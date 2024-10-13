Встреча в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится, - СМИ
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.
Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF, информирует Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что президент США Джо Байден планирует 17 октября прибыть в Германию с визитом, который ранее был отложен из-за урагана "Милтон".
Однако программа визита главы Белого дома будет сокращена и продлится всего один день - 18 октября. Байден хочет встретиться с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.
Телеканал отмечает, что это говорит, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет.
Однако пока нет подтверждения этой информации из других источников.
Кроме этого, телеканал сообщил, что пакет новый пакет военной помощи от Германии, который должен был быть объявлен на заседании "Рамштайна" 12 октября, Шольц объявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 11 октября.
Журналист ZDF Эльмар Тевессен добавляет, что дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США.
Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.
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оце, засада!
зе!лідор, стільки українських грошей знищив, нема на що.
катався катався. мир перемога гарантії.
все до сраки!!!
Що буде далі буде видно.
Не знає зараз ніхто як завершити війну.
Це вже було перед прийняттям закону про мобілізацію. Тоді також американцям постійно щось заважало, а тільки прийняли - так відразу і "допомога" з'явилась.
зірвати "Рамштайн ".
DW написала 6 годин тому:
https://www.dw.com/uk/nimeccina/t-19095510 Німеччина більше не передаватиме Україні "важку техніку", про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild у матеріалі, https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/kiews-siegesplan-als-letzte-chance-scholz-laesst-selenskyj-*********-670a63d8b93bff529a9a5fdb опублікованому ввечері в суботу, 12 жовтня.
Як стало відомо Bild, у міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".
Таким чином, після відправлених раніше 18 танків Leopard 2 нових поставок ЗСУ не буде, хоча Бундесвер і має в наявності близько 300 таких танків, йдеться у повідомленні. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншого.
Хреновий видно план Єрмак постачає!
Але все-одно потужно!