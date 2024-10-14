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Між штабом Гарріс та адміністрацією Байдена зростає напруга з наближенням виборів

Між командами Гарріс та Байдена зростає напруга

Відносини та комунікація між штабом віцепрезидентки Камали Гарріс і Білим домом стають напруженішими на фоні наближення дати виборів президента США.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що команда Байдена хоче перемоги Гарріс на виборах, однак деякі помічники нинішнього президента все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.

Водночас дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.

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Як приклад наводять те, що минулого тижня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані, що гарантувало, що її захід отримає менше телевізійного висвітлення, ніж могло би бути.

А на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, однак незабаром після цього Байден похвалив ДеСантіса за "люб'язність" і "готовність до співпраці".

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"Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію", – сказав виданню представник команди Гарріс.

Крім того, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.

Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють, йдеться у публікації.

Однак попри розчарування в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом, розповіли співрозмовники Axios.

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Автор: 

Байден Джо (2892) вибори (6717) США (23290) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+6
Не варто занадто перейматися американськими виборами. Ми на них ну аж ніяким боком не впливаємо. Щобільше! Ми не в темі та зайняті виключно проблемами власної війни та виживання. У американців інші пріоритети та вони будуть обирати собі президента згідно зі своїми, а не нашими потребами. Мене, наприклад, дуже напружує "сіра миша" Гарріс, яка все своє життя пройшла "по квоті нацменшин" і завжди була слухняною виконавицею на "других ролях". В її історії жодного подвигу або звершення яке б не було санкціоновано і погоджено з її начальством. Тому я дуже сумніваюсь в її здатності проводити рішучу політику. Нею буде керувати якась таємна рада демократичної партії. А ми ж пам'ятаємо що ***** знахабнів саме за час правління демократів (Грузія, Крим, війна). Трамп більш рішучий, самостійний і непередбачуваний. І зовсім не факт що він та республіканська партія дозволять ***** перемогти в Україні. Нам доведеться прийняти вибір який зроблять американці. Хочемо ми цього чи ні. Не зважаючи на результат виборів в США нам потрібно систематично знищувати окупантів в Україні. І потрібно перейматися як нам робити це тут якомога ефективніше.
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14.10.2024 01:54
+5
І що?
Зараз жовтень 2024 року, а не 2020 рік.
І висунули на кандидада на З'їзді партії, Демократичної.
Хоча навіщо це вам, тролям
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14.10.2024 00:41
+5
караван, який веде осел, далеко не дійде
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14.10.2024 01:29
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напруга зростає це добре
сподіваємося що струм згідно закону Ома теж зростатиме
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14.10.2024 00:18 Відповісти
на це і сподівається обнульониш хло-опір..
щоб «кляті» США закоротило ..
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14.10.2024 01:33 Відповісти
Вчи фізику, ''знавець''!)))) https://www.miyklas.com.ua/p/fzika/8-klas/elektrichni-iavishcha-elektrichnii-strum-308855/elektrichnii-opir-zakon-oma-351917/re-81698e1e-d7d0-41bc-ba0a-508edb36d993
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14.10.2024 10:11 Відповісти
Типу і Байден і Харіс керуються не одними й тими самими лялькарями. Нагадати який відсоток прихильників набрала Харіс серед демократів 2020 року чи самі загуглите?
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14.10.2024 00:29 Відповісти
І що?
Зараз жовтень 2024 року, а не 2020 рік.
І висунули на кандидада на З'їзді партії, Демократичної.
Хоча навіщо це вам, тролям
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14.10.2024 00:41 Відповісти
Те, що Харіс ніхто не вибирав. Ні 2020го, ні 2024го. ЇЇ тупо призначили обидва рази, причому всі тіж самі люди.
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14.10.2024 03:43 Відповісти
Троль,ну нє нада

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за підсумками голосування офіційно затвердили кандидаткою на посаду президента від Демократичної партії.

Це сталося на національному з'їзді політичної сили у Чикаго, передає Укрінформ з посиланням на https://nypost.com/2024/08/20/us-news/democrats-ceremonially-vote-to-crown-kamala-harris-as-the-presidential-nominee/ New York Post .
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14.10.2024 11:34 Відповісти
"Today I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. Democrats - it's time to come together and beat Trump. Let's do this."
-- Joe Biden, 21 Juily 2024
https://www.npr.org/2024/07/21/g-s1-12544/biden-letter-withdraw-harris-endorsement
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/biden-endorses-kamala-harris-1235064712/
https://thehill.com/homenews/campaign/4784460-joe-biden-endorses-kamala-harris/
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15.10.2024 04:32 Відповісти
До речі, її висунули ДО З'ЇЗДУ демпартії, 21го липня. А 25 з'їзд КПРС з'їзд демократів відбувся з 19 по 22 серпня.
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14.10.2024 03:47 Відповісти
Козни внутри. Харрис подтянула к себе старых респов и прочее, а это не нравится элите Байдена.
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14.10.2024 00:52 Відповісти
та це все фігня. скоріш за все це трампісти вишукують блошки. В кожній справі бувають невеличкі проколи, їх не уникнути, особливо там, де доводиться обов'язково приймати рішення (чи робити якийсь крок) і з декількох варіантів (які всі недосконалі, іншого життя не залишає) обирати найменш гірший.
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14.10.2024 00:44 Відповісти
Трамп это иракский Али.
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14.10.2024 00:53 Відповісти
караван, який веде осел, далеко не дійде
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14.10.2024 01:29 Відповісти
чого це ви так про трумпа..
так осли ж, не лохи.. звісно..їм всерівно куди караван вести..
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14.10.2024 02:20 Відповісти
ескалація?
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14.10.2024 00:59 Відповісти
Не варто занадто перейматися американськими виборами. Ми на них ну аж ніяким боком не впливаємо. Щобільше! Ми не в темі та зайняті виключно проблемами власної війни та виживання. У американців інші пріоритети та вони будуть обирати собі президента згідно зі своїми, а не нашими потребами. Мене, наприклад, дуже напружує "сіра миша" Гарріс, яка все своє життя пройшла "по квоті нацменшин" і завжди була слухняною виконавицею на "других ролях". В її історії жодного подвигу або звершення яке б не було санкціоновано і погоджено з її начальством. Тому я дуже сумніваюсь в її здатності проводити рішучу політику. Нею буде керувати якась таємна рада демократичної партії. А ми ж пам'ятаємо що ***** знахабнів саме за час правління демократів (Грузія, Крим, війна). Трамп більш рішучий, самостійний і непередбачуваний. І зовсім не факт що він та республіканська партія дозволять ***** перемогти в Україні. Нам доведеться прийняти вибір який зроблять американці. Хочемо ми цього чи ні. Не зважаючи на результат виборів в США нам потрібно систематично знищувати окупантів в Україні. І потрібно перейматися як нам робити це тут якомога ефективніше.
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14.10.2024 01:54 Відповісти
Щось мені афганська історія не подобається
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14.10.2024 03:53 Відповісти
Тю... Мені взагалі історія людства не подобається - суцільні помилки - декларують одне, а маємо зовсім інше.
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14.10.2024 19:46 Відповісти
Коментаторам не завадить ,з точки зору здорового
глузду ,отямитись і не поливати брудом Трампа і це
буде на користь Україні .
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14.10.2024 07:13 Відповісти
З6 кримінальних справ проти Тампа важко не помічати або ігнорувати...
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14.10.2024 20:03 Відповісти
Скільки б їх не було ,жодна з них не стосується його
відносин з Україною і тим більше украінських коментаторів .

На те є американське правосуддя і нічого нам туди сунути
свої носи .
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14.10.2024 20:56 Відповісти
Трамп рішучий, але як і усі, коли справа йде про його життя і його інтереси.
А з Україною він може теж повестися рішуче - перервати обтяжливу військову і фінансову допомогу, як відключають безнадійно хворого від апарату життезабезпечення.
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14.10.2024 09:09 Відповісти
"трамп более решителен и самостоятелен" - это анекдот ))) давай ещё!
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14.10.2024 12:04 Відповісти
Дурні завжди більш рішучі і починають діяти імпульсивно та швидко не переймаючись наслідками.
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14.10.2024 19:44 Відповісти
Так, мля а ми ще хочемо, щоб вони, США нам Москальщину розбити допомогли!!

Безславні імпотенти, а ми їм повірили, ядерну зброю віддати!
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14.10.2024 02:00 Відповісти
Салліван і тут підсерає.
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14.10.2024 06:02 Відповісти
В точку. Ірландці в АП до останнього утримували шефа від сходу з кампанії. Сход Джо - вони йдуть геть. А Саллі все життя там крутиться. Секретар у Клінтонової, зам Керрі, пом Байдена, активатор понятьх.....о.
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14.10.2024 07:17 Відповісти
 
 