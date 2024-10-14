Гарріс дорікнула Трампу в приховуванні інформації про стан його здоров’я
Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс розкритикувала свого політичного опонента від Республіканської партії Дональда Трампа "за приховування інформації про стан його здоров’я".
Про це пише BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні Білий дім оприлюднив медичний звіт, в якому йдеться, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має "відмінне здоров'я" і придатна до виконання обов'язків президента.
Після оприлюднення висновків лікарів Гарріс звинуватила Трампа у браку прозорості через те, що він не показав дані про свій стан здоров'я.
Віцепрезидентка заявила, що кандидат від республіканців "не хоче, щоб американці побачили, чи він може (в плані стану здоров’я, - ред.) стати президентом".
Своєю чергою команда Трампа відповіла, що в кандидата від республіканців "надзвичайно зайнятий та активний графік кампанії", і що Гарріс і близько не має такої "життєвої сили", як у Трампа. Представники політика не оприлюднили медичні дані 45-го президента США, а лише процитували його лікаря, який сказав, що він був у "ідеальному та відмінному здоров’ї".
Президентські вибори у США
Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.
У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа.
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тоже старе як г** івно мамонта..
Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
Дело в том, что появление Трампа привлекло новых избирателей. Примерно 20 миллионов ультра-правых не голосовали за традиционных республиканцев типа Рейгана, Буша и Маккейна. Они просто не ходили на выборы.
Это отпетые расисты, гомофобы, сексисты, почитатели "традиционных" ценностей в стиле Орбана, почитатели Путина, антиваксеры, белый мусор одноэтажной Америки - без высшего образования и жители не мегаполисов. Поэтому Трамп просто почувствовал этот запрос на фашизм и сыграл эту роль (ведь первоначально он был в демократической партии США). Поэтому Трамп - и хвост и собака. Он и сформирвал секту, он и появился на ее запрос.
А остальные 40 млн избирателей республиканцев голосовали за Трампа в 2016 году из-за свежести, а в 2020 - закрыв нос пальцами, так как не могут принципиально голосовать за демократов, никогда, ни при каких условиях.
Но в этом году, например, республиканцев, голосующих за демократов стало немного больше. Ведь Трамп хотел захватить власть в стране при помощи переворота в 2021 и есть республиканцы, которые видят в нем угрозу демократии. Но опять же - таких не так много, может процентов десять.
Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
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США - це не кацапляндія, якщо там партія робить ставку на якогось кандидата, то значить він об'єктивно сильніший за інших. Ну і голосування за кандидатів усередині партії проводиться за принципом 147% тих, хто підтримав
Персоналістський характер Республіканської партії означає, що якщо Трамп знову переможе на посаді, він навряд чи зіткнеться з опором з боку партії з будь-якого питання.
Всі ознаки вказують на те, що Трамп, у разі переобрання, швидше за все, буде прагнути до авторитарного захоплення влади.
В Конгресі та Сенаті -республіканці будуть в більшості .
Ну а здоров'я Трампа таки буде об'єктивно кращим за Байдена
тут питання до вас про гендер назріває..
от Байден відмовився,.. і нічого..
Надо находить более действенные аргументы против Трампа.
та поміняв свою орієнтацію..
маск тепер буде у трумпа ,.. як моніка.. колись ..
"Команда Трампа не обнародовала медицинские данные кандидата в президенты, а лишь процитировала его врача, который сказал, что он был в «идеальном и отличном здоровье».
29.02.2024
Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что Байден «полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений», он здоров, энергичен и «продолжает заниматься спортом не менее пяти дней в неделю»
Т.е. отчет не опубликовали, а только сослались на слова врача.
В начале февраля 2024
«Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос?» - сказал Байден, имея в виду спецпрокурора Роберта Хура, назвавшего Байдена «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».
Отвечая на вопрос, признает ли он ответственность за хранение секретных документов в своем доме, он обвинил в этом своих сотрудников.
По его словам, Байден не знал, что они положили конфиденциальные записки в его гараж, где, по словам специального прокурора, они хранились рядом с собачьей лежанкой.
Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинения президенту США Джо Байдену, в нарушение правил хранившему у себя дома секретные документы.
Получается любой спецпрокурор может обвинить президента без доказательств
президент в итоге в суд не пойдет, чтобы защитить честь и достоинство
а на обвинения просто закроют глаза
може це ви Порошенка постійно згадуєте..?
Сьогодні вилізло що Харіс виросла в Квебеку, куди її дитиною вивезла мати.
І чи не має фсб пікантних відео відпочинку "папіка" Дональда із його дівчатками?
Убойний компромат.
Нагадати чому розвівся прогресивна ікона Біл Гейтс?
Чули про такого Jeffrey Epstein? З йогшо неповнолітніми ******* перебувало половина Вашингтону. А ще була така собі "D.C. Madam" вона ж Pamela Martin, та конкретно тримала бордель для сенаторів і конгресменів.
Так що не лякайте нас брудною білізною, вірніше її відсутністю.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein Jeffrey Epstein
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.cnn.com/interactive/2017/hln/how-it-really-happened/dc-madam-the-woman-who-knew-too-much/&ved=2ahUKEwiBxpO9oI-JAxVzpIkEHdJ4KFgQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw2AdC-yxZTQZGbTtj_GgQev DC Madam: The Woman Who Knew Too Much
визнають одиниці. Так Троцький в мемуарах повідомляв, що хворий на епілепсію. А ось Ленін, Дзержинський ніколи.
Пілсудський теж визнавав проблеми із здоров'ям. На початку століття, його зловили на теракті. Він тоді з Дзержинським в одній партії перебували. Мали відправити на шибеницю, але судмедекспертиза визнала його неосудним. Полікувася пару років та і потому.
І пришийте нове вухо.