Харрис меняет стратегию предвыборной кампании из-за тревоги относительно успехов Трампа, - Reuters

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис меняет стратегию своей предвыборной кампании, чтобы заручиться поддержкой мужчин и республиканцев. Демократы обеспокоены результатами опросов, которые показывают, что ее оппонент Дональд Трамп получает значительные преимущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, Харрис становится более жесткой в критике Трампа.

Так, согласно опросам общественного мнения и внутренним предвыборным опросам, на которые ссылаются источники в Демократической партии, Харрис статистически находится в равных условиях в ключевых штатах с Трампом.

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Советник демократов сказал, что после нескольких недель сосредоточения на политике и попытках показать себя на национальной арене, Харрис возвращается к "образу прокурора", который она демонстрировала в июле.

В штабе вице-президента надеются, что таким образом Харрис сможет продемонстрировать "силу" избирателям, которым может импонировать имидж сильного человека, как у ее конкурента Трампа.

На своем митинге в Эри, штат Пенсильвания, Харрис сделала редкий шаг, показав видеозаписи высказываний республиканца о "враге внутри" Америки, чтобы подчеркнуть свой аргумент о том, что он представляет угрозу для страны.

Кроме того, демократ дала конфронтационное интервью Fox News, чтобы обратиться к избирателям с консервативными взглядами.

Опросы Reuters и Ipsos показывают, что на национальном уровне преимущество Харрис над Трампом сократилось с 7% до 3% в конце сентября. Больше беспокойства у демократов вызывает то, что оба кандидата равны в семи ключевых штатах, которые и определят исход гонки.

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