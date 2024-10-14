УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10569 відвідувачів онлайн
Новини
6 380 72

Гарріс дорікнула Трампу в приховуванні інформації про стан його здоров’я

Гарріс дорікнула Трампу через приховування інформації про стан здоров'я

Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Камала Гарріс розкритикувала свого політичного опонента від Республіканської партії Дональда Трампа "за приховування інформації про стан його здоров’я".

Про це пише BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні Білий дім оприлюднив медичний звіт, в якому йдеться, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має "відмінне здоров'я" і придатна до виконання обов'язків президента.

Після оприлюднення висновків лікарів Гарріс звинуватила Трампа у браку прозорості через те, що він не показав дані про свій стан здоров'я.

Віцепрезидентка заявила, що кандидат від республіканців "не хоче, щоб американці побачили, чи він може (в плані стану здоров’я, - ред.) стати президентом".

Своєю чергою команда Трампа відповіла, що в кандидата від республіканців "надзвичайно зайнятий та активний графік кампанії", і що Гарріс і близько не має такої "життєвої сили", як у Трампа. Представники політика не оприлюднили медичні дані 45-го президента США, а лише процитували його лікаря, який сказав, що він був у "ідеальному та відмінному здоров’ї".

Читайте також: Виборча кампанія Гарріс зібрала 1 млрд доларів, - Reuters

Президентські вибори у США

Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Трамп має перевагу над Гарріс у питанні щодо війни РФ в Україні, - опитування WSJ

Автор: 

США (23290) Трамп Дональд (6027) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
А яке здоров'я у діда, якому за 70? Навіть у американського.
показати весь коментар
14.10.2024 00:03
+8
Старий, хворий, скандальний, пихатий, самолюб та ще й судимий дайтено вгадаю - перевага буде 73% на користь рудого
показати весь коментар
14.10.2024 00:06
+7
Вона про опіки від ,,золотого дощу,, на обличчі Трампа, які він одержував під час регулярних поїздок до Москви?
показати весь коментар
14.10.2024 00:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А яке здоров'я у діда, якому за 70? Навіть у американського.
показати весь коментар
14.10.2024 00:03 Відповісти
він ніколи на відміну від мене не споживав алкоголю у житті
показати весь коментар
14.10.2024 00:09 Відповісти
хворів ?
показати весь коментар
14.10.2024 00:26 Відповісти
він хворий чи підлюка?
показати весь коментар
14.10.2024 00:45 Відповісти
просто цілеспрямований плюс протестантська етика
показати весь коментар
14.10.2024 01:31 Відповісти
Donald's elder brother Fred was an alcoholic, an extremely bad case. By his early 30's, he had become completely consumed by it, could no longer hold on to a job (he was a pilot) and his family was essentially destroyed. He died at age 42. Donald witnessed his brother self-destruction in real time, who actually had told his younger sibling on several occasions: look at me, if I ever catch you smoking, let alone drinking, I will kill you.
показати весь коментар
14.10.2024 01:57 Відповісти
Яка нафіг протестанска єтіка?
показати весь коментар
14.10.2024 03:15 Відповісти
Штунди не п'ють і не курять. Ніколи
показати весь коментар
14.10.2024 07:35 Відповісти
Немає більших падлюк, як релігійних.
показати весь коментар
14.10.2024 04:54 Відповісти
А атеісти взірець чеснот😅
показати весь коментар
14.10.2024 08:33 Відповісти
а ось гітлер був .. вегетаріанець..
показати весь коментар
14.10.2024 01:41 Відповісти
І язичник. Коба бувший семінаріст-атеіст
показати весь коментар
14.10.2024 08:35 Відповісти
Значить, протипоказано.
показати весь коментар
14.10.2024 07:20 Відповісти
Байден в 2020-му надавав суспільству відомості про стан свого здоров'я.
показати весь коментар
14.10.2024 01:10 Відповісти
Я б сказав під 80, носит подгузники бо ходит під себе💩
показати весь коментар
14.10.2024 01:52 Відповісти
Мій дід прожив 99 років і в 98 видав свою останню монографію з теоретичної механіки. Він раз на рік проходив обстеження Феофанії, але якщо порівнювати медицину в США і в Україні, то вочевидь Трамп може ще ду-у-же довго демонструвати активність.
показати весь коментар
14.10.2024 02:56 Відповісти
Як то кажуть в рудого мотор працює але за кермом нікого. Але це не завадить йому стати президентом.
показати весь коментар
14.10.2024 00:04 Відповісти
Трамп вже був Президентом! В цей раз Президентом США буде Камала Херіс, бо про це є пророцтво в Сімпсонах
показати весь коментар
14.10.2024 00:49 Відповісти
за кермом у трумпа - хло..
тоже старе як г** івно мамонта..
показати весь коментар
14.10.2024 01:43 Відповісти
Старий, хворий, скандальний, пихатий, самолюб та ще й судимий дайтено вгадаю - перевага буде 73% на користь рудого
показати весь коментар
14.10.2024 00:06 Відповісти
Нагуй нам ще ці дешеві плітки?
показати весь коментар
14.10.2024 00:06 Відповісти
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.

Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
показати весь коментар
14.10.2024 00:11 Відповісти
республіканська партія стала партією робітничого класу
показати весь коментар
14.10.2024 00:13 Відповісти
робітничий класс в пост-індустріальній економіці?
показати весь коментар
14.10.2024 00:25 Відповісти
а ви вважаєте що тільки непродуктивні трутні залишилися? 😀
показати весь коментар
14.10.2024 01:29 Відповісти
якшо підходити до визначення "робітничий класс" ака пролетаріат з позиції марксизму (а іншої, здається і нема) як найманих працівників ручної праці, що не володіють засобами виробництва - то їх частка дійсно мала. і що саме цікаве, переважно складаються із іспаноподібних і чорних, які в основному голосують за демів.
показати весь коментар
14.10.2024 10:37 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/istoki-sekty-trampa/ Олег Пономарь : Истоки секты Трампаhttps://www.ponomaroleg.com/ https://www.ponomaroleg.com/category/holm/ https://www.facebook.com/p/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C-100006709539652/ https://x.com/johntoront https://www.youtube.com/@Ponomaroleg https://www.patreon.com/olegponomar/posts
Дело в том, что появление Трампа привлекло новых избирателей. Примерно 20 миллионов ультра-правых не голосовали за традиционных республиканцев типа Рейгана, Буша и Маккейна. Они просто не ходили на выборы.
Это отпетые расисты, гомофобы, сексисты, почитатели "традиционных" ценностей в стиле Орбана, почитатели Путина, антиваксеры, белый мусор одноэтажной Америки - без высшего образования и жители не мегаполисов. Поэтому Трамп просто почувствовал этот запрос на фашизм и сыграл эту роль (ведь первоначально он был в демократической партии США). Поэтому Трамп - и хвост и собака. Он и сформирвал секту, он и появился на ее запрос.
А остальные 40 млн избирателей республиканцев голосовали за Трампа в 2016 году из-за свежести, а в 2020 - закрыв нос пальцами, так как не могут принципиально голосовать за демократов, никогда, ни при каких условиях.
Но в этом году, например, республиканцев, голосующих за демократов стало немного больше. Ведь Трамп хотел захватить власть в стране при помощи переворота в 2021 и есть республиканцы, которые видят в нем угрозу демократии. Но опять же - таких не так много, может процентов десять.
показати весь коментар
14.10.2024 01:04 Відповісти
Шановний Ам Мур наскільки я бачу ми обидва є українськими патріотами тож ви можете без пономаря та інших біороботів висловити свою власну думку
показати весь коментар
14.10.2024 01:26 Відповісти
Доки його дружина не надає триндюлінь
показати весь коментар
14.10.2024 04:03 Відповісти
Гадюччя обидва
показати весь коментар
14.10.2024 04:05 Відповісти
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
=======

США - це не кацапляндія, якщо там партія робить ставку на якогось кандидата, то значить він об'єктивно сильніший за інших. Ну і голосування за кандидатів усередині партії проводиться за принципом 147% тих, хто підтримав
показати весь коментар
14.10.2024 00:23 Відповісти
Так звані персоналістські партії, як їх називають політологи, становлять загрозу демократії, оскільки їм бракує стимулів і здатності протистояти спробам свого лідера зібрати більше влади.

Персоналістський характер Республіканської партії означає, що якщо Трамп знову переможе на посаді, він навряд чи зіткнеться з опором з боку партії з будь-якого питання.

Всі ознаки вказують на те, що Трамп, у разі переобрання, швидше за все, буде прагнути до авторитарного захоплення влади.
показати весь коментар
14.10.2024 01:29 Відповісти
Навпаки . Трамп -наступний президент США .
В Конгресі та Сенаті -республіканці будуть в більшості .
показати весь коментар
14.10.2024 07:20 Відповісти
Якось дивно чути від тієї, яка ще на початку року запекло просувала Байдена і вочевидь була впевнена в його здоров'ї (ну не може ж вона брехати виборцям)
Ну а здоров'я Трампа таки буде об'єктивно кращим за Байдена
показати весь коментар
14.10.2024 00:21 Відповісти
Ну а в здоров'ї не впевнена
показати весь коментар
14.10.2024 00:47 Відповісти
Євгєній, ви не впевнена?
тут питання до вас про гендер назріває..
показати весь коментар
14.10.2024 02:09 Відповісти
Камала не впевнена.
показати весь коментар
14.10.2024 02:50 Відповісти
Чогось пропустив слово - Ну а в здоров'ї Трампа не впевнена
показати весь коментар
14.10.2024 03:16 Відповісти
Вона про опіки від ,,золотого дощу,, на обличчі Трампа, які він одержував під час регулярних поїздок до Москви?
показати весь коментар
14.10.2024 00:25 Відповісти
Як добре що це шапіто нарешті поїде від нас за три з половиною тижня.
показати весь коментар
14.10.2024 00:33 Відповісти
Эти нападки на здоровье Трампа мажет сыграть против кандидатши. Всё нездоровые в США, а там много таких, поставят себя на место Трампа.
показати весь коментар
14.10.2024 00:42 Відповісти
та не лякайте..
от Байден відмовився,.. і нічого..
показати весь коментар
14.10.2024 02:05 Відповісти
Харрис мельтишит. Мелко плавает.
Надо находить более действенные аргументы против Трампа.
показати весь коментар
14.10.2024 00:44 Відповісти
те, що за трумпа, тобто підтримують трумпа хло-терорист та рф-мафія, це добрий аргумент?
показати весь коментар
14.10.2024 02:02 Відповісти
Удачного ей пролёта .
показати весь коментар
14.10.2024 07:22 Відповісти
До цієї інфи я своїми словами додам зауваження відомого блогера Олега Пономаря про те, що в законодавстві США нема прямої норми оприлюднювати кандидатом на високу посаду в США (Президента, конгресмена, губернатора, тощо) власної декларації про стан свого здоров'я та фінансово-майновий стан. Але в цивілізованому вимірі так прийнято. Так от, Харріс вже надала суспільству не лише відомості про стан свого здоров'я, а й фінансову декларацію. А Трамп відмовився надавати такі відомості. Він не надавав їх і в 2016-му, і в 2020-му роках. Причому всі інші кандидати в Президенти, і республіканці, і демократи в ХХІ столітті від подання таких декларацій не відмовлялись.
показати весь коментар
14.10.2024 00:55 Відповісти
Та что там подавать с их налоговой службой? Были бы серьёзные (или не очень) зацепки, то демократические СМИ верещали бы на всех каналах, а тут только на здоровье деда вынуждены акцентировать
показати весь коментар
14.10.2024 01:06 Відповісти
ну звичайно, кому б хотілось оприлюднювати інформацію, що вже імпотент..
та поміняв свою орієнтацію..
маск тепер буде у трумпа ,.. як моніка.. колись ..
показати весь коментар
14.10.2024 01:55 Відповісти
Олега Пономаря, канадця, що знає все про Америку, притомні люди вже давно послали нахер.
показати весь коментар
14.10.2024 03:52 Відповісти
73/43%зебілів і тебе притомними не вважаю
показати весь коментар
14.10.2024 09:55 Відповісти
у трумпа - манія вєлічія..
показати весь коментар
14.10.2024 01:01 Відповісти
Уже не знают, к чему докопаться

"Команда Трампа не обнародовала медицинские данные кандидата в президенты, а лишь процитировала его врача, который сказал, что он был в «идеальном и отличном здоровье».

29.02.2024
Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что Байден «полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений», он здоров, энергичен и «продолжает заниматься спортом не менее пяти дней в неделю»

Т.е. отчет не опубликовали, а только сослались на слова врача.

В начале февраля 2024
«Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос?» - сказал Байден, имея в виду спецпрокурора Роберта Хура, назвавшего Байдена «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».

Отвечая на вопрос, признает ли он ответственность за хранение секретных документов в своем доме, он обвинил в этом своих сотрудников.

По его словам, Байден не знал, что они положили конфиденциальные записки в его гараж, где, по словам специального прокурора, они хранились рядом с собачьей лежанкой.

Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинения президенту США Джо Байдену, в нарушение правил хранившему у себя дома секретные документы.

Получается любой спецпрокурор может обвинить президента без доказательств
президент в итоге в суд не пойдет, чтобы защитить честь и достоинство
а на обвинения просто закроют глаза
показати весь коментар
14.10.2024 01:07 Відповісти
идиальное здоровье для у трампа или идиальное здоровье для врача: лечить и лечить?
показати весь коментар
14.10.2024 08:13 Відповісти
невже і вона свого брата вбила?
показати весь коментар
14.10.2024 01:48 Відповісти
як постійно згадую? кого?
може це ви Порошенка постійно згадуєте..?
показати весь коментар
14.10.2024 01:58 Відповісти
Ідіот з 73-процентних виліз?
показати весь коментар
14.10.2024 03:17 Відповісти
She can blame many things on Trump - that has been hiding his health information and tax returns, that he is erratic, crazy, uncouth, stupid, ignorant, dangerous, that he is a liar, a predator, a lover of dictators, a moron, whatever. The killer response will always be: and what have you actually done? And that will be enough, it will not even be particularly close this time.
показати весь коментар
14.10.2024 01:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=svgpbmPBaqo План Камалы Харрис по Украине. «До последнего…»?
показати весь коментар
14.10.2024 01:48 Відповісти
кацапа
показати весь коментар
14.10.2024 07:40 Відповісти
Чим далі в ліс тім товщі партизани.
Сьогодні вилізло що Харіс виросла в Квебеку, куди її дитиною вивезла мати.
показати весь коментар
14.10.2024 03:50 Відповісти
Це порушення законів США?
показати весь коментар
14.10.2024 09:43 Відповісти
Ні. Просто фактик, так як і Індонезійське дитинство і юність Обами.
показати весь коментар
14.10.2024 10:04 Відповісти
Це гірше, ніж гастролі Трампа по московським готелям із його місками?
І чи не має фсб пікантних відео відпочинку "папіка" Дональда із його дівчатками?
Убойний компромат.

показати весь коментар
14.10.2024 10:29 Відповісти
Такого компромату на КОЖНОГО другого завались.
Нагадати чому розвівся прогресивна ікона Біл Гейтс?
Чули про такого Jeffrey Epstein? З йогшо неповнолітніми ******* перебувало половина Вашингтону. А ще була така собі "D.C. Madam" вона ж Pamela Martin, та конкретно тримала бордель для сенаторів і конгресменів.
Так що не лякайте нас брудною білізною, вірніше її відсутністю.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein Jeffrey Epstein
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.cnn.com/interactive/2017/hln/how-it-really-happened/dc-madam-the-woman-who-knew-too-much/&ved=2ahUKEwiBxpO9oI-JAxVzpIkEHdJ4KFgQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw2AdC-yxZTQZGbTtj_GgQev DC Madam: The Woman Who Knew Too Much
показати весь коментар
15.10.2024 04:41 Відповісти
в ухе стреляет , а это Отит
показати весь коментар
14.10.2024 04:30 Відповісти
Це нонсенс. Особи, які страждають стійким психічним розладом, ніколи не демонструют довідок про своє захворювання. Навпаки, прагнуть показати саме свою зверхність через сталеве здоров'я. А
визнають одиниці. Так Троцький в мемуарах повідомляв, що хворий на епілепсію. А ось Ленін, Дзержинський ніколи.
Пілсудський теж визнавав проблеми із здоров'ям. На початку століття, його зловили на теракті. Він тоді з Дзержинським в одній партії перебували. Мали відправити на шибеницю, але судмедекспертиза визнала його неосудним. Полікувася пару років та і потому.
показати весь коментар
14.10.2024 07:34 Відповісти
ща Трамп довідку від американского Пальчевського надасть. Хоча український перевірений - надасть ту довідку, яку хоче клієнт.
показати весь коментар
14.10.2024 08:12 Відповісти
Диви, вся форумна трампівська погань повилазила! На сморід свого ідола, чілішолі?
показати весь коментар
14.10.2024 09:36 Відповісти
Дайте Трампу грошей на перукаря - скільки можна клеїти той пух до голови ?
І пришийте нове вухо.
показати весь коментар
14.10.2024 18:47 Відповісти
 
 