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Новости
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Зеленский о выборах в США: Не знаю, каким будет предложение для нас. Мы видим три разных пути

Президент Володимир Зеленський

Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре будут решающими для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналисты напомнили, что действующий вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем обдумает членство Украины в НАТО, тогда как бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Украине и заявил, что урегулирует конфликт, как только вернется в Белый дом.

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"Я не знаю, каким будет предложение для нас после выборов [в США]. Мы видим три разных пути вперед", - заявил Зеленский.

По словам президента, одно из предложений - это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.

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"Мы видим и другие [два] пути. Будет более позитивный? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", - сказал он, добавив, что это зависит от того, кто станет следующим президентом США.

Автор: 

выборы (24759) Зеленский Владимир (20835) США (27106)


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Топ комментарии
+9
Країну з такою корупцією на всіз рівнях яку влада очолює ніколи не приймуть ні а нато ні в ес
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18.10.2024 17:09 Ответить
+2
"Ми бачимо три різні шляхи вперед" - це бачать 5-6 пар очей дефективних менеджерів?
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18.10.2024 17:13 Ответить
+1
Да , воровать зелёные тридварасты НЕ перестанут , при любом раскладе.
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18.10.2024 17:13 Ответить
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Країну з такою корупцією на всіз рівнях яку влада очолює ніколи не приймуть ні а нато ні в ес
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18.10.2024 17:09 Ответить
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18.10.2024 17:29 Ответить
"Ми бачимо три різні шляхи вперед" - це бачать 5-6 пар очей дефективних менеджерів?
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18.10.2024 17:13 Ответить
Да , воровать зелёные тридварасты НЕ перестанут , при любом раскладе.
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18.10.2024 17:13 Ответить
україні потрібна ядерна зброя!!!
для цього все є!!!
і ***** оті ліберасти!!
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18.10.2024 17:16 Ответить
Дай посилання, де ти це вичитав, чи ти це сам придумав, що для цього все є?
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18.10.2024 17:30 Ответить
посилання на що?
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18.10.2024 17:39 Ответить
Посилання на те, що в нас все є для для виговлення ядерної зброї. Скільки атомних бомб і якої потужності зробимо за місяць?
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18.10.2024 19:12 Ответить
Незалежність якої не хотів ніхто, крім самих українців. Після розвалу СРСР Україна успадкувала третій у світі арсенал ядерної зброї. 176 міжконтитнентальних балістичних ракет у пускових шахтах, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів. Для порівняння у Франції їх зараз триста одиниць, а у Британії - трохи більше двох сотень.
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18.10.2024 19:49 Ответить
І віддала все всупереч усіх міжнародних норм росії, хоча оскільки проголосила себе неядерною державою, то мала би все це просто знищити, як ПАР. Також ми віддали росії чорноморський флот, вклади населення і прочяя прочяя прочяя ...
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18.10.2024 20:09 Ответить
я дивуюсь імбецилам!
в україні є все що б через два тижні провести випробування.
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18.10.2024 20:19 Ответить
Ядерна зброя за два тижні може з'явитися в Україні лише з росії.
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18.10.2024 20:39 Ответить
добре! можливо знову бан.
яке ж ти *******!
в україні копалини, в україні збагачувачі.
вчи фізику!
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18.10.2024 20:42 Ответить
Збагачувачів вистачає..невже ти все це серйозно...
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18.10.2024 20:49 Ответить
вчи фізику!
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18.10.2024 21:06 Ответить
да переизберись ты, гнида брехливая
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18.10.2024 18:30 Ответить
Нажаль, акцент має бути на оздоровленні України (звільнення топ-3000 крадіїв, хабарництво, корупцірнерів: вся прокуратура, вся верхівка поліції, ермаки та К), на створення власної оборонної промисловості, на розвиток підприємництва України.

А весь план-5 = то лише лист вимог до Заходу.
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18.10.2024 18:31 Ответить
Ми бачимо три різні шляхи: на ...; в ....; к ...
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18.10.2024 18:41 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-pobedy-oruzhie-i-pomoshh/ Олег Пономарь :
Мы помним, что в конце сентября Байден высвободил последние 8 млрд долл из пакета помощи Украине условно в 61 млрд, принятого Конгрессом в апреле. Эти деньги нужно растянуть до конца января (уже было три пакета от конца сентября). Вот об этом и говорит Зеленский.
То есть, это оружие поступало бы в любом случае, но Зеленский в https://www.ponomaroleg.com/plan-zelenskogo-pr-i-strategiya/ качестве PR связал его со своим планом . Ну пусть будет так, формально-то никто не против - деньги и оружие главного союзника работают на победу Украины.
А вот в конце января денег на оружие у США не останется и Конгрессу нужно принимать новый пакет.

Как на это могут повлиять выборы президента и в Конгресс?
Первым и необходимым условием выделения нового пакета является победа Харрис. При ее победе есть варианты и возможности, но при победе Трампа - нет ничего. Ибо даже, если Конгресс будет за демократами и они примут новый пакет, то Трамп его просто не подпишет, а голосов на преодоление вето (2\3) в Конгрессе не будет никак.
Если же побеждает Харрис и Палата за демократами, то это отлично.
Если побеждает Харрис и Палата за республиканцами, то тогда Харрис начнет давление и торг и есть хороший шанс, что додавит Палату как Байден додавил Джонсона (Сенат в любом случае поддержит, если Палата примет).
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18.10.2024 20:34 Ответить
 
 