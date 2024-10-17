Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО, - Зеленский во время встречи с Рютте
В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и вместе с главой МОУ Рустемом Умеровым принял участие в заседании Совета Украина - НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
На заседании обсуждались шаги, которые дадут украинцам больше защиты и безопасности.
Отмечается, что это уже третья встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте с момента его вступления в должность Генсека НАТО. По словам президента, это свидетельствует о высоком уровне отношений между Украиной и Альянсом.
"Украина действительно заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды, и поэтому мы сделаем все, чтобы это произошло. Поэтому первый пункт "Плана победы" - это приглашение в НАТО. Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности", - подчеркнул президент.
По его словам, именно приглашение Украины в Альянс усилит страну дипломатически и приблизит к реальному и справедливому миру.
"Было бы неправильно политически оставить Украину за пределами Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО", - добавил президент.
Также он поблагодарил партнеров - членов Альянса, которые помогают развивать украинское оборонное производство, восстанавливать объекты критической инфраструктуры и оказывают военную помощь.
"Мы рассчитываем на готовность членов НАТО до следующего саммита НАТО в Гааге обеспечить уже объявленную ими финансовую помощь Украине на общую сумму 40 миллиардов евро", - сказал Зеленский.
По словам Рютте, эта война показала, что нестабильность в Европе может иметь далеко идущие последствия для всего мира.
"Китай стал решающим фактором, способствующим России в войне против Украины. И он не может и дальше подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию. Иран и Северная Корея заправляют российскую военную машину ракетами и беспилотниками в обмен на поддержку их военной промышленности. Поэтому мы должны четко оценивать вызовы, стоящие перед нами", - подчеркнул генсек.
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Україна має відстояти своє право реальною, тотальною боротьбою з корупцією. Це єдиний шлях.
А у НАТО теж звільняють генералів через рейтинги?
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А обкрадати свою армію?
А співпрацювати з ворогом?
Поки є ЗЄ-влада, Україна достойна виключно пасти задніх.
"Україна може створити бомбу за кілька тижнів
Зеленський, таким чином, розкриває те, на що високопоставлений український чиновник вже натякав BILD та іншим політикам і чиновникам кілька місяців тому. Захід не повинен вірити, що Україна змириться з другою російською атакою на Київ. Згідно з добре поінформованими джерелами, країна спочатку відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася з початку 1990-х років. Україна відмовилася від своєї останньої ядерної зброї в 2001 році."
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-gibt-dem-westen-die-wahl-nato-beitritt-oder-atom-waffe-671102f9e9471210bb6a7dc9 "Nicht diese Nachrichten verbreiten": Selenskyj rudert nach Atom-Aussage zurück | Politik | BILD.de
клоуни на міжнародному рівні!