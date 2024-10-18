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Серед членів НАТО немає консенсусу щодо запрошення України, - Білий дім

Білий дім

В Білому домі заявили, що серед країни-члени НАТО поки немають спільної позиції щодо запрошення України в Альянс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому, про це сказав високопоставлений представник адміністрації президента США на брифінгу щодо запланованого візиту Байдена до Німеччини.

"Серед членів НАТО триває дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО всього лише пару місяців тому – в липні, в середині липня – всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", - сказав він.

Також читайте: Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, - Зеленський під час зустрічі з Рютте

Представник адміністрації додав, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла, і ми забезпечимо ці зусилля належними ресурсами".

"Саме тому президент закликав до зустрічі на рівні лідерів оборонної контактної групи з Україною, або так званого Рамштайнського саміту – і ця зустріч відбудеться найближчим часом – для того, щоб викликати таку ж терміновість і внесок з боку деяких наших союзників і партнерів, щоб ми могли продовжувати це робити", – зазначив він.

Також за його словами, зараз "відбувається активна розмова про різні елементи" українського Плану перемоги. Зокрема, він згадав про роботу над питанням, що стосується корисних копалин, однак не уточнив деталей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна безсумнівно стане членом НАТО, але під час війни це важко реалізувати, - прем’єр Бельгії де Кроо

Автор: 

США (23355) членство в НАТО (1738)


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Топ коментарі
+16
Проти:
1. США.
Далі - немає значення.
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18.10.2024 05:14 Відповісти
+11
У мене іспанський сором, коли ми просимось в ЕС і НАТО, а у нас усі прокурори це інваліди з гектарами землі, тисячами квадратних метрів нерухомості і автопарками.
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18.10.2024 04:58 Відповісти
+6
а що має подобатися в ядерній бомбі? ядерна бомба - це засіб стримування від агресії, а не для атаки. ядерна бомба - це червона тряпка для країн Заходу. за прагнення створити ядерну бомбу і увійти у ядерний клуб держав після всіх тих підисаних договорів і конвенцій, неядерні країни, які заявляють про розробку і набуття ядерного статуса відразу ************* на санкції Заходу. як КНДР та Іран... роблячи подібні заяви про відновлення ядерного статусу, Україна ставить себе під потенційні санкції Заходу, не кажучи вже взагалі про те, що країни Заходу можуть взагалі відвернутися від України і припинити їй допомогу. розмова з Заходом в стилі або ми в НАТО, або у нас ядерна бомба - це розмова у формі ультиматума. не припустимо розмовляти із Заходом мовою ультиматумів, особливо в контексті ядерної зброї.. більше того, ядерна зброя - це засіб стримування, а не атаки. більше того, ядерна зброя проти ядерних кацапів, у яких є 6000 ядерних боєголовок проти потенційних українських кількох одиниць - це взагалі ні про що. на кацапів подібні ядерні ультиматуми взагалі не подіють, бо в них теж є ядерна зброя і її у них є багато. ядерні ультиматуми тільки відштовхнуть від України західних партнерів. більше того, якщо Україна першою застосує проти кацапів ядерну зброю, то весь світ зробить Україну винною, тому що вона першою застосувала ядерну зброю. тому тут очевидна відповідь здорового глузду - все проти створення ядерної зброї.
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18.10.2024 03:51 Відповісти
Коментувати
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назвіть поіменно представників з консенсусом і без такого!
Просто цікаво.
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18.10.2024 01:45 Відповісти
Проти:
1. США.
Далі - немає значення.
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18.10.2024 05:14 Відповісти
Не хочете захистити Україну як обіцяли згідно з Будапештським меморандумом, тоді приймайте Україну назад до ядерного клубу!

BILD:
"Україна може створити бомбу за кілька тижнів
Зеленський, таким чином, розкриває те, на що високопоставлений український чиновник вже натякав BILD та іншим політикам і чиновникам кілька місяців тому. Захід не повинен вірити, що Україна змириться з другою російською атакою на Київ. Згідно з добре поінформованими джерелами, країна спочатку відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася з початку 1990-х років. Україна відмовилася від своєї останньої ядерної зброї в 2001 році."
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-gibt-dem-westen-die-wahl-nato-beitritt-oder-atom-waffe-671102f9e9471210bb6a7dc9 "Nicht diese Nachrichten verbreiten": Selenskyj rudert nach Atom-Aussage zurück | Politik | BILD.de
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18.10.2024 01:46 Відповісти
у Більд такі самі піздаболи як і на раша тв... той рьопке постійно тягає у свої статєйки інормацію від кацапських зет воєнкорів, підігруючи наративам русні.. в ОПі і МЗС уже давно спростували цей висєр рьопке.
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18.10.2024 01:51 Відповісти
А що тобі не подобається в українській атомній бомбі? Чи ти тупо повторюєш слова радника Зелі Литвина?

«Давно уже можно перепутать, где Bild и Репке, а где российские государственные пропагандисты. Вбрасывают одинаковую ерунду».

При цьому кремляді коментують зовсім інакше:

"на российских телеграм-каналах.

«Кремлевский безБашенник»:

«Кажется, власти Украины на фоне активно раздающейся из России ядерной риторики через анонимного украинского чиновника наконец решили вспомнить про Будапештский меморандум, дав понять, что последний ядерный козырь у них тоже вполне может появиться, если помощь Запада их режим не спасет. Ракетные технологии у них остались еще из советских времен, а насчет ядерных - кто его знает. Для российской стороны в этой ситуации главное - не переоценить то ли блеф, то ли угрозы своих военных оппонентов, чтобы потом не оказалось, что воплощение в жизнь украинских ядерных «бомбилок» - это вроде как совсем неприятный момент, но тоже по тому самому «плану». А дальше-то что?..»

«Украина не Россия»:

«Крайне рискованная стратегия Зеленского, граничащая с понятием «самоубийственная». Впрочем, учитывая ситуацию на поле боя, она, видимо, таковой и является...»



Советник Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал: «Давно уже можно перепутать, где Bild и Репке, а где российские государственные пропагандисты. Вбрасывают одинаковую ерунду»

Анатолий Несмиян:

«Насчет нескольких недель - это, конечно, украинцы несколько погорячились… Думаю, что на данном этапе это просто очень голословное утверждение на грани не слишком умного шантажа. Есть только один вариант, при котором угроза Киева будет реальной, если всплывут какие-то боеголовки, которые удалось припрятать в ходе ядерного разоружения...

Но и в этом случае счет может пойти буквально на несколько боеголовок тактического класса, что Кремль никак не впечатлит. Ну, будет еще пару сотен тысяч погибших - эка невидаль. Люди для кремлевских - это не то, что может взволновать. Военного значения три-пять боеголовок иметь не могут, а потому мы снова возвращаемся к теме неумного шантажа».

Журналист Алексей Нарышкин:

«Жду от Путина яркой цитаты-ответа Зеленскому на его ядерные амбиции в духе «пусть только попробуют».

«Мастер пера»:

«Второе дно» плана Зеленского заключается в том выборе меньшего из двух зол, который украинский президент предлагает Западу, да и всему миру. Согласно предложению Зеленского, Украина или принимается в НАТО, но не становится держательницей ядерных боеголовок, или же не вступает в НАТО, но превращается в ядерную державу. И тот и другой варианты представляют почти одинаковую головную боль что для США с НАТО, что для России… Вызов озвучен и требует ответа и встречной стратегии, иначе меняющаяся обстановка серьезно сузит возможность маневров, но добавит проблем».

Дмитрий Дризе:

«Нельзя исключать, что Зеленской намекает Западу: не хотите помогать, мы подумаем о том, чтобы создать ядерное оружие… Наверное, здесь есть расчет на то, что Запад, в том числе и нынешняя демократическая администрация США, очень сильно испугается и немедленно даст все, о чем просит Владимир Александрович. Ибо расширение ядерного клуба - это кошмарный сон для цивилизованного мира.



Несколько часов спустя уже сам Зеленский на брифинге после встречи с генсеком НАТО Рютте в ответ на прямой вопрос немецкого журналиста сказал, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия

Не будем оценивать данную тактику. Что-то подсказывает, она выглядит несколько спорной. Шантажировать ближайших союзников в целом нехорошо. Собственно, никто из них не отрицает, что Украина станет членом НАТО, вопрос в том, когда это случится. Но вот Зеленский намекает на то, что вступать, может быть, уже будет некуда. Пропадет старушка Европа, если ему сейчас не помочь».

И еще много чего в подобном духе. Тема-то какая благодатная! Пока советник Зеленского Дмитрий Литвин не прокомментировал: «Давно уже можно перепутать, где Bild и Репке, а где российские государственные пропагандисты. Вбрасывают одинаковую ерунду». А еще несколько часов спустя уже сам Зеленский на брифинге после встречи с генсеком НАТО Рютте в ответ на прямой вопрос немецкого журналиста сказал, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия, и еще раз разъяснил, что имел в виду, рассказывая историю о встрече с Трампом.

Надо сказать, и в Украине многие взбодрились, услышав о якобы существующей возможности опять получить ядерное оружие. И украинцев как раз можно понять: их страну уничтожает бывший гарант безопасности, расписавшийся под Будапештским меморандумом, и никто его не может по-настоящему одернуть, потому что у РФ бомба. Но именно отсутствие бомбы заставляет быть умнее и изощреннее в борьбе за выживание и процветание. Бомба есть - ума не надо. В сочетании с нефтью, конечно. Доказано."

https://haqqin.az/news/330486 Ядерная бомба президента Зеленского - горячая тема - Haqqin
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18.10.2024 03:29 Відповісти
а що має подобатися в ядерній бомбі? ядерна бомба - це засіб стримування від агресії, а не для атаки. ядерна бомба - це червона тряпка для країн Заходу. за прагнення створити ядерну бомбу і увійти у ядерний клуб держав після всіх тих підисаних договорів і конвенцій, неядерні країни, які заявляють про розробку і набуття ядерного статуса відразу ************* на санкції Заходу. як КНДР та Іран... роблячи подібні заяви про відновлення ядерного статусу, Україна ставить себе під потенційні санкції Заходу, не кажучи вже взагалі про те, що країни Заходу можуть взагалі відвернутися від України і припинити їй допомогу. розмова з Заходом в стилі або ми в НАТО, або у нас ядерна бомба - це розмова у формі ультиматума. не припустимо розмовляти із Заходом мовою ультиматумів, особливо в контексті ядерної зброї.. більше того, ядерна зброя - це засіб стримування, а не атаки. більше того, ядерна зброя проти ядерних кацапів, у яких є 6000 ядерних боєголовок проти потенційних українських кількох одиниць - це взагалі ні про що. на кацапів подібні ядерні ультиматуми взагалі не подіють, бо в них теж є ядерна зброя і її у них є багато. ядерні ультиматуми тільки відштовхнуть від України західних партнерів. більше того, якщо Україна першою застосує проти кацапів ядерну зброю, то весь світ зробить Україну винною, тому що вона першою застосувала ядерну зброю. тому тут очевидна відповідь здорового глузду - все проти створення ядерної зброї.
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18.10.2024 03:51 Відповісти
Мелиш уйню. У всіх країн яз доктрина передбачає застосування яз при нападі, або при загрозі існування країни.
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18.10.2024 06:45 Відповісти
ні. це ти мелиш ху йню. повну. чи ти думаєш, що як тільки Україна матиме ядерну бімбу і застосує її по кацапах, то кацапи вмить припинять війну і виведуть з України своїх орків? серйозно? ну-ну... більш реалістичною буде картина коли орки у відповідь запустять по Україні сотні ядерних боєголовок. от якби в орків не було би ядерної зброї, то тоді такий підхід міг би спрацювати.
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18.10.2024 12:34 Відповісти
ну як мінімум - це буде гарантія від застосування ЯЗ по нам. пуйло заявляв, якщо Україна буде перемагати він накриє нас ядеркою. Як максимум - націлені на москву, пітер, ростов, сочі декілька боєголовок відіб'є бажання знищувати Україну, продемонструвати зброю на кримському мосту, знищивши його, далі дати час на виведення війсь з України. Ніхто в параші, особливо москва пітєр не хоче дохнути за новіє тєріторіі
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18.10.2024 19:52 Відповісти
та їх питати ніхто не буде хочуть вони дохнути чи не хочуть... як там хутін пистів: ані сдохнут, а ми - в рай..

і це не буде ніяка гарантія. як тільки почнеться якийсь двіж по створенню ядерної бімби, ху йло і без ядерки розкуярить своїми кинджалами той завод з виробництва нашої ядерки.. так що зараз ядерка не вихід вупше. вихід - це коли би вона була у нас перед війною як засіб стримування, та й то ніхто її не застосовував би, тому що Крим віджимали не кацапи, а "мєстниє сіли абарони" і попочлєнці, а їх підтримувала толпа наших місцевих колаборантів і сепарюг. ніхто ж не буде лупашити ядеркою по своїй території і по свому населенню. потрібно було думати, коли підписували ту куйню під назвою "Будапешстський меморандум". Американцям було плювати як саме ми відмовимось від ядерної зброї. для них головне - було забрати у нас ядерну зброю.. звісно, для них було би оптимально, щоб ми віддавали свою ядерну зброю на американських умовах, а не на кацапських. а ми, як лохи, віддали свою ядерку на кацапських умовах. а американські умови були такі: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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18.10.2024 21:47 Відповісти
в Україні ще досить багато підземних заводів з часів ссср, які як раз будували проти ядерних ударів. Також є старі копальні під Карпатами, де теж ніякий кінжал не достане. тому не очкуй.
Добре знаю росіян і знаю про що говорю. дохнути вони дуже не хочуть та бояться. А пуйло вже використав по Україні все що в нього було, по великому рахунку тим містам та людям, яких знищив путін все рівно, чим їх знищили, чи звичайним снарядом чи ядеркою.
Одна ядерна боєголовка, яка знищить москву - знище також всю росію. Вони це розуміють.
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18.10.2024 21:55 Відповісти
кацапи не дозволять Україні створити ядерну бімбу. більше того, вони самі застосують ядерну зброю, щоб знищити українські підземні ядерні об'єкти. їх провал у Харкові у 22-му ледве стримав застосувати тактичну ядерну зброю (а такі розмови на болотах про застосування ядерної зброї велися і розвідка американська це підтвердила), то наміри і спроби України створити ядерну бімбу їх точно вже не стримають. і тут ми не знаємо як до цього віднесеться світ. одна справа, коли каци від безсилля першими луплять по Україні ядерною зброєю і вже інша справа, коли каци луплять по Україні ядерною зброєю з метою зруйнувати українську ядерну програму. в першому випадку світ точно ізолює кацапню і навіть відповість їм неядерною зброєю. а в другому випадку - то реакції світу взагалі може і не бути. а фантазувати можна. і про ядерку на кримському мосту і про ядерку на кремль. все тільки на рівні фантазій. в реальності такого точно не буде. тож не варто тут сотясати повітря тими фантазіями..
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18.10.2024 22:23 Відповісти
Завтра Путін скаже віддайте Одесу, бо бахну ядеркою, потім ще щось віддавайте. ЯЗ для України це шанс вижити. А те що ти говориш, в порівнянні, йти на танк з рогаткою, бо боїшся , що по тобі вистрелить, коли ти збудуєш власний танк
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18.10.2024 22:44 Відповісти
та нехай каже. шо, перший раз таке казав? ні. не перший. він постійно трясе тими ядерними причандалами. і що? на це ніхто не зважає.. ні Україна, ні Захід... перед поставками хімарсів тряс. що, допомогло? ні. перед поставками леопардів тряс. допомогло те трясіння? ні.. і далі.. від атакамс і вже до F-16 дійшли... і це не межа. і до томагавків дійдуть. один американський політолог чітко сказав, що ми отримаємо все озброєння. крім ядерного. і так і буде. звісно, нам хотілося би, щоб це було швидше. однак, маємо те, що маємо. і за це маємо бути безмежно вдячні. кацапню випатрашать без жодної ядерної бімби.. і так буде.
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18.10.2024 23:01 Відповісти
В мене також питання: а чим взагалі Україні допоможе ядерна бомба? Одна чи кілька? Навіть якщо суто теоретично змоделювати ситуацію, що ті бомби впадуть на москву та пітер, то у відповідь прилетять десятки а то і сотні... Тут може працювати лише одне правило: краще жахливий кінець ніж жах без кінця
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18.10.2024 06:50 Відповісти
не допоможе. Україні допоможе тільки винищення тої орди конвенційними озброєннями, які нам надаватимуть все більше і більше західні партнери, паралельно посилюючи санкції проти русні. так, це займе ще трохи часу, можливо кілька років чи більше. проте з кожним роком русня сильнішою точно не ставатиме. і якщо араби обвалять у наступному році ціни на нафту, то русня посиплеться ще швидше. Україну Захід здавати не буде. і не здасть. навіть незважаючи на нашу тотальну корупцію.
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18.10.2024 12:40 Відповісти
Тільки чи є в України ті кілька років чи більше? Гадаю, що немає.
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18.10.2024 13:42 Відповісти
та є.. у каців не вистачить ресурсів перетворити всю Україну на Авдіївку...
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18.10.2024 15:10 Відповісти
"краще жахливий кінець ніж жах без кінця" - це гасло для кацапів.
В українців інше- Воля або смерть!

Сенс ядерної зброї:

Ядерна зброя рашки - це улюблена відмазка Байдена і Шольца для обмеження допомоги Україні.

За наявності ядерної бомби в України рашка вже не зможе застосувати свою.
І тоді відпадають відмазки Байдена і Шольца. Зрозуміла арифметику?
Крім того, ядерна зброя в України - це неможливість заморозки війни, про яку мріють Байден і Шольц.
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18.10.2024 14:24 Відповісти
Ядерна зброя рашки - це улюблена відмазка Байдена і Шольца для обмеження допомоги Україні.

За наявності ядерної бомби в України рашка вже не зможе застосувати свою.
І тоді відпадають відмазки Байдена і Шольца. Зрозумів арифметику?
Крім того, ядерна зброя в України - це неможливість заморозки війни, про яку мріють Байден і Шольц.
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18.10.2024 14:21 Відповісти
це ти не зрозумів арифметику. наявність ядерної зброї в Україні в нинішній ситуації що дасть Україні? що, почувши про це, кацапи заберуться вмить з України? серйозно? ) ні, вони не заберуться з України. що тоді? Україна застосує ядерну зброю проти кацапів? це можна було би. от тільки якби у кацапів не було також ядерної зброї, яку вони точно застосують у відповідь. тільки питання тоді в тому, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той і буде винен.
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18.10.2024 15:16 Відповісти
Ти як завжди заперечуєш очевидне - за наявності в України ядерної зброї, рашка не зможе застосувати свою. Крапка! Це означає, що байден і компанія не зможуть базікати про ескалацію під час ударів углиб рашки.
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18.10.2024 16:30 Відповісти
рашка і так не зможе застосувати свою.
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18.10.2024 16:46 Відповісти
Більд вже всю капусту скосив бульварними бульбашками - тобі ні х€ра не залишив.
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18.10.2024 01:56 Відповісти
ЧИ НАТО ЧИ СВОЕ ЯО В УКРАЇНІ

ЗЕЛЕНСКИЙ в ГНЕВЕ обмолвился о ЯДЕРНОМ ОРУЖИИ УКРАИНЫ! Такого НАТО точно не ждало!

https://youtu.be/Og78B2BWSIA?si=lOnZzdAd9SN83S6H

https://youtu.be/Og78B2BWSIA?si=lOnZzdAd9SN83S6H
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18.10.2024 02:20 Відповісти
Так, вони бажають бачити Україну беззахистними тєрпілами.
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18.10.2024 06:43 Відповісти
Принаймні знаєють всі одну країну яку буде завжди(доки капає бабло криваве з московії) проти вступу України до НАТО. ***** орбан "не дасть збрехати", спитайте у нього.
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18.10.2024 02:49 Відповісти
Спочатку не було консенсусу по ПВО Петріот, потім по танках, потім по Хаймарсах, потім по літаках...
Таке враження, що США свідомо весь час не мають консенсусу з 2022 року.
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18.10.2024 03:38 Відповісти
це НАТО таке ж як ООН та Червоний хрест
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18.10.2024 03:54 Відповісти
У мене іспанський сором, коли ми просимось в ЕС і НАТО, а у нас усі прокурори це інваліди з гектарами землі, тисячами квадратних метрів нерухомості і автопарками.
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18.10.2024 04:58 Відповісти
І не тільки прокурори...
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18.10.2024 06:51 Відповісти
Суцільний цуцванг в усьому(

Р.С.
Після того як прочитаєш всі новини, хочеться жити десь там де не ступала нога людини, тим більше там де не має влади безвідповідальних, підлих, самозакоханих, продажних та підступних владоможців, які не вміють визнавати власних помилок і робити вчасні висновки, вчасно піти, аби не стати тим хто занапастив мільйони людей на страшне виживання без можливості планування життя хоч на день(

Така зневага до життя народу України просто накриває(
Мабуть такі думки були у тих хто жив в часи Голодомору і сподівався до останього, що розум переможе алчність і замозакоханість, а людяність і відповідальність переможе бажання вічної влади шляхом максимального приниження народу.
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18.10.2024 05:01 Відповісти
Підтримую. Такі самі відчуття
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18.10.2024 06:41 Відповісти
Сподіватися на когось шлях до прірви . Україні власну ядерну зброю.
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18.10.2024 06:41 Відповісти
час від часу теж таке. Але ніщо не триває вічно, тому потрібно триматись.
В тому числі і морально.
До речі, вангую, що через політику кроликів вибори виграє Трамп, і навіть з відривом.
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18.10.2024 12:44 Відповісти
НАТО не хоче, фiгурально, заступитись за дiвчину, яку гвалтують та жиденько обiсратись. Сором та ганьба!
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18.10.2024 05:11 Відповісти
Майбутній Президент України Володимир Олександрович Зеленський називав Україну зовсім не дівчинкою.
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18.10.2024 05:31 Відповісти
Скажімо прямо - Джо обістявся
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18.10.2024 06:40 Відповісти
Україна в НАТО буде мати найкраще підготовлену армію, яка зміцнить силу НАТО.
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18.10.2024 07:40 Відповісти
Для запрошення консенсус не потрібен.

Консенсус потрібен для остаточного рішення щодо прийняття та ратифікації у парламентах країн-членів.

Але навіть формального запрошення Госдеп США не дає записати в актив хитрожопого ЗЄ до виборів в Україні.

От хай з просраним етапом війни та пустопорожніми самітами та планами спробує переобратися.
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18.10.2024 08:45 Відповісти
Авжеж, різні ''фіци'', та ''чОрбани'' проти
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18.10.2024 09:20 Відповісти
Нема консенсусу, тоді ми самі лишаємось наодинці з вбивцею...

Тоді потрібна Україні ядерна бомба!
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18.10.2024 09:33 Відповісти
та істота, яка ржала з НАТО, з України, що "бере з усіх сторін", той виб..лядок не має НІЯКОГО ПРАВА БУТИ ... українців. тих УЙОБКІВ, що за нього голосували - так, українців, яким не байдужа доля України - ні. Хоча ***** вже. Україну вже втратили. пох
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18.10.2024 09:55 Відповісти
США з'їхали з глузду? Вони не чули і не читали "план" Потужного, що ми маємо вже бути в НАТО? То ж перший пункт плану, а вони перешкоджають його здійсненню. Ще скажіть, що яйця резнікова не пропускають двері НАТО і мільйони баксів Крупи. Це аби нашкодити Потужному, бо вони заздрять Потужному, який придумав "план перемоги" без самиої перемоги. Ти диви які не дисципліновані, тут марафон і брехливі помийки розповідають про найпотужнішу перемогу Потужного з планом перемоги і миру, а вони щось там собі надумали. Вони що не бачили бурхливі і тривалі оплески Верховної Ради, коли Потужній зачитав "План"???
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18.10.2024 11:06 Відповісти
Тогда вариант 2 - ядерное оружие
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18.10.2024 11:25 Відповісти
за 5.5 років з зєлєнскім:

- не спромоглись на далекобійні ракети
- не змогли зробити свого ланцета чи хоча б захист від російських
- не змогли запустити серійне виробництво безпілотників
- не змогли забезпечити військо ні реб, ні рер

а от ядерку - бац, і зможемо. за 2 тижні.
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18.10.2024 11:34 Відповісти
Яке може бути запрошення до НАТО, поки при владі кодляк,який зливав москалям спецоперації української розвідки, які розроблялися разом зі спецслужбами країн-членів НАТО? Кодляк, який призначав на керівні посади своїми указами агентів ФСБ, який нищив українську оборонну промисловість роками та готував Україну до здачі москалям. Чи хтось думає що керівники НАТО це не бачили чи забули??? Поки ЗЕлене антидержавне кодло при владі не буде Україна ні в НАТО ні в ЄС, проте буде продовжуватися нищення України зсередини під "патріотичну" балаканину на єдиному ЗЕшмарафоні. Слуга кремля нищить Україну з середини поки кремль атакує зовні.
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18.10.2024 11:41 Відповісти
Представник адміністрації додав, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла, і ми забезпечимо ці зусилля належними ресурсами". Джерело:

І саме тому не внесли завчасно запит на допомогу у цьому фінансовому році, який почався 01.10.2024. Всі через баталії за запит на минулий рік на це не звертають увагу.
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18.10.2024 11:57 Відповісти
вам с первого дня войны надо было перестать жевать сопли и обеспечить Украину всем необходимым вооружением как это происходило в года 2 мировой по лендлизу а не давать в час по чайной ложке как подаяние!твари вы!
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18.10.2024 12:02 Відповісти
Який консенсус, якщо по неофіційним даним вся допомога от так званих партнерів, в тому числі й кредити, розкрадаються майже на 40 відсотків? Вони що, не знають про це? То на скільки вистачить їхнього терпіння?
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18.10.2024 12:25 Відповісти
снаряди розкрадаються, ракети чи хаймарси з танками?
Гроші дають зараз фактично тільки під пенсійний.
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18.10.2024 12:41 Відповісти
От чому ці вибори в США вИграє Трамп, і мені здається, вперше з відривом.
Демократи вже кілька років в задниці. Хочуть розриватись між розумними і красивими, так не буває.
Боягузлива політика демократів себе поховає наступного місяця.
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18.10.2024 12:40 Відповісти
Дивлюсь канали зі США, і бачу, що там підтримка Трампа поступово наростає.
Байден з Камалою себе самі заганяють в яму.
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18.10.2024 12:47 Відповісти
цікаво, що серед "членів у яких немає консенсусу щодо вступу до нато" винятково ті, яким зелений ******** найретельніше вилизує - турки й мад'яри... совпадєніє?
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18.10.2024 13:35 Відповісти
сша могли б надати статус союзника поза нато. Якщо б хотіли. Консенсус не має значення
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18.10.2024 19:41 Відповісти
воювати з парашею за Україну ніхто в НАТО не хоче - оце відповідь на всі питання. тут розсусолювать не треба більше.
Україні власна ЯЗ, бо нас просто зітруть в нерівному бою. Ядерка це вихід з глухого кута війни.
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18.10.2024 20:04 Відповісти
 
 