Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться, - ЗМІ

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

Про це повідомляє німецький телеканал ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що президент США Джо Байден планує 17 жовтня прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".

Однак програма візиту очільника Білого дому буде скорочена й триватиме лише один день - 18 жовтня. Байден хоче зустрітися із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом.

Телелеканал зазначає, що це говорить, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.

Однак наразі немає підтвердження цієї інформації з інших джерел.

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Крім цього, телеканал повідомив, що пакет новий пакет військової допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, Шольц оголосив на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 11 жовтня.

Журналіст ZDF Ельмар Тевессен додає, що подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

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