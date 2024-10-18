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Зеленский никогда не должен был разрешить этой войне начаться, - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что именно президент Владимир Зеленский не должен был допустить начала войны в Украине, которая, по его мнению, является проигрышной.

Об этом он заявил в онлайн-интервью для PBD Podcast, вышедшем в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что Зеленский - один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему $100 миллиардов", - начал Трамп со своих же высказываний, озвученных ранее на избирательных митингах.

Читайте также: Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО

"Кто еще получал такие деньги в истории? Такого никогда не было. Но это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Однако он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Эта война проигрышная", - заявил бывший президент США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продолжает поддерживать личные отношения с Путиным после завершения своего президентского срока. И хотя в кампании Трампа отрицали эти сообщения, сам он на этой неделе заявил: "У России никогда до этого не было президента, которого бы они так уважали".

Как сообщалось, Трамп неоднократно заявлял, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы он был президентом. К тому же, и ранее бывший президент США предполагал, что именно президент Украины виноват в войне, развязанной РФ. Например, во время предвыборного мероприятия в Минт-Гилле (Северная Каролина) Трамп сказал: "Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку".

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Трамп Дональд (5627)


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Топ комментарии
+33
два клоуни
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17.10.2024 23:50 Ответить
+32
А Трамп таки правий. При Порошенку Х**ло не наважилось би на велику війну а у Зелі купа кремлівських кротів і консерв.
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17.10.2024 23:55 Ответить
+30
Справа навіть не в особистостях. Справа в виборі, -було дві концепції - "стать раком" і "армія-мова". Думаю Ху-йло, побачивши на табло 73% за стать раком, якраз тоді остаточно вирішив - війна.
А на виборах було 38 кандидатів...
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18.10.2024 00:07 Ответить
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А за кого голосувала у другому турі 2010 та 2019?
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18.10.2024 05:57 Ответить
Трамп имел ввиду, видимо, что Зеленский разминировал дорогу из Крыма до южных городов Украины, вместо строительства дорог, надо юыло строить оборонные предприятия.
Парадокс, при Обаме-Байдене, Украина потеряла Крым, южные города, десятки тысяч погибших, но виноват Трамп?!
Кстати, опросы в колеблющихся штатах , сегодня, дают Трампу победу.
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18.10.2024 02:48 Ответить
Пес закукарекал.
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18.10.2024 03:05 Ответить
трамп орбана нагадує - схоже меле щось без ніякої аргументації і думає якийсь дебіл да повірить, а з приводу "не дозволити" - руські напали не на Зеленського - а на українців, може рудий діріжабль звик реальність відштовхувати яка йому не подобається, но думаю йому ще буде не сумно і багато чого доведеться пояснити, можлиао навіть прокурорам, санітарам навряд чи
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18.10.2024 03:14 Ответить
Рудий блазень, наполегливо продовжує брехати про час початку війни.
Війна почалася у лютому 2014 року, навіть ще раніше, з розстрілів майданівців у січні місяці, чи жорстокої кривавої розправи над студентами наприкінці листопада 2013 року, боягузливе лайно Янукович сам ніколи не віддав би таких наказів, це було зроблено під примусом )(уйла, який на той час прийняв рішення про ліквідацію української державності. А проголосив виродок-ліліпут цей план ще у 2007 році у Німеччині, який розніжені елітні кола Заходу помилково сприйняли за невдалий жарт, вірніше це був самообман. Обама і Меркель безпосередньо причетні до нав'язування такої жартівливо-заспокійливої реакції на поведінку упиря. А пізніше і це руде створіння, що знову прагне стати президентом у США.
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18.10.2024 03:22 Ответить
генератор вісерів
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18.10.2024 04:04 Ответить
дык чуваки у нас во власть приходят попилять бабло, а потом спрятать честно наворованное, а то ж работать бы пришлось за копейки, какие-то заводы строить, в науку вбухивать, корешей сажать, оборону создавать, это долго нудно, никто спасибо не скажет, еще и прибить могут "свои". а так - в Монако и гори оно все. правда туризм это никогда не эммиграция.
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18.10.2024 04:24 Ответить
если в ухе стреляет так это Отит , а не Зеля
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18.10.2024 05:30 Ответить
03:21

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/18/7480212/ Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска - ISW
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18.10.2024 05:32 Ответить
шо рыжий совсем плох , с мозгами не дружит
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18.10.2024 05:34 Ответить
Google без сомнения доказывает, что Дональд Трамп - идиот
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18.10.2024 05:53 Ответить
Ось тут Трамп влучив не в бров, а в око. Тепер за Трампа буде більшість українців, окрім тролів і дебілів
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18.10.2024 06:06 Ответить
а шо не путин начал войну ?
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18.10.2024 06:28 Ответить
Всі наші президенти дозволяли путєну вірити в свою перемогу. Дозволяли корупцією, крадійством, жадобою до збагачення. Тепер всі вони(окрім Кравчука) є мільярдерами. А Україна в дупі. Я відповів вичерпно?
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18.10.2024 06:50 Ответить
читай внимательно ,рыжий говорит что надо было сразу сдаться путину
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18.10.2024 07:01 Ответить
Де наш ВПК? Де відчизняна зброя? Війна вже 10 років, а ви все дивитесь на захід. Захід дає щось, але дивиться, як цю допомогу використовують. Досі не виробляєм навіть елементарних мін для минометів. Винуваті американці???
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18.10.2024 07:10 Ответить
головне, що певній верстві українського суспільства живеться краще і краще...
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18.10.2024 09:15 Ответить
Ну чому ти так любиш лайно, Суліма? Тимошенко, Янукович, Зеленський, Трамп?
Може просто тобі ***** подобається?
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18.10.2024 06:32 Ответить
Януковіч? Ти серьозно? Ну про зєлю я вже мовчу, бо з 2019го(на відміну від тролів) вимагав дострокові вибори. А тролі навіть зараз не вимагають строкові
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18.10.2024 06:45 Ответить
З бейджиком ; Ющенко геть; не ти хіба ходив?
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18.10.2024 07:05 Ответить
Два Майдани, УБК... Мабуть пан троль мене з кимсь сплутав.
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18.10.2024 07:14 Ответить
Пан не троль, а має хорошу пам'ять. Але... Знаєш, дякуючи вибору більшості в 2019, і твоєму також, це все вже немає значення.
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18.10.2024 07:20 Ответить
То що, треба всі 5 років паскудити 73% населення України? Ага, ти не троль, ага
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18.10.2024 07:27 Ответить
Пишаєшся своєю належністю до більшості, Суліма?
Тільки от чому в окопах виборців ZE я не зустрічав....
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18.10.2024 07:36 Ответить
Поперше небуло ніяких "73%" за зєлю, відсотків 20, не більше. А зараз взагалі НУЛЬ. А подруге питання: де вимоги виборів, якщо зєля такий поганий? Може пану "неторлю" такої команди не давали?
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18.10.2024 07:49 Ответить
Які вибори, Суліма? Такі як ти віддали владу в руки диктатору з проросійськими переконаннями, 98% агенту Кремля. Ні, Суліма. Маю думку що Зеленський останній президент України.
Наголосували...
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18.10.2024 08:04 Ответить
А шо дальше, черные полковники нам выгорают? Интересно, за кого заре проголосували б люди, за С.Альенде, чи за Пiночета. Думаю, чилийцы бы и заре за Пiночета пiдв`язалися б.
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18.10.2024 08:54 Ответить
Ти дебіл? Скажи свойому куратору, щоб тебе виставили за штат за дебілізм
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18.10.2024 12:00 Ответить
основне Сулівано, що ти дюже вумне дурко абсолютно йо..уте у свому потязі до клаповухої видри.
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21.10.2024 10:57 Ответить
До речі, пам'ятаєш, в 2019 я тобі писав що скоро ти кричатимеш ;Зеленського геть!;, а ти не вірив?
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18.10.2024 07:06 Ответить
Ну а ти, як тоді, так і зараз продовжуєш гадити. Мабуть це твоє покликання(хоч нормально платять?)
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18.10.2024 11:58 Ответить
Доречі, я не за Трампа, не за Камалу. Бо я не маю американського громадянства. А українцям раджу меньше лізти у внутрішні справи нашого найважливішого партнера
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18.10.2024 07:05 Ответить
О , вже i юльки, як i пан NNN - проти всiх.
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18.10.2024 08:40 Ответить
тріпер Nіхто- ще та скотиняка.
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21.10.2024 10:59 Ответить
Коли б Зеленський зміцнював державу, то пу навряд чи наважився б напасти. А зміцнювати, наприклад, справжньою боротьбою з корупцією.
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18.10.2024 06:36 Ответить
Ще добавлю, що боротися з корупцією є не благодіяльністю зі сторони президента, а першочерговий обов'язок. Якщо не збираєшся боротися чи по причині сили волі чи вміння не вистачає, то нема чого в президенти йти.
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18.10.2024 06:58 Ответить
Бізнесмен, бориться за гроші(свої)
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18.10.2024 07:17 Ответить
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18.10.2024 07:05 Ответить
рыжий ,за базар ответишь !
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18.10.2024 07:06 Ответить
Попугай Трамп опять повторяет путинские фразы
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18.10.2024 07:40 Ответить
Цей трамп явно виконує накази кремля. Час від часу виступає на боці московії. Постійно бреше.
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18.10.2024 07:42 Ответить
думаєте, зеленський не бреше? та кожен день і по кілька разів!
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18.10.2024 09:41 Ответить
сговорились
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18.10.2024 08:05 Ответить
Ще один клоун обрисовался... I як його тiльки та Малашка терпiла.
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18.10.2024 08:34 Ответить
"Я вважаю, що Зеленський - один із найкращих торговців, яких я коли-небудь бачив. Щоразу, коли він приходить, ми даємо йому $100 мільярдів", - почав Трамп зі своїх же висловлювань Джерело:
============================================================
Ого! Вже дійшов до 100 млрд. Раніше пердів про 60 млрд. Наступна сума яка буде? Трильйон?
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18.10.2024 08:36 Ответить
66 млрд помощи, из суммы которой 70 с хвостом процев остались на территории США и были полученны поставщиками США - Трамп на очко не сходит пока что-то не сп"здит
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18.10.2024 08:57 Ответить
да вся помощь это деньги которые провернулись в Штатах и вернулись в Штаты )))
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18.10.2024 09:01 Ответить
когда он начал это лепетать его ценность в глазах союзников резко упала. Это явная и уже не скрывающаяся путинская подстилка, и все его лепеты о том что закончит войну в Украине касаются сдачи Путину оккупированных территорий. В топку этого уродца. МИД может спокойно заявить что Трамп проводит политику пропутинскую и сегодня он пытается сдать Украину а завтра сдаст и ЕС )
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18.10.2024 08:59 Ответить
пропоную зустріч Лукашенкі та Трампа, мені здається їм є, що сказати один одному..., 2 брати-клоуни...
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18.10.2024 09:09 Ответить
як не дивно, але важко не погодитися з трампом!
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18.10.2024 09:39 Ответить
Вот тупой рыжий придурок! Зеля, очевидно,должен был скомандовать: "Война,стой! Раз,два!"
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18.10.2024 16:12 Ответить
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