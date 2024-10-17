Зеленский отрицает, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не собирается восстанавливать ядерный потенциал.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, было прописано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина от этих стран-подписантов (в то время включая Россию, Китай, США) будет иметь гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенности. Это означает, что мы отдали ядерное оружие. И эти люди, которые тогда были партнерами, должны были нам предоставить гарантии безопасности", - подчеркнул президент.

Генсек НАТО Рютте добавил, чтобы СМИ не искажали факты. По его словам, Украина должна быть в НАТО и партнеры сделают все, что нужно для победы.

Ранее, во время разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом заявил, что для безопасности Украине нужно членство в НАТО или ядерное оружие.

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