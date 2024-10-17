Зеленский отрицает, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал
Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не собирается восстанавливать ядерный потенциал.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
"Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, было прописано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина от этих стран-подписантов (в то время включая Россию, Китай, США) будет иметь гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенности. Это означает, что мы отдали ядерное оружие. И эти люди, которые тогда были партнерами, должны были нам предоставить гарантии безопасности", - подчеркнул президент.
Генсек НАТО Рютте добавил, чтобы СМИ не искажали факты. По его словам, Украина должна быть в НАТО и партнеры сделают все, что нужно для победы.
Ранее, во время разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом заявил, что для безопасности Украине нужно членство в НАТО или ядерное оружие.
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Гадаєте, що можна буде власні реактори доїти мов корову, а постачальники ядерного палива мовчатимуть як риби?
Я вас розчарую: спробуєте використати хоч грам ядерного палива не за призначенням і після цього, можна буде АЕС перетворити на дуже дорогі музеї, бо ніхто Україні ядерного палива не продасть!
От тоді в нас буде справжній блекаут.
Щоб збагачувати уран самостійно, потрібно цілий сектор промисловості створити: штати і то ледь тягнули Мангетенський проект, а ми зараз повністю залежим від союзників.
Повністю!
Ось підприємство по збагаченню урану у Портсмуті, США
Для приблизного розуміння масштабу витрат.
Або НАТО або ядерна зброя!
Якщо ні те, ні те Україні кінець!
НІ.
Заходу простіше перестати допомагати такій шоблі і віддати її пу@лу.
"Україні не варто було відмовлятися від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум: з нею по-іншому говорили б, вона могла б шантажувати весь світ, щоб отримувати гроші на обслуговування ядерного потенціалу."
Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Що вам заважає кинути в Гугл цитату арахамії, яку я навела, і отримати купу посилань на українські ЗМІ із новиною про цю його заяву?
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю програмі https://www.youtube.com/watch?v=sXCj1Z7akHA "Хард з Влащенко" назвав фатальною помилкою президента Кравчука відмову від ядерної зброї, за допомогою якої, за словами депутата, можна було б "шантажувати весь світ".
Якщо ви не здатний, знайшла для вас відео з арахамією і його заявою.
Робіть Тиць на виділене синіми літерами і дивіться, слухайте Арахамію.
Ви явно пропустили слово в своїй писанині. Що ви хотіли сказати?
Тому кретина цитую не тільки я, але і світові ЗМІ.
це ж не путіна змусити зупинитись
Нарешті на 3му році війни він почав говорити причину того, чому ця війна сталася. І хто в цьому винуватий, і хто має відповідати.