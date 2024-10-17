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Зеленский отрицает, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не собирается восстанавливать ядерный потенциал.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, было прописано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина от этих стран-подписантов (в то время включая Россию, Китай, США) будет иметь гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенности. Это означает, что мы отдали ядерное оружие. И эти люди, которые тогда были партнерами, должны были нам предоставить гарантии безопасности", - подчеркнул президент.

Генсек НАТО Рютте добавил, чтобы СМИ не искажали факты. По его словам, Украина должна быть в НАТО и партнеры сделают все, что нужно для победы.

Ранее, во время разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом заявил, что для безопасности Украине нужно членство в НАТО или ядерное оружие.

Читайте также: Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) ядерное оружие (1350)


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Топ комментарии
+32
П'ять років і п'ять місяців поспіль в ОПі Єрмака намагались зробити ядєрну бомбу з пластікових бутилок.
І все врем'я виходив
бульбулятор
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17.10.2024 20:28
+22
Куди кинути 5 гривень на ядерний руссоріз?
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17.10.2024 20:27
+21
Яке ЯО?!
Він навіть обіцяного "мільярда дерев" зробити не спромігся!
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17.10.2024 20:26
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Те, що Байден та Шольц різко забажали розмовляти з путлером, маємо надію, що в Україні з'явилася ядерна зброя.
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17.10.2024 21:06 Ответить
...похоже уже на потоке.
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17.10.2024 21:18 Ответить
Гундос багато чого не знає, не вчив історію в школі, а юристом став на папері, кривляючись на КВК і в кварталі. Хочеш миру - готуйся до війни, він цього не чув. Тому ядерний статус буде відновлено, але не при ньому і без розголосу, як у Ізраїлі
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17.10.2024 21:13 Ответить
"Ядерна риторика" Зуйла це спроба мавпування *****.
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17.10.2024 21:25 Ответить
Не долго музыка играла--- не долго фраер танцевал! С ЯО опять в кусты.
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17.10.2024 21:19 Ответить
Сама найбільша помилка. Тільки ядерний арсенал може стримати від нападу.
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17.10.2024 21:23 Ответить
Саме так! Проти України вже 3 ядерні держави, а захід дума лише про себе, коли забороня Україні власну ядерку.
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17.10.2024 21:54 Ответить
угу , саме тому наші на курщині , мабуть кацапської ядерки злякалися і не у той бік побігли ((
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17.10.2024 23:00 Ответить
Мені дуже цікаво: люди які говорять про необхідність розробки ядерної зброї хоч приблизно розуміють, що це таке?
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17.10.2024 21:37 Ответить
Так просвети нас,если такой умный.
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17.10.2024 21:50 Ответить
Легко: де будете брати збагачений уран, або плутоній?
Гадаєте, що можна буде власні реактори доїти мов корову, а постачальники ядерного палива мовчатимуть як риби?
Я вас розчарую: спробуєте використати хоч грам ядерного палива не за призначенням і після цього, можна буде АЕС перетворити на дуже дорогі музеї, бо ніхто Україні ядерного палива не продасть!
От тоді в нас буде справжній блекаут.
Щоб збагачувати уран самостійно, потрібно цілий сектор промисловості створити: штати і то ледь тягнули Мангетенський проект, а ми зараз повністю залежим від союзників.
Повністю!
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17.10.2024 22:20 Ответить
ми трохи зекономили плутонію та урану поки сиділи в блекаутах. Не пропадати ж добру. Ось і збагатили пару кілограмчиків)
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17.10.2024 23:38 Ответить

Ось підприємство по збагаченню урану у Портсмуті, США
Для приблизного розуміння масштабу витрат.
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17.10.2024 22:26 Ответить
Тільки ядерна зброя чи НАТО може стримати орка!
Або НАТО або ядерна зброя!

Якщо ні те, ні те Україні кінець!
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17.10.2024 21:45 Ответить
Заходу потрібна ще одна шобла неадекватів із ядерною зброєю?
НІ.
Заходу простіше перестати допомагати такій шоблі і віддати її пу@лу.

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17.10.2024 21:54 Ответить
Один з топ-менеджерів Зеленського Арахамія:

"Україні не варто було відмовлятися від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум: з нею по-іншому говорили б, вона могла б шантажувати весь світ, щоб отримувати гроші на обслуговування ядерного потенціалу."
Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
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17.10.2024 21:56 Ответить
арахамія тупий, але навіть він би не сказав такого
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17.10.2024 21:58 Ответить
Але він це КАЗАВ.
Що вам заважає кинути в Гугл цитату арахамії, яку я навела, і отримати купу посилань на українські ЗМІ із новиною про цю його заяву?
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17.10.2024 22:01 Ответить
якесь кацапське ІПСО ? дивіться самі
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17.10.2024 22:14 Ответить
31 липня 2021

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю програмі https://www.youtube.com/watch?v=sXCj1Z7akHA "Хард з Влащенко" назвав фатальною помилкою президента Кравчука відмову від ядерної зброї, за допомогою якої, за словами депутата, можна було б "шантажувати весь світ".

Якщо ви не здатний, знайшла для вас відео з арахамією і його заявою.
Робіть Тиць на виділене синіми літерами і дивіться, слухайте Арахамію.
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17.10.2024 22:33 Ответить
цілу годину дивити недоумка не буду. арахамія ж росії? тож це кацапське ІПСО, як я і казав.
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17.10.2024 22:41 Ответить
"арахамія ж росії?"

Ви явно пропустили слово в своїй писанині. Що ви хотіли сказати?
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17.10.2024 22:51 Ответить
це ж ви приводите цитату якогось кретина. вам краще знати.
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17.10.2024 22:55 Ответить
Цього кретина тримає керівником своєї фракції в парламенті сам найвеличніший Лідер Зеленський.
Тому кретина цитую не тільки я, але і світові ЗМІ.
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17.10.2024 23:01 Ответить
за ЯЗ вирішуватиме український народ. як я сказав. а ваші цитати кретинів до чого?
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17.10.2024 23:05 Ответить
Яким чином вирішуватиме, в коментарях на форумах?
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17.10.2024 23:17 Ответить
Саме так, все починається з суспільної думки. Бо 30 років зрадники переконували, що яз нам не потрібна, які тепер всі до одного втекли з України, а гинуть кращі представники української нації.
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18.10.2024 06:34 Ответить
Я питаю не про ваші філософські фантазії, а про конкретний механізм реалізації волі народу щодо ядерної зброї.
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18.10.2024 08:22 Ответить
порівнюючи з США та трампом - не згоден, що наша шобла гірше трампівськой.
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17.10.2024 21:57 Ответить
Цей аргумент навряд буде переконливим для Британії, Франції, Німеччини та інших країн ЄС, і поза ЄС.
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17.10.2024 22:03 Ответить
народу україни чхати. бо перечислених не ******** щодня, а зєля і ко встигнуть втекти в будь якому випадку. Тому саме народ має вирішувати чи потрібна йому ядерка в напівзруйнованій країні у війні проти 3-х ядерних країн.
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17.10.2024 22:17 Ответить
Це має вирішуватися той самий мудрий народ, який обрав Зєлю і продовжує підтримувати його зараз?
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17.10.2024 22:34 Ответить
той самий вже в Польщі ) залишився лише справжній.
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17.10.2024 22:38 Ответить
Той, що з усіх політиків найбільше довіряє товаришу Зеленському і робить собі інвалідності за гроші?
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17.10.2024 22:53 Ответить
ловити Зеленського на словах - оце завдання для НАТО по плечу
це ж не путіна змусити зупинитись
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17.10.2024 21:54 Ответить
Ага, в наступній серії: В України немає ядерної зброї, але якщо знадобиться, вона її застосує!
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17.10.2024 22:17 Ответить
Та все нормально ,і землетруси ось були неочікувані підозрилі ...треба захищатися ...та і орбан щось заскиглив ,а НАТО заобіцялося , нас 33 членом мати ...непогано
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17.10.2024 22:25 Ответить
А зря что опроверг. Пускай бы все зачесали репы. В етом мире никто слабых не любит и не уважает
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17.10.2024 22:57 Ответить
Уже маєм мільярд дерев, шашлики, пінгвіни , притулин спутник, мільйон дронів, каву в Криму, бабусину ковідну тищу в смартфоні і ядерну зброю. Що там ще було..?
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17.10.2024 23:23 Ответить
зеленський - не смішний комік
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17.10.2024 23:24 Ответить
дуже зазря щоб дав задню. Міг би промичати щось невнятне як він вміє, щоб вони тірялися в здогадках і сс*лися.
Нарешті на 3му році війни він почав говорити причину того, чому ця війна сталася. І хто в цьому винуватий, і хто має відповідати.
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17.10.2024 23:28 Ответить
Ну й Лох..сорок скількі цому лоху років?..Неважливо..Лошара короче..
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18.10.2024 02:09 Ответить
Хай і далі заперечував. Це справі не заважає.
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18.10.2024 03:00 Ответить
Так треба робити діло.Мовчати й робити.А потім ультіматум - або виходити з України або жахнем.
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18.10.2024 07:52 Ответить
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