Серед членів НАТО немає консенсусу щодо запрошення України, - Білий дім

В Білому домі заявили, що серед країни-члени НАТО поки немають спільної позиції щодо запрошення України в Альянс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому, про це сказав високопоставлений представник адміністрації президента США на брифінгу щодо запланованого візиту Байдена до Німеччини.

"Серед членів НАТО триває дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО всього лише пару місяців тому – в липні, в середині липня – всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", - сказав він.

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Представник адміністрації додав, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла, і ми забезпечимо ці зусилля належними ресурсами".

"Саме тому президент закликав до зустрічі на рівні лідерів оборонної контактної групи з Україною, або так званого Рамштайнського саміту – і ця зустріч відбудеться найближчим часом – для того, щоб викликати таку ж терміновість і внесок з боку деяких наших союзників і партнерів, щоб ми могли продовжувати це робити", – зазначив він.

Також за його словами, зараз "відбувається активна розмова про різні елементи" українського Плану перемоги. Зокрема, він згадав про роботу над питанням, що стосується корисних копалин, однак не уточнив деталей.

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