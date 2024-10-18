Зеленський про вибори в США: Не знаю, якою буде пропозиція до нас. Ми бачимо три різні шляхи
Результати президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді будуть вирішальними для майбутнього України та амбіцій щодо вступу в НАТО.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Журналісти нагадали, що чинна віцепрезидентка і кандидатка від демократів Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО, тоді як колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Україні та заявив, що врегулює конфлікт, як тільки повернеться до Білого дому.
"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів [в США]. Ми бачимо три різні шляхи вперед", – заявив Зеленський.
За словами президента, одна з пропозицій – це продовження підтримки, але союзники все ще бояться деяких ризиків.
"Ми бачимо й інші [два] шляхи. Буде більш позитивний? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", – сказав він, додавши, що це залежить від того, хто стане наступним президентом США.
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для цього все є!!!
і ***** оті ліберасти!!
в україні є все що б через два тижні провести випробування.
яке ж ти *******!
в україні копалини, в україні збагачувачі.
вчи фізику!
А весь план-5 = то лише лист вимог до Заходу.
Мы помним, что в конце сентября Байден высвободил последние 8 млрд долл из пакета помощи Украине условно в 61 млрд, принятого Конгрессом в апреле. Эти деньги нужно растянуть до конца января (уже было три пакета от конца сентября). Вот об этом и говорит Зеленский.
То есть, это оружие поступало бы в любом случае, но Зеленский в https://www.ponomaroleg.com/plan-zelenskogo-pr-i-strategiya/ качестве PR связал его со своим планом . Ну пусть будет так, формально-то никто не против - деньги и оружие главного союзника работают на победу Украины.
А вот в конце января денег на оружие у США не останется и Конгрессу нужно принимать новый пакет.
Как на это могут повлиять выборы президента и в Конгресс?
Первым и необходимым условием выделения нового пакета является победа Харрис. При ее победе есть варианты и возможности, но при победе Трампа - нет ничего. Ибо даже, если Конгресс будет за демократами и они примут новый пакет, то Трамп его просто не подпишет, а голосов на преодоление вето (2\3) в Конгрессе не будет никак.
Если же побеждает Харрис и Палата за демократами, то это отлично.
Если побеждает Харрис и Палата за республиканцами, то тогда Харрис начнет давление и торг и есть хороший шанс, что додавит Палату как Байден додавил Джонсона (Сенат в любом случае поддержит, если Палата примет).