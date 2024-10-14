Харрис упрекнула Трампа в сокрытии информации о состоянии его здоровья

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего политического оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа "за сокрытие информации о состоянии его здоровья".

Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне Белый дом обнародовал медицинский отчет, в котором говорится, что вице-президент США Камала Харрис имеет "отличное здоровье" и пригодна к исполнению обязанностей президента.

После обнародования выводов врачей Харрис обвинила Трампа в недостатке прозрачности из-за того, что он не показал данные о своем состоянии здоровья.

Вице-президент заявила, что кандидат от республиканцев "не хочет, чтобы американцы увидели, может ли он (в плане состояния здоровья, - ред.) стать президентом".

В свою очередь команда Трампа ответила, что у кандидата от республиканцев "чрезвычайно занятой и активный график кампании", и что Харрис и близко не имеет такой "жизненной силы", как у Трампа. Представители политика не обнародовали медицинские данные 45-го президента США, а лишь процитировали его врача, который сказал, что он был в "идеальном и отличном здоровье".

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Президентские выборы в США

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В августе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.

В июле республиканцы утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки 45-го президента США Дональда Трампа.

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