Зеленський заперечив, що Україна готується відновити ядерний потенціал
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал.
Про це глава держави сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн-підписантів (на той час включно з Росією, Китаєм, США) матиме гарантії безпеки, територіальної цілісності і суверенності. Це означає, що ми віддали ядерну зброю. І ці люди. Які тоді були партнерами, повинні були нам надати гарантії безпеки", - наголосив президент.
Генсек НАТО Рютте додав, аби ЗМІ не перекривлювали факти. За його словами, Україна має бути в НАТО і партнери зроблять все, що потрібно для перемоги.
Раніше, під час розмови з експрезидентом США Дональдом Трампом заявив, що для безпеки Україні потрібно членство в НАТО або ядерна зброя.
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Гадаєте, що можна буде власні реактори доїти мов корову, а постачальники ядерного палива мовчатимуть як риби?
Я вас розчарую: спробуєте використати хоч грам ядерного палива не за призначенням і після цього, можна буде АЕС перетворити на дуже дорогі музеї, бо ніхто Україні ядерного палива не продасть!
От тоді в нас буде справжній блекаут.
Щоб збагачувати уран самостійно, потрібно цілий сектор промисловості створити: штати і то ледь тягнули Мангетенський проект, а ми зараз повністю залежим від союзників.
Повністю!
Ось підприємство по збагаченню урану у Портсмуті, США
Для приблизного розуміння масштабу витрат.
Або НАТО або ядерна зброя!
Якщо ні те, ні те Україні кінець!
НІ.
Заходу простіше перестати допомагати такій шоблі і віддати її пу@лу.
"Україні не варто було відмовлятися від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум: з нею по-іншому говорили б, вона могла б шантажувати весь світ, щоб отримувати гроші на обслуговування ядерного потенціалу."
Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Що вам заважає кинути в Гугл цитату арахамії, яку я навела, і отримати купу посилань на українські ЗМІ із новиною про цю його заяву?
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю програмі https://www.youtube.com/watch?v=sXCj1Z7akHA "Хард з Влащенко" назвав фатальною помилкою президента Кравчука відмову від ядерної зброї, за допомогою якої, за словами депутата, можна було б "шантажувати весь світ".
Якщо ви не здатний, знайшла для вас відео з арахамією і його заявою.
Робіть Тиць на виділене синіми літерами і дивіться, слухайте Арахамію.
Ви явно пропустили слово в своїй писанині. Що ви хотіли сказати?
Тому кретина цитую не тільки я, але і світові ЗМІ.
це ж не путіна змусити зупинитись
Нарешті на 3му році війни він почав говорити причину того, чому ця війна сталася. І хто в цьому винуватий, і хто має відповідати.