотней участников со всего мира", - написал он.
Сибига подчеркнул, что российско-украинская война - это не "конфликт" между двумя государствами, это колониальная захватническая война одной страны против другой.
"Эта война должна завершиться справедливо, чтобы сохранить мир в мире. Нам нужен глобальный дипломатический фронт, чтобы принудить агрессора к миру", - добавил министр.
Как отмечается, по итогам Глобального саммита мира 94 участника уже подписали его коммюнике. Сейчас идет подготовка ко Второму саммиту мира.
"Приглашаем всех присоединиться к нашим мирным усилиям", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
ЗЄ їм фокуси покаже замість мільярдів, які вони на Роісє заробляють?
І скільки потрібно заходів, на яких нічого не відбувається, щоб щось відбулося? 😁
Ну я можу уявити навіщо це ЗЄ - старі спогади, сцена, рояль, пісюн...
А Китаю та Індії це навіщо?
Купуй дешево, продавай дорого - це ж джекпот.
А зробити цю торгівлю невигідною чи небезпечною - завдання Заходу.
Так чому вони не повинні цього робити?
Бо ЗЄ такий красивий і знає комічні куплети?
і ніхто не бере твої слова на віру,
Скажи потужно
про саміт миру, про саміт миру!
Сибігу тому і призначали, що співати буде виключно те, що Єрмак накаже.
Бо ЗЄ взагалі навряд дупля відбиває що до чого.
Сразу усвоил, что нужно говорить, чтобы быть на виду у Зеленского