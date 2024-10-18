Зеленський про вибори в США: Не знаю, якою буде пропозиція до нас. Ми бачимо три різні шляхи

Результати президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді будуть вирішальними для майбутнього України та амбіцій щодо вступу в НАТО.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналісти нагадали, що чинна віцепрезидентка і кандидатка від демократів Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО, тоді як колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Україні та заявив, що врегулює конфлікт, як тільки повернеться до Білого дому.

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"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів [в США]. Ми бачимо три різні шляхи вперед", – заявив Зеленський.

За словами президента, одна з пропозицій – це продовження підтримки, але союзники все ще бояться деяких ризиків.

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"Ми бачимо й інші [два] шляхи. Буде більш позитивний? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", – сказав він, додавши, що це залежить від того, хто стане наступним президентом США.