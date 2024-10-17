Зеленский и Мецола обсудили поддержку Формулы мира и членство Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой и лидерами политических групп.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский отметил личное лидерство Роберты Мецолы и сильный голос Европарламента в поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также на пути в ЕС.

"Благодарен каждому евродепутату за поддержку нашего государства. Рассчитываю на дальнейшее лидерство Европарламента в предоставлении Украине необходимой помощи для ускорения победы над российским террором и в процессе интеграции в ЕС", - подчеркнул президент.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил за все резолюции Европарламента в поддержку Украины, в частности последние - о безотлагательном снятии ограничений на применение западного оружия против легитимных военных целей на территории РФ.

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Украина ожидает от Европейского парламента сильной резолюции к 1000-му дню с начала полномасштабной российской агрессии.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на то, что в ближайшее время Европарламент одобрит акт о предоставлении 35 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

Среди основных тем переговоров также - поддержка Формулы мира со стороны Европейского парламента.

Напомним, в четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.

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