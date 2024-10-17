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Новини
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Зеленський досі не підписав закон про скасування переведення стрілок годинників. Він має запрацювати за 10 днів

Скасування переведення годинників

Українці в ніч на 27 жовтня мають востаннє перевести стрілки годинників на зимовий час, який надалі вже не змінюватиметься.

Це передбачено ухваленим Верховною Радою в обох читаннях законопроєктом №4201, яким скасовано перехід з літнього на зимовий час і навпаки, передає Укрінформ.

Однак інформація на сторінці цього законопроєкту на сайті Верховної Ради свідчить, що президент Володимир Зеленський його досі не підписав, хоча документ передали на підпис голові держави ще 21 серпня 2024 року.

Таким чином, українці 27 жовтня о 4-й годині ранку мають перевести стрілки годинника на одну годину назад. Тобто, ця доба автоматично збільшиться на годину.

Читайте також: Рада скасувала переведення годинників на "літній" час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "літній" час, 16 липня.

Згідно із пояснювальною запискою, закон спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров’я у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу", – йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року, вказували автори законопроєкта.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання.

Автор: 

час (32) закон (1488) Зеленський Володимир (2522)


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Топ коментарі
+16
оставьте дебилы летнее время идиоты вы
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17.10.2024 21:55
+12
Які 10 днів??? Через 10 днів літній час відмінитсья по існуючим нормам.
І найближчий перевод годинників знову на літній час тільки 30 березня 2025р! Часу досталь щоб підписати чи не повернути.

PS. Для більшості областей України найбільш зручний якраз літній а не зимовий час. Зимовий то для заходу тільки.

PPS. Зменьшення споживання електрики завдяки переводу годинників є і чимале - це факт. Навіщо від цього відмовлятися в країні де на найближчи декілька років очікуєтсья дефіцит електрики - не зрозуміло.
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17.10.2024 21:56
+11
Тому що дічь це все. З переведенням - хєрово, а без переведення на зимовому часі - буде ще тупіше, сонце в 3 години ночі буде сходити? Ну нах! Краще б вони якісь більш корисні закони приймали. До речі, в Євросоюзі годинники таки переводять, хоч нам заливали у вуха, що це "совковоє наслєдіє", а виходить що не зовсім так.
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17.10.2024 22:02
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в ОПі ще не провели фокус-групи про час заходу сонця 😂

вибори не за горами..
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17.10.2024 21:13 Відповісти
Переведення все одно відбудеться, а от скасувати зворотнє переведення в нього є ще півроку!
Перший раз, чи що, закон в нього на підписі буде лажати більше, ніж встановлені законодавством норми?
Воно ж навіть Конституцію тільки бачило, а не читало, хоча, відповідно до законодавства, є її гарантом.
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17.10.2024 21:14 Відповісти
україна переходить і повертається з літнього часу...
так і має залишитись, якщо країна планує залишатись в єдиній європейській енергосистемі...
інакше в певні часи із-за цих законів будуть невиправдані пікові навантаження...
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18.10.2024 07:24 Відповісти
и правильно делает.... а в чем паника? до обратного перевода, который хотят отменить еще пол-года...
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17.10.2024 21:20 Відповісти
якщо Європа дійсно вирішить скасувати сезонні переведення годинників, то тоді нам потрібно йти з ними в ногу. Інакше, ми тоді до кацапів будемо уподібнюватись, які скасували сезонні переведення годинників.
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17.10.2024 21:23 Відповісти
на рахе 11 часовых поясов - могут себе позволить.. пусть у нас сделают 2, что б на востоке не светлело в 3-00 летом и не темнело в 16-00 зимой....
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17.10.2024 21:29 Відповісти
ну так для цього і перевозять зараз годинники, щоб на сході влітку світало в 4, а не в 3.
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17.10.2024 21:42 Відповісти
наоборот
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17.10.2024 21:49 Відповісти
шо наоборот? якщо зараз підписати закон і весною не перейти на літній час, то на сході влітку буде світати не в 4, як зараз, а в 3.
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17.10.2024 21:57 Відповісти
якщо схід відберуть, то проблеми літнього часу вже не буде.
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17.10.2024 22:04 Відповісти
ну да, предлагают не переводить весной обратно
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17.10.2024 22:12 Відповісти
Україна в +3 поясі на пів шишечки. 90% території в поясі +2.
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17.10.2024 22:06 Відповісти
а краще три - шоп у кожному місті час по сонцю
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17.10.2024 22:57 Відповісти
Воно забуло. Та і нехай. Вже новий президент підпише.
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17.10.2024 21:27 Відповісти
ДЛя сельских жителей перевод на зимний час дает только геморрой и раннюю темноту,плюс все ноют об экономии света а все прийдут домой уже в темноте и раньше включат свет.Дурдом.
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17.10.2024 21:35 Відповісти
Саме так.
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17.10.2024 22:33 Відповісти
Чекає на дозвіл д'єрмака
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17.10.2024 21:44 Відповісти
Не на часі! 😁
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17.10.2024 21:47 Відповісти
Переводи стрілок не потрібні.
всіх балакунів слухати не потрібно .
Час не зимовий а нормальний , що відповідає як біоритмам людини що проживає на території України так і розташуванню України у відповідній часовій території
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17.10.2024 21:53 Відповісти
Зеленський досі не підписав закон про скасування переведення стрілок Джерело: https://biz.censor.net/n3515432
Зеленський вже шостий рік професійно переводить стрілки то на Байдена то на Шольца то на Пороха то на Залужного. Тож йому цей закон нах не потрібен
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17.10.2024 21:55 Відповісти
оставьте дебилы летнее время идиоты вы
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17.10.2024 21:55 Відповісти
Які 10 днів??? Через 10 днів літній час відмінитсья по існуючим нормам.
І найближчий перевод годинників знову на літній час тільки 30 березня 2025р! Часу досталь щоб підписати чи не повернути.

PS. Для більшості областей України найбільш зручний якраз літній а не зимовий час. Зимовий то для заходу тільки.

PPS. Зменьшення споживання електрики завдяки переводу годинників є і чимале - це факт. Навіщо від цього відмовлятися в країні де на найближчи декілька років очікуєтсья дефіцит електрики - не зрозуміло.
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17.10.2024 21:56 Відповісти
"зимового" часу не існує
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17.10.2024 23:01 Відповісти
Навіщо? Агенти ФСБ рулять у парламенті і протовкують російські закони
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18.10.2024 02:36 Відповісти
Тому що дічь це все. З переведенням - хєрово, а без переведення на зимовому часі - буде ще тупіше, сонце в 3 години ночі буде сходити? Ну нах! Краще б вони якісь більш корисні закони приймали. До речі, в Євросоюзі годинники таки переводять, хоч нам заливали у вуха, що це "совковоє наслєдіє", а виходить що не зовсім так.
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17.10.2024 22:02 Відповісти
От і добре, що не підписує, хай би взагали заветував. Залиште людям влітку літній час, як і було, дурбелики!
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17.10.2024 22:18 Відповісти
Мне нужно пожилое время, нахер мне эти приколы с белыми ночами, я же не в Кацапии живу.
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17.10.2024 22:35 Відповісти
Тепер їдучі у Румунію влітку, треба переводити годинник на годину вперед... це ж ідіотизм
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17.10.2024 22:36 Відповісти
Ну так Стефанчук - ідіот , що підписав це.
хотілось би почути призвища агентів ФСБ , що протащіли цей російський закон через український парламент . Чому журналісти не ведуть розслідування
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18.10.2024 02:34 Відповісти
Спокійно, очекається літа-осені 2025 і підпише. Прийняли закон про податки, який "мандрує в часі", от і літом 2025 буде закон про переведення годинника весною 2025. Рвати на частини Конституцію, та здоровий глузд, так з розмахом. Чи не так, 73%?
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17.10.2024 22:52 Відповісти
залиште той час якось одинаково, шоп кожних півроку не дебати до істерики
люди вже звикли переводити, то хай так і буде
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17.10.2024 22:53 Відповісти
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17.10.2024 22:54 Відповісти
Зеленский все життя переводить стрілки. На других. І ніякі укази йому для цього потрібні!
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17.10.2024 23:09 Відповісти
Віслюк чекає, поки йому хтось занесе.
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17.10.2024 23:14 Відповісти
Не фіг і підписувати якщо Україні йде до ЕС.
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18.10.2024 02:30 Відповісти
ЗИМОВИЙ ЧАС - НАХ
Кацапи живуть по зимовому часу і не переводять стрілки годиників ніколи.
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18.10.2024 02:48 Відповісти
Мордор
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18.10.2024 13:58 Відповісти
Зимній час це дурня. В 14:00-15:00 вже треба вмикати світло яке горітиме до 23:00, а то і пізніше.
Для країни з проблемами з електроенергією пор
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18.10.2024 13:56 Відповісти

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