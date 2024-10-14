Між штабом Гарріс та адміністрацією Байдена зростає напруга з наближенням виборів

Відносини та комунікація між штабом віцепрезидентки Камали Гарріс і Білим домом стають напруженішими на фоні наближення дати виборів президента США.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що команда Байдена хоче перемоги Гарріс на виборах, однак деякі помічники нинішнього президента все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.

Водночас дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.

Також читайте: Трамп має перевагу над Гарріс у питанні щодо війни РФ в Україні, - опитування WSJ

Як приклад наводять те, що минулого тижня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані, що гарантувало, що її захід отримає менше телевізійного висвітлення, ніж могло би бути.

А на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, однак незабаром після цього Байден похвалив ДеСантіса за "люб'язність" і "готовність до співпраці".

Читайте: Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться, - ЗМІ

"Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію", – сказав виданню представник команди Гарріс.

Крім того, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.

Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють, йдеться у публікації.

Однак попри розчарування в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом, розповіли співрозмовники Axios.

Читайте також: Гарріс дорікнула Трампу в приховуванні інформації про стан його здоров’я