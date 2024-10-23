РФ, Іран та Китай намагатимуться спровокувати насильницькі протести у США після виборів, - розвідка

Росія, Іран та Китай планують втручатися у президентські вибори у США, щоб розпалити ворожнечу в американському суспільстві та спровокувати насильство в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявило Управління директора національної розвідки США (DNI).

"Іноземні суб'єкти - зокрема, Росія, Іран і Китай - як і раніше, шукають способи посилити розбіжності, щоб розділити американців і підірвати довіру до демократичної системи США. Це відповідає їхнім інтересам", - йдеться в документі.

За оцінкою DNI, Росія починає робити кроки, "спрямовані на розпалювання насильства" у США. Іран також "може спробувати спровокувати насильство" в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп готується захопити владу навіть у разі поразки на виборах, - Politico

Розпалення протестних настроїв

Особливе занепокоєння в американської розвідки викликає те, що у період підрахунку голосів та підтвердження результатів голосування противники США "ймовірно, швидко створять неправдиві історії або поширюватимуть контент, який, на їхню думку, створить плутанину щодо виборів, наприклад, публікуючи неправдиві заяви про порушення на виборах".

За словами неназваного співробітника американських спецслужб, Росія, Іран та Китай "намацавши слабини, почнуть просувати дезінформацію або розпалювати та посилювати протестні настрої та погрози" від моменту закриття виборчих дільниць і до 6 січня, коли результати президентських виборів мають бути підтверджені на спільному засіданні Конгресу.

"Ініційовані з-за кордону насильницькі протести, насильство чи фізичні погрози щодо працівників виборчих дільниць чи державних та місцевих посадових осіб можуть поставити під сумнів їхню здатність проводити сертифікацію і сам процес роботи колегії виборників. Особливо якщо вони створять умови, які перешкоджатимуть необхідному фізичному доступу до місць проведення виборів", - додав виданню один із співрозмовників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вибори в США: Не знаю, якою буде пропозиція до нас. Ми бачимо три різні шляхи