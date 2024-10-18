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Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії через тривогу щодо успіхів Трампа, - Reuters

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Віцепрезидентка та кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, щоб заручитися підтримкою чоловіків і республіканців. Демократи занепокоєні результатами опитуваннями, які показують, що її опонент Дональд Трамп здобуває значні переваги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Гарріс стає більш жорсткою у критиці Трампа. 

Так, згідно з опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборними опитуваннями, на які посилаються джерела в Демократичній партії, Гарріс статистично перебуває в рівних умовах у ключових штатах із Трампом.

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Радник демократів сказав, що після кількох тижнів зосередження на політиці та спробах показати себе на національній арені, Гарріс повертається до "образу прокурора", який вона демонструвала в липні.

У штабі віцепрезидентки сподіваються, що таким чином Гарріс зможе продемонструвати "силу" виборцям, яким може імпонувати імідж сильної людини, як у її конкурента Трампа.

На своєму мітингу в Ері, штат Пенсільванія, Гарріс зробила рідкісний крок, показавши відеозаписи висловлювань республіканця про "ворога всередині" Америки, щоб підкреслити свій аргумент про те, що він становить загрозу для країни.

Крім того, демократка дала конфронтаційне інтерв'ю Fox News, щоб звернутися до виборців із консервативними поглядами.

Опитування Reuters та Ipsos показують, що на національному рівні перевага Гарріс над Трампом скоротилася з 7% до 3% наприкінці вересня. Більше занепокоєння у демократів викликає те, що обидва кандидати рівні в семи ключових штатах, які й визначать результат перегонів.

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Автор: 

вибори (6720) США (23355) Трамп Дональд (6079) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+14
най у США відео здохлого жиріка покаже, який у прямому етері разом із скабєєвою та іншими кацапськими пропагандонами під шампанське святкували перемогу рудого чубчика на виборах 2016
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18.10.2024 11:52 Відповісти
+10
Кінцева ціль русні - незмінна. Навіть за кордоном розуміють і кажуть це: пєрєміріє - відновлення зс рф - новий стрибок, тепер вже повністю успішний.
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18.10.2024 12:24 Відповісти
+8
С чего ты взял, что рыжий вообще способен закончить войну? Он ведь патологический трепач и перманентный банкрот, которого неоднократно спасали денежные вливания из раши.
На Украину ему плевать, а отрабатывать перед кредиторами он обязан
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18.10.2024 12:16 Відповісти
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У нас є вже досвід вибирання "кота в мішку".
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18.10.2024 15:52 Відповісти
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