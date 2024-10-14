Харрис упрекнула Трампа в сокрытии информации о состоянии его здоровья
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего политического оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа "за сокрытие информации о состоянии его здоровья".
Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне Белый дом обнародовал медицинский отчет, в котором говорится, что вице-президент США Камала Харрис имеет "отличное здоровье" и пригодна к исполнению обязанностей президента.
После обнародования выводов врачей Харрис обвинила Трампа в недостатке прозрачности из-за того, что он не показал данные о своем состоянии здоровья.
Вице-президент заявила, что кандидат от республиканцев "не хочет, чтобы американцы увидели, может ли он (в плане состояния здоровья, - ред.) стать президентом".
В свою очередь команда Трампа ответила, что у кандидата от республиканцев "чрезвычайно занятой и активный график кампании", и что Харрис и близко не имеет такой "жизненной силы", как у Трампа. Представители политика не обнародовали медицинские данные 45-го президента США, а лишь процитировали его врача, который сказал, что он был в "идеальном и отличном здоровье".
Президентские выборы в США
Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
В августе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.
В июле республиканцы утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки 45-го президента США Дональда Трампа.
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тоже старе як г** івно мамонта..
Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
Тепер, завдячуючи Трампу - пролетять.
Дело в том, что появление Трампа привлекло новых избирателей. Примерно 20 миллионов ультра-правых не голосовали за традиционных республиканцев типа Рейгана, Буша и Маккейна. Они просто не ходили на выборы.
Это отпетые расисты, гомофобы, сексисты, почитатели "традиционных" ценностей в стиле Орбана, почитатели Путина, антиваксеры, белый мусор одноэтажной Америки - без высшего образования и жители не мегаполисов. Поэтому Трамп просто почувствовал этот запрос на фашизм и сыграл эту роль (ведь первоначально он был в демократической партии США). Поэтому Трамп - и хвост и собака. Он и сформирвал секту, он и появился на ее запрос.
А остальные 40 млн избирателей республиканцев голосовали за Трампа в 2016 году из-за свежести, а в 2020 - закрыв нос пальцами, так как не могут принципиально голосовать за демократов, никогда, ни при каких условиях.
Но в этом году, например, республиканцев, голосующих за демократов стало немного больше. Ведь Трамп хотел захватить власть в стране при помощи переворота в 2021 и есть республиканцы, которые видят в нем угрозу демократии. Но опять же - таких не так много, может процентов десять.
Республіканці без Трампа мали високі шанси виграти.
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США - це не кацапляндія, якщо там партія робить ставку на якогось кандидата, то значить він об'єктивно сильніший за інших. Ну і голосування за кандидатів усередині партії проводиться за принципом 147% тих, хто підтримав
Персоналістський характер Республіканської партії означає, що якщо Трамп знову переможе на посаді, він навряд чи зіткнеться з опором з боку партії з будь-якого питання.
Всі ознаки вказують на те, що Трамп, у разі переобрання, швидше за все, буде прагнути до авторитарного захоплення влади.
В Конгресі та Сенаті -республіканці будуть в більшості .
Ну а здоров'я Трампа таки буде об'єктивно кращим за Байдена
тут питання до вас про гендер назріває..
от Байден відмовився,.. і нічого..
Надо находить более действенные аргументы против Трампа.
та поміняв свою орієнтацію..
маск тепер буде у трумпа ,.. як моніка.. колись ..
"Команда Трампа не обнародовала медицинские данные кандидата в президенты, а лишь процитировала его врача, который сказал, что он был в «идеальном и отличном здоровье».
29.02.2024
Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что Байден «полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений», он здоров, энергичен и «продолжает заниматься спортом не менее пяти дней в неделю»
Т.е. отчет не опубликовали, а только сослались на слова врача.
В начале февраля 2024
«Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос?» - сказал Байден, имея в виду спецпрокурора Роберта Хура, назвавшего Байдена «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».
Отвечая на вопрос, признает ли он ответственность за хранение секретных документов в своем доме, он обвинил в этом своих сотрудников.
По его словам, Байден не знал, что они положили конфиденциальные записки в его гараж, где, по словам специального прокурора, они хранились рядом с собачьей лежанкой.
Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинения президенту США Джо Байдену, в нарушение правил хранившему у себя дома секретные документы.
Получается любой спецпрокурор может обвинить президента без доказательств
президент в итоге в суд не пойдет, чтобы защитить честь и достоинство
а на обвинения просто закроют глаза
може це ви Порошенка постійно згадуєте..?
Сьогодні вилізло що Харіс виросла в Квебеку, куди її дитиною вивезла мати.
І чи не має фсб пікантних відео відпочинку "папіка" Дональда із його дівчатками?
Убойний компромат.
Нагадати чому розвівся прогресивна ікона Біл Гейтс?
Чули про такого Jeffrey Epstein? З йогшо неповнолітніми ******* перебувало половина Вашингтону. А ще була така собі "D.C. Madam" вона ж Pamela Martin, та конкретно тримала бордель для сенаторів і конгресменів.
Так що не лякайте нас брудною білізною, вірніше її відсутністю.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein Jeffrey Epstein
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.cnn.com/interactive/2017/hln/how-it-really-happened/dc-madam-the-woman-who-knew-too-much/&ved=2ahUKEwiBxpO9oI-JAxVzpIkEHdJ4KFgQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw2AdC-yxZTQZGbTtj_GgQev DC Madam: The Woman Who Knew Too Much
визнають одиниці. Так Троцький в мемуарах повідомляв, що хворий на епілепсію. А ось Ленін, Дзержинський ніколи.
Пілсудський теж визнавав проблеми із здоров'ям. На початку століття, його зловили на теракті. Він тоді з Дзержинським в одній партії перебували. Мали відправити на шибеницю, але судмедекспертиза визнала його неосудним. Полікувася пару років та і потому.
І пришийте нове вухо.