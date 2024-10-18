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Войну в Украине не остановят планы Зеленского, Харрис и Трампа, - Bloomberg

Гарріс

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп не имеют единого мнения относительно переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет профессор в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса и обозреватель Bloomberg Гэл Брэндс.

"План победы" Зеленского не получил особой поддержки в США. И в Вашингтоне растет давление в пользу урегулирования войны путем переговоров, поскольку перспективы Украины ухудшаются. При этом, как отмечает Брэндс, никто не придумал, как превратить ухудшающуюся ситуацию на поле боя в достойный мир.

Профессор добавляет, что план Трампа заключается в том, чтобы свести Путина и Зеленского, пригрозив им последствиями, если война не будет прекращена. Поэтому кандидат от республиканцев будет пытаться достичь перемирия любой ценой.

В свою очередь, демократы поддерживают другой подход. Вашингтон может ужесточить санкции, а Харрис в случае победы на выборах президента США, запросить еще один пакет помощи для Украины, который и продемонстрирует Путину, что он не победит Запад, и поможет Киеву восстановиться. По крайней мере, перед угрозой нового наступления. Однако, подчеркивает профессор, у этого подхода есть слабость: если нынешняя поддержка США в отношении Украины не заставила Путина сдаться, то стратегия, в которой, по сути, больше того же самого, может не сработать. Кроме того, украинская армия "может истечь кровью раньше, чем армия Путина".

Автор публикации акцентирует, что проблема заключается все в том же противоречии - Вашингтон хочет, чтобы Украина победила, но в то же время стремится ограничить в этом свое участие.

Что касается мирного соглашения, то Брэндс добавляет, что ни одно урегулирование не будет прочным, если Запад не предоставит Украине долгосрочные гарантии безопасности и помощь.

Путин, по его словам, не отказался от идеи сделать Украину российской сатрапией, поэтому необходимо его убедить, что возобновление конфликта - плохая идея.

Также читайте: Зеленский никогда не должен был разрешить этой войне начаться, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31540) Трамп Дональд (5627) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+11
тобто потужний план заходу - як небудь саме розсосеться.
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18.10.2024 09:38 Ответить
+9
Америка може зупинити цю війну одним залпом томагавків по мордору, включно з москвою, але нахіба це їй потрібно .
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18.10.2024 09:51 Ответить
+7
Плани не зупинять! - зброя і гроші! - шо тут гадати
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18.10.2024 09:37 Ответить
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Плани не зупинять! - зброя і гроші! - шо тут гадати
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18.10.2024 09:37 Ответить
Людей де взяти ? Чи жінок на фронт гнати ?
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18.10.2024 13:43 Ответить
тобто потужний план заходу - як небудь саме розсосеться.
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18.10.2024 09:38 Ответить
Америка може зупинити цю війну одним залпом томагавків по мордору, включно з москвою, але нахіба це їй потрібно .
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18.10.2024 09:51 Ответить
"...Камала Гарріс та Дональд Трамп не мають єдиної думки..." Джерело:

Як може бути "єдина думка" у геть протилежних особин?
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18.10.2024 10:10 Ответить
Американцям слід стурбуватися в першу чергу за стан своєї Школи спеціалістів, бо прохвесура в них дно.
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18.10.2024 10:14 Ответить
в чому він неправий?
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18.10.2024 19:24 Ответить
План перемоги , женіть зеленського🤡 з посади ,бо це падло здає Україну ...та веде війну до Заходу !!!
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18.10.2024 10:20 Ответить
"...Гарріс у разі перемоги на виборах президента США, запросити ще один пакет допомоги для України..."
Стривайте, а як же вже проголосований Конгресом пакет допомоги Україні 61 млрд доларів? Невже всі ці гроші вже передано? Нагадаю, що в цьому пакеті військова допомога Україні становить 2,4 млрд. по каналу USAI, яка надійшла на рахунки Пентагону, щоб через кілька років можливо бути переданою Україні у вигляді зброї, і 5,5 млрд. доларів - військова допомога по каналу PDA, яку Байден так і не передав Україні. Термін її передачі закінчився 30 вересня, в останній день фінансового року в США. Тепер без нового рішення Конгресу ці 5,5 млрд. не можуть бути передані Україні. Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. Може нагадати, скільки бруду вилилося на цьому сайті на республіканців, Майка Джонсона та Трампа за те, що вони, нібито, блокували голосування за вищезгаданим пакетом? Пакет давно прийнято, а грошей немає. Кого ви звинувачуєте тепер, панове?
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18.10.2024 10:24 Ответить
ой іди вже із своїм трампом.
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18.10.2024 10:27 Ответить
І це все? Нудно з вами.
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18.10.2024 10:29 Ответить
Черговий трамподрочер на сайті. Йди геть зі своїми такими аргументами. Байден хоч щось надає, а твій сраний брехло трамп за 4 роки свого правління -- нічого! Тільки руки вивертав владі проти Байдена. І не тре тут розповідати про 5000 "джавелінів".
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18.10.2024 11:03 Ответить
І чому ти такий тупий? Трамп не був президентом США під час великої війни. А твій Байден з 2020 по 2022 дуже допомагав, чи Обама з 2014 по 2016?

Вклали вам ідіотам в голови, що Трамп поганий, от ви і носитеся з цим. От стане президентом, тоді і будемо робити висновки і порівняння.
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18.10.2024 11:10 Ответить
Так і у зєлі зараз рейтинг 50%+.
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18.10.2024 11:40 Ответить
Це до чого?
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18.10.2024 11:47 Ответить
А до того, що якщо наш оплискозалежний клованчик побудував з демократії зєлєну диктатуру, то чому ви впевнені, що цього не зробить "ваш любімий прєзідєнт"?
І не треба про стримування і противаги. Демократія легко руйнується призначенням правільних людей на ключові посади в державі. У той самий час 50% охлосу буде сцяти окропом від щастя, спостерігаючи видимі ознаки роста національного вєлічія.
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18.10.2024 11:52 Ответить
Це Трамп "мій любімий прєзідєнт"? Звідки такі висновки?

Він вже був 4 роки президентом, і якось все добре, в США і далі процвітає демократія.
І чому "не треба про стримування і противаги", якщо це добре у них працює?

Дуже дивний коментар, чесно кажучи.
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18.10.2024 11:56 Ответить
Він це https://www.youtube.com/watch?v=6LyL-csChW4 сам казав , ще давно.
Патологічно не довіряю людям, які несуть себе занадто високо.
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18.10.2024 12:00 Ответить
Ви хоч дивилися відео, посилання на яке кинули?

Де там про руйнування демократії?
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18.10.2024 12:04 Ответить
На самому початку фраза "perhaps you recognize me, your favorite president".
Цього достатньо. Як було достатньо подивитись один випуск "кварталу", щоб зрозуміти: зєля не може принести цій країні нічого, крім руйнації та занепаду.
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18.10.2024 12:07 Ответить
І з цього ви зробили висновки про те, що він зруйнує демократію??? Він вже був 4 роки президентом і ніякої "руйнації та занепаду" не було.

Давайте на цьому завершимо дискусію.
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18.10.2024 12:13 Ответить
Дійсно, переконати неможливо. Якщо вам подобається Трамп, як прибічника овоча подобався овоч, бо був близький їм за духом, то тут розум безсилий переконати.
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18.10.2024 12:21 Ответить
Трамп не кандидат в президенти України, щоб мені подобатися/не подобатися.

Але це щось нове, що може спрацювати краще ніж демократи, які від початку великої війни при владі.

Будемо оцінювати, якщо/коли він стане президентом. Я не кажу що це 100% успіх для нас.
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18.10.2024 12:26 Ответить
Він стане президентом. І тоді дай боже, щоб я таки помилявся, бо інакше за Україну і ламаної копійки не дам.
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18.10.2024 12:27 Ответить
ПНХ, бидло.
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18.10.2024 23:35 Ответить
Від Трампа лише про deal і чутно.
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18.10.2024 10:43 Ответить
"а як же вже проголосований Конгресом пакет допомоги Україні 61 млрд доларів?"

прикінь - так.

"Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. "

трампістський пздьож для реднеків та інших лохозаврів.
Було декілька пакетів допомоги з Петріотами, ракетами, снаядами і т.д. - але трапмпанутий дибіл за прикладос вого воштя буде в очі брехати шо цього не було.
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18.10.2024 11:45 Ответить
Завжди думав, що ПЛАН - це те, що будеш робити ТИ, а не те, що хтось і чомусь повинен робити за тебе ...
Незламної Вам Потужності
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18.10.2024 10:24 Ответить
Майже три роки назад всякі блумберги писали що Київ затридні впаде,вся Україна - за дві неділі ... як казав один дєятєль, "в песду такіх пєсатєлєй".
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18.10.2024 10:25 Ответить
Коли в Конгресі півроку не ухвалювався пакет "Національна безпека США", в якому до речі для України не було передбачено жодної допомоги, на цьому сайті було стільки коментів, такі йшли баталії. А як лаяли Трампа, о, як смачно лаяли Трампа! Куди ж ви поділися, правдоруби та патріоти? Що ж ви тепер мовчите? Трамп тут вочевидь ніяким боком, а Байдена з Харріс критикувати не можна. Ось і тиша.
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18.10.2024 10:44 Ответить
І як ці кацапчуки, разом зі своїм Трампом, надоїли...
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18.10.2024 10:57 Ответить
дебілятко в тебе є якісь аргумети крім побреханьок про те шо Байден нічого не передав (а всі пакети допомоги - то нам наснилось) ?
якщо ні то можеш йти нах зі своєю трампинею разом
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18.10.2024 11:47 Ответить
нещодавній висер трампа - що то зе винуватий що почалася війна...ну а хто ж ще?
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18.10.2024 19:26 Ответить
Схоже, Захід взагалі не знає, що робити з цією війною, а його позиція "пересидіти" ***** повністю провальна. Даремно ми на таких "союзників" сподівалися. Такі ж нездари, як і наш Лідора.
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18.10.2024 10:55 Ответить
Треба вже раз і назавжди відмовитися від маячні, що путлера можна в чомусь переконати, бо у діда повністю поїхав дах, він став вважати себе месією (і не лише в російських масштабах) та бажає ввійти в світову історію, якщо і не поряд з Олександром Македонським, Цезарем, Конфуцієм, Карлом Великим чи Наполеоном, то принаймні десь між Петром І, Катериною ІІ та Сталіним-Джугошвілі.
Путлера треба просто замочити (бажано в сортирі чи в якийсь інший максимально ганебний спосіб), як терориста та ядерного шантажиста світового масштабу.
І треба також позбутися страху ескалації, яка ніби може призвести до 3-ї світової. Ніхто не знає що може бути в макітрі божевільного і чи має він рішучість почати ядерний апокаліпсис. Але треба розуміти, що якщо путлер дійсно готовий почати ядерну війну з Заходом, то він її рано чи пізно неодмінно почне; ну а якщо не готовий, то війни не буде за жодних обставин. Поки Захід буде проявляти нерішучість та йти на поступки, апетити кремлівського психоманьяка будуть просто рости, і колись настане такий момент, що відступати Заходу буде вже нікуди... І тоді почнеться, або ж не почнеться (дивитись тезу на початку абзацу). То може вже зразу провести експеримент та підняти градус напруги до максимуму?
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18.10.2024 12:07 Ответить
Почнемо з того, що це навіть не плани, даже не мрії, а фантазії. Як у росіян - на авось...
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18.10.2024 12:16 Ответить
чей план лучше?
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18.10.2024 13:26 Ответить
Цю війну зупинить тільки глобальна ядерна війна. В США віликі корпорації вже почали строїти великі бункери-сховища.
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18.10.2024 13:39 Ответить
Без прямої військової допомоги всі ці плани просрочки до одного місця.
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18.10.2024 13:50 Ответить
 
 