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Встреча в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится, - СМИ

Засідання Рамштайн найближчим часом не відбудеться

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.

Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что президент США Джо Байден планирует 17 октября прибыть в Германию с визитом, который ранее был отложен из-за урагана "Милтон".

Однако программа визита главы Белого дома будет сокращена и продлится всего один день - 18 октября. Байден хочет встретиться с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Телеканал отмечает, что это говорит, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет.

Однако пока нет подтверждения этой информации из других источников.

Также читайте: Белый дом еще не принял решение относительно заседания "Рамштайна": "Для президента важно это осуществить"

Кроме этого, телеканал сообщил, что пакет новый пакет военной помощи от Германии, который должен был быть объявлен на заседании "Рамштайна" 12 октября, Шольц объявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 11 октября.

Журналист ZDF Эльмар Тевессен добавляет, что дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

Читайте также: Между встречами "Рамштайна" работа не прекращается, - Пентагон

Автор: 

Байден Джо (2794) Германия (7059) Рамштайн (147)


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Топ комментарии
+35
Акуїти....плять....а яже план досягнення миру?Вони що,телемарафон не дивляться?
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13.10.2024 18:45
+21
Не на часі,як каже Чегевара Оманський !!))
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13.10.2024 18:46
+20
ой, ***!
оце, засада!
зе!лідор, стільки українських грошей знищив, нема на що.
катався катався. мир перемога гарантії.
все до сраки!!!
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13.10.2024 18:46
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Не до нас
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13.10.2024 18:43 Ответить
Не на часі,як каже Чегевара Оманський !!))
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13.10.2024 18:46 Ответить
Акуїти....плять....а яже план досягнення миру?Вони що,телемарафон не дивляться?
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13.10.2024 18:45 Ответить
ой, ***!
оце, засада!
зе!лідор, стільки українських грошей знищив, нема на що.
катався катався. мир перемога гарантії.
все до сраки!!!
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13.10.2024 18:46 Ответить
З'їзділо дурне в турне
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13.10.2024 18:48 Ответить
вовік 🤡 ,ну їди вже ,чи їдь ...до Ростову там тебе Овоч чекає ...залиш в сторії добру славу ,після себе ,як ти мужньо віддав владу ,де ти є вже нелегитимним ...Комітету національного захистуу України !!!!!!!
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13.10.2024 18:49 Ответить
Це й не дивно. До 5 листопада ніхто нічого нам не дасть.всі чекають результату виборів у Штатах.
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13.10.2024 18:50 Ответить
Так ось ти який "план перемоги"..
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13.10.2024 18:52 Ответить
Байден гидує ручкатись з гадливим чмирьком
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13.10.2024 19:02 Ответить
Блд, це ж скільки натужної потужності змарновано.
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13.10.2024 19:02 Ответить
А коли було по іншому? Наші друзі залишились нашими друзями. Друзям теж треба підтримка
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13.10.2024 19:08 Ответить
Скоро - Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным.
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13.10.2024 19:06 Ответить
Схоже, що від українців нічого не залежить(помилкове судження!!!)
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13.10.2024 19:12 Ответить
Вперте ця с* ка 🤡 зелена , руйнує Україну до останнього...тому шо не українець ...тому шо малорос !!!
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13.10.2024 19:13 Ответить
Назвіть хоч одного українського президента, який у нас був. Окрім Ющенка, бо його так отруїли, що він пискнути боявся. Всі були проросійськими. Тому і ця срань зараз
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13.10.2024 20:44 Ответить
Порошенкл теж проросійський?
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14.10.2024 16:15 Ответить
то ж він з партіїї ригів, міністром економіки у янека був. Ви що, забули? Чи думаєте, він це забув, скільки там у нього друзів огогогогоо!У вас всі вдома, що ви такі питання ставите????
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14.10.2024 17:05 Ответить
Це так мило....а ще він брата вбив і зїв.
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14.10.2024 17:15 Ответить
Зрозуміло,що немає що сказати на це. Бо це правда. Тому треба конче бовкнути якусь дурню. Якщо у вас пам"ять пропита, то я все ДОБРЕ пам"ятаю.
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14.10.2024 17:56 Ответить
Просто стараюся не встрягати в суперечки з бовдурами
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15.10.2024 17:26 Ответить
ні про шо. вже в вечірньому відосику буде нова дебютна ідея - "рамштайн - план миру", ну або десь так ))
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13.10.2024 19:29 Ответить
Потужний сігнал
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13.10.2024 19:34 Ответить
Україна не продається. Тому що її не купують. Я також м'ясо, хочу купую, хочу не купую. Але якщо купую, те, що хочу з ним, то й роблю. Можу, смажити, парити, маринувати чи котлети робити.
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13.10.2024 19:41 Ответить
От ви її продали, поїхали в Польщу гроші заробляти, а кажете що не продається
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13.10.2024 20:53 Ответить
Зате ти продаєшся за недорого
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13.10.2024 20:59 Ответить
носячись з "формулою миру" перед "рамштайном" перед західними друзями України ,як " лихий з писаною торбиною" "зепоцріот" відбив цією параноєю охоту допомагати Україні .Для виконання оманського плану і "зелені формули " написані в фсб підійдуть
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13.10.2024 19:49 Ответить
Украину слили , метание Зеленского , перенос рамштайма, путин готов говорить с шольцом , шольц готов говорить с путиным ,уж больно много СОВПАДЕНИЙ !!! не думаю !!!
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13.10.2024 19:55 Ответить
Клоуна послали.
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13.10.2024 19:59 Ответить
Довбню, Україну послали.
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13.10.2024 20:53 Ответить
Так, і Україну разом з ним. Так буває, коли на виборах, які приходять на тлі війни, думаєш дупою, а не головою. Фактично, в 2019 році народ України обрав самогубство і тільки завдяки неймовірному героїзму ЗСУ Україна досі існує.
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13.10.2024 21:18 Ответить
Ну почекаємо виборів у США, далі все стане зрозуміло. Чи будуть подальші Рамштайни, чи вже ні.
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13.10.2024 20:02 Ответить
Не бачу звідки можна висмоктати тут зраду. Немає зараз про що говорити. Те, що раніше намітили давати дають.

Що буде далі буде видно.
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13.10.2024 20:11 Ответить
Серйозно?А план справедливого завершення війни?
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13.10.2024 20:16 Ответить
Думаю, що балаканина в стилі міліарду дерев.

Не знає зараз ніхто як завершити війну.
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13.10.2024 20:45 Ответить
Знають вони прекрасно, але не хочуть. "Зробити жінку щасливою дуже легко. Але дорого..,"(с)
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13.10.2024 20:56 Ответить
Не експертна думка, але схоже що почався західний шантаж України з вимогою знизити призовний вік. Тоді підкинуть ще трохи зброї.
Це вже було перед прийняттям закону про мобілізацію. Тоді також американцям постійно щось заважало, а тільки прийняли - так відразу і "допомога" з'явилась.
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13.10.2024 20:14 Ответить
Знизити аік мобілізації - норм вимога. Лише при гундосику така норма могла так довго існувати. Не нагадаєш, в якій країні при екзестенціональній війні вона була?
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13.10.2024 21:02 Ответить
Нехай спочатку повернуть Україні ЯО , а потім вже вимагають знищення молоді
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13.10.2024 21:55 Ответить
Так зеля вже всіх "дістав " свлїм "планом перемоги ",країни Заходу хочуть бачити реальний план ,а не зєліні хотєлкі.
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13.10.2024 20:15 Ответить
А який толк від тих рамтшайнів? Все рівно то,що потрібно ЗСУ не дадуть ,а старі " Фердінанди "та мотоциклєтки нах не потрібні...
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13.10.2024 20:26 Ответить
Їх і без зборів тих давали.
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13.10.2024 20:46 Ответить
Ермак намедни сказал ,что президент не запрещал переговоры с росией !!)))) байден ПРИКРЫЛСЯ ураганом , вдруг в разы стало меньше ТРЕВОГ !!! из курской области нас выдавливают !!! они думают что их мутки ни кто не видит ((((
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13.10.2024 20:55 Ответить
Без американського президента чи якогось високопоставленого представника, Рамштайн не має змісту. А в штатах зараз головна тема то ураган і вибори. Тому така поїздка політично не на часі.
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13.10.2024 20:56 Ответить
Знов зупинка постачання зброї та *********** на пів-року+ ?!!
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13.10.2024 21:04 Ответить
Так що ураган був слушною нагодою для Байдена
зірвати "Рамштайн ".
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13.10.2024 21:17 Ответить
Бл... это **** не одобрение на кредит ожидания . Это война кровь и горе.. Отложили окуеть.....
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13.10.2024 21:26 Ответить
Де нещодавно був зеленский - там де зараз лютує ураган. Вдачлива доля у людини - ніхто не хоче з цим люцифером урагановичем зустрічатись.
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13.10.2024 21:27 Ответить
Тобто ураган був ні до чого . Байден просто зіскочив з потягу що йшов з Україною до НАТО
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13.10.2024 21:52 Ответить
Ішак вчергове обісрався з своїм черговим "планом", тепер перемоги. Усі його плани зводяться до того, щоб все зробив хтось, а самому залишитись сухим та беззаперечним героєм.
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13.10.2024 22:21 Ответить
Ш ще не все...
DW написала 6 годин тому:

https://www.dw.com/uk/nimeccina/t-19095510 Німеччина більше не передаватиме Україні "важку техніку", про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild у матеріалі, https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/kiews-siegesplan-als-letzte-chance-scholz-laesst-selenskyj-*********-670a63d8b93bff529a9a5fdb опублікованому ввечері в суботу, 12 жовтня.

Як стало відомо Bild, у міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".

Таким чином, після відправлених раніше 18 танків Leopard 2 нових поставок ЗСУ не буде, хоча Бундесвер і має в наявності близько 300 таких танків, йдеться у повідомленні. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншого.

Хреновий видно план Єрмак постачає!
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13.10.2024 22:41 Ответить
Потужна Перемога таки набирає обертів ........
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13.10.2024 23:15 Ответить
А кому воно потрібно ? Це зовсім не так робиться !
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13.10.2024 23:45 Ответить
Так це "план перемоги" чи "формула миру"?
Але все-одно потужно!
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14.10.2024 00:25 Ответить
Щось не схоже на наші досягнення...
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14.10.2024 02:50 Ответить
Ну хоч 10 млн.долярів не про-ффф-укають.................................на відрядні.
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14.10.2024 10:13 Ответить
 
 