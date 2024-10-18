Війну в Україні не зупинять плани Зеленського, Гарріс і Трампа, - Bloomberg

Кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп не мають єдиної думки щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним стосовно України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише професор у Школі перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса та оглядач Bloomberg Гел Брендс.

"План перемоги" Зеленського не отримав особливої підтримки у США. І у Вашингтоні зростає тиск на користь врегулювання війни шляхом переговорів, оскільки перспективи України погіршуються. При цьому, як зазначає Брендс, ніхто не придумав, як перетворити ситуацію на полі бою, що погіршується, на гідний мир.

Професор додає, що план Трампа полягає в тому, щоб звести Путіна і Зеленського, пригрозивши їм наслідками, якщо війну не буде припинено. Тож кандидат від республіканців намагатиметься досягти перемир'я за будь-яку ціну.

Своєю чергою, демократи підтримують інший підхід. Вашингтон може посилити санкції, а Гарріс у разі перемоги на виборах президента США, запросити ще один пакет допомоги для України, який і продемонструє Путіну, що він не переможе Захід, і допоможе Києву відновитися. Принаймні, перед загрозою нового наступу. Однак, підкреслює професор, у цього підходу є слабкість: якщо нинішня підтримка США щодо України не змусила Путіна здатися, то стратегія, в якій, по суті, більше того ж самого, може не спрацювати. Крім того, українська армія "може спливти кров’ю раніше, ніж армія Путіна".

Автор публікації акцентує, що проблема полягає все в тому ж протиріччі - Вашингтон хоче, щоб Україна перемогла, але водночас прагне обмежити в цьому свою участь.

Що до мирної угоди, то Брендс додає, що жодне врегулювання не буде міцним, якщо Захід не надасть Україні довгострокові гарантії безпеки та допомогу.

Путін, за його словами, не відмовився від ідеї зробити Україну російською сатрапією, тому необхідно його переконати, що відновлення конфлікту - погана ідея.

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