Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО, - Зеленский во время встречи с Рютте

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и вместе с главой МОУ Рустемом Умеровым принял участие в заседании Совета Украина - НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

На заседании обсуждались шаги, которые дадут украинцам больше защиты и безопасности.

Отмечается, что это уже третья встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте с момента его вступления в должность Генсека НАТО. По словам президента, это свидетельствует о высоком уровне отношений между Украиной и Альянсом.

"Украина действительно заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды, и поэтому мы сделаем все, чтобы это произошло. Поэтому первый пункт "Плана победы" - это приглашение в НАТО. Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности", - подчеркнул президент.

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По его словам, именно приглашение Украины в Альянс усилит страну дипломатически и приблизит к реальному и справедливому миру.

"Было бы неправильно политически оставить Украину за пределами Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО", - добавил президент.

Также он поблагодарил партнеров - членов Альянса, которые помогают развивать украинское оборонное производство, восстанавливать объекты критической инфраструктуры и оказывают военную помощь.

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"Мы рассчитываем на готовность членов НАТО до следующего саммита НАТО в Гааге обеспечить уже объявленную ими финансовую помощь Украине на общую сумму 40 миллиардов евро", - сказал Зеленский.

По словам Рютте, эта война показала, что нестабильность в Европе может иметь далеко идущие последствия для всего мира.

"Китай стал решающим фактором, способствующим России в войне против Украины. И он не может и дальше подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию. Иран и Северная Корея заправляют российскую военную машину ракетами и беспилотниками в обмен на поддержку их военной промышленности. Поэтому мы должны четко оценивать вызовы, стоящие перед нами", - подчеркнул генсек.

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