Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, - Зеленський під час зустрічі з Рютте
У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте та разом із очільником МОУ Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
На засіданні обговорювались кроки, які дадуть українцям більше захисту та безпеки.
Зазначається, що це вже третя зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте з моменту його вступу на посаду Генсека НАТО. За словами Президента, це свідчить про високий рівень відносин між Україною та Альянсом.
"Україна справді заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і тому ми зробимо все, щоб це сталося. Тому перший пункт Плану перемоги – це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності", – наголосив президент.
За його словами, саме запрошення України до Альянсу посилить країну дипломатично та наблизить до реального й справедливого миру.
"Було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО", – додав президент.
Також він подякував партнерам – членам Альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати обʼєкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.
"Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро", - сказав Зеленський.
За словами Рютте, ця війна показала, що нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу.
"Китай став вирішальним чинником, що сприяє Росії у війні проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами й безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами", – наголосив генсек.
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Україна має відстояти своє право реальною, тотальною боротьбою з корупцією. Це єдиний шлях.
А у НАТО теж звільняють генералів через рейтинги?
У НАТО прийнято розміновувати для ворога проходи?
А обкрадати свою армію?
А співпрацювати з ворогом?
Поки є ЗЄ-влада, Україна достойна виключно пасти задніх.
"Україна може створити бомбу за кілька тижнів
Зеленський, таким чином, розкриває те, на що високопоставлений український чиновник вже натякав BILD та іншим політикам і чиновникам кілька місяців тому. Захід не повинен вірити, що Україна змириться з другою російською атакою на Київ. Згідно з добре поінформованими джерелами, країна спочатку відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася з початку 1990-х років. Україна відмовилася від своєї останньої ядерної зброї в 2001 році."
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-gibt-dem-westen-die-wahl-nato-beitritt-oder-atom-waffe-671102f9e9471210bb6a7dc9 "Nicht diese Nachrichten verbreiten": Selenskyj rudert nach Atom-Aussage zurück | Politik | BILD.de
клоуни на міжнародному рівні!