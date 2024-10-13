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Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться, - ЗМІ

Засідання Рамштайн найближчим часом не відбудеться

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

Про це повідомляє німецький телеканал ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що президент США Джо Байден планує 17 жовтня прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".

Однак програма візиту очільника Білого дому буде скорочена  й триватиме лише один день - 18 жовтня. Байден хоче зустрітися із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом.

Телелеканал зазначає, що це говорить, що зустрічі  у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.

Однак наразі немає підтвердження цієї інформації з інших джерел.

Читайте також: Білий дім ще не ухвалив рішення щодо засідання "Рамштайну": "Для президента важливо це здійснити"

Крім цього, телеканал повідомив, що пакет новий пакет військової допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, Шольц оголосив на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 11 жовтня.

Журналіст ZDF Ельмар Тевессен додає, що подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

Читайте також: Між зустрічами "Рамштайну" робота не припиняється, - Пентагон

Автор: 

Байден Джо (2892) Німеччина (7441) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+35
Акуїти....плять....а яже план досягнення миру?Вони що,телемарафон не дивляться?
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13.10.2024 18:45
+21
Не на часі,як каже Чегевара Оманський !!))
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13.10.2024 18:46
+20
ой, ***!
оце, засада!
зе!лідор, стільки українських грошей знищив, нема на що.
катався катався. мир перемога гарантії.
все до сраки!!!
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13.10.2024 18:46
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13.10.2024 18:43 Відповісти
Не на часі,як каже Чегевара Оманський !!))
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13.10.2024 18:46 Відповісти
Акуїти....плять....а яже план досягнення миру?Вони що,телемарафон не дивляться?
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13.10.2024 18:45 Відповісти
ой, ***!
оце, засада!
зе!лідор, стільки українських грошей знищив, нема на що.
катався катався. мир перемога гарантії.
все до сраки!!!
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13.10.2024 18:46 Відповісти
З'їзділо дурне в турне
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13.10.2024 18:48 Відповісти
вовік 🤡 ,ну їди вже ,чи їдь ...до Ростову там тебе Овоч чекає ...залиш в сторії добру славу ,після себе ,як ти мужньо віддав владу ,де ти є вже нелегитимним ...Комітету національного захистуу України !!!!!!!
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13.10.2024 18:49 Відповісти
Це й не дивно. До 5 листопада ніхто нічого нам не дасть.всі чекають результату виборів у Штатах.
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13.10.2024 18:50 Відповісти
Так ось ти який "план перемоги"..
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13.10.2024 18:52 Відповісти
Байден гидує ручкатись з гадливим чмирьком
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13.10.2024 19:02 Відповісти
Блд, це ж скільки натужної потужності змарновано.
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13.10.2024 19:02 Відповісти
А коли було по іншому? Наші друзі залишились нашими друзями. Друзям теж треба підтримка
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13.10.2024 19:08 Відповісти
Скоро - Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным.
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13.10.2024 19:06 Відповісти
Схоже, що від українців нічого не залежить(помилкове судження!!!)
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13.10.2024 19:12 Відповісти
Вперте ця с* ка 🤡 зелена , руйнує Україну до останнього...тому шо не українець ...тому шо малорос !!!
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13.10.2024 19:13 Відповісти
Назвіть хоч одного українського президента, який у нас був. Окрім Ющенка, бо його так отруїли, що він пискнути боявся. Всі були проросійськими. Тому і ця срань зараз
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13.10.2024 20:44 Відповісти
Порошенкл теж проросійський?
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14.10.2024 16:15 Відповісти
то ж він з партіїї ригів, міністром економіки у янека був. Ви що, забули? Чи думаєте, він це забув, скільки там у нього друзів огогогогоо!У вас всі вдома, що ви такі питання ставите????
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14.10.2024 17:05 Відповісти
Це так мило....а ще він брата вбив і зїв.
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14.10.2024 17:15 Відповісти
Зрозуміло,що немає що сказати на це. Бо це правда. Тому треба конче бовкнути якусь дурню. Якщо у вас пам"ять пропита, то я все ДОБРЕ пам"ятаю.
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14.10.2024 17:56 Відповісти
Просто стараюся не встрягати в суперечки з бовдурами
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15.10.2024 17:26 Відповісти
ні про шо. вже в вечірньому відосику буде нова дебютна ідея - "рамштайн - план миру", ну або десь так ))
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13.10.2024 19:29 Відповісти
Потужний сігнал
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13.10.2024 19:34 Відповісти
Україна не продається. Тому що її не купують. Я також м'ясо, хочу купую, хочу не купую. Але якщо купую, те, що хочу з ним, то й роблю. Можу, смажити, парити, маринувати чи котлети робити.
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13.10.2024 19:41 Відповісти
От ви її продали, поїхали в Польщу гроші заробляти, а кажете що не продається
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13.10.2024 20:53 Відповісти
Зате ти продаєшся за недорого
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13.10.2024 20:59 Відповісти
носячись з "формулою миру" перед "рамштайном" перед західними друзями України ,як " лихий з писаною торбиною" "зепоцріот" відбив цією параноєю охоту допомагати Україні .Для виконання оманського плану і "зелені формули " написані в фсб підійдуть
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13.10.2024 19:49 Відповісти
Украину слили , метание Зеленского , перенос рамштайма, путин готов говорить с шольцом , шольц готов говорить с путиным ,уж больно много СОВПАДЕНИЙ !!! не думаю !!!
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13.10.2024 19:55 Відповісти
Клоуна послали.
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13.10.2024 19:59 Відповісти
Довбню, Україну послали.
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13.10.2024 20:53 Відповісти
Так, і Україну разом з ним. Так буває, коли на виборах, які приходять на тлі війни, думаєш дупою, а не головою. Фактично, в 2019 році народ України обрав самогубство і тільки завдяки неймовірному героїзму ЗСУ Україна досі існує.
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13.10.2024 21:18 Відповісти
Ну почекаємо виборів у США, далі все стане зрозуміло. Чи будуть подальші Рамштайни, чи вже ні.
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13.10.2024 20:02 Відповісти
Не бачу звідки можна висмоктати тут зраду. Немає зараз про що говорити. Те, що раніше намітили давати дають.

Що буде далі буде видно.
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13.10.2024 20:11 Відповісти
Серйозно?А план справедливого завершення війни?
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13.10.2024 20:16 Відповісти
Думаю, що балаканина в стилі міліарду дерев.

Не знає зараз ніхто як завершити війну.
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13.10.2024 20:45 Відповісти
Знають вони прекрасно, але не хочуть. "Зробити жінку щасливою дуже легко. Але дорого..,"(с)
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13.10.2024 20:56 Відповісти
Не експертна думка, але схоже що почався західний шантаж України з вимогою знизити призовний вік. Тоді підкинуть ще трохи зброї.
Це вже було перед прийняттям закону про мобілізацію. Тоді також американцям постійно щось заважало, а тільки прийняли - так відразу і "допомога" з'явилась.
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13.10.2024 20:14 Відповісти
Знизити аік мобілізації - норм вимога. Лише при гундосику така норма могла так довго існувати. Не нагадаєш, в якій країні при екзестенціональній війні вона була?
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13.10.2024 21:02 Відповісти
Нехай спочатку повернуть Україні ЯО , а потім вже вимагають знищення молоді
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13.10.2024 21:55 Відповісти
Так зеля вже всіх "дістав " свлїм "планом перемоги ",країни Заходу хочуть бачити реальний план ,а не зєліні хотєлкі.
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13.10.2024 20:15 Відповісти
А який толк від тих рамтшайнів? Все рівно то,що потрібно ЗСУ не дадуть ,а старі " Фердінанди "та мотоциклєтки нах не потрібні...
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13.10.2024 20:26 Відповісти
Їх і без зборів тих давали.
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13.10.2024 20:46 Відповісти
Ермак намедни сказал ,что президент не запрещал переговоры с росией !!)))) байден ПРИКРЫЛСЯ ураганом , вдруг в разы стало меньше ТРЕВОГ !!! из курской области нас выдавливают !!! они думают что их мутки ни кто не видит ((((
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13.10.2024 20:55 Відповісти
Без американського президента чи якогось високопоставленого представника, Рамштайн не має змісту. А в штатах зараз головна тема то ураган і вибори. Тому така поїздка політично не на часі.
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13.10.2024 20:56 Відповісти
Знов зупинка постачання зброї та *********** на пів-року+ ?!!
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13.10.2024 21:04 Відповісти
Так що ураган був слушною нагодою для Байдена
зірвати "Рамштайн ".
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13.10.2024 21:17 Відповісти
Бл... это **** не одобрение на кредит ожидания . Это война кровь и горе.. Отложили окуеть.....
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13.10.2024 21:26 Відповісти
Де нещодавно був зеленский - там де зараз лютує ураган. Вдачлива доля у людини - ніхто не хоче з цим люцифером урагановичем зустрічатись.
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13.10.2024 21:27 Відповісти
Тобто ураган був ні до чого . Байден просто зіскочив з потягу що йшов з Україною до НАТО
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13.10.2024 21:52 Відповісти
Ішак вчергове обісрався з своїм черговим "планом", тепер перемоги. Усі його плани зводяться до того, щоб все зробив хтось, а самому залишитись сухим та беззаперечним героєм.
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13.10.2024 22:21 Відповісти
Ш ще не все...
DW написала 6 годин тому:

https://www.dw.com/uk/nimeccina/t-19095510 Німеччина більше не передаватиме Україні "важку техніку", про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild у матеріалі, https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/kiews-siegesplan-als-letzte-chance-scholz-laesst-selenskyj-*********-670a63d8b93bff529a9a5fdb опублікованому ввечері в суботу, 12 жовтня.

Як стало відомо Bild, у міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".

Таким чином, після відправлених раніше 18 танків Leopard 2 нових поставок ЗСУ не буде, хоча Бундесвер і має в наявності близько 300 таких танків, йдеться у повідомленні. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншого.

Хреновий видно план Єрмак постачає!
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13.10.2024 22:41 Відповісти
Потужна Перемога таки набирає обертів ........
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13.10.2024 23:15 Відповісти
А кому воно потрібно ? Це зовсім не так робиться !
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13.10.2024 23:45 Відповісти
Так це "план перемоги" чи "формула миру"?
Але все-одно потужно!
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14.10.2024 00:25 Відповісти
Щось не схоже на наші досягнення...
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14.10.2024 02:50 Відповісти
Ну хоч 10 млн.долярів не про-ффф-укають.................................на відрядні.
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14.10.2024 10:13 Відповісти
 
 