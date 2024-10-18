Запад никогда не говорил с Украиной об "обмене" территорий на членство НАТО. Они боятся, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, предлагающие Украине отказаться от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО, никогда не говорили об этом открыто, поскольку боятся это делать.
Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, открытых консультаций с Украиной относительно таких предложений никто не проводил.
"Люди никогда не говорили этого (нам). Люди боятся сказать (мне)", - сказал президент Украины.
Зеленский призвал этих чиновников открыто "выложить это на стол, не через какую-то третью сторону".
Глава государства подчеркнул, что он открыт к мирным предложениям от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки Украины.
"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая - мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не нужно нас делить", - добавил он.
Приглашение Украины в НАТО заставит РФ начать переговоры
Зеленский также заявил, что если Украина получит официальное приглашение к вступлению в НАТО, то это будет "единственным способом" для Украины пережить российское вторжение и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения, что усиливает наши дипломатические пути к окончанию войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован, а другие партнеры подтолкнут его к дипломатии", - добавил президент.
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Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
А чим це відрізняється від доктрини застосування ЯЗ РФ, вона буде використана при загрозі існування держави, так чому ми не маємо поступити так само, при тих самих обставинах?
Офігенна логіка.
А ми не боїмося! Донецьку волость - забирайте! Луганську волость - забирайте! Уран, титан, литій - забирайте!
А нам би тільки в Києві покерувати ще п'ять... десять років, а?
І щодо "свого гаранта" то тут є маленький нюанс - я його не обирав і навіть не мав права голосувати ще, тому таке... Твій закид дуже мимо.
Україні заборонили апелювати до Будапештського меморандуму - РЕЙТЕРОВИЧ
https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w
https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w
"Бояться" Татарова мабуть..., в чергу вишукувалися щоби боятися.
У поточних умовах цей варіант був би подарунком якого і Фінляндія не отримала свого часу, і змушена була дружити з рейхом.