Зеленский и Мецола обсудили поддержку Формулы мира и членство Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой и лидерами политических групп.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Зеленский отметил личное лидерство Роберты Мецолы и сильный голос Европарламента в поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также на пути в ЕС.
"Благодарен каждому евродепутату за поддержку нашего государства. Рассчитываю на дальнейшее лидерство Европарламента в предоставлении Украине необходимой помощи для ускорения победы над российским террором и в процессе интеграции в ЕС", - подчеркнул президент.
Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил за все резолюции Европарламента в поддержку Украины, в частности последние - о безотлагательном снятии ограничений на применение западного оружия против легитимных военных целей на территории РФ.
Украина ожидает от Европейского парламента сильной резолюции к 1000-му дню с начала полномасштабной российской агрессии.
Президент отметил, что Украина рассчитывает на то, что в ближайшее время Европарламент одобрит акт о предоставлении 35 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.
Среди основных тем переговоров также - поддержка Формулы мира со стороны Европейского парламента.
Напомним, в четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль