Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії через тривогу щодо успіхів Трампа, - Reuters

Віцепрезидентка та кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, щоб заручитися підтримкою чоловіків і республіканців. Демократи занепокоєні результатами опитуваннями, які показують, що її опонент Дональд Трамп здобуває значні переваги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Гарріс стає більш жорсткою у критиці Трампа.

Так, згідно з опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборними опитуваннями, на які посилаються джерела в Демократичній партії, Гарріс статистично перебуває в рівних умовах у ключових штатах із Трампом.

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Радник демократів сказав, що після кількох тижнів зосередження на політиці та спробах показати себе на національній арені, Гарріс повертається до "образу прокурора", який вона демонструвала в липні.

У штабі віцепрезидентки сподіваються, що таким чином Гарріс зможе продемонструвати "силу" виборцям, яким може імпонувати імідж сильної людини, як у її конкурента Трампа.

На своєму мітингу в Ері, штат Пенсільванія, Гарріс зробила рідкісний крок, показавши відеозаписи висловлювань республіканця про "ворога всередині" Америки, щоб підкреслити свій аргумент про те, що він становить загрозу для країни.

Крім того, демократка дала конфронтаційне інтерв'ю Fox News, щоб звернутися до виборців із консервативними поглядами.

Опитування Reuters та Ipsos показують, що на національному рівні перевага Гарріс над Трампом скоротилася з 7% до 3% наприкінці вересня. Більше занепокоєння у демократів викликає те, що обидва кандидати рівні в семи ключових штатах, які й визначать результат перегонів.

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