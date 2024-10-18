РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5275 посетителей онлайн
Новости
10 476 101

Харрис меняет стратегию предвыборной кампании из-за тревоги относительно успехов Трампа, - Reuters

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис меняет стратегию своей предвыборной кампании, чтобы заручиться поддержкой мужчин и республиканцев. Демократы обеспокоены результатами опросов, которые показывают, что ее оппонент Дональд Трамп получает значительные преимущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, Харрис становится более жесткой в критике Трампа.

Так, согласно опросам общественного мнения и внутренним предвыборным опросам, на которые ссылаются источники в Демократической партии, Харрис статистически находится в равных условиях в ключевых штатах с Трампом.

Читайте также: Трамп имеет преимущество над Харрис в вопросе о войне РФ в Украине, - опрос WSJ

Советник демократов сказал, что после нескольких недель сосредоточения на политике и попытках показать себя на национальной арене, Харрис возвращается к "образу прокурора", который она демонстрировала в июле.

В штабе вице-президента надеются, что таким образом Харрис сможет продемонстрировать "силу" избирателям, которым может импонировать имидж сильного человека, как у ее конкурента Трампа.

На своем митинге в Эри, штат Пенсильвания, Харрис сделала редкий шаг, показав видеозаписи высказываний республиканца о "враге внутри" Америки, чтобы подчеркнуть свой аргумент о том, что он представляет угрозу для страны.

Кроме того, демократ дала конфронтационное интервью Fox News, чтобы обратиться к избирателям с консервативными взглядами.

Опросы Reuters и Ipsos показывают, что на национальном уровне преимущество Харрис над Трампом сократилось с 7% до 3% в конце сентября. Больше беспокойства у демократов вызывает то, что оба кандидата равны в семи ключевых штатах, которые и определят исход гонки.

Также читайте: Между штабом Харрис и администрацией Байдена растет напряжение с приближением выборов

Автор: 

выборы (24759) США (27118) Трамп Дональд (5635) Харрис Камала (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
най у США відео здохлого жиріка покаже, який у прямому етері разом із скабєєвою та іншими кацапськими пропагандонами під шампанське святкували перемогу рудого чубчика на виборах 2016
показать весь комментарий
18.10.2024 11:52 Ответить
+10
Кінцева ціль русні - незмінна. Навіть за кордоном розуміють і кажуть це: пєрєміріє - відновлення зс рф - новий стрибок, тепер вже повністю успішний.
показать весь комментарий
18.10.2024 12:24 Ответить
+8
С чего ты взял, что рыжий вообще способен закончить войну? Он ведь патологический трепач и перманентный банкрот, которого неоднократно спасали денежные вливания из раши.
На Украину ему плевать, а отрабатывать перед кредиторами он обязан
показать весь комментарий
18.10.2024 12:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У нас є вже досвід вибирання "кота в мішку".
показать весь комментарий
18.10.2024 15:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 