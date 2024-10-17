Зеленський заперечив, що Україна готується відновити ядерний потенціал

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал.

Про це глава держави сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн-підписантів (на той час включно з Росією, Китаєм, США) матиме гарантії безпеки, територіальної цілісності і суверенності. Це означає, що ми віддали ядерну зброю. І ці люди. Які тоді були партнерами, повинні були нам надати гарантії безпеки", - наголосив президент.

Генсек НАТО Рютте додав, аби ЗМІ не перекривлювали факти. За його словами, Україна має бути в НАТО і партнери зроблять все, що потрібно для перемоги.

Раніше, під час розмови з експрезидентом США Дональдом Трампом заявив, що для безпеки Україні потрібно членство в НАТО або ядерна зброя.

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