Зустрічі у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться, - ЗМІ
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.
Про це повідомляє німецький телеканал ZDF, інформує Цензор.НЕТ.
У матеріалі йдеться, що президент США Джо Байден планує 17 жовтня прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".
Однак програма візиту очільника Білого дому буде скорочена й триватиме лише один день - 18 жовтня. Байден хоче зустрітися із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом.
Телелеканал зазначає, що це говорить, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.
Однак наразі немає підтвердження цієї інформації з інших джерел.
Крім цього, телеканал повідомив, що пакет новий пакет військової допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, Шольц оголосив на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 11 жовтня.
Журналіст ZDF Ельмар Тевессен додає, що подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.
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оце, засада!
зе!лідор, стільки українських грошей знищив, нема на що.
катався катався. мир перемога гарантії.
все до сраки!!!
Що буде далі буде видно.
Не знає зараз ніхто як завершити війну.
Це вже було перед прийняттям закону про мобілізацію. Тоді також американцям постійно щось заважало, а тільки прийняли - так відразу і "допомога" з'явилась.
зірвати "Рамштайн ".
DW написала 6 годин тому:
https://www.dw.com/uk/nimeccina/t-19095510 Німеччина більше не передаватиме Україні "важку техніку", про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild у матеріалі, https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/kiews-siegesplan-als-letzte-chance-scholz-laesst-selenskyj-*********-670a63d8b93bff529a9a5fdb опублікованому ввечері в суботу, 12 жовтня.
Як стало відомо Bild, у міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".
Таким чином, після відправлених раніше 18 танків Leopard 2 нових поставок ЗСУ не буде, хоча Бундесвер і має в наявності близько 300 таких танків, йдеться у повідомленні. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншого.
Хреновий видно план Єрмак постачає!
Але все-одно потужно!