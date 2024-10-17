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Новини
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Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, - Зеленський під час зустрічі з Рютте

Володимир Зеленський та Маркус Рютте

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте та разом із очільником МОУ Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

На засіданні обговорювались кроки, які дадуть українцям більше захисту та безпеки.

Зазначається, що це вже третя зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте з моменту його вступу на посаду Генсека НАТО. За словами Президента, це свідчить про високий рівень відносин між Україною та Альянсом.

"Україна справді заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і тому ми зробимо все, щоб це сталося. Тому перший пункт Плану перемоги – це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності", – наголосив президент.

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За його словами, саме запрошення України до Альянсу посилить країну дипломатично та наблизить до реального й справедливого миру.

"Було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО", – додав президент.

Також він подякував партнерам – членам Альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати обʼєкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

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"Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро", - сказав Зеленський.

За словами Рютте, ця війна показала, що нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу.

"Китай став вирішальним чинником, що сприяє Росії у війні проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами й безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами", – наголосив генсек.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) членство в НАТО (1738) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+8
НАТОвці про це знають?
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17.10.2024 22:41 Відповісти
+5
Фотки Хмельницької МСЕКівки з 3 лимонами баксів показував?

А у НАТО теж звільняють генералів через рейтинги?

У НАТО прийнято розміновувати для ворога проходи?

А обкрадати свою армію?

А співпрацювати з ворогом?

Поки є ЗЄ-влада, Україна достойна виключно пасти задніх.
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17.10.2024 22:55 Відповісти
+4
Зєля тисни! став або-або. не беруть - давай власну ядерку. чхати на вилупків. Бо тим шляхом, як є, Україну знищать.
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17.10.2024 22:44 Відповісти
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НАТОвці про це знають?
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17.10.2024 22:41 Відповісти
Хіба мати винувата, що дитина вірить в НАТО?
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17.10.2024 22:44 Відповісти
Зєля тисни! став або-або. не беруть - давай власну ядерку. чхати на вилупків. Бо тим шляхом, як є, Україну знищать.
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17.10.2024 22:44 Відповісти
Чим тиснути, тотальною корупцією під час війни?
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17.10.2024 23:03 Відповісти
по переду геноцид рівня голодомору 32-33, як врахувати трампа та його заяви. то ж часу вже нема. або-або.
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17.10.2024 23:08 Відповісти
Чубчику похрін на американський народ, а українських для нього ніщо.
Україна має відстояти своє право реальною, тотальною боротьбою з корупцією. Це єдиний шлях.
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17.10.2024 23:12 Відповісти
Нагадаю про трампа за декілька тижнів - нам буде зовсім пзда. Україні васну ЯЗ!
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17.10.2024 22:46 Відповісти
Що ти паніку розводиш? В 41 стріляли за такі промови.
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17.10.2024 22:56 Відповісти
критичне мишлення, а не паніка. щоб не згадували український народ потім лише в підручниках історії.
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17.10.2024 23:02 Відповісти
Чмирі рєшают? Та ну нах... Нереально.
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17.10.2024 22:47 Відповісти
Заслуговує, безперечно. Але цього точно не станеться з таким, господи прости, Президентом. Який говорить одне, але реальними діями віддаляє вступ в НАТО та ЄС.
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17.10.2024 22:48 Відповісти
Фотки Хмельницької МСЕКівки з 3 лимонами баксів показував?

А у НАТО теж звільняють генералів через рейтинги?

У НАТО прийнято розміновувати для ворога проходи?

А обкрадати свою армію?

А співпрацювати з ворогом?

Поки є ЗЄ-влада, Україна достойна виключно пасти задніх.
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17.10.2024 22:55 Відповісти
Україна заслуговує. А банда Зеленського - ні. Шайка зелених мародерів каменем лежить на шляху України.
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17.10.2024 22:58 Відповісти
Іронія долі, що про це говорить далеко не найкращий президент України.
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17.10.2024 23:04 Відповісти
Bild:

"Україна може створити бомбу за кілька тижнів
Зеленський, таким чином, розкриває те, на що високопоставлений український чиновник вже натякав BILD та іншим політикам і чиновникам кілька місяців тому. Захід не повинен вірити, що Україна змириться з другою російською атакою на Київ. Згідно з добре поінформованими джерелами, країна спочатку відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася з початку 1990-х років. Україна відмовилася від своєї останньої ядерної зброї в 2001 році."

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-gibt-dem-westen-die-wahl-nato-beitritt-oder-atom-waffe-671102f9e9471210bb6a7dc9 "Nicht diese Nachrichten verbreiten": Selenskyj rudert nach Atom-Aussage zurück | Politik | BILD.de
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17.10.2024 23:07 Відповісти
Недавно высказался, что Украине стоит заявить о воссоздании ЯО. Никто и не пикнет, а в НАТО и ЕС примут. ***** успешно пугает Запад ядреной бонбой, да так, что Украине недавно заявили: вступите в НАТО после демаркации границ(читаем *никогда*). Остается заявить о воссоздании ЯО.
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18.10.2024 00:28 Відповісти
Замість ракет ЯО?
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18.10.2024 06:01 Відповісти
Заявить о воссоздании ЯО необходимо. И начать подготовительные мероприятия для обогащения. Грязную бомбу создать немедленно. С трусоватым Западом только так. Глянул их новости. Уже языки в .опы позасовывали.
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18.10.2024 08:28 Відповісти
***** І СУЄТА - обидва уклоніста ні одного дня не служивших в арміїї,рішають з НАТО якісь питання України.
клоуни на міжнародному рівні!
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18.10.2024 03:49 Відповісти
Поки корупційне кодло в Україні не посадити за ґрати, то навряд чи хтось з цією думкою погодиться... А ми ще далеко від такого сценарію. В даний момент чиновників вищого рівня не засуджують за корупцію. Фактично жодного ще не засудили. В нас корупція легалізована на найвищому рівні. Саджають тільки дрібних корупціонерів. Тому навряд чи хтось в НАТО зацікавлений в партнерах, які більше думають як набити власні кишені, ніж про захист власної країні в умовах війни.
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18.10.2024 09:12 Відповісти
 
 