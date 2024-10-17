РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12586 посетителей онлайн
Новости
1 779 22

Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО, - Зеленский во время встречи с Рютте

Володимир Зеленський та Маркус Рютте

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и вместе с главой МОУ Рустемом Умеровым принял участие в заседании Совета Украина - НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

На заседании обсуждались шаги, которые дадут украинцам больше защиты и безопасности.

Отмечается, что это уже третья встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте с момента его вступления в должность Генсека НАТО. По словам президента, это свидетельствует о высоком уровне отношений между Украиной и Альянсом.

"Украина действительно заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды, и поэтому мы сделаем все, чтобы это произошло. Поэтому первый пункт "Плана победы" - это приглашение в НАТО. Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности", - подчеркнул президент.

Читайте также: Зеленский отрицает, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал

По его словам, именно приглашение Украины в Альянс усилит страну дипломатически и приблизит к реальному и справедливому миру.

"Было бы неправильно политически оставить Украину за пределами Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО", - добавил президент.

Также он поблагодарил партнеров - членов Альянса, которые помогают развивать украинское оборонное производство, восстанавливать объекты критической инфраструктуры и оказывают военную помощь.

Читайте также: Зеленский и Мецола обсудили поддержку Формулы мира и членство Украины в ЕС

"Мы рассчитываем на готовность членов НАТО до следующего саммита НАТО в Гааге обеспечить уже объявленную ими финансовую помощь Украине на общую сумму 40 миллиардов евро", - сказал Зеленский.

По словам Рютте, эта война показала, что нестабильность в Европе может иметь далеко идущие последствия для всего мира.

"Китай стал решающим фактором, способствующим России в войне против Украины. И он не может и дальше подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию. Иран и Северная Корея заправляют российскую военную машину ракетами и беспилотниками в обмен на поддержку их военной промышленности. Поэтому мы должны четко оценивать вызовы, стоящие перед нами", - подчеркнул генсек.

Читайте также: США, Германия, Франция и Италия хотят союза относительно разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по РФ, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) членство в НАТО (1529) Рютте Марк (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
НАТОвці про це знають?
показать весь комментарий
17.10.2024 22:41
+5
Фотки Хмельницької МСЕКівки з 3 лимонами баксів показував?

А у НАТО теж звільняють генералів через рейтинги?

У НАТО прийнято розміновувати для ворога проходи?

А обкрадати свою армію?

А співпрацювати з ворогом?

Поки є ЗЄ-влада, Україна достойна виключно пасти задніх.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:55
+4
Зєля тисни! став або-або. не беруть - давай власну ядерку. чхати на вилупків. Бо тим шляхом, як є, Україну знищать.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТОвці про це знають?
показать весь комментарий
17.10.2024 22:41 Ответить
Хіба мати винувата, що дитина вірить в НАТО?
показать весь комментарий
17.10.2024 22:44 Ответить
Зєля тисни! став або-або. не беруть - давай власну ядерку. чхати на вилупків. Бо тим шляхом, як є, Україну знищать.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:44 Ответить
Чим тиснути, тотальною корупцією під час війни?
показать весь комментарий
17.10.2024 23:03 Ответить
по переду геноцид рівня голодомору 32-33, як врахувати трампа та його заяви. то ж часу вже нема. або-або.
показать весь комментарий
17.10.2024 23:08 Ответить
Чубчику похрін на американський народ, а українських для нього ніщо.
Україна має відстояти своє право реальною, тотальною боротьбою з корупцією. Це єдиний шлях.
показать весь комментарий
17.10.2024 23:12 Ответить
Нагадаю про трампа за декілька тижнів - нам буде зовсім пзда. Україні васну ЯЗ!
показать весь комментарий
17.10.2024 22:46 Ответить
Що ти паніку розводиш? В 41 стріляли за такі промови.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:56 Ответить
критичне мишлення, а не паніка. щоб не згадували український народ потім лише в підручниках історії.
показать весь комментарий
17.10.2024 23:02 Ответить
Чмирі рєшают? Та ну нах... Нереально.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:47 Ответить
Заслуговує, безперечно. Але цього точно не станеться з таким, господи прости, Президентом. Який говорить одне, але реальними діями віддаляє вступ в НАТО та ЄС.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:48 Ответить
Фотки Хмельницької МСЕКівки з 3 лимонами баксів показував?

А у НАТО теж звільняють генералів через рейтинги?

У НАТО прийнято розміновувати для ворога проходи?

А обкрадати свою армію?

А співпрацювати з ворогом?

Поки є ЗЄ-влада, Україна достойна виключно пасти задніх.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:55 Ответить
Україна заслуговує. А банда Зеленського - ні. Шайка зелених мародерів каменем лежить на шляху України.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:58 Ответить
Іронія долі, що про це говорить далеко не найкращий президент України.
показать весь комментарий
17.10.2024 23:04 Ответить
Bild:

"Україна може створити бомбу за кілька тижнів
Зеленський, таким чином, розкриває те, на що високопоставлений український чиновник вже натякав BILD та іншим політикам і чиновникам кілька місяців тому. Захід не повинен вірити, що Україна змириться з другою російською атакою на Київ. Згідно з добре поінформованими джерелами, країна спочатку відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася з початку 1990-х років. Україна відмовилася від своєї останньої ядерної зброї в 2001 році."

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-gibt-dem-westen-die-wahl-nato-beitritt-oder-atom-waffe-671102f9e9471210bb6a7dc9 "Nicht diese Nachrichten verbreiten": Selenskyj rudert nach Atom-Aussage zurück | Politik | BILD.de
показать весь комментарий
17.10.2024 23:07 Ответить
Недавно высказался, что Украине стоит заявить о воссоздании ЯО. Никто и не пикнет, а в НАТО и ЕС примут. ***** успешно пугает Запад ядреной бонбой, да так, что Украине недавно заявили: вступите в НАТО после демаркации границ(читаем *никогда*). Остается заявить о воссоздании ЯО.
показать весь комментарий
18.10.2024 00:28 Ответить
Замість ракет ЯО?
показать весь комментарий
18.10.2024 06:01 Ответить
Заявить о воссоздании ЯО необходимо. И начать подготовительные мероприятия для обогащения. Грязную бомбу создать немедленно. С трусоватым Западом только так. Глянул их новости. Уже языки в .опы позасовывали.
показать весь комментарий
18.10.2024 08:28 Ответить
***** І СУЄТА - обидва уклоніста ні одного дня не служивших в арміїї,рішають з НАТО якісь питання України.
клоуни на міжнародному рівні!
показать весь комментарий
18.10.2024 03:49 Ответить
Поки корупційне кодло в Україні не посадити за ґрати, то навряд чи хтось з цією думкою погодиться... А ми ще далеко від такого сценарію. В даний момент чиновників вищого рівня не засуджують за корупцію. Фактично жодного ще не засудили. В нас корупція легалізована на найвищому рівні. Саджають тільки дрібних корупціонерів. Тому навряд чи хтось в НАТО зацікавлений в партнерах, які більше думають як набити власні кишені, ніж про захист власної країні в умовах війни.
показать весь комментарий
18.10.2024 09:12 Ответить
 
 