Зеленский о выборах в США: Не знаю, каким будет предложение для нас. Мы видим три разных пути

Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре будут решающими для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналисты напомнили, что действующий вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем обдумает членство Украины в НАТО, тогда как бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Украине и заявил, что урегулирует конфликт, как только вернется в Белый дом.

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"Я не знаю, каким будет предложение для нас после выборов [в США]. Мы видим три разных пути вперед", - заявил Зеленский.

По словам президента, одно из предложений - это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.

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"Мы видим и другие [два] пути. Будет более позитивный? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", - сказал он, добавив, что это зависит от того, кто станет следующим президентом США.