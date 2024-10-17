Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, - Зеленський під час зустрічі з Рютте

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте та разом із очільником МОУ Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

На засіданні обговорювались кроки, які дадуть українцям більше захисту та безпеки.

Зазначається, що це вже третя зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте з моменту його вступу на посаду Генсека НАТО. За словами Президента, це свідчить про високий рівень відносин між Україною та Альянсом.

"Україна справді заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і тому ми зробимо все, щоб це сталося. Тому перший пункт Плану перемоги – це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності", – наголосив президент.

Читайте: Зеленський досі не підписав закон про скасування переведення стрілок годинників. Він має запрацювати за 10 днів

За його словами, саме запрошення України до Альянсу посилить країну дипломатично та наблизить до реального й справедливого миру.

"Було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО", – додав президент.

Також він подякував партнерам – членам Альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати обʼєкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО у майбутньому, - Рютте

"Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро", - сказав Зеленський.

За словами Рютте, ця війна показала, що нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу.

"Китай став вирішальним чинником, що сприяє Росії у війні проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами й безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами", – наголосив генсек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США, Німеччина, Франція та Італія хочуть союзу щодо дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по РФ, - Зеленський