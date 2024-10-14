Между штабом Харрис и администрацией Байдена растет напряжение с приближением выборов

Отношения и коммуникация между штабом вице-президента Камалы Харрис и Белым домом становятся более напряженными на фоне приближения даты выборов президента США.

Об этом пишет издание Axios, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что команда Байдена хочет победы Харрис на выборах, однако некоторые помощники нынешнего президента все еще привыкают к второстепенным ролям в предвыборной кампании.

В то же время некоторые из команды Харрис говорят, что ведущие помощники Белого дома недостаточно координируют месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что является лучшим для кампании вице-президента.

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В качестве примера приводят то, что на прошлой неделе Байден провел импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане, что гарантировало, что ее мероприятие получит меньше телевизионного освещения, чем могло бы быть.

А в начале недели Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона ДеСантиса за то, что он не ответил на ее звонок относительно недавних ураганов, однако вскоре после этого Байден похвалил ДеСантиса за "любезность" и "готовность к сотрудничеству".

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"Белому дому не хватает человека в комнате, который бы в первую очередь думал о том, как все это повлияет на кампанию", - сказал изданию представитель команды Харрис.

Кроме того, в кампании Харрис также наблюдается неловкость между теми, кто входил в первоначальный предвыборный штаб Байдена, и теми, кто присоединился к штабу вице-президента в последние недели.

Некоторые члены команды Харрис с опаской относятся к команде Байдена, с которой они теперь работают, говорится в публикации.

Однако несмотря на разочарование в координации между старшими сотрудниками с обеих сторон, большая часть сотрудников среднего звена хорошо работает вместе, рассказали собеседники Axios.

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