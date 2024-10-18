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Новости Война
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Запад никогда не говорил с Украиной об "обмене" территорий на членство НАТО. Они боятся, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, предлагающие Украине отказаться от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО, никогда не говорили об этом открыто, поскольку боятся это делать.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, открытых консультаций с Украиной относительно таких предложений никто не проводил.

"Люди никогда не говорили этого (нам). Люди боятся сказать (мне)", - сказал президент Украины.

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Зеленский призвал этих чиновников открыто "выложить это на стол, не через какую-то третью сторону".

Глава государства подчеркнул, что он открыт к мирным предложениям от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки Украины.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая - мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не нужно нас делить", - добавил он.

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Приглашение Украины в НАТО заставит РФ начать переговоры

Зеленский также заявил, что если Украина получит официальное приглашение к вступлению в НАТО, то это будет "единственным способом" для Украины пережить российское вторжение и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения, что усиливает наши дипломатические пути к окончанию войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован, а другие партнеры подтолкнут его к дипломатии", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) членство в НАТО (1533)


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Топ комментарии
+18
то ти вже запропонував?
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18.10.2024 11:23 Ответить
+18
Зеленський:
А ми не боїмося! Донецьку волость - забирайте! Луганську волость - забирайте! Уран, титан, литій - забирайте!
А нам би тільки в Києві покерувати ще п'ять... десять років, а?
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18.10.2024 11:27 Ответить
+12
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18.10.2024 11:32 Ответить
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то ти вже запропонував?
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18.10.2024 11:23 Ответить
Вова уходи!
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18.10.2024 12:22 Ответить
Это о Янелохе.
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18.10.2024 13:21 Ответить
Якщо провести опитування у нас і спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляція чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
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18.10.2024 11:27 Ответить
А ще є аес ворога...
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18.10.2024 11:42 Ответить
Ого, ідіот-терорист на гілці!!!
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18.10.2024 11:49 Ответить
Хто терорист дебілко?...
А чим це відрізняється від доктрини застосування ЯЗ РФ, вона буде використана при загрозі існування держави, так чому ми не маємо поступити так само, при тих самих обставинах?
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18.10.2024 12:35 Ответить
Тоді назви американців терористами за те що вони використали ЯЗ проти Японії розхірячив Хіросиму і Нагасакі.
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18.10.2024 13:01 Ответить
Тобто, якщо хтось колись зробив дурний вчинок, то ти тепер також можеш це робити?

Офігенна логіка.
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18.10.2024 13:14 Ответить
Зеленський:
А ми не боїмося! Донецьку волость - забирайте! Луганську волость - забирайте! Уран, титан, литій - забирайте!
А нам би тільки в Києві покерувати ще п'ять... десять років, а?
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18.10.2024 11:27 Ответить
Для вас більшу цінність мають зруйновані території і копалини, чи люди?
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18.10.2024 11:51 Ответить
Спитай це у свого гаранта.
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18.10.2024 11:55 Ответить
Я питаю в Small Jerboa, те що люди не мають жодної цінності для нашої влади це очевидно.

І щодо "свого гаранта" то тут є маленький нюанс - я його не обирав і навіть не мав права голосувати ще, тому таке... Твій закид дуже мимо.
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18.10.2024 12:00 Ответить
Ви обидва кажете про різні речі. І, мабуть, обидва праві.
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18.10.2024 12:20 Ответить
Дуже цікавий матеріал

Україні заборонили апелювати до Будапештського меморандуму - РЕЙТЕРОВИЧ

https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w

https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w
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18.10.2024 11:27 Ответить
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18.10.2024 11:32 Ответить
о! попердолило неголеного
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18.10.2024 11:36 Ответить
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18.10.2024 11:36 Ответить
Це перемога? - краще! - це План перемоги!
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18.10.2024 11:41 Ответить
канабіс вже легалізовано для деяких
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18.10.2024 12:23 Ответить
Чим більше заяв робить В.Зеленський, тим більше сумнівів в його дієздатності
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18.10.2024 11:47 Ответить
В найвеличнішого діарея
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18.10.2024 11:49 Ответить
У олігофрена чергове загострення.
"Бояться" Татарова мабуть..., в чергу вишукувалися щоби боятися.
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18.10.2024 11:50 Ответить
А ти попробуй кокс ще й через задницю вживати,щоб не тільки Захід а і Лєнка тебе боялась.Пугало Заходу.
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18.10.2024 11:51 Ответить
Як цей набір випадкових слів взагалі можливо перекласти на іноземну мову, без завдання непоправної шкоди для ментального стану перекладача, та ще й назвати все це інтервʼю?
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18.10.2024 11:55 Ответить
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18.10.2024 12:30 Ответить
Вони не бояться, а їх вже задрали тотальні корупція та роскрадання, в тому числі військової допомоги та грошей, виділяємих ними для України ( з деяких джерел - до 40 відсотків). Наскільки їхнього терпіння вистачить - ось у чому питання.
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18.10.2024 12:50 Ответить
Блт, Зеленський, ти можеш два слова зв'язати? То пропонували, то не пропонували. Хто кого чому боїться, не зрозуміло нічорта.
У поточних умовах цей варіант був би подарунком якого і Фінляндія не отримала свого часу, і змушена була дружити з рейхом.
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18.10.2024 12:59 Ответить
Та й взагалі, у тих усіх країн все добре, це не їм треба зберегти власне існування щоб до когось йти, здається Зеленський як звичайно намагається перекласти відповідальність з себе на інших.
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18.10.2024 13:04 Ответить
Генератор випадкових слів у турборежимі
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18.10.2024 13:21 Ответить
Справжня дипломатія це і є отакі натяки від третіх сторін та недомолвки для формування кругу дискусій для приняття розумних рішень разом з тими кто такє пропонує. Одразу видно наскільки з цією каденцією просіла дипломатична служба по всій вертикалі. При попередньому президентові все було професійно і всі пройшли свого часу політичний та дипломатичний вишкіл.
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18.10.2024 14:46 Ответить
 
 