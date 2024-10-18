Запад никогда не говорил с Украиной об "обмене" территорий на членство НАТО. Они боятся, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, предлагающие Украине отказаться от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО, никогда не говорили об этом открыто, поскольку боятся это делать.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, открытых консультаций с Украиной относительно таких предложений никто не проводил.

"Люди никогда не говорили этого (нам). Люди боятся сказать (мне)", - сказал президент Украины.

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Зеленский призвал этих чиновников открыто "выложить это на стол, не через какую-то третью сторону".

Глава государства подчеркнул, что он открыт к мирным предложениям от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки Украины.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая - мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не нужно нас делить", - добавил он.

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Приглашение Украины в НАТО заставит РФ начать переговоры

Зеленский также заявил, что если Украина получит официальное приглашение к вступлению в НАТО, то это будет "единственным способом" для Украины пережить российское вторжение и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения, что усиливает наши дипломатические пути к окончанию войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован, а другие партнеры подтолкнут его к дипломатии", - добавил президент.

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