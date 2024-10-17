Зеленський і Мецола обговорили підтримку Формули миру та членство України в ЄС

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою та лідерами політичних груп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський відзначив особисте лідерство Роберти Мецоли та сильний голос Європарламенту на підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також на шляху до ЄС.

"Вдячний кожному євродепутату за підтримку нашої держави. Розраховую на подальше лідерство Європарламенту у наданні Україні необхідної допомоги для прискорення перемоги над російським терором та в процесі інтеграції в ЄС", – підкреслив президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував за всі резолюції Європарламенту на підтримку України, зокрема останні – щодо невідкладного зняття обмежень на застосування західної зброї проти легітимних військових цілей на території РФ.

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Україна очікує від Європейського парламенту сильної резолюції до 1000-го дня з початку повномасштабної російської агресії.

Президент зазначив, що Україна розраховує на те, що найближчим часом Європарламент схвалить акт про надання 35 млрд євро коштом доходів від заморожених російських активів.

Серед основних тем переговорів також – підтримка Формули миру з боку Європейського парламенту.

Нагадаємо у четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у саміті ЄС на рівні лідерів Європи.

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