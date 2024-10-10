Избирательная кампания Харрис собрала 1 млрд долларов, - Reuters

Избирательная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Камалы Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов.

Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

Вышеупомянутую сумму собрали после того, как 21 июля демократ Харрис заменила действующего президента США Джо Байдена в избирательной гонке против республиканца Дональда Трампа.

Отмечается, что Харрис собрала 25 млн долларов в день, когда ее назвали кандидатом от демократов, и примерно за месяц собрала 500 млн долларов.

Reuters пишет, что Дональд Трамп и Республиканская партия собрали 130 млн долларов в августе, получив 295 млн долларов наличными в конце того месяца, против 404 млн долларов Харрис и демократов.

Собранные средства будут использованы на рекламу, деятельность в "шатких штатах" и персонал.

Президентские выборы в США

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В августе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.

В июле республиканцы утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки 45-го президента США Дональда Трампа.

