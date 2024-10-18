Войну в Украине не остановят планы Зеленского, Харрис и Трампа, - Bloomberg

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп не имеют единого мнения относительно переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет профессор в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса и обозреватель Bloomberg Гэл Брэндс.

"План победы" Зеленского не получил особой поддержки в США. И в Вашингтоне растет давление в пользу урегулирования войны путем переговоров, поскольку перспективы Украины ухудшаются. При этом, как отмечает Брэндс, никто не придумал, как превратить ухудшающуюся ситуацию на поле боя в достойный мир.

Профессор добавляет, что план Трампа заключается в том, чтобы свести Путина и Зеленского, пригрозив им последствиями, если война не будет прекращена. Поэтому кандидат от республиканцев будет пытаться достичь перемирия любой ценой.

В свою очередь, демократы поддерживают другой подход. Вашингтон может ужесточить санкции, а Харрис в случае победы на выборах президента США, запросить еще один пакет помощи для Украины, который и продемонстрирует Путину, что он не победит Запад, и поможет Киеву восстановиться. По крайней мере, перед угрозой нового наступления. Однако, подчеркивает профессор, у этого подхода есть слабость: если нынешняя поддержка США в отношении Украины не заставила Путина сдаться, то стратегия, в которой, по сути, больше того же самого, может не сработать. Кроме того, украинская армия "может истечь кровью раньше, чем армия Путина".

Автор публикации акцентирует, что проблема заключается все в том же противоречии - Вашингтон хочет, чтобы Украина победила, но в то же время стремится ограничить в этом свое участие.

Что касается мирного соглашения, то Брэндс добавляет, что ни одно урегулирование не будет прочным, если Запад не предоставит Украине долгосрочные гарантии безопасности и помощь.

Путин, по его словам, не отказался от идеи сделать Украину российской сатрапией, поэтому необходимо его убедить, что возобновление конфликта - плохая идея.

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