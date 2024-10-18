Среди членов НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины, - Белый дом
В Белом доме заявили, что среди стран-членов НАТО пока нет общей позиции относительно приглашения Украины в Альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома, об этом сказал высокопоставленный представитель администрации президента США на брифинге по поводу запланированного визита Байдена в Германию.
"Среди членов НАТО продолжается дискуссия относительно приглашения. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего лишь пару месяцев назад - в июле, в середине июля - все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", - сказал он.
Представитель администрации добавил, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и мы обеспечим эти усилия надлежащими ресурсами".
"Именно поэтому президент призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита - и эта встреча состоится в ближайшее время - для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать", - отметил он.
Также по его словам, сейчас "происходит активный разговор о различных элементах" украинского "Плана победы". В частности, он упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил деталей.
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Просто цікаво.
1. США.
Далі - немає значення.
BILD:
"Україна може створити бомбу за кілька тижнів
Зеленський, таким чином, розкриває те, на що високопоставлений український чиновник вже натякав BILD та іншим політикам і чиновникам кілька місяців тому. Захід не повинен вірити, що Україна змириться з другою російською атакою на Київ. Згідно з добре поінформованими джерелами, країна спочатку відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася з початку 1990-х років. Україна відмовилася від своєї останньої ядерної зброї в 2001 році."
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-gibt-dem-westen-die-wahl-nato-beitritt-oder-atom-waffe-671102f9e9471210bb6a7dc9 "Nicht diese Nachrichten verbreiten": Selenskyj rudert nach Atom-Aussage zurück | Politik | BILD.de
«Давно уже можно перепутать, где Bild и Репке, а где российские государственные пропагандисты. Вбрасывают одинаковую ерунду».
При цьому кремляді коментують зовсім інакше:
"на российских телеграм-каналах.
«Кремлевский безБашенник»:
«Кажется, власти Украины на фоне активно раздающейся из России ядерной риторики через анонимного украинского чиновника наконец решили вспомнить про Будапештский меморандум, дав понять, что последний ядерный козырь у них тоже вполне может появиться, если помощь Запада их режим не спасет. Ракетные технологии у них остались еще из советских времен, а насчет ядерных - кто его знает. Для российской стороны в этой ситуации главное - не переоценить то ли блеф, то ли угрозы своих военных оппонентов, чтобы потом не оказалось, что воплощение в жизнь украинских ядерных «бомбилок» - это вроде как совсем неприятный момент, но тоже по тому самому «плану». А дальше-то что?..»
«Украина не Россия»:
«Крайне рискованная стратегия Зеленского, граничащая с понятием «самоубийственная». Впрочем, учитывая ситуацию на поле боя, она, видимо, таковой и является...»
Советник Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал: «Давно уже можно перепутать, где Bild и Репке, а где российские государственные пропагандисты. Вбрасывают одинаковую ерунду»
Анатолий Несмиян:
«Насчет нескольких недель - это, конечно, украинцы несколько погорячились… Думаю, что на данном этапе это просто очень голословное утверждение на грани не слишком умного шантажа. Есть только один вариант, при котором угроза Киева будет реальной, если всплывут какие-то боеголовки, которые удалось припрятать в ходе ядерного разоружения...
Но и в этом случае счет может пойти буквально на несколько боеголовок тактического класса, что Кремль никак не впечатлит. Ну, будет еще пару сотен тысяч погибших - эка невидаль. Люди для кремлевских - это не то, что может взволновать. Военного значения три-пять боеголовок иметь не могут, а потому мы снова возвращаемся к теме неумного шантажа».
Журналист Алексей Нарышкин:
«Жду от Путина яркой цитаты-ответа Зеленскому на его ядерные амбиции в духе «пусть только попробуют».
«Мастер пера»:
«Второе дно» плана Зеленского заключается в том выборе меньшего из двух зол, который украинский президент предлагает Западу, да и всему миру. Согласно предложению Зеленского, Украина или принимается в НАТО, но не становится держательницей ядерных боеголовок, или же не вступает в НАТО, но превращается в ядерную державу. И тот и другой варианты представляют почти одинаковую головную боль что для США с НАТО, что для России… Вызов озвучен и требует ответа и встречной стратегии, иначе меняющаяся обстановка серьезно сузит возможность маневров, но добавит проблем».
Дмитрий Дризе:
«Нельзя исключать, что Зеленской намекает Западу: не хотите помогать, мы подумаем о том, чтобы создать ядерное оружие… Наверное, здесь есть расчет на то, что Запад, в том числе и нынешняя демократическая администрация США, очень сильно испугается и немедленно даст все, о чем просит Владимир Александрович. Ибо расширение ядерного клуба - это кошмарный сон для цивилизованного мира.
Несколько часов спустя уже сам Зеленский на брифинге после встречи с генсеком НАТО Рютте в ответ на прямой вопрос немецкого журналиста сказал, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия
Не будем оценивать данную тактику. Что-то подсказывает, она выглядит несколько спорной. Шантажировать ближайших союзников в целом нехорошо. Собственно, никто из них не отрицает, что Украина станет членом НАТО, вопрос в том, когда это случится. Но вот Зеленский намекает на то, что вступать, может быть, уже будет некуда. Пропадет старушка Европа, если ему сейчас не помочь».
И еще много чего в подобном духе. Тема-то какая благодатная! Пока советник Зеленского Дмитрий Литвин не прокомментировал: «Давно уже можно перепутать, где Bild и Репке, а где российские государственные пропагандисты. Вбрасывают одинаковую ерунду». А еще несколько часов спустя уже сам Зеленский на брифинге после встречи с генсеком НАТО Рютте в ответ на прямой вопрос немецкого журналиста сказал, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия, и еще раз разъяснил, что имел в виду, рассказывая историю о встрече с Трампом.
Надо сказать, и в Украине многие взбодрились, услышав о якобы существующей возможности опять получить ядерное оружие. И украинцев как раз можно понять: их страну уничтожает бывший гарант безопасности, расписавшийся под Будапештским меморандумом, и никто его не может по-настоящему одернуть, потому что у РФ бомба. Но именно отсутствие бомбы заставляет быть умнее и изощреннее в борьбе за выживание и процветание. Бомба есть - ума не надо. В сочетании с нефтью, конечно. Доказано."
https://haqqin.az/news/330486 Ядерная бомба президента Зеленского - горячая тема - Haqqin
і це не буде ніяка гарантія. як тільки почнеться якийсь двіж по створенню ядерної бімби, ху йло і без ядерки розкуярить своїми кинджалами той завод з виробництва нашої ядерки.. так що зараз ядерка не вихід вупше. вихід - це коли би вона була у нас перед війною як засіб стримування, та й то ніхто її не застосовував би, тому що Крим віджимали не кацапи, а "мєстниє сіли абарони" і попочлєнці, а їх підтримувала толпа наших місцевих колаборантів і сепарюг. ніхто ж не буде лупашити ядеркою по своїй території і по свому населенню. потрібно було думати, коли підписували ту куйню під назвою "Будапешстський меморандум". Американцям було плювати як саме ми відмовимось від ядерної зброї. для них головне - було забрати у нас ядерну зброю.. звісно, для них було би оптимально, щоб ми віддавали свою ядерну зброю на американських умовах, а не на кацапських. а ми, як лохи, віддали свою ядерку на кацапських умовах. а американські умови були такі: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
Добре знаю росіян і знаю про що говорю. дохнути вони дуже не хочуть та бояться. А пуйло вже використав по Україні все що в нього було, по великому рахунку тим містам та людям, яких знищив путін все рівно, чим їх знищили, чи звичайним снарядом чи ядеркою.
Одна ядерна боєголовка, яка знищить москву - знище також всю росію. Вони це розуміють.
В українців інше- Воля або смерть!
Сенс ядерної зброї:
Ядерна зброя рашки - це улюблена відмазка Байдена і Шольца для обмеження допомоги Україні.
За наявності ядерної бомби в України рашка вже не зможе застосувати свою.
І тоді відпадають відмазки Байдена і Шольца. Зрозуміла арифметику?
Крім того, ядерна зброя в України - це неможливість заморозки війни, про яку мріють Байден і Шольц.
За наявності ядерної бомби в України рашка вже не зможе застосувати свою.
І тоді відпадають відмазки Байдена і Шольца. Зрозумів арифметику?
Крім того, ядерна зброя в України - це неможливість заморозки війни, про яку мріють Байден і Шольц.
ЗЕЛЕНСКИЙ в ГНЕВЕ обмолвился о ЯДЕРНОМ ОРУЖИИ УКРАИНЫ! Такого НАТО точно не ждало!
https://youtu.be/Og78B2BWSIA?si=lOnZzdAd9SN83S6H
https://youtu.be/Og78B2BWSIA?si=lOnZzdAd9SN83S6H
*****орбан "не дасть збрехати", спитайте у нього.
Таке враження, що США свідомо весь час не мають консенсусу з 2022 року.
Р.С.
Після того як прочитаєш всі новини, хочеться жити десь там де не ступала нога людини, тим більше там де не має влади безвідповідальних, підлих, самозакоханих, продажних та підступних владоможців, які не вміють визнавати власних помилок і робити вчасні висновки, вчасно піти, аби не стати тим хто занапастив мільйони людей на страшне виживання без можливості планування життя хоч на день(
Така зневага до життя народу України просто накриває(
Мабуть такі думки були у тих хто жив в часи Голодомору і сподівався до останього, що розум переможе алчність і замозакоханість, а людяність і відповідальність переможе бажання вічної влади шляхом максимального приниження народу.
В тому числі і морально.
До речі, вангую, що через політику кроликів вибори виграє Трамп, і навіть з відривом.
Консенсус потрібен для остаточного рішення щодо прийняття та ратифікації у парламентах країн-членів.
Але навіть формального запрошення Госдеп США не дає записати в актив хитрожопого ЗЄ до виборів в Україні.
От хай з просраним етапом війни та пустопорожніми самітами та планами спробує переобратися.
Тоді потрібна Україні ядерна бомба!
- не спромоглись на далекобійні ракети
- не змогли зробити свого ланцета чи хоча б захист від російських
- не змогли запустити серійне виробництво безпілотників
- не змогли забезпечити військо ні реб, ні рер
а от ядерку - бац, і зможемо. за 2 тижні.
І саме тому не внесли завчасно запит на допомогу у цьому фінансовому році, який почався 01.10.2024. Всі через баталії за запит на минулий рік на це не звертають увагу.
Гроші дають зараз фактично тільки під пенсійний.
Демократи вже кілька років в задниці. Хочуть розриватись між розумними і красивими, так не буває.
Боягузлива політика демократів себе поховає наступного місяця.
Байден з Камалою себе самі заганяють в яму.
Україні власна ЯЗ, бо нас просто зітруть в нерівному бою. Ядерка це вихід з глухого кута війни.