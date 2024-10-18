Зеленский никогда не должен был разрешить этой войне начаться, - Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что именно президент Владимир Зеленский не должен был допустить начала войны в Украине, которая, по его мнению, является проигрышной.

Об этом он заявил в онлайн-интервью для PBD Podcast, вышедшем в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что Зеленский - один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему $100 миллиардов", - начал Трамп со своих же высказываний, озвученных ранее на избирательных митингах.

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"Кто еще получал такие деньги в истории? Такого никогда не было. Но это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Однако он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Эта война проигрышная", - заявил бывший президент США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продолжает поддерживать личные отношения с Путиным после завершения своего президентского срока. И хотя в кампании Трампа отрицали эти сообщения, сам он на этой неделе заявил: "У России никогда до этого не было президента, которого бы они так уважали".

Как сообщалось, Трамп неоднократно заявлял, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы он был президентом. К тому же, и ранее бывший президент США предполагал, что именно президент Украины виноват в войне, развязанной РФ. Например, во время предвыборного мероприятия в Минт-Гилле (Северная Каролина) Трамп сказал: "Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку".