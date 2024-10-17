Зеленський досі не підписав закон про скасування переведення стрілок годинників. Він має запрацювати за 10 днів

Українці в ніч на 27 жовтня мають востаннє перевести стрілки годинників на зимовий час, який надалі вже не змінюватиметься.

Це передбачено ухваленим Верховною Радою в обох читаннях законопроєктом №4201, яким скасовано перехід з літнього на зимовий час і навпаки, передає Укрінформ.

Однак інформація на сторінці цього законопроєкту на сайті Верховної Ради свідчить, що президент Володимир Зеленський його досі не підписав, хоча документ передали на підпис голові держави ще 21 серпня 2024 року.

Таким чином, українці 27 жовтня о 4-й годині ранку мають перевести стрілки годинника на одну годину назад. Тобто, ця доба автоматично збільшиться на годину.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "літній" час, 16 липня.

Згідно із пояснювальною запискою, закон спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров’я у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу", – йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року, вказували автори законопроєкта.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання.