Среди членов НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины, - Белый дом

В Белом доме заявили, что среди стран-членов НАТО пока нет общей позиции относительно приглашения Украины в Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома, об этом сказал высокопоставленный представитель администрации президента США на брифинге по поводу запланированного визита Байдена в Германию.

"Среди членов НАТО продолжается дискуссия относительно приглашения. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего лишь пару месяцев назад - в июле, в середине июля - все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", - сказал он.

Также читайте: Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО, - Зеленский во время встречи с Рютте

Представитель администрации добавил, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и мы обеспечим эти усилия надлежащими ресурсами".

"Именно поэтому президент призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита - и эта встреча состоится в ближайшее время - для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать", - отметил он.

Также по его словам, сейчас "происходит активный разговор о различных элементах" украинского "Плана победы". В частности, он упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил деталей.

Читайте также: Приглашение в НАТО не является "красными линиями", это превентивный шаг, - Зеленский