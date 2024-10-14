Гарріс дорікнула Трампу в приховуванні інформації про стан його здоров’я

Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс розкритикувала свого політичного опонента від Республіканської партії Дональда Трампа "за приховування інформації про стан його здоров’я".

Про це пише BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні Білий дім оприлюднив медичний звіт, в якому йдеться, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має "відмінне здоров'я" і придатна до виконання обов'язків президента.

Після оприлюднення висновків лікарів Гарріс звинуватила Трампа у браку прозорості через те, що він не показав дані про свій стан здоров'я.

Віцепрезидентка заявила, що кандидат від республіканців "не хоче, щоб американці побачили, чи він може (в плані стану здоров’я, - ред.) стати президентом".

Своєю чергою команда Трампа відповіла, що в кандидата від республіканців "надзвичайно зайнятий та активний графік кампанії", і що Гарріс і близько не має такої "життєвої сили", як у Трампа. Представники політика не оприлюднили медичні дані 45-го президента США, а лише процитували його лікаря, який сказав, що він був у "ідеальному та відмінному здоров’ї".

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Президентські вибори у США

Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа.

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