Полный документ относительно реализации Формулы мира будет готов в ноябре, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре будет завершена подготовка полноценного документа по реализации Формулы мира.
Об этом глава государства заявил на чрезвычайной сессии заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вместе мы должны обеспечить условия для того мира, который нужен всем нам - украинцам и всем народам Европы. Напомню, этим летом мы провели успешный Саммит мира. Его поддержали более 100 стран и международных организаций. Это четкий путь к восстановлению справедливого мира на основе Устава ООН. Мы должны провести второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Мы готовим Рамочную программу Формулы мира, которая предусматривает все аспекты восстановления мира", - сказал президент.
Зеленский напомнил, что уже было проведено 4 встречи, посвященные вопросам реализации пунктов Формулы мира.
"Сегодня во Франции происходит пятая. Я благодарен Франции за ее проведение. В ноябре мы разработаем полноценный документ на основе Формулы мира и поделимся им со всеми, включая россиян, на Саммите мира", - подытожил он.
Формула мира - это стратегия прекращения российской агрессии против Украины и восстановления справедливости для украинского народа на основе целей и принципов Устава ООН.
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Хоризматиків...
Які отримували коли...
Особливо, коли-
З математики...
ще жодного разу жодну армію не перемогли писюльками
А-а-а! Це він під вибори у штатах підлаштовується! Свято відміняється...
Скільки таких "планів" -"мільярд дерев,університет,мільйон дронів" було і буде...а толку..?!
документрулон туалетного паперу. Дебіл.
- знову це лоxмате-неопрятне?
- скажіть йому мене не вдома, до сусідкі по сіль пішов...
нехай передзвонить в січні після 20го
Поки не буде виборів Україна буде програвати
Але поки шо командиром 107 окремого батальйону ТРО призначено Сергія Салаватова, котрий кликав путіна в 2014 і був в ополчєнії. Повідомляється, шо він пройшов поліграф і його сторінку видалили з геращінківського міротворця