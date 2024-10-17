Полный документ относительно реализации Формулы мира будет готов в ноябре, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре будет завершена подготовка полноценного документа по реализации Формулы мира.

Об этом глава государства заявил на чрезвычайной сессии заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместе мы должны обеспечить условия для того мира, который нужен всем нам - украинцам и всем народам Европы. Напомню, этим летом мы провели успешный Саммит мира. Его поддержали более 100 стран и международных организаций. Это четкий путь к восстановлению справедливого мира на основе Устава ООН. Мы должны провести второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Мы готовим Рамочную программу Формулы мира, которая предусматривает все аспекты восстановления мира", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что уже было проведено 4 встречи, посвященные вопросам реализации пунктов Формулы мира.

"Сегодня во Франции происходит пятая. Я благодарен Франции за ее проведение. В ноябре мы разработаем полноценный документ на основе Формулы мира и поделимся им со всеми, включая россиян, на Саммите мира", - подытожил он.

Формула мира - это стратегия прекращения российской агрессии против Украины и восстановления справедливости для украинского народа на основе целей и принципов Устава ООН.

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