Білий дім ще не ухвалив рішення щодо засідання "Рамштайну": "Для президента важливо це здійснити"

Адміністрація США продовжує опрацьовувати деталі перенесеного візиту президента Джо Байдена до Німеччини, а також можливість проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн".

Про це сказала в четвер у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємося опрацювати це, усі деталі, для президента важливо це здійснити",- зауважила представниця Білого дому щодо перенесеного візиту президента США до Німеччини.

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Відповідаючи на запитання, чи відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав, або ж буде проведене на міністерському рівні, речниця Білого дому не повідомила деталей. Вона лише зазначила, що це питання відкладене.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

У підсумку, засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.