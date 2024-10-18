Зеленский о выборах в США: Не знаю, каким будет предложение для нас. Мы видим три разных пути
Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре будут решающими для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО.
Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Журналисты напомнили, что действующий вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем обдумает членство Украины в НАТО, тогда как бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Украине и заявил, что урегулирует конфликт, как только вернется в Белый дом.
"Я не знаю, каким будет предложение для нас после выборов [в США]. Мы видим три разных пути вперед", - заявил Зеленский.
По словам президента, одно из предложений - это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.
"Мы видим и другие [два] пути. Будет более позитивный? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", - сказал он, добавив, что это зависит от того, кто станет следующим президентом США.
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для цього все є!!!
і ***** оті ліберасти!!
в україні є все що б через два тижні провести випробування.
яке ж ти *******!
в україні копалини, в україні збагачувачі.
вчи фізику!
А весь план-5 = то лише лист вимог до Заходу.
Мы помним, что в конце сентября Байден высвободил последние 8 млрд долл из пакета помощи Украине условно в 61 млрд, принятого Конгрессом в апреле. Эти деньги нужно растянуть до конца января (уже было три пакета от конца сентября). Вот об этом и говорит Зеленский.
То есть, это оружие поступало бы в любом случае, но Зеленский в https://www.ponomaroleg.com/plan-zelenskogo-pr-i-strategiya/ качестве PR связал его со своим планом . Ну пусть будет так, формально-то никто не против - деньги и оружие главного союзника работают на победу Украины.
А вот в конце января денег на оружие у США не останется и Конгрессу нужно принимать новый пакет.
Как на это могут повлиять выборы президента и в Конгресс?
Первым и необходимым условием выделения нового пакета является победа Харрис. При ее победе есть варианты и возможности, но при победе Трампа - нет ничего. Ибо даже, если Конгресс будет за демократами и они примут новый пакет, то Трамп его просто не подпишет, а голосов на преодоление вето (2\3) в Конгрессе не будет никак.
Если же побеждает Харрис и Палата за демократами, то это отлично.
Если побеждает Харрис и Палата за республиканцами, то тогда Харрис начнет давление и торг и есть хороший шанс, что додавит Палату как Байден додавил Джонсона (Сенат в любом случае поддержит, если Палата примет).