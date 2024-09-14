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Сибіга (221) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)

Сибіга закликав країни долучатися до Саміту миру: Це єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру

Сибіга закликав країни долучатися до Саміту миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави, які справді бажають відновлення миру, долучитися до мирних зусиль України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Сибіга заявив, що Формула миру не має альтернатив і є єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру.

"Ми запрошуємо країну, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, долучатися до зусиль з реалізації Формули миру поряд із сотнею учасників із усього світу", - написав він.

Також читайте: План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру, - Зеленський

Сибіга наголосив, що російсько-українська війна - це не "конфлікт" між двома державами, це колоніальна загарбницька війна однієї країни проти іншої.

"Ця війна має завершитися справедливо, щоб зберегти мир у світі. Нам потрібен глобальний дипломатичний фронт, щоб примусити агресора до миру", - додав міністр.

Як зазначається, за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Нині триває підготовка до Другого саміту миру.

"Запрошуємо всіх приєднатися до наших мирних зусиль", – підсумував він.

Також читайте: Зеленський представив Сибігу колективу МЗС: Цього року Україні потрібен другий результативний Саміт миру

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Топ коментарі
+27
Знищення росії - єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного мирую
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14.09.2024 17:59
+23
Заавбали мантрами про самміт.
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14.09.2024 17:56
+20
Цей саміт нікому нічого не дає і нікого і ні до чого не зобов"язує. Це "відбування номера" для банди зеленських з метою пролонгування перебування і паразитування біля влади і дорозкрадання країни та дорозвалу Армії.
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14.09.2024 18:17
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Заавбали мантрами про самміт.
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14.09.2024 17:56 Відповісти
а баба яга проти
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14.09.2024 17:56 Відповісти
Знищення росії - єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного мирую
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14.09.2024 17:59 Відповісти
Потрібно шоб підключались важковаговики - Китаи Індія
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14.09.2024 18:00 Відповісти
А вони готові постачати Україні озброєння?
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14.09.2024 18:17 Відповісти
Вони повинні не підтримувати рашку
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14.09.2024 18:22 Відповісти
І що ж такого магічного має зробити Сибіга, щоб вказані Вами країни зненацька перестали підтримувати рашку, і купувати в неї нафту і газ на сотні мільярдів USD?
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14.09.2024 18:45 Відповісти
Заманити іх - як факір - на Саміт - завдання мінімум
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14.09.2024 18:49 Відповісти
А що там такого відбудеться?

ЗЄ їм фокуси покаже замість мільярдів, які вони на Роісє заробляють?
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14.09.2024 18:53 Відповісти
Нічого не відбудеться - сам факт присутності - вже +
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14.09.2024 19:00 Відповісти
Круто, шо *******.

І скільки потрібно заходів, на яких нічого не відбувається, щоб щось відбулося? 😁

Ну я можу уявити навіщо це ЗЄ - старі спогади, сцена, рояль, пісюн...
А Китаю та Індії це навіщо?
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14.09.2024 20:11 Відповісти
Китаю та Індіі намікають на пальцях -- переводячи промисловість з Китаю в Індію
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14.09.2024 20:51 Відповісти
Так вони и продовжать заробляти - рашці більш нікуди зливати
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14.09.2024 20:54 Відповісти
Не Сибига, а ті країни, від яких може стати погано
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14.09.2024 20:20 Відповісти
Вони її і не підтримують. Вони на ній заробляють.
Купуй дешево, продавай дорого - це ж джекпот.
А зробити цю торгівлю невигідною чи небезпечною - завдання Заходу.
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14.09.2024 18:52 Відповісти
Так в цеи час торгівля з рашкою - з піною у рота -- і є підтримка рашки
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14.09.2024 18:58 Відповісти
Ок. Хай так.

Так чому вони не повинні цього робити?
Бо ЗЄ такий красивий і знає комічні куплети?
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14.09.2024 20:12 Відповісти
На сайті Юрія Рашкіна новий ролик про Україну від команди Гарріс
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14.09.2024 18:01 Відповісти
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14.09.2024 18:15 Відповісти
Цей саміт нікому нічого не дає і нікого і ні до чого не зобов"язує. Це "відбування номера" для банди зеленських з метою пролонгування перебування і паразитування біля влади і дорозкрадання країни та дорозвалу Армії.
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14.09.2024 18:17 Відповісти
Пропущено слово "потужного ..."
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14.09.2024 18:17 Відповісти
Коли сутужно
і ніхто не бере твої слова на віру,
Скажи потужно
про саміт миру, про саміт миру!
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14.09.2024 19:41 Відповісти
Людмила Стельмах: І страшно і соромно і гидко. Crazy wind: Цікаво, щоб зрозуміти цей набір букв скільки білих доріг треба пройти? Однієї явно замало буде. Софія Дніпровська: Коли обрали зеленого президентом, катастрофа сталася не одразу. І знавіснілий охлос після виборів потішався над адекватною частиною суспільства, що хапалася за голову: "ха-ха! Оце вас бомбонуло! Ну шо, і де війна? Де долар по 40?". Ось вам війна і долар по 40. Коли це ходяче нещастя залишили на посаді замість того, щоб оперативно сформувати уряд національного порятунку, хуженебудьки з неначасниками визвірялися на рештки адекватної публіки: "заваліть п*ки - ємурукоплєщєтвєсьмір!!! Вірте в ЗСУ, донатьте на ЗСУ - і не завидуйте." За цей час було змарновано стільки людських і матеріальних ресурсів, що наступна зустріч із реальністю зачарованих титановими яйцями може закінчитися гробовою тишею.
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14.09.2024 18:20 Відповісти
Кому донатити? На рахунках фондів Притули, Чепіги, "повернись живим" та решти холуїв зє тільки в Монобанку понад 14 мільярдів, а до солдатів не доходить ні фуя... А ... я зрозумів... На "Зірку Смерті"...
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14.09.2024 18:31 Відповісти
Прочитал два раза, третий не рискнул. Плавить начало. Вот так и буду мучиться в неведении - чего приходил, может, сказать чего хотел? А вообще, впечатление такое, что в пакетики стали и грибочки подмешивать.
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14.09.2024 19:13 Відповісти
Для того Сибігу і поставили замість Кулєби. Кулєба зрозумів, що ті "саміти миру" - хрінь собача від Єрмака з ФСБ, димова завіса для здачі України. А Сибіга буде певний час штани рвати, аби Єрмаку сподобатися. Але то дарма - такі, як Єрмак, завжди користуються людьми, а потім викидують їх, як непотрібну ганчірку.
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14.09.2024 18:25 Відповісти
єдиний шлях до миру ???? ти дурний, чи цілуєш сраку свого рабовласника ?
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14.09.2024 18:28 Відповісти
Сибігу під час роботи під Козирем в ОПУ могли теж перевербувати, як ви думаєте?
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14.09.2024 18:30 Відповісти
На чиєму возі їдеш, того й пісню співаєш.

Сибігу тому і призначали, що співати буде виключно те, що Єрмак накаже.
Бо ЗЄ взагалі навряд дупля відбиває що до чого.
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14.09.2024 18:45 Відповісти
Саммит мира - новая версия старого проверенного способа - взяться за руки, хором крикнуть "Нет войне!" и зажечь фонарики
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14.09.2024 18:47 Відповісти
Саммит мира это как просьба насилуемой в данный момент женщины подержать ее за руки (ну чтобы она не волновалась так сильно). Только гребаный квартал кремлевский такое мог придумать.
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14.09.2024 18:53 Відповісти
Да, "сильный" у нас министр иностранных дел
Сразу усвоил, что нужно говорить, чтобы быть на виду у Зеленского
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14.09.2024 19:11 Відповісти
Скільки не каже : "халва", в роті солодка не стане. Саміти миру, це "соска пустушка " для зеленої кліки, яку смокчуть з насолодою підконтрольні їм ЗМІ , вводячи в оману українців, роблячи винними всіх , крім їх - членів зеленої кліки.Самит миру без миру, а далі торгівля суверенітетом і демонтаж Української Держави .
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14.09.2024 19:31 Відповісти
якби ці 94 країни та відправили на допомогу хоча б по одному батальйону то й війна закінчилася. А так це порожня балаканина
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14.09.2024 19:42 Відповісти
За версією цього дебіла, мир настане, якщо якісь країни просто приїдуть на посиденьки до zеленого і підпишуть якийсь папірець?? "Сказочний довб****
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14.09.2024 19:43 Відповісти
Що це за хмирь? У нас нормальні люди бувають? От на якому сміттезвалищі їх знаходять?
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14.09.2024 19:53 Відповісти
Спєцотлов.
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14.09.2024 19:57 Відповісти
Як жеж, б***ь, треба не поважати людей, щоб нести отаку х***ю про якісь саміти, які буцім-то мир наближають і красти як не в себе у той час.
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14.09.2024 19:55 Відповісти
Оранжевий донні через Венса насрав на глобальний план Хрипатого Поца а він мав торжественно вручити його Донні. От Сибіга і викручується. А Кулябякіна погнали бо не зміг гібонцям африки донести.
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14.09.2024 20:18 Відповісти
Да не в Сибиге этой тут дело. Вообще то давно намекал---да не было у нас за 30 лет ни одного министра МИДа знакового и с харизмой! Какие то никакие. Зе упустил шанс в 19г хоть как то докумекать, что его шобла в целом бездари, и назначить бы мог Лану Зеркаль. Да нет лучше и на сегодня у нас на МИД! А по этому саммиту просто капец. Ну пусть подпишут, приедут, погалдят с трибуны про мир. И по домам. А потом утром следующего дня после всего этого---что???
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14.09.2024 21:47 Відповісти
Чмо зелене,!
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14.09.2024 22:24 Відповісти
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15.09.2024 11:50 Відповісти
 
 