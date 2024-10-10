Виборча кампанія Гарріс зібрала 1 млрд доларів, - Reuters

Виборча кампанія віцепрезидентки США та кандидатки на посаду президента Камали Гарріс і пов’язані з нею політичні комітети зібрали 1 млрд доларів.

Про це пише агенство Reuters з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Вищезгадану суму зібрали після того, як 21 липня демократка Гарріс замінила чинного президента США Джо Байдена у виборчих перегонах проти республіканця Дональда Трампа.

Зазначається, що Гарріс зібрала 25 млн доларів у день, коли її назвали кандидатом від демократів, і приблизно за місяць зібрала 500 млн доларів.

Reuters пише, що Дональд Трамп і Республіканська партія зібрали 130 млн доларів у серпні, отримавши 295 млн доларів готівкою наприкінці того місяця, проти 404 млн доларів Гарріс та демократів.

Зібрані кошти будуть використані на рекламу, діяльність у "хитких штатах" та персонал.

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Президентські вибори у США

Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа.

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