Между штабом Харрис и администрацией Байдена растет напряжение с приближением выборов
Отношения и коммуникация между штабом вице-президента Камалы Харрис и Белым домом становятся более напряженными на фоне приближения даты выборов президента США.
Об этом пишет издание Axios, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что команда Байдена хочет победы Харрис на выборах, однако некоторые помощники нынешнего президента все еще привыкают к второстепенным ролям в предвыборной кампании.
В то же время некоторые из команды Харрис говорят, что ведущие помощники Белого дома недостаточно координируют месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что является лучшим для кампании вице-президента.
В качестве примера приводят то, что на прошлой неделе Байден провел импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане, что гарантировало, что ее мероприятие получит меньше телевизионного освещения, чем могло бы быть.
А в начале недели Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона ДеСантиса за то, что он не ответил на ее звонок относительно недавних ураганов, однако вскоре после этого Байден похвалил ДеСантиса за "любезность" и "готовность к сотрудничеству".
"Белому дому не хватает человека в комнате, который бы в первую очередь думал о том, как все это повлияет на кампанию", - сказал изданию представитель команды Харрис.
Кроме того, в кампании Харрис также наблюдается неловкость между теми, кто входил в первоначальный предвыборный штаб Байдена, и теми, кто присоединился к штабу вице-президента в последние недели.
Некоторые члены команды Харрис с опаской относятся к команде Байдена, с которой они теперь работают, говорится в публикации.
Однако несмотря на разочарование в координации между старшими сотрудниками с обеих сторон, большая часть сотрудников среднего звена хорошо работает вместе, рассказали собеседники Axios.
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сподіваємося що струм згідно закону Ома теж зростатиме
щоб «кляті» США закоротило ..
Зараз жовтень 2024 року, а не 2020 рік.
І висунули на кандидада на З'їзді партії, Демократичної.
Хоча навіщо це вам, тролям
Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за підсумками голосування офіційно затвердили кандидаткою на посаду президента від Демократичної партії.
Це сталося на національному з'їзді політичної сили у Чикаго, передає Укрінформ з посиланням на https://nypost.com/2024/08/20/us-news/democrats-ceremonially-vote-to-crown-kamala-harris-as-the-presidential-nominee/ New York Post .
-- Joe Biden, 21 Juily 2024
https://www.npr.org/2024/07/21/g-s1-12544/biden-letter-withdraw-harris-endorsement
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/biden-endorses-kamala-harris-1235064712/
https://thehill.com/homenews/campaign/4784460-joe-biden-endorses-kamala-harris/
25 з'їзд КПРСз'їзд демократів відбувся з 19 по 22 серпня.
так осли ж, не лохи.. звісно..їм всерівно куди караван вести..
глузду ,отямитись і не поливати брудом Трампа і це
буде на користь Україні .
відносин з Україною і тим більше украінських коментаторів .
На те є американське правосуддя і нічого нам туди сунути
свої носи .
А з Україною він може теж повестися рішуче - перервати обтяжливу військову і фінансову допомогу, як відключають безнадійно хворого від апарату життезабезпечення.
Безславні імпотенти, а ми їм повірили, ядерну зброю віддати!