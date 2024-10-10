Белый дом еще не принял решение относительно заседания "Рамштайна": "Для президента важно это осуществить"
Администрация США продолжает прорабатывать детали перенесенного визита президента Джо Байдена в Германию, а также возможность проведения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого формата "Рамштайн".
Об этом сказала в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы пытаемся проработать это, все детали, для президента важно это осуществить", - отметила представитель Белого дома относительно перенесенного визита президента США в Германию.
Отвечая на вопрос, состоится ли заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне глав государств, или же будет проведено на министерском уровне, пресс-секретарь Белого дома не сообщила деталей. Она лишь отметила, что этот вопрос отложен.
Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".
В итоге, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.
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Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
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