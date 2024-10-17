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Новости Война
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Полный документ относительно реализации Формулы мира будет готов в ноябре, - Зеленский

У листопаді буде готовий повний документ реалізації Формули миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре будет завершена подготовка полноценного документа по реализации Формулы мира.

Об этом глава государства заявил на чрезвычайной сессии заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместе мы должны обеспечить условия для того мира, который нужен всем нам - украинцам и всем народам Европы. Напомню, этим летом мы провели успешный Саммит мира. Его поддержали более 100 стран и международных организаций. Это четкий путь к восстановлению справедливого мира на основе Устава ООН. Мы должны провести второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Мы готовим Рамочную программу Формулы мира, которая предусматривает все аспекты восстановления мира", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что уже было проведено 4 встречи, посвященные вопросам реализации пунктов Формулы мира.

"Сегодня во Франции происходит пятая. Я благодарен Франции за ее проведение. В ноябре мы разработаем полноценный документ на основе Формулы мира и поделимся им со всеми, включая россиян, на Саммите мира", - подытожил он.

Формула мира - это стратегия прекращения российской агрессии против Украины и восстановления справедливости для украинского народа на основе целей и принципов Устава ООН.

Читайте: Украинскую Формулу мира уже поддержали почти 100 стран, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+10
Ще треба в Оман злітати та затвердити
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17.10.2024 13:16
+9
Людоньки! Ще трошки потерпіти залишилося! Не впадаймо у відчай! Буде повний документ, от тоді заживем! Війна закінчиться і...
А-а-а! Це він під вибори у штатах підлаштовується! Свято відміняється...
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17.10.2024 13:16
+7
Інтриган! - а цеи План шо на пів - шостого?
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17.10.2024 13:12
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Інтриган! - а цеи План шо на пів - шостого?
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17.10.2024 13:12 Ответить
Я обожню формули!
Хоризматиків...

Які отримували коли...

Особливо, коли-

З математики...
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17.10.2024 13:23 Ответить
Контора пише... перемогу

ще жодного разу жодну армію не перемогли писюльками
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17.10.2024 15:31 Ответить
Ще треба в Оман злітати та затвердити
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17.10.2024 13:16 Ответить
Та нє, то Юзік не встигає - багато незнайомих українських слів...
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17.10.2024 13:40 Ответить
а що він тоді в Раді та іноземним партнрам презентував....чернетку?
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17.10.2024 13:16 Ответить
Всі розуміють шо просять максимум щоб дали хоч щось. А скрита тема - банально затягування часу. Там же хочетца паказать хочь якісь здобудки.
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17.10.2024 15:14 Ответить
Людоньки! Ще трошки потерпіти залишилося! Не впадаймо у відчай! Буде повний документ, от тоді заживем! Війна закінчиться і...
А-а-а! Це він під вибори у штатах підлаштовується! Свято відміняється...
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17.10.2024 13:16 Ответить
Це була перша частина...зрозуміло...
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17.10.2024 13:17 Ответить
Накурила баба журавля....
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17.10.2024 13:19 Ответить
Іншим шрифтом надрукують?
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17.10.2024 13:22 Ответить
Він вже навчився казати не "план" а "документ", доста тролити, пацанчік стараєтся.
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17.10.2024 13:24 Ответить
а хто її реалізує??
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17.10.2024 13:25 Ответить
Формуда с планом явно не дружат. Хотя смотря с каким планом.
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17.10.2024 13:25 Ответить
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17.10.2024 13:26 Ответить
пішов зєля по стопах льоні голубкова та його плану росту благосотоянія сім'ї )))
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17.10.2024 13:37 Ответить
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17.10.2024 13:39 Ответить
Чергове "потужне" бла бла бла...
Скільки таких "планів" -"мільярд дерев,університет,мільйон дронів" було і буде...а толку..?!
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17.10.2024 13:27 Ответить
В сраку собі засунь цей документ рулон туалетного паперу. Дебіл.
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17.10.2024 13:29 Ответить
Досить трендіти, твій термін вже сплив, тікай до Оману, поки ще є час.
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17.10.2024 13:30 Ответить
цей зелений шнур не закриється поки з того сраного плану вимог до партнерів не вижме останню каплю ....
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17.10.2024 13:34 Ответить
від києва до брюсель насіяв він конопель!
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17.10.2024 13:35 Ответить
Зверху підганяють...нада успєть к актябрскім...
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17.10.2024 13:40 Ответить
Плани, формули, саміти ...що з Покровськом, блазень .
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17.10.2024 13:45 Ответить
містер Президент тут до вас дзінок з України
- знову це лоxмате-неопрятне?
- скажіть йому мене не вдома, до сусідкі по сіль пішов...
нехай передзвонить в січні після 20го
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17.10.2024 13:52 Ответить
Вони штампують танки, літаки, ракети й дрони а ми випускаєм плани а ще придумуєм формули.
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17.10.2024 14:21 Ответить
Де наш Військово промисловий комплекс? Елементарні міни для мінометів не виробляємо. Тільки відосіки зєліни і папери з "планом миру".

Поки не буде виборів Україна буде програвати
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17.10.2024 14:23 Ответить
https://www.facebook.com/f8chHZXtpYz0mdhx?comment_id=Y29tbWVudDo4NzI0NzE4MTM0MjMxMTE5XzE1NTc1NjY4NjQ4NzYzMzA%3D&__cft__[0]=AZVmcOHprsZZ49x7-ArQlyZbKdLv3TZL2ywYG9RcJjgtjpWc0M4ctE8dDlIKDKttx-0CA2WC1dhnClmcHwJlTLik_p_PL9h3pmixfptkHoattc7_6uYabOJ8n5PFH4-uTDlgny7l3D9QAVC1X7KbHl41PRx0RfpTfRyhYI5KKODhlR5acwp3JkydMvEMR45WwwA&__tn__=R-R Іхь Бін Я-я

Але поки шо командиром 107 окремого батальйону ТРО призначено Сергія Салаватова, котрий кликав путіна в 2014 і був в ополчєнії. Повідомляється, шо він пройшов поліграф і його сторінку видалили з геращінківського міротворця
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17.10.2024 14:26 Ответить
Чекайте, буде паралельно втілюватися формула миру і план перемоги?
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17.10.2024 14:28 Ответить
Бог любить Троїцю, треба до цих двох ще один придумати
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17.10.2024 14:57 Ответить
пока пианист гастролирует , Сырнык сдает Покровск
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17.10.2024 15:04 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/17/7196432/ Зеленский сказал Трампу: или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО
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17.10.2024 15:06 Ответить
У листопаді якого року ?
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17.10.2024 15:42 Ответить
 
 