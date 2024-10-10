Избирательная кампания Харрис собрала 1 млрд долларов, - Reuters
Избирательная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Камалы Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов.
Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.
Вышеупомянутую сумму собрали после того, как 21 июля демократ Харрис заменила действующего президента США Джо Байдена в избирательной гонке против республиканца Дональда Трампа.
Отмечается, что Харрис собрала 25 млн долларов в день, когда ее назвали кандидатом от демократов, и примерно за месяц собрала 500 млн долларов.
Reuters пишет, что Дональд Трамп и Республиканская партия собрали 130 млн долларов в августе, получив 295 млн долларов наличными в конце того месяца, против 404 млн долларов Харрис и демократов.
Собранные средства будут использованы на рекламу, деятельность в "шатких штатах" и персонал.
Президентские выборы в США
Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
В августе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.
В июле республиканцы утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки 45-го президента США Дональда Трампа.
Це неприроднє відхилення розумового розвитку.
Ты Америку поднял,
Не с колен, к высотам мира.
Ты империю создал.
Ты возводишь небоскребы,
Людям счастье раздаешь.
А враги твои, уроды
Говорят, что все ты врешь.
Я не верю этим сплетням.
Веры нет таким словам.
Жарко днем не только летним
Одним только чудакам.
То ли солнце, то ли споры
Накаляют тишину.
То ли ямы, то ли горы
Объявляют всем войну.
Где-то радость, где-то горе,
Где-то просто стук сердец.
Где-то лужа, где-то море,
Ну, а рядом твой отец.
Дональд Трамп послушай слово,
Наставление отца
И взойдешь на кручу снова,
Улыбнешься как всегда.
Я поет - просто піндец !
Ці ресурси у неї є завдяки підтримці населення та еліти, а не тому, що вона на "великому будівництві" чи у Коломоя нахом'ячила.
Саме тому є передумови для її перемоги.
І всі сім ключових штатів, що коливаються, настільки близькі, що стратеги з обох партій бачать реальний шанс для Трампа виграти Колегію виборників, навіть якщо він знову програє всенародне голосування, як це було в 2016 році.
Навіть якщо Гарріс переможе в Білому домі, демократи зіткнуться з дуже складними шансами утримати Сенат, де вони зараз більшість 51-49.
Ну, дебіли же. Або касапи-зрадники. Що, в принципі, одне і те ж.
Трамп під час своєї першої зустрічі з ****** 7 липня 2017 року у Гамбурзі питав у нього поради щодо військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.
Трамп заявив *****, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» ***** заявило, «це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.
***** зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».
Трамп і ***** обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28/01/2017 року. Трамп першим порушив це питання. ***** почав говорити про корупцію в Україні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.
🤷♂️ Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.
Март 2012,
"Это мои последние выборы. После них я буду более гибок.... Передайте владимиру"
20 января 2013 - повторное вступление в должность президента
23-26 февраля 2014: смена власти в Севастополе и борьба за власть в АРК
20 января 2021 - Байден президент
24 февраля 2022 - вторжение
Также ровно через год + 1 месяц - наверное совпадение
Чи підтримував пан Трамп зв'язок з паном Путіним після відходу з посади, залишається непідтвердженим. Пан Вудворд заснував свій звіт на одному помічнику Трампа, якого він не назвав
Помічник розповів, що йому наказали покинути офіс пана Трампа в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді на початку 2024 року, щоб колишній президент міг поговорити з паном Путіним. Помічник сказав пану Вудворду, що пан Трамп ще багато разів спілкувався з паном Путіним після відходу з посади, можливо, навіть сім, згідно з книгою.
Помічник не надав жодних подробиць, і містер Вудворд визнав у своїй книзі, що не міг перевірити це за допомогою інших джерел. Двадцять нинішніх і колишніх посадовців адміністрації Трампа і Байдена, а також службовців кар'єрної розвідки, з якими у вівторок зв'язалася The Times, заявили, що їм не було відомо про будь-які контакти між паном Трампом і паном Путіним упродовж років після того, як пан Трамп покинув посаду, хоча деякі сказали, що це було не є немислимим.
1) "Таємно" немає в тексті
2) "Можливо навіть сім", замінили на "щонайменше сім"
3) "Він чинив тиск" також немає, це дописано журналістами, тому що анонім розповів "на початку 2024 року"
4) Ніхто крім аноніма, не зміг підтвердити навіть одного разу.
Реагуючи на цю інформацію товаріщ Венс відповів вчора "Навіть якщо ця інформація правдива, то що поганого в тому, що наш лідер підтримує контакти з іншими лідерами світу".
__
Погане в тому, товаріщ Венс, що ваш лідер НЕ підтримує контакти з іншими лідерами світу.
Він підтримує контакти з сцяною шматою з країни-бензоколонки, яку Рейган і його партія зневажала і трахала як кадировці овець.
Він підтримує контакти в режимі прохача і підлеглого, а не лідера.
Він ймовірно знав про вторгення в Україну і не тільки нічого не зробив, щоб його зупинити, а й ймовірно сприяв вторгенню, розказуючи путіну звичні історії про слабкого Байдена і слабку Європу, стимулюючи тим самим агресію.
Але це все не заважає худобі українського походження й далі топити за це лайно.
Якщо б свого часу хтось "вкрав" перемогу у Гітлера, то Світ зараз був би зовсім іншим.
Там більшість або їбанута, або дика. Їм саме такий утирок і потрібен був в усі часи.
Утя йому допомагав і допомагає.