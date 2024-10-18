Войну в Украине не остановят планы Зеленского, Харрис и Трампа, - Bloomberg
Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп не имеют единого мнения относительно переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным относительно Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет профессор в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса и обозреватель Bloomberg Гэл Брэндс.
"План победы" Зеленского не получил особой поддержки в США. И в Вашингтоне растет давление в пользу урегулирования войны путем переговоров, поскольку перспективы Украины ухудшаются. При этом, как отмечает Брэндс, никто не придумал, как превратить ухудшающуюся ситуацию на поле боя в достойный мир.
Профессор добавляет, что план Трампа заключается в том, чтобы свести Путина и Зеленского, пригрозив им последствиями, если война не будет прекращена. Поэтому кандидат от республиканцев будет пытаться достичь перемирия любой ценой.
В свою очередь, демократы поддерживают другой подход. Вашингтон может ужесточить санкции, а Харрис в случае победы на выборах президента США, запросить еще один пакет помощи для Украины, который и продемонстрирует Путину, что он не победит Запад, и поможет Киеву восстановиться. По крайней мере, перед угрозой нового наступления. Однако, подчеркивает профессор, у этого подхода есть слабость: если нынешняя поддержка США в отношении Украины не заставила Путина сдаться, то стратегия, в которой, по сути, больше того же самого, может не сработать. Кроме того, украинская армия "может истечь кровью раньше, чем армия Путина".
Автор публикации акцентирует, что проблема заключается все в том же противоречии - Вашингтон хочет, чтобы Украина победила, но в то же время стремится ограничить в этом свое участие.
Что касается мирного соглашения, то Брэндс добавляет, что ни одно урегулирование не будет прочным, если Запад не предоставит Украине долгосрочные гарантии безопасности и помощь.
Путин, по его словам, не отказался от идеи сделать Украину российской сатрапией, поэтому необходимо его убедить, что возобновление конфликта - плохая идея.
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Як може бути "єдина думка" у геть протилежних особин?
Стривайте, а як же вже проголосований Конгресом пакет допомоги Україні 61 млрд доларів? Невже всі ці гроші вже передано? Нагадаю, що в цьому пакеті військова допомога Україні становить 2,4 млрд. по каналу USAI, яка надійшла на рахунки Пентагону, щоб через кілька років можливо бути переданою Україні у вигляді зброї, і 5,5 млрд. доларів - військова допомога по каналу PDA, яку Байден так і не передав Україні. Термін її передачі закінчився 30 вересня, в останній день фінансового року в США. Тепер без нового рішення Конгресу ці 5,5 млрд. не можуть бути передані Україні. Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. Може нагадати, скільки бруду вилилося на цьому сайті на республіканців, Майка Джонсона та Трампа за те, що вони, нібито, блокували голосування за вищезгаданим пакетом? Пакет давно прийнято, а грошей немає. Кого ви звинувачуєте тепер, панове?
Вклали вам ідіотам в голови, що Трамп поганий, от ви і носитеся з цим. От стане президентом, тоді і будемо робити висновки і порівняння.
І не треба про стримування і противаги. Демократія легко руйнується призначенням правільних людей на ключові посади в державі. У той самий час 50% охлосу буде сцяти окропом від щастя, спостерігаючи видимі ознаки роста національного вєлічія.
Він вже був 4 роки президентом, і якось все добре, в США і далі процвітає демократія.
І чому "не треба про стримування і противаги", якщо це добре у них працює?
Дуже дивний коментар, чесно кажучи.
Патологічно не довіряю людям, які несуть себе занадто високо.
Де там про руйнування демократії?
Цього достатньо. Як було достатньо подивитись один випуск "кварталу", щоб зрозуміти: зєля не може принести цій країні нічого, крім руйнації та занепаду.
Давайте на цьому завершимо дискусію.
Але це щось нове, що може спрацювати краще ніж демократи, які від початку великої війни при владі.
Будемо оцінювати, якщо/коли він стане президентом. Я не кажу що це 100% успіх для нас.
прикінь - так.
"Таким чином, Україна отримала від Байдена та Харріс 0,0 доларів військової допомоги. "
трампістський пздьож для реднеків та інших лохозаврів.
Було декілька пакетів допомоги з Петріотами, ракетами, снаядами і т.д. - але трапмпанутий дибіл за прикладос вого воштя буде в очі брехати шо цього не було.
Незламної Вам Потужності
якщо ні то можеш йти нах зі своєю трампинею разом
Путлера треба просто замочити (бажано в сортирі чи в якийсь інший максимально ганебний спосіб), як терориста та ядерного шантажиста світового масштабу.
І треба також позбутися страху ескалації, яка ніби може призвести до 3-ї світової. Ніхто не знає що може бути в макітрі божевільного і чи має він рішучість почати ядерний апокаліпсис. Але треба розуміти, що якщо путлер дійсно готовий почати ядерну війну з Заходом, то він її рано чи пізно неодмінно почне; ну а якщо не готовий, то війни не буде за жодних обставин. Поки Захід буде проявляти нерішучість та йти на поступки, апетити кремлівського психоманьяка будуть просто рости, і колись настане такий момент, що відступати Заходу буде вже нікуди... І тоді почнеться, або ж не почнеться (дивитись тезу на початку абзацу). То може вже зразу провести експеримент та підняти градус напруги до максимуму?