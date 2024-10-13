Встреча в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится, - СМИ

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.

Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что президент США Джо Байден планирует 17 октября прибыть в Германию с визитом, который ранее был отложен из-за урагана "Милтон".

Однако программа визита главы Белого дома будет сокращена и продлится всего один день - 18 октября. Байден хочет встретиться с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Телеканал отмечает, что это говорит, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет.

Однако пока нет подтверждения этой информации из других источников.

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Кроме этого, телеканал сообщил, что пакет новый пакет военной помощи от Германии, который должен был быть объявлен на заседании "Рамштайна" 12 октября, Шольц объявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 11 октября.

Журналист ZDF Эльмар Тевессен добавляет, что дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

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