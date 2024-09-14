Сибіга закликав країни долучатися до Саміту миру: Це єдиний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави, які справді бажають відновлення миру, долучитися до мирних зусиль України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Сибіга заявив, що Формула миру не має альтернатив і є єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру.

"Ми запрошуємо країну, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, долучатися до зусиль з реалізації Формули миру поряд із сотнею учасників із усього світу", - написав він.

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Сибіга наголосив, що російсько-українська війна - це не "конфлікт" між двома державами, це колоніальна загарбницька війна однієї країни проти іншої.

"Ця війна має завершитися справедливо, щоб зберегти мир у світі. Нам потрібен глобальний дипломатичний фронт, щоб примусити агресора до миру", - додав міністр.

Як зазначається, за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Нині триває підготовка до Другого саміту миру.

"Запрошуємо всіх приєднатися до наших мирних зусиль", – підсумував він.

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