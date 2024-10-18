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Новини
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Зеленський про вибори в США: Не знаю, якою буде пропозиція до нас. Ми бачимо три різні шляхи

Президент Володимир Зеленський

Результати президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді будуть вирішальними для майбутнього України та амбіцій щодо вступу в НАТО.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналісти нагадали, що чинна віцепрезидентка і кандидатка від демократів Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО, тоді як колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Україні та заявив, що врегулює конфлікт, як тільки повернеться до Білого дому.

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"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів [в США]. Ми бачимо три різні шляхи вперед", – заявив Зеленський.

За словами президента, одна з пропозицій – це продовження підтримки, але союзники все ще бояться деяких ризиків.

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"Ми бачимо й інші [два] шляхи. Буде більш позитивний? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", – сказав він, додавши, що це залежить від того, хто стане наступним президентом США.

Автор: 

вибори (6720) Зеленський Володимир (24308) США (23355)


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Топ коментарі
+9
Країну з такою корупцією на всіз рівнях яку влада очолює ніколи не приймуть ні а нато ні в ес
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18.10.2024 17:09 Відповісти
+2
"Ми бачимо три різні шляхи вперед" - це бачать 5-6 пар очей дефективних менеджерів?
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18.10.2024 17:13 Відповісти
+1
Да , воровать зелёные тридварасты НЕ перестанут , при любом раскладе.
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18.10.2024 17:13 Відповісти
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Країну з такою корупцією на всіз рівнях яку влада очолює ніколи не приймуть ні а нато ні в ес
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18.10.2024 17:09 Відповісти
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18.10.2024 17:29 Відповісти
"Ми бачимо три різні шляхи вперед" - це бачать 5-6 пар очей дефективних менеджерів?
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18.10.2024 17:13 Відповісти
Да , воровать зелёные тридварасты НЕ перестанут , при любом раскладе.
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18.10.2024 17:13 Відповісти
україні потрібна ядерна зброя!!!
для цього все є!!!
і ***** оті ліберасти!!
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18.10.2024 17:16 Відповісти
Дай посилання, де ти це вичитав, чи ти це сам придумав, що для цього все є?
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18.10.2024 17:30 Відповісти
посилання на що?
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18.10.2024 17:39 Відповісти
Посилання на те, що в нас все є для для виговлення ядерної зброї. Скільки атомних бомб і якої потужності зробимо за місяць?
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18.10.2024 19:12 Відповісти
Незалежність якої не хотів ніхто, крім самих українців. Після розвалу СРСР Україна успадкувала третій у світі арсенал ядерної зброї. 176 міжконтитнентальних балістичних ракет у пускових шахтах, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів. Для порівняння у Франції їх зараз триста одиниць, а у Британії - трохи більше двох сотень.
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18.10.2024 19:49 Відповісти
І віддала все всупереч усіх міжнародних норм росії, хоча оскільки проголосила себе неядерною державою, то мала би все це просто знищити, як ПАР. Також ми віддали росії чорноморський флот, вклади населення і прочяя прочяя прочяя ...
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18.10.2024 20:09 Відповісти
я дивуюсь імбецилам!
в україні є все що б через два тижні провести випробування.
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18.10.2024 20:19 Відповісти
Ядерна зброя за два тижні може з'явитися в Україні лише з росії.
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18.10.2024 20:39 Відповісти
добре! можливо знову бан.
яке ж ти *******!
в україні копалини, в україні збагачувачі.
вчи фізику!
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18.10.2024 20:42 Відповісти
Збагачувачів вистачає..невже ти все це серйозно...
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18.10.2024 20:49 Відповісти
вчи фізику!
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18.10.2024 21:06 Відповісти
да переизберись ты, гнида брехливая
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18.10.2024 18:30 Відповісти
Нажаль, акцент має бути на оздоровленні України (звільнення топ-3000 крадіїв, хабарництво, корупцірнерів: вся прокуратура, вся верхівка поліції, ермаки та К), на створення власної оборонної промисловості, на розвиток підприємництва України.

А весь план-5 = то лише лист вимог до Заходу.
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18.10.2024 18:31 Відповісти
Ми бачимо три різні шляхи: на ...; в ....; к ...
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18.10.2024 18:41 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/plan-pobedy-oruzhie-i-pomoshh/ Олег Пономарь :
Мы помним, что в конце сентября Байден высвободил последние 8 млрд долл из пакета помощи Украине условно в 61 млрд, принятого Конгрессом в апреле. Эти деньги нужно растянуть до конца января (уже было три пакета от конца сентября). Вот об этом и говорит Зеленский.
То есть, это оружие поступало бы в любом случае, но Зеленский в https://www.ponomaroleg.com/plan-zelenskogo-pr-i-strategiya/ качестве PR связал его со своим планом . Ну пусть будет так, формально-то никто не против - деньги и оружие главного союзника работают на победу Украины.
А вот в конце января денег на оружие у США не останется и Конгрессу нужно принимать новый пакет.

Как на это могут повлиять выборы президента и в Конгресс?
Первым и необходимым условием выделения нового пакета является победа Харрис. При ее победе есть варианты и возможности, но при победе Трампа - нет ничего. Ибо даже, если Конгресс будет за демократами и они примут новый пакет, то Трамп его просто не подпишет, а голосов на преодоление вето (2\3) в Конгрессе не будет никак.
Если же побеждает Харрис и Палата за демократами, то это отлично.
Если побеждает Харрис и Палата за республиканцами, то тогда Харрис начнет давление и торг и есть хороший шанс, что додавит Палату как Байден додавил Джонсона (Сенат в любом случае поддержит, если Палата примет).
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18.10.2024 20:34 Відповісти
 
 