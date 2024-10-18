Війну в Україні не зупинять плани Зеленського, Гарріс і Трампа, - Bloomberg
Кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп не мають єдиної думки щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним стосовно України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише професор у Школі перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса та оглядач Bloomberg Гел Брендс.
"План перемоги" Зеленського не отримав особливої підтримки у США. І у Вашингтоні зростає тиск на користь врегулювання війни шляхом переговорів, оскільки перспективи України погіршуються. При цьому, як зазначає Брендс, ніхто не придумав, як перетворити ситуацію на полі бою, що погіршується, на гідний мир.
Професор додає, що план Трампа полягає в тому, щоб звести Путіна і Зеленського, пригрозивши їм наслідками, якщо війну не буде припинено. Тож кандидат від республіканців намагатиметься досягти перемир'я за будь-яку ціну.
Своєю чергою, демократи підтримують інший підхід. Вашингтон може посилити санкції, а Гарріс у разі перемоги на виборах президента США, запросити ще один пакет допомоги для України, який і продемонструє Путіну, що він не переможе Захід, і допоможе Києву відновитися. Принаймні, перед загрозою нового наступу. Однак, підкреслює професор, у цього підходу є слабкість: якщо нинішня підтримка США щодо України не змусила Путіна здатися, то стратегія, в якій, по суті, більше того ж самого, може не спрацювати. Крім того, українська армія "може спливти кров’ю раніше, ніж армія Путіна".
Автор публікації акцентує, що проблема полягає все в тому ж протиріччі - Вашингтон хоче, щоб Україна перемогла, але водночас прагне обмежити в цьому свою участь.
Що до мирної угоди, то Брендс додає, що жодне врегулювання не буде міцним, якщо Захід не надасть Україні довгострокові гарантії безпеки та допомогу.
Путін, за його словами, не відмовився від ідеї зробити Україну російською сатрапією, тому необхідно його переконати, що відновлення конфлікту - погана ідея.
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Як може бути "єдина думка" у геть протилежних особин?
Стривайте, а як же вже проголосований Конгресом пакет допомоги Україні 61 млрд доларів? Невже всі ці гроші вже передано? Нагадаю, що в цьому пакеті військова допомога Україні становить 2,4 млрд. по каналу USAI, яка надійшла на рахунки Пентагону, щоб через кілька років можливо бути переданою Україні у вигляді зброї, і 5,5 млрд. доларів - військова допомога по каналу PDA, яку Байден так і не передав Україні. Термін її передачі закінчився 30 вересня, в останній день фінансового року в США. Тепер без нового рішення Конгресу ці 5,5 млрд. не можуть бути передані Україні. Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. Може нагадати, скільки бруду вилилося на цьому сайті на республіканців, Майка Джонсона та Трампа за те, що вони, нібито, блокували голосування за вищезгаданим пакетом? Пакет давно прийнято, а грошей немає. Кого ви звинувачуєте тепер, панове?
Вклали вам ідіотам в голови, що Трамп поганий, от ви і носитеся з цим. От стане президентом, тоді і будемо робити висновки і порівняння.
І не треба про стримування і противаги. Демократія легко руйнується призначенням правільних людей на ключові посади в державі. У той самий час 50% охлосу буде сцяти окропом від щастя, спостерігаючи видимі ознаки роста національного вєлічія.
Він вже був 4 роки президентом, і якось все добре, в США і далі процвітає демократія.
І чому "не треба про стримування і противаги", якщо це добре у них працює?
Дуже дивний коментар, чесно кажучи.
Патологічно не довіряю людям, які несуть себе занадто високо.
Де там про руйнування демократії?
Цього достатньо. Як було достатньо подивитись один випуск "кварталу", щоб зрозуміти: зєля не може принести цій країні нічого, крім руйнації та занепаду.
Давайте на цьому завершимо дискусію.
Але це щось нове, що може спрацювати краще ніж демократи, які від початку великої війни при владі.
Будемо оцінювати, якщо/коли він стане президентом. Я не кажу що це 100% успіх для нас.
прикінь - так.
"Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. "
трампістський пздьож для реднеків та інших лохозаврів.
Було декілька пакетів допомоги з Петріотами, ракетами, снаядами і т.д. - але трапмпанутий дибіл за прикладос вого воштя буде в очі брехати шо цього не було.
Незламної Вам Потужності
якщо ні то можеш йти нах зі своєю трампинею разом
Путлера треба просто замочити (бажано в сортирі чи в якийсь інший максимально ганебний спосіб), як терориста та ядерного шантажиста світового масштабу.
І треба також позбутися страху ескалації, яка ніби може призвести до 3-ї світової. Ніхто не знає що може бути в макітрі божевільного і чи має він рішучість почати ядерний апокаліпсис. Але треба розуміти, що якщо путлер дійсно готовий почати ядерну війну з Заходом, то він її рано чи пізно неодмінно почне; ну а якщо не готовий, то війни не буде за жодних обставин. Поки Захід буде проявляти нерішучість та йти на поступки, апетити кремлівського психоманьяка будуть просто рости, і колись настане такий момент, що відступати Заходу буде вже нікуди... І тоді почнеться, або ж не почнеться (дивитись тезу на початку абзацу). То може вже зразу провести експеримент та підняти градус напруги до максимуму?