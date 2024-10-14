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Харрис упрекнула Трампа в сокрытии информации о состоянии его здоровья

Гарріс дорікнула Трампу через приховування інформації про стан здоров'я

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего политического оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа "за сокрытие информации о состоянии его здоровья".

Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне Белый дом обнародовал медицинский отчет, в котором говорится, что вице-президент США Камала Харрис имеет "отличное здоровье" и пригодна к исполнению обязанностей президента.

После обнародования выводов врачей Харрис обвинила Трампа в недостатке прозрачности из-за того, что он не показал данные о своем состоянии здоровья.

Вице-президент заявила, что кандидат от республиканцев "не хочет, чтобы американцы увидели, может ли он (в плане состояния здоровья, - ред.) стать президентом".

В свою очередь команда Трампа ответила, что у кандидата от республиканцев "чрезвычайно занятой и активный график кампании", и что Харрис и близко не имеет такой "жизненной силы", как у Трампа. Представители политика не обнародовали медицинские данные 45-го президента США, а лишь процитировали его врача, который сказал, что он был в "идеальном и отличном здоровье".

Читайте также: Трамп имеет преимущество над Харрис в вопросе о войне РФ в Украине, - опрос WSJ

Президентские выборы в США

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В августе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.

В июле республиканцы утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки 45-го президента США Дональда Трампа.

Также читайте: Избирательная кампания Харрис собрала 1 млрд долларов, - Reuters

Автор: 

США (27061) Трамп Дональд (5595) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+9
А яке здоров'я у діда, якому за 70? Навіть у американського.
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14.10.2024 00:03
+8
Старий, хворий, скандальний, пихатий, самолюб та ще й судимий дайтено вгадаю - перевага буде 73% на користь рудого
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14.10.2024 00:06
+7
Вона про опіки від ,,золотого дощу,, на обличчі Трампа, які він одержував під час регулярних поїздок до Москви?
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14.10.2024 00:25
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А яке здоров'я у діда, якому за 70? Навіть у американського.
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14.10.2024 00:03 Ответить
він ніколи на відміну від мене не споживав алкоголю у житті
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14.10.2024 00:09 Ответить
хворів ?
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14.10.2024 00:26 Ответить
він хворий чи підлюка?
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14.10.2024 00:45 Ответить
просто цілеспрямований плюс протестантська етика
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14.10.2024 01:31 Ответить
Donald's elder brother Fred was an alcoholic, an extremely bad case. By his early 30's, he had become completely consumed by it, could no longer hold on to a job (he was a pilot) and his family was essentially destroyed. He died at age 42. Donald witnessed his brother self-destruction in real time, who actually had told his younger sibling on several occasions: look at me, if I ever catch you smoking, let alone drinking, I will kill you.
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14.10.2024 01:57 Ответить
Яка нафіг протестанска єтіка?
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14.10.2024 03:15 Ответить
Штунди не п'ють і не курять. Ніколи
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14.10.2024 07:35 Ответить
Немає більших падлюк, як релігійних.
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14.10.2024 04:54 Ответить
А атеісти взірець чеснот😅
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14.10.2024 08:33 Ответить
а ось гітлер був .. вегетаріанець..
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14.10.2024 01:41 Ответить
І язичник. Коба бувший семінаріст-атеіст
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14.10.2024 08:35 Ответить
Значить, протипоказано.
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14.10.2024 07:20 Ответить
Байден в 2020-му надавав суспільству відомості про стан свого здоров'я.
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14.10.2024 01:10 Ответить
Я б сказав під 80, носит подгузники бо ходит під себе💩
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14.10.2024 01:52 Ответить
Мій дід прожив 99 років і в 98 видав свою останню монографію з теоретичної механіки. Він раз на рік проходив обстеження Феофанії, але якщо порівнювати медицину в США і в Україні, то вочевидь Трамп може ще ду-у-же довго демонструвати активність.
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14.10.2024 02:56 Ответить
Як то кажуть в рудого мотор працює але за кермом нікого. Але це не завадить йому стати президентом.
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14.10.2024 00:04 Ответить
Трамп вже був Президентом! В цей раз Президентом США буде Камала Херіс, бо про це є пророцтво в Сімпсонах
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14.10.2024 00:49 Ответить
за кермом у трумпа - хло..
тоже старе як г** івно мамонта..
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14.10.2024 01:43 Ответить
Старий, хворий, скандальний, пихатий, самолюб та ще й судимий дайтено вгадаю - перевага буде 73% на користь рудого
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14.10.2024 00:06 Ответить
Нагуй нам ще ці дешеві плітки?
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14.10.2024 00:06 Ответить
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.

Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
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14.10.2024 00:11 Ответить
республіканська партія стала партією робітничого класу
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14.10.2024 00:13 Ответить
робітничий класс в пост-індустріальній економіці?
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14.10.2024 00:25 Ответить
а ви вважаєте що тільки непродуктивні трутні залишилися? 😀
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14.10.2024 01:29 Ответить
якшо підходити до визначення "робітничий класс" ака пролетаріат з позиції марксизму (а іншої, здається і нема) як найманих працівників ручної праці, що не володіють засобами виробництва - то їх частка дійсно мала. і що саме цікаве, переважно складаються із іспаноподібних і чорних, які в основному голосують за демів.
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14.10.2024 10:37 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/istoki-sekty-trampa/ Олег Пономарь : Истоки секты Трампаhttps://www.ponomaroleg.com/ https://www.ponomaroleg.com/category/holm/ https://www.facebook.com/p/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C-100006709539652/ https://x.com/johntoront https://www.youtube.com/@Ponomaroleg https://www.patreon.com/olegponomar/posts
Дело в том, что появление Трампа привлекло новых избирателей. Примерно 20 миллионов ультра-правых не голосовали за традиционных республиканцев типа Рейгана, Буша и Маккейна. Они просто не ходили на выборы.
Это отпетые расисты, гомофобы, сексисты, почитатели "традиционных" ценностей в стиле Орбана, почитатели Путина, антиваксеры, белый мусор одноэтажной Америки - без высшего образования и жители не мегаполисов. Поэтому Трамп просто почувствовал этот запрос на фашизм и сыграл эту роль (ведь первоначально он был в демократической партии США). Поэтому Трамп - и хвост и собака. Он и сформирвал секту, он и появился на ее запрос.
А остальные 40 млн избирателей республиканцев голосовали за Трампа в 2016 году из-за свежести, а в 2020 - закрыв нос пальцами, так как не могут принципиально голосовать за демократов, никогда, ни при каких условиях.
Но в этом году, например, республиканцев, голосующих за демократов стало немного больше. Ведь Трамп хотел захватить власть в стране при помощи переворота в 2021 и есть республиканцы, которые видят в нем угрозу демократии. Но опять же - таких не так много, может процентов десять.
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14.10.2024 01:04 Ответить
Шановний Ам Мур наскільки я бачу ми обидва є українськими патріотами тож ви можете без пономаря та інших біороботів висловити свою власну думку
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14.10.2024 01:26 Ответить
Доки його дружина не надає триндюлінь
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14.10.2024 04:03 Ответить
Гадюччя обидва
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14.10.2024 04:05 Ответить
Трамп нагнув Республіканську партію і поліз у президенти.

Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
=======

США - це не кацапляндія, якщо там партія робить ставку на якогось кандидата, то значить він об'єктивно сильніший за інших. Ну і голосування за кандидатів усередині партії проводиться за принципом 147% тих, хто підтримав
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14.10.2024 00:23 Ответить
Так звані персоналістські партії, як їх називають політологи, становлять загрозу демократії, оскільки їм бракує стимулів і здатності протистояти спробам свого лідера зібрати більше влади.

Персоналістський характер Республіканської партії означає, що якщо Трамп знову переможе на посаді, він навряд чи зіткнеться з опором з боку партії з будь-якого питання.

Всі ознаки вказують на те, що Трамп, у разі переобрання, швидше за все, буде прагнути до авторитарного захоплення влади.
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14.10.2024 01:29 Ответить
Навпаки . Трамп -наступний президент США .
В Конгресі та Сенаті -республіканці будуть в більшості .
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14.10.2024 07:20 Ответить
Якось дивно чути від тієї, яка ще на початку року запекло просувала Байдена і вочевидь була впевнена в його здоров'ї (ну не може ж вона брехати виборцям)
Ну а здоров'я Трампа таки буде об'єктивно кращим за Байдена
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14.10.2024 00:21 Ответить
Ну а в здоров'ї не впевнена
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14.10.2024 00:47 Ответить
Євгєній, ви не впевнена?
тут питання до вас про гендер назріває..
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14.10.2024 02:09 Ответить
Камала не впевнена.
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14.10.2024 02:50 Ответить
Чогось пропустив слово - Ну а в здоров'ї Трампа не впевнена
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14.10.2024 03:16 Ответить
Вона про опіки від ,,золотого дощу,, на обличчі Трампа, які він одержував під час регулярних поїздок до Москви?
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14.10.2024 00:25 Ответить
Як добре що це шапіто нарешті поїде від нас за три з половиною тижня.
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14.10.2024 00:33 Ответить
Эти нападки на здоровье Трампа мажет сыграть против кандидатши. Всё нездоровые в США, а там много таких, поставят себя на место Трампа.
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14.10.2024 00:42 Ответить
та не лякайте..
от Байден відмовився,.. і нічого..
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14.10.2024 02:05 Ответить
Харрис мельтишит. Мелко плавает.
Надо находить более действенные аргументы против Трампа.
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14.10.2024 00:44 Ответить
те, що за трумпа, тобто підтримують трумпа хло-терорист та рф-мафія, це добрий аргумент?
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14.10.2024 02:02 Ответить
Удачного ей пролёта .
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14.10.2024 07:22 Ответить
До цієї інфи я своїми словами додам зауваження відомого блогера Олега Пономаря про те, що в законодавстві США нема прямої норми оприлюднювати кандидатом на високу посаду в США (Президента, конгресмена, губернатора, тощо) власної декларації про стан свого здоров'я та фінансово-майновий стан. Але в цивілізованому вимірі так прийнято. Так от, Харріс вже надала суспільству не лише відомості про стан свого здоров'я, а й фінансову декларацію. А Трамп відмовився надавати такі відомості. Він не надавав їх і в 2016-му, і в 2020-му роках. Причому всі інші кандидати в Президенти, і республіканці, і демократи в ХХІ столітті від подання таких декларацій не відмовлялись.
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14.10.2024 00:55 Ответить
Та что там подавать с их налоговой службой? Были бы серьёзные (или не очень) зацепки, то демократические СМИ верещали бы на всех каналах, а тут только на здоровье деда вынуждены акцентировать
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14.10.2024 01:06 Ответить
ну звичайно, кому б хотілось оприлюднювати інформацію, що вже імпотент..
та поміняв свою орієнтацію..
маск тепер буде у трумпа ,.. як моніка.. колись ..
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14.10.2024 01:55 Ответить
Олега Пономаря, канадця, що знає все про Америку, притомні люди вже давно послали нахер.
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14.10.2024 03:52 Ответить
73/43%зебілів і тебе притомними не вважаю
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14.10.2024 09:55 Ответить
у трумпа - манія вєлічія..
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14.10.2024 01:01 Ответить
Уже не знают, к чему докопаться

"Команда Трампа не обнародовала медицинские данные кандидата в президенты, а лишь процитировала его врача, который сказал, что он был в «идеальном и отличном здоровье».

29.02.2024
Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что Байден «полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений», он здоров, энергичен и «продолжает заниматься спортом не менее пяти дней в неделю»

Т.е. отчет не опубликовали, а только сослались на слова врача.

В начале февраля 2024
«Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос?» - сказал Байден, имея в виду спецпрокурора Роберта Хура, назвавшего Байдена «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».

Отвечая на вопрос, признает ли он ответственность за хранение секретных документов в своем доме, он обвинил в этом своих сотрудников.

По его словам, Байден не знал, что они положили конфиденциальные записки в его гараж, где, по словам специального прокурора, они хранились рядом с собачьей лежанкой.

Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинения президенту США Джо Байдену, в нарушение правил хранившему у себя дома секретные документы.

Получается любой спецпрокурор может обвинить президента без доказательств
президент в итоге в суд не пойдет, чтобы защитить честь и достоинство
а на обвинения просто закроют глаза
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14.10.2024 01:07 Ответить
идиальное здоровье для у трампа или идиальное здоровье для врача: лечить и лечить?
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14.10.2024 08:13 Ответить
невже і вона свого брата вбила?
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14.10.2024 01:48 Ответить
як постійно згадую? кого?
може це ви Порошенка постійно згадуєте..?
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14.10.2024 01:58 Ответить
Ідіот з 73-процентних виліз?
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14.10.2024 03:17 Ответить
She can blame many things on Trump - that has been hiding his health information and tax returns, that he is erratic, crazy, uncouth, stupid, ignorant, dangerous, that he is a liar, a predator, a lover of dictators, a moron, whatever. The killer response will always be: and what have you actually done? And that will be enough, it will not even be particularly close this time.
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14.10.2024 01:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=svgpbmPBaqo План Камалы Харрис по Украине. «До последнего…»?
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14.10.2024 01:48 Ответить
кацапа
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14.10.2024 07:40 Ответить
Чим далі в ліс тім товщі партизани.
Сьогодні вилізло що Харіс виросла в Квебеку, куди її дитиною вивезла мати.
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14.10.2024 03:50 Ответить
Це порушення законів США?
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14.10.2024 09:43 Ответить
Ні. Просто фактик, так як і Індонезійське дитинство і юність Обами.
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14.10.2024 10:04 Ответить
Це гірше, ніж гастролі Трампа по московським готелям із його місками?
І чи не має фсб пікантних відео відпочинку "папіка" Дональда із його дівчатками?
Убойний компромат.

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14.10.2024 10:29 Ответить
Такого компромату на КОЖНОГО другого завались.
Нагадати чому розвівся прогресивна ікона Біл Гейтс?
Чули про такого Jeffrey Epstein? З йогшо неповнолітніми ******* перебувало половина Вашингтону. А ще була така собі "D.C. Madam" вона ж Pamela Martin, та конкретно тримала бордель для сенаторів і конгресменів.
Так що не лякайте нас брудною білізною, вірніше її відсутністю.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein Jeffrey Epstein
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.cnn.com/interactive/2017/hln/how-it-really-happened/dc-madam-the-woman-who-knew-too-much/&ved=2ahUKEwiBxpO9oI-JAxVzpIkEHdJ4KFgQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw2AdC-yxZTQZGbTtj_GgQev DC Madam: The Woman Who Knew Too Much
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15.10.2024 04:41 Ответить
в ухе стреляет , а это Отит
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14.10.2024 04:30 Ответить
Це нонсенс. Особи, які страждають стійким психічним розладом, ніколи не демонструют довідок про своє захворювання. Навпаки, прагнуть показати саме свою зверхність через сталеве здоров'я. А
визнають одиниці. Так Троцький в мемуарах повідомляв, що хворий на епілепсію. А ось Ленін, Дзержинський ніколи.
Пілсудський теж визнавав проблеми із здоров'ям. На початку століття, його зловили на теракті. Він тоді з Дзержинським в одній партії перебували. Мали відправити на шибеницю, але судмедекспертиза визнала його неосудним. Полікувася пару років та і потому.
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14.10.2024 07:34 Ответить
ща Трамп довідку від американского Пальчевського надасть. Хоча український перевірений - надасть ту довідку, яку хоче клієнт.
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14.10.2024 08:12 Ответить
Диви, вся форумна трампівська погань повилазила! На сморід свого ідола, чілішолі?
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14.10.2024 09:36 Ответить
Дайте Трампу грошей на перукаря - скільки можна клеїти той пух до голови ?
І пришийте нове вухо.
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14.10.2024 18:47 Ответить
 
 