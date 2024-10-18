Зеленский никогда не должен был разрешить этой войне начаться, - Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что именно президент Владимир Зеленский не должен был допустить начала войны в Украине, которая, по его мнению, является проигрышной.
Об этом он заявил в онлайн-интервью для PBD Podcast, вышедшем в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что Зеленский - один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему $100 миллиардов", - начал Трамп со своих же высказываний, озвученных ранее на избирательных митингах.
"Кто еще получал такие деньги в истории? Такого никогда не было. Но это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Однако он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Эта война проигрышная", - заявил бывший президент США.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продолжает поддерживать личные отношения с Путиным после завершения своего президентского срока. И хотя в кампании Трампа отрицали эти сообщения, сам он на этой неделе заявил: "У России никогда до этого не было президента, которого бы они так уважали".
Как сообщалось, Трамп неоднократно заявлял, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы он был президентом. К тому же, и ранее бывший президент США предполагал, что именно президент Украины виноват в войне, развязанной РФ. Например, во время предвыборного мероприятия в Минт-Гилле (Северная Каролина) Трамп сказал: "Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Парадокс, при Обаме-Байдене, Украина потеряла Крым, южные города, десятки тысяч погибших, но виноват Трамп?!
Кстати, опросы в колеблющихся штатах , сегодня, дают Трампу победу.
Війна почалася у лютому 2014 року, навіть ще раніше, з розстрілів майданівців у січні місяці, чи жорстокої кривавої розправи над студентами наприкінці листопада 2013 року, боягузливе лайно Янукович сам ніколи не віддав би таких наказів, це було зроблено під примусом )(уйла, який на той час прийняв рішення про ліквідацію української державності. А проголосив виродок-ліліпут цей план ще у 2007 році у Німеччині, який розніжені елітні кола Заходу помилково сприйняли за невдалий жарт, вірніше це був самообман. Обама і Меркель безпосередньо причетні до нав'язування такої жартівливо-заспокійливої реакції на поведінку упиря. А пізніше і це руде створіння, що знову прагне стати президентом у США.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/18/7480212/ Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска - ISW
Може просто тобі ***** подобається?
Тільки от чому в окопах виборців ZE я не зустрічав....
Наголосували...
============================================================
Ого! Вже дійшов до 100 млрд. Раніше пердів про 60 млрд. Наступна сума яка буде? Трильйон?