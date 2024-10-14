Між штабом Гарріс та адміністрацією Байдена зростає напруга з наближенням виборів
Відносини та комунікація між штабом віцепрезидентки Камали Гарріс і Білим домом стають напруженішими на фоні наближення дати виборів президента США.
Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що команда Байдена хоче перемоги Гарріс на виборах, однак деякі помічники нинішнього президента все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.
Водночас дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.
Як приклад наводять те, що минулого тижня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані, що гарантувало, що її захід отримає менше телевізійного висвітлення, ніж могло би бути.
А на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, однак незабаром після цього Байден похвалив ДеСантіса за "люб'язність" і "готовність до співпраці".
"Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію", – сказав виданню представник команди Гарріс.
Крім того, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.
Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють, йдеться у публікації.
Однак попри розчарування в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом, розповіли співрозмовники Axios.
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сподіваємося що струм згідно закону Ома теж зростатиме
щоб «кляті» США закоротило ..
Зараз жовтень 2024 року, а не 2020 рік.
І висунули на кандидада на З'їзді партії, Демократичної.
Хоча навіщо це вам, тролям
Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за підсумками голосування офіційно затвердили кандидаткою на посаду президента від Демократичної партії.
Це сталося на національному з'їзді політичної сили у Чикаго, передає Укрінформ з посиланням на https://nypost.com/2024/08/20/us-news/democrats-ceremonially-vote-to-crown-kamala-harris-as-the-presidential-nominee/ New York Post .
-- Joe Biden, 21 Juily 2024
https://www.npr.org/2024/07/21/g-s1-12544/biden-letter-withdraw-harris-endorsement
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/biden-endorses-kamala-harris-1235064712/
https://thehill.com/homenews/campaign/4784460-joe-biden-endorses-kamala-harris/
25 з'їзд КПРСз'їзд демократів відбувся з 19 по 22 серпня.
так осли ж, не лохи.. звісно..їм всерівно куди караван вести..
глузду ,отямитись і не поливати брудом Трампа і це
буде на користь Україні .
відносин з Україною і тим більше украінських коментаторів .
На те є американське правосуддя і нічого нам туди сунути
свої носи .
А з Україною він може теж повестися рішуче - перервати обтяжливу військову і фінансову допомогу, як відключають безнадійно хворого від апарату життезабезпечення.
Безславні імпотенти, а ми їм повірили, ядерну зброю віддати!