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Между штабом Харрис и администрацией Байдена растет напряжение с приближением выборов

Між командами Гарріс та Байдена зростає напруга

Отношения и коммуникация между штабом вице-президента Камалы Харрис и Белым домом становятся более напряженными на фоне приближения даты выборов президента США.

Об этом пишет издание Axios, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что команда Байдена хочет победы Харрис на выборах, однако некоторые помощники нынешнего президента все еще привыкают к второстепенным ролям в предвыборной кампании.

В то же время некоторые из команды Харрис говорят, что ведущие помощники Белого дома недостаточно координируют месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что является лучшим для кампании вице-президента.

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В качестве примера приводят то, что на прошлой неделе Байден провел импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане, что гарантировало, что ее мероприятие получит меньше телевизионного освещения, чем могло бы быть.

А в начале недели Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона ДеСантиса за то, что он не ответил на ее звонок относительно недавних ураганов, однако вскоре после этого Байден похвалил ДеСантиса за "любезность" и "готовность к сотрудничеству".

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"Белому дому не хватает человека в комнате, который бы в первую очередь думал о том, как все это повлияет на кампанию", - сказал изданию представитель команды Харрис.

Кроме того, в кампании Харрис также наблюдается неловкость между теми, кто входил в первоначальный предвыборный штаб Байдена, и теми, кто присоединился к штабу вице-президента в последние недели.

Некоторые члены команды Харрис с опаской относятся к команде Байдена, с которой они теперь работают, говорится в публикации.

Однако несмотря на разочарование в координации между старшими сотрудниками с обеих сторон, большая часть сотрудников среднего звена хорошо работает вместе, рассказали собеседники Axios.

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Автор: 

Байден Джо (2794) выборы (24756) США (27061) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+6
Не варто занадто перейматися американськими виборами. Ми на них ну аж ніяким боком не впливаємо. Щобільше! Ми не в темі та зайняті виключно проблемами власної війни та виживання. У американців інші пріоритети та вони будуть обирати собі президента згідно зі своїми, а не нашими потребами. Мене, наприклад, дуже напружує "сіра миша" Гарріс, яка все своє життя пройшла "по квоті нацменшин" і завжди була слухняною виконавицею на "других ролях". В її історії жодного подвигу або звершення яке б не було санкціоновано і погоджено з її начальством. Тому я дуже сумніваюсь в її здатності проводити рішучу політику. Нею буде керувати якась таємна рада демократичної партії. А ми ж пам'ятаємо що ***** знахабнів саме за час правління демократів (Грузія, Крим, війна). Трамп більш рішучий, самостійний і непередбачуваний. І зовсім не факт що він та республіканська партія дозволять ***** перемогти в Україні. Нам доведеться прийняти вибір який зроблять американці. Хочемо ми цього чи ні. Не зважаючи на результат виборів в США нам потрібно систематично знищувати окупантів в Україні. І потрібно перейматися як нам робити це тут якомога ефективніше.
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14.10.2024 01:54
+5
І що?
Зараз жовтень 2024 року, а не 2020 рік.
І висунули на кандидада на З'їзді партії, Демократичної.
Хоча навіщо це вам, тролям
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14.10.2024 00:41
+5
караван, який веде осел, далеко не дійде
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14.10.2024 01:29
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напруга зростає це добре
сподіваємося що струм згідно закону Ома теж зростатиме
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14.10.2024 00:18 Ответить
на це і сподівається обнульониш хло-опір..
щоб «кляті» США закоротило ..
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14.10.2024 01:33 Ответить
Вчи фізику, ''знавець''!)))) https://www.miyklas.com.ua/p/fzika/8-klas/elektrichni-iavishcha-elektrichnii-strum-308855/elektrichnii-opir-zakon-oma-351917/re-81698e1e-d7d0-41bc-ba0a-508edb36d993
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14.10.2024 10:11 Ответить
Типу і Байден і Харіс керуються не одними й тими самими лялькарями. Нагадати який відсоток прихильників набрала Харіс серед демократів 2020 року чи самі загуглите?
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14.10.2024 00:29 Ответить
І що?
Зараз жовтень 2024 року, а не 2020 рік.
І висунули на кандидада на З'їзді партії, Демократичної.
Хоча навіщо це вам, тролям
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14.10.2024 00:41 Ответить
Те, що Харіс ніхто не вибирав. Ні 2020го, ні 2024го. ЇЇ тупо призначили обидва рази, причому всі тіж самі люди.
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14.10.2024 03:43 Ответить
Троль,ну нє нада

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за підсумками голосування офіційно затвердили кандидаткою на посаду президента від Демократичної партії.

Це сталося на національному з'їзді політичної сили у Чикаго, передає Укрінформ з посиланням на https://nypost.com/2024/08/20/us-news/democrats-ceremonially-vote-to-crown-kamala-harris-as-the-presidential-nominee/ New York Post .
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14.10.2024 11:34 Ответить
"Today I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. Democrats - it's time to come together and beat Trump. Let's do this."
-- Joe Biden, 21 Juily 2024
https://www.npr.org/2024/07/21/g-s1-12544/biden-letter-withdraw-harris-endorsement
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/biden-endorses-kamala-harris-1235064712/
https://thehill.com/homenews/campaign/4784460-joe-biden-endorses-kamala-harris/
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15.10.2024 04:32 Ответить
До речі, її висунули ДО З'ЇЗДУ демпартії, 21го липня. А 25 з'їзд КПРС з'їзд демократів відбувся з 19 по 22 серпня.
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14.10.2024 03:47 Ответить
Козни внутри. Харрис подтянула к себе старых респов и прочее, а это не нравится элите Байдена.
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14.10.2024 00:52 Ответить
та це все фігня. скоріш за все це трампісти вишукують блошки. В кожній справі бувають невеличкі проколи, їх не уникнути, особливо там, де доводиться обов'язково приймати рішення (чи робити якийсь крок) і з декількох варіантів (які всі недосконалі, іншого життя не залишає) обирати найменш гірший.
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14.10.2024 00:44 Ответить
Трамп это иракский Али.
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14.10.2024 00:53 Ответить
караван, який веде осел, далеко не дійде
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14.10.2024 01:29 Ответить
чого це ви так про трумпа..
так осли ж, не лохи.. звісно..їм всерівно куди караван вести..
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14.10.2024 02:20 Ответить
ескалація?
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14.10.2024 00:59 Ответить
Не варто занадто перейматися американськими виборами. Ми на них ну аж ніяким боком не впливаємо. Щобільше! Ми не в темі та зайняті виключно проблемами власної війни та виживання. У американців інші пріоритети та вони будуть обирати собі президента згідно зі своїми, а не нашими потребами. Мене, наприклад, дуже напружує "сіра миша" Гарріс, яка все своє життя пройшла "по квоті нацменшин" і завжди була слухняною виконавицею на "других ролях". В її історії жодного подвигу або звершення яке б не було санкціоновано і погоджено з її начальством. Тому я дуже сумніваюсь в її здатності проводити рішучу політику. Нею буде керувати якась таємна рада демократичної партії. А ми ж пам'ятаємо що ***** знахабнів саме за час правління демократів (Грузія, Крим, війна). Трамп більш рішучий, самостійний і непередбачуваний. І зовсім не факт що він та республіканська партія дозволять ***** перемогти в Україні. Нам доведеться прийняти вибір який зроблять американці. Хочемо ми цього чи ні. Не зважаючи на результат виборів в США нам потрібно систематично знищувати окупантів в Україні. І потрібно перейматися як нам робити це тут якомога ефективніше.
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14.10.2024 01:54 Ответить
Щось мені афганська історія не подобається
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14.10.2024 03:53 Ответить
Тю... Мені взагалі історія людства не подобається - суцільні помилки - декларують одне, а маємо зовсім інше.
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14.10.2024 19:46 Ответить
Коментаторам не завадить ,з точки зору здорового
глузду ,отямитись і не поливати брудом Трампа і це
буде на користь Україні .
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14.10.2024 07:13 Ответить
З6 кримінальних справ проти Тампа важко не помічати або ігнорувати...
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14.10.2024 20:03 Ответить
Скільки б їх не було ,жодна з них не стосується його
відносин з Україною і тим більше украінських коментаторів .

На те є американське правосуддя і нічого нам туди сунути
свої носи .
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14.10.2024 20:56 Ответить
Трамп рішучий, але як і усі, коли справа йде про його життя і його інтереси.
А з Україною він може теж повестися рішуче - перервати обтяжливу військову і фінансову допомогу, як відключають безнадійно хворого від апарату життезабезпечення.
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14.10.2024 09:09 Ответить
"трамп более решителен и самостоятелен" - это анекдот ))) давай ещё!
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14.10.2024 12:04 Ответить
Дурні завжди більш рішучі і починають діяти імпульсивно та швидко не переймаючись наслідками.
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14.10.2024 19:44 Ответить
Так, мля а ми ще хочемо, щоб вони, США нам Москальщину розбити допомогли!!

Безславні імпотенти, а ми їм повірили, ядерну зброю віддати!
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14.10.2024 02:00 Ответить
Салліван і тут підсерає.
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14.10.2024 06:02 Ответить
В точку. Ірландці в АП до останнього утримували шефа від сходу з кампанії. Сход Джо - вони йдуть геть. А Саллі все життя там крутиться. Секретар у Клінтонової, зам Керрі, пом Байдена, активатор понятьх.....о.
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14.10.2024 07:17 Ответить
 
 