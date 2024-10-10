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Виборча кампанія Гарріс зібрала 1 млрд доларів, - Reuters

ЗМі дізналися, скільки зібрала передвиборча кампанія Гарріс

Виборча кампанія віцепрезидентки США та кандидатки на посаду президента Камали Гарріс і пов’язані з нею політичні комітети зібрали 1 млрд доларів. 

Про це пише агенство Reuters з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Вищезгадану суму зібрали після того, як 21 липня демократка Гарріс замінила чинного президента США Джо Байдена у виборчих перегонах проти республіканця Дональда Трампа.

Зазначається, що Гарріс зібрала 25 млн доларів у день, коли її назвали кандидатом від демократів, і приблизно за місяць зібрала 500 млн доларів.

Reuters пише, що Дональд Трамп і Республіканська партія зібрали 130 млн доларів у серпні, отримавши 295 млн доларів готівкою наприкінці того місяця, проти 404 млн доларів Гарріс та демократів.

Зібрані кошти будуть використані на рекламу, діяльність у "хитких штатах" та персонал.

Читайте також: Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування

Президентські вибори у США

Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Байден про вибори у США: Не знаю, чи будуть вони мирними

Автор: 

вибори (6717) США (23290) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+13
Именно так. Как тут без четвертого в квартете?

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10.10.2024 00:12
+7
Без перебільшення , вона надія людства .
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10.10.2024 00:07
+5
Ну тут є причина і є наслідок.
Ці ресурси у неї є завдяки підтримці населення та еліти, а не тому, що вона на "великому будівництві" чи у Коломоя нахом'ячила.

Саме тому є передумови для її перемоги.
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10.10.2024 00:46
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Без перебільшення , вона надія людства .
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10.10.2024 00:07 Відповісти
ніяка вона не надія людства, але вона буде президентом США - 100500%
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10.10.2024 00:49 Відповісти
Це погано, бо Трамп повинен перемогти.
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10.10.2024 00:10 Відповісти
Именно так. Как тут без четвертого в квартете?

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10.10.2024 00:12 Відповісти
Ти дуракЪ ?
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10.10.2024 00:15 Відповісти
Він ЗЄбіл.
Це неприроднє відхилення розумового розвитку.
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10.10.2024 00:19 Відповісти
дааа . Он дуракЬ
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10.10.2024 00:20 Відповісти
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10.10.2024 00:23 Відповісти
Дональд Трамп - ты гений мира.
Ты Америку поднял,
Не с колен, к высотам мира.
Ты империю создал.
Ты возводишь небоскребы,
Людям счастье раздаешь.
А враги твои, уроды
Говорят, что все ты врешь.
Я не верю этим сплетням.
Веры нет таким словам.
Жарко днем не только летним
Одним только чудакам.
То ли солнце, то ли споры
Накаляют тишину.
То ли ямы, то ли горы
Объявляют всем войну.
Где-то радость, где-то горе,
Где-то просто стук сердец.
Где-то лужа, где-то море,
Ну, а рядом твой отец.
Дональд Трамп послушай слово,
Наставление отца
И взойдешь на кручу снова,
Улыбнешься как всегда.
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10.10.2024 00:25 Відповісти
Гдє-то лужа, гдє-то морє
Я поет - просто піндец !
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10.10.2024 08:47 Відповісти
Тільки цілковиті довбні досі вважають, що Трамп врятує Україну.
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10.10.2024 08:07 Відповісти
Як же ганьбливо буде всрати з такими ресурсами в рази більше ніж в опонента.
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10.10.2024 00:29 Відповісти
Ну тут є причина і є наслідок.
Ці ресурси у неї є завдяки підтримці населення та еліти, а не тому, що вона на "великому будівництві" чи у Коломоя нахом'ячила.

Саме тому є передумови для її перемоги.
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10.10.2024 00:46 Відповісти
та й він сам офіційно мільярдер, причому соткою. І гаманець в нього - перша-друга особа світу по статкам
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10.10.2024 00:51 Відповісти
Так-так, авже ж, авже ж.. Хряріс, уряяя!
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10.10.2024 00:51 Відповісти
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10.10.2024 00:51 Відповісти
Гарріс не гарантовано отримає всенародне голосування; У більшості національних опитувань Трамп ближчий до неї, ніж проти Джо Байдена на цьому етапі у 2020 році.

І всі сім ключових штатів, що коливаються, настільки близькі, що стратеги з обох партій бачать реальний шанс для Трампа виграти Колегію виборників, навіть якщо він знову програє всенародне голосування, як це було в 2016 році.

Навіть якщо Гарріс переможе в Білому домі, демократи зіткнуться з дуже складними шансами утримати Сенат, де вони зараз більшість 51-49.
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10.10.2024 00:51 Відповісти
народ, гляньте, трампістам досі, навіть після того, як https://interfax.com.ua/news/general/1019257.html оприлюднена інфа про те, що Трамп таємно спілкувався з ****** щонайменше сім разів з моменту відставки з посади, і що він чинив тиск на конгресменів-республіканців, вимагаючи заблокувати військову допомогу Україні для боротьби з російськими загарбниками (про що написав журналіст Боб Вудворд у своїй книзі, яка щойно вийшла з друку) - ще хочеться вірити в те, що Трамп буде стояти за Україну...
Ну, дебіли же. Або касапи-зрадники. Що, в принципі, одне і те ж.
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10.10.2024 01:05 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп :
Трамп під час своєї першої зустрічі з ****** 7 липня 2017 року у Гамбурзі питав у нього поради щодо військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.
Трамп заявив *****, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» ***** заявило, «це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.
***** зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».
Трамп і ***** обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28/01/2017 року. Трамп першим порушив це питання. ***** почав говорити про корупцію в Україні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.

🤷‍♂️ Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.
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10.10.2024 01:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MNxEDomUlXw

Март 2012,
"Это мои последние выборы. После них я буду более гибок.... Передайте владимиру"
20 января 2013 - повторное вступление в должность президента
23-26 февраля 2014: смена власти в Севастополе и борьба за власть в АРК

20 января 2021 - Байден президент
24 февраля 2022 - вторжение

Также ровно через год + 1 месяц - наверное совпадение
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10.10.2024 10:25 Відповісти
https://www.nytimes.com/2024/10/08/us/politics/trump-putin-woodward-book.html Беремо цю статю , та переклад від гугла

Чи підтримував пан Трамп зв'язок з паном Путіним після відходу з посади, залишається непідтвердженим. Пан Вудворд заснував свій звіт на одному помічнику Трампа, якого він не назвав

Помічник розповів, що йому наказали покинути офіс пана Трампа в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді на початку 2024 року, щоб колишній президент міг поговорити з паном Путіним. Помічник сказав пану Вудворду, що пан Трамп ще багато разів спілкувався з паном Путіним після відходу з посади, можливо, навіть сім, згідно з книгою.

Помічник не надав жодних подробиць, і містер Вудворд визнав у своїй книзі, що не міг перевірити це за допомогою інших джерел. Двадцять нинішніх і колишніх посадовців адміністрації Трампа і Байдена, а також службовців кар'єрної розвідки, з якими у вівторок зв'язалася The Times, заявили, що їм не було відомо про будь-які контакти між паном Трампом і паном Путіним упродовж років після того, як пан Трамп покинув посаду, хоча деякі сказали, що це було не є немислимим.

1) "Таємно" немає в тексті
2) "Можливо навіть сім", замінили на "щонайменше сім"
3) "Він чинив тиск" також немає, це дописано журналістами, тому що анонім розповів "на початку 2024 року"
4) Ніхто крім аноніма, не зміг підтвердити навіть одного разу.
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10.10.2024 10:10 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19741 Mason Lemberg :
Реагуючи на цю інформацію товаріщ Венс відповів вчора "Навіть якщо ця інформація правдива, то що поганого в тому, що наш лідер підтримує контакти з іншими лідерами світу".
__
Погане в тому, товаріщ Венс, що ваш лідер НЕ підтримує контакти з іншими лідерами світу.
Він підтримує контакти з сцяною шматою з країни-бензоколонки, яку Рейган і його партія зневажала і трахала як кадировці овець.
Він підтримує контакти в режимі прохача і підлеглого, а не лідера.
Він ймовірно знав про вторгення в Україну і не тільки нічого не зробив, щоб його зупинити, а й ймовірно сприяв вторгенню, розказуючи путіну звичні історії про слабкого Байдена і слабку Європу, стимулюючи тим самим агресію.

Але це все не заважає худобі українського походження й далі топити за це лайно.
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10.10.2024 12:09 Відповісти
Переможе Трумп у перегонах, але у нього вкрадуть перемогу, як завжди!
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10.10.2024 01:12 Відповісти
За будт-яких обставин це буде вірно.

Якщо б свого часу хтось "вкрав" перемогу у Гітлера, то Світ зараз був би зовсім іншим.
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10.10.2024 01:22 Відповісти
або в *****...
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10.10.2024 01:31 Відповісти
З Росією важкий випадок.
Там більшість або їбанута, або дика. Їм саме такий утирок і потрібен був в усі часи.
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10.10.2024 01:55 Відповісти
Весь їхній історичний шлях від одного ***** до іншого.
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10.10.2024 01:57 Відповісти
***** ніколи ні з ким не змагався за владу. З того чорного дня, як Єльцин сказав: "Я устал, я ухожу!" і призначив цю рибооку гниду своїм заступником, так більше на рашці виборів і не було. Точніше, були вибори президента путіна.
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10.10.2024 09:16 Відповісти
Може Трумп захоче знищити Утю по-пацанскi, як альфа-самець? А мадам нi Тодi Утя може знищити нас
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10.10.2024 01:43 Відповісти
А гавіщо йому це хотіти?
Утя йому допомагав і допомагає.
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10.10.2024 01:53 Відповісти
Таки да. Он говорит что практически договорился с Рашей, Китаем, Ираном и Северной Кореей полностью отказаться от ядерного оружия, только вот немного не успел вышел срок. Точно-точно. Вот если его снова изберут ...
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10.10.2024 01:48 Відповісти
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10.10.2024 14:42 Відповісти
It's not money that is the problem, it's the lack of accomplishments. .
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10.10.2024 02:39 Відповісти
каких достижений ?
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10.10.2024 08:13 Відповісти
а шо там "Унесенные ветром" с Рамштайн
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10.10.2024 08:11 Відповісти
Но вєтєр рєально нєхілий - Флорідє нєсмєшно.
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10.10.2024 08:50 Відповісти
коцабськi дачi треба рятувати! не до рамштайну!
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10.10.2024 20:58 Відповісти
 
 