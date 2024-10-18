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Війну в Україні не зупинять плани Зеленського, Гарріс і Трампа, - Bloomberg

Гарріс

Кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп не мають єдиної думки щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним стосовно України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише професор у Школі перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса та оглядач Bloomberg Гел Брендс.

"План перемоги" Зеленського не отримав особливої підтримки у США. І у Вашингтоні зростає тиск на користь врегулювання війни шляхом переговорів, оскільки перспективи України погіршуються. При цьому,  як зазначає Брендс, ніхто не придумав, як перетворити ситуацію на полі бою, що погіршується, на гідний мир.

Професор додає, що план Трампа полягає в тому, щоб звести Путіна і Зеленського, пригрозивши їм наслідками, якщо війну не буде припинено. Тож кандидат від республіканців намагатиметься досягти перемир'я за будь-яку ціну. 

Своєю чергою, демократи підтримують інший підхід. Вашингтон може посилити санкції, а Гарріс у разі перемоги на виборах президента США, запросити ще один пакет допомоги для України, який і продемонструє Путіну, що він не переможе Захід, і допоможе Києву відновитися. Принаймні, перед загрозою нового наступу. Однак, підкреслює професор, у цього підходу є слабкість: якщо нинішня підтримка США щодо України не змусила Путіна здатися, то стратегія, в якій, по суті, більше того ж самого, може не спрацювати. Крім того, українська армія "може спливти кров’ю раніше, ніж армія Путіна".

Автор публікації акцентує, що проблема полягає все в тому ж протиріччі - Вашингтон хоче, щоб Україна перемогла, але водночас прагне обмежити в цьому свою участь.

Що до мирної угоди, то Брендс додає, що жодне врегулювання не буде міцним, якщо Захід не надасть Україні довгострокові гарантії безпеки та допомогу.

Путін, за його словами, не відмовився від ідеї зробити Україну російською сатрапією, тому необхідно його переконати, що відновлення конфлікту -  погана ідея.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні початися, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24099) Трамп Дональд (6079) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+11
тобто потужний план заходу - як небудь саме розсосеться.
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18.10.2024 09:38 Відповісти
+9
Америка може зупинити цю війну одним залпом томагавків по мордору, включно з москвою, але нахіба це їй потрібно .
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18.10.2024 09:51 Відповісти
+7
Плани не зупинять! - зброя і гроші! - шо тут гадати
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18.10.2024 09:37 Відповісти
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Плани не зупинять! - зброя і гроші! - шо тут гадати
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18.10.2024 09:37 Відповісти
Людей де взяти ? Чи жінок на фронт гнати ?
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18.10.2024 13:43 Відповісти
тобто потужний план заходу - як небудь саме розсосеться.
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18.10.2024 09:38 Відповісти
Америка може зупинити цю війну одним залпом томагавків по мордору, включно з москвою, але нахіба це їй потрібно .
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18.10.2024 09:51 Відповісти
"...Камала Гарріс та Дональд Трамп не мають єдиної думки..." Джерело:

Як може бути "єдина думка" у геть протилежних особин?
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18.10.2024 10:10 Відповісти
Американцям слід стурбуватися в першу чергу за стан своєї Школи спеціалістів, бо прохвесура в них дно.
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18.10.2024 10:14 Відповісти
в чому він неправий?
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18.10.2024 19:24 Відповісти
План перемоги , женіть зеленського🤡 з посади ,бо це падло здає Україну ...та веде війну до Заходу !!!
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18.10.2024 10:20 Відповісти
"...Гарріс у разі перемоги на виборах президента США, запросити ще один пакет допомоги для України..."
Стривайте, а як же вже проголосований Конгресом пакет допомоги Україні 61 млрд доларів? Невже всі ці гроші вже передано? Нагадаю, що в цьому пакеті військова допомога Україні становить 2,4 млрд. по каналу USAI, яка надійшла на рахунки Пентагону, щоб через кілька років можливо бути переданою Україні у вигляді зброї, і 5,5 млрд. доларів - військова допомога по каналу PDA, яку Байден так і не передав Україні. Термін її передачі закінчився 30 вересня, в останній день фінансового року в США. Тепер без нового рішення Конгресу ці 5,5 млрд. не можуть бути передані Україні. Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. Може нагадати, скільки бруду вилилося на цьому сайті на республіканців, Майка Джонсона та Трампа за те, що вони, нібито, блокували голосування за вищезгаданим пакетом? Пакет давно прийнято, а грошей немає. Кого ви звинувачуєте тепер, панове?
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18.10.2024 10:24 Відповісти
ой іди вже із своїм трампом.
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18.10.2024 10:27 Відповісти
І це все? Нудно з вами.
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18.10.2024 10:29 Відповісти
Черговий трамподрочер на сайті. Йди геть зі своїми такими аргументами. Байден хоч щось надає, а твій сраний брехло трамп за 4 роки свого правління -- нічого! Тільки руки вивертав владі проти Байдена. І не тре тут розповідати про 5000 "джавелінів".
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18.10.2024 11:03 Відповісти
І чому ти такий тупий? Трамп не був президентом США під час великої війни. А твій Байден з 2020 по 2022 дуже допомагав, чи Обама з 2014 по 2016?

Вклали вам ідіотам в голови, що Трамп поганий, от ви і носитеся з цим. От стане президентом, тоді і будемо робити висновки і порівняння.
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18.10.2024 11:10 Відповісти
Так і у зєлі зараз рейтинг 50%+.
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18.10.2024 11:40 Відповісти
Це до чого?
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18.10.2024 11:47 Відповісти
А до того, що якщо наш оплискозалежний клованчик побудував з демократії зєлєну диктатуру, то чому ви впевнені, що цього не зробить "ваш любімий прєзідєнт"?
І не треба про стримування і противаги. Демократія легко руйнується призначенням правільних людей на ключові посади в державі. У той самий час 50% охлосу буде сцяти окропом від щастя, спостерігаючи видимі ознаки роста національного вєлічія.
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18.10.2024 11:52 Відповісти
Це Трамп "мій любімий прєзідєнт"? Звідки такі висновки?

Він вже був 4 роки президентом, і якось все добре, в США і далі процвітає демократія.
І чому "не треба про стримування і противаги", якщо це добре у них працює?

Дуже дивний коментар, чесно кажучи.
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18.10.2024 11:56 Відповісти
Він це https://www.youtube.com/watch?v=6LyL-csChW4 сам казав , ще давно.
Патологічно не довіряю людям, які несуть себе занадто високо.
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18.10.2024 12:00 Відповісти
Ви хоч дивилися відео, посилання на яке кинули?

Де там про руйнування демократії?
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18.10.2024 12:04 Відповісти
На самому початку фраза "perhaps you recognize me, your favorite president".
Цього достатньо. Як було достатньо подивитись один випуск "кварталу", щоб зрозуміти: зєля не може принести цій країні нічого, крім руйнації та занепаду.
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18.10.2024 12:07 Відповісти
І з цього ви зробили висновки про те, що він зруйнує демократію??? Він вже був 4 роки президентом і ніякої "руйнації та занепаду" не було.

Давайте на цьому завершимо дискусію.
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18.10.2024 12:13 Відповісти
Дійсно, переконати неможливо. Якщо вам подобається Трамп, як прибічника овоча подобався овоч, бо був близький їм за духом, то тут розум безсилий переконати.
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18.10.2024 12:21 Відповісти
Трамп не кандидат в президенти України, щоб мені подобатися/не подобатися.

Але це щось нове, що може спрацювати краще ніж демократи, які від початку великої війни при владі.

Будемо оцінювати, якщо/коли він стане президентом. Я не кажу що це 100% успіх для нас.
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18.10.2024 12:26 Відповісти
Він стане президентом. І тоді дай боже, щоб я таки помилявся, бо інакше за Україну і ламаної копійки не дам.
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18.10.2024 12:27 Відповісти
ПНХ, бидло.
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18.10.2024 23:35 Відповісти
Від Трампа лише про deal і чутно.
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18.10.2024 10:43 Відповісти
"а як же вже проголосований Конгресом пакет допомоги Україні 61 млрд доларів?"

прикінь - так.

"Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. "

трампістський пздьож для реднеків та інших лохозаврів.
Було декілька пакетів допомоги з Петріотами, ракетами, снаядами і т.д. - але трапмпанутий дибіл за прикладос вого воштя буде в очі брехати шо цього не було.
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18.10.2024 11:45 Відповісти
Завжди думав, що ПЛАН - це те, що будеш робити ТИ, а не те, що хтось і чомусь повинен робити за тебе ...
Незламної Вам Потужності
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18.10.2024 10:24 Відповісти
Майже три роки назад всякі блумберги писали що Київ затридні впаде,вся Україна - за дві неділі ... як казав один дєятєль, "в песду такіх пєсатєлєй".
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18.10.2024 10:25 Відповісти
Коли в Конгресі півроку не ухвалювався пакет "Національна безпека США", в якому до речі для України не було передбачено жодної допомоги, на цьому сайті було стільки коментів, такі йшли баталії. А як лаяли Трампа, о, як смачно лаяли Трампа! Куди ж ви поділися, правдоруби та патріоти? Що ж ви тепер мовчите? Трамп тут вочевидь ніяким боком, а Байдена з Харріс критикувати не можна. Ось і тиша.
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18.10.2024 10:44 Відповісти
І як ці кацапчуки, разом зі своїм Трампом, надоїли...
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18.10.2024 10:57 Відповісти
дебілятко в тебе є якісь аргумети крім побреханьок про те шо Байден нічого не передав (а всі пакети допомоги - то нам наснилось) ?
якщо ні то можеш йти нах зі своєю трампинею разом
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18.10.2024 11:47 Відповісти
нещодавній висер трампа - що то зе винуватий що почалася війна...ну а хто ж ще?
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18.10.2024 19:26 Відповісти
Схоже, Захід взагалі не знає, що робити з цією війною, а його позиція "пересидіти" ***** повністю провальна. Даремно ми на таких "союзників" сподівалися. Такі ж нездари, як і наш Лідора.
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18.10.2024 10:55 Відповісти
Треба вже раз і назавжди відмовитися від маячні, що путлера можна в чомусь переконати, бо у діда повністю поїхав дах, він став вважати себе месією (і не лише в російських масштабах) та бажає ввійти в світову історію, якщо і не поряд з Олександром Македонським, Цезарем, Конфуцієм, Карлом Великим чи Наполеоном, то принаймні десь між Петром І, Катериною ІІ та Сталіним-Джугошвілі.
Путлера треба просто замочити (бажано в сортирі чи в якийсь інший максимально ганебний спосіб), як терориста та ядерного шантажиста світового масштабу.
І треба також позбутися страху ескалації, яка ніби може призвести до 3-ї світової. Ніхто не знає що може бути в макітрі божевільного і чи має він рішучість почати ядерний апокаліпсис. Але треба розуміти, що якщо путлер дійсно готовий почати ядерну війну з Заходом, то він її рано чи пізно неодмінно почне; ну а якщо не готовий, то війни не буде за жодних обставин. Поки Захід буде проявляти нерішучість та йти на поступки, апетити кремлівського психоманьяка будуть просто рости, і колись настане такий момент, що відступати Заходу буде вже нікуди... І тоді почнеться, або ж не почнеться (дивитись тезу на початку абзацу). То може вже зразу провести експеримент та підняти градус напруги до максимуму?
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18.10.2024 12:07 Відповісти
Почнемо з того, що це навіть не плани, даже не мрії, а фантазії. Як у росіян - на авось...
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18.10.2024 12:16 Відповісти
чей план лучше?
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18.10.2024 13:26 Відповісти
Цю війну зупинить тільки глобальна ядерна війна. В США віликі корпорації вже почали строїти великі бункери-сховища.
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18.10.2024 13:39 Відповісти
Без прямої військової допомоги всі ці плани просрочки до одного місця.
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18.10.2024 13:50 Відповісти
 
 